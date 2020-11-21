Ірландія - на крові, Північна Корея - на годинниках. На чому тримається експорт країн світу?

Що найбільше експортують інші країни та які товари є для них основним джерелом зовнішніх надходжень.

За прогнозами СОТ, у 2020 році обсяги світової торгівлі впадуть на 9,2%. Раніше очікувалося падіння на 12,9%.

Падіння торгівлі буде непропорційним для різних категорій товарів, а отже, неоднаково вдарить по економіках різних країн.

Так, запровадження карантину в більшості країн обвалило вартість нафти, яка у квітні торгувалася за від'ємними цінами. Найбільше від цього постраждали економіки країн-експортерів нафти.

Натомість попит на продовольчі товари залишився відносно стійким. Через це, зокрема, торговельний баланс України у 2020 році став профіцитним: за імпортні нафтопродукти ми стали платити менше, але при цьому зберегли експорті надходження від продажу продовольчих товарів.

Зараз світ стоїть на порозі нового карантину. По кому він вдарить?

Якщо припустити повторення обвалу цін на нафтопродукти, то від цього постраждають економіки країн Близького Сходу, Північної Африки та Америки, Середнього Сходу та Росії.

Традиційно найбільшу частину українського експорту становлять продовольчі товари, зокрема соняшникова олія, тому обмеження пересування навряд чи негативно вплине на експортні надходження України.

Від яких товарів залежать інші країни? Виявляється, експортні надходження деяких країн – це далеко не традиційні групи товарів.

ЕП наводить дослідження ресурсу howmuch.net, яке демонструє, від яких товарів залежать економіки різних країн. У дослідженні використані дані провідного французького центру економічних досліджень та аналізу CEPII за 2018 рік.

Нафта є найбільш поширеною статтею експорту у світі, що охоплює Північну Америку, Африку, Близький Схід і Росію. ДЖЕРЕЛО: HOWMUCH.NET Ірландія і кров Ірландію, як правило, асоціюють з пабами, пивом, вівчарством та ІТ-галуззю. Економіка цієї європейської країни достатньо диверсифікована: країна експортує товари хімічної промисловості, ІТ, фінансові послуги, товари машинобудування. Однак товар, який ця країна найбільше продає за кордон, - це кров та її похідні продукти. Ірландія - це домівка для дев'яти з десяти найбільших фармацевтичних компаній світу. Їх у цій країні найбільше приваблюють сприятливі податкові умови (ставка податку на прибуток - лише 12,5%), хороші умови ведення бізнесу та освічене англомовне населення. Ці ж фактори стали причиною того, чому саме в Ірландії відкривають свої європейські офіси найбільші ІТ-компанії світу. У 2019 році Ірландія експортувала людської і тваринної крові та продуктів її переробки на 34,41 млрд дол. Це близько 20% від експорту всіх товарів з цієї країни. Найбільше крові з Ірландії імпортують США, Бельгія, Люксембург та Швейцарія. Крім Ірландії, кров є найбільш поширеним товаром експорту для острова Святої Єлени з населенням близько 4,5 тис осіб. У 2018 році острів експортував крові на 9,5 млн дол. Усю кров та продукти її переробки придбали Бельгія та Люксембург. Північна Македонія, яка працює на німецькі авто Північна Македонія (до перейменування у 2019 році - Колишня югославська республіка Македонія) - ще одна балканська країна, яка може здивувати своїм експортом. У 2010 році там відкрилася фабрика британської Johnson Matthey Plc, яка виготовляє каталітичні нейтралізатори - апарати, що зменшують токсичність вихлопних газів автомобілів. Фабрика з того часу розширилася. Це й не дивно, адже попит на її товари зріс: вимоги до екологічності автомобілів у ЄС та решті світу з року в рік лише посилюються. Наразі частка каталітичних нейтралізаторів в експорті країни становить 19,2%, а це 1,45 млрд дол. Як не дивно, але майже всі ці товари імпортує Німеччина - один з найбільших автовиробників у світі. Виробництво автомобілів та літаків більш поширене в Європі. Провідна економічна держава континенту Німеччина щорічно експортує авто на 155,7 млрд дол. Франція щорічно відправляє за кордон літаків Airbus на 43,8 млрд дол. Великобританія експортує автомобілів на 43,4 млрд дол. ДЖЕРЕЛО: HOWMUCH.NET Італія і фарма Італія - одна з найбільших економік Європи. Її експорт достатньо диверсифікований, а найбільше валютних надходжень ця країна отримує від туризму. Якщо глянути на товарну структуру експорту, то Італія - одна з небагатьох країн Західної Європи, яка найбільше експортує не автомобілі, а фармацевтичну продукцію. Хоча Італія - батьківщина таких відомих автомобільних брендів як Fiat, Ferrari, Lamborghini та Maserati, їхній сукупний експорт все одно менший за продаж фармацевтичних препаратів. У 2018 році він становив 20,2 млрд дол, а країна стала найбільшим виробником лікарських засобів у Європі. Італійські фармацевтичні компанії налічують 66,5 тис працівників. Найбільша компанія - Menarini - була заснована у 1886 році. Вона має оборот 3,7 млрд євро і спеціалізується на розробці та виробництві ліків проти серцево-судинних хвороб, онкозахворювань, болю, запалень та астми. Переважну більшість доходів Menarini, як і решта великих фармацевтичних компаній Італії, отримує від експорту. З 2010 року експорт ліків з Італії виріс удвічі. Боснія і Герцеговина та її "вугільна" електрика Загальний експорт товарів з Боснії і Герцеговини у 2018 році становив 7,8 млрд дол. Країна виробляє та експортує товари металургії, машинне обладнання та сировину. Однак найбільшою статтею її експорту є електроенергія. Її продали на загальну суму 445 млн дол. Річ у тім, що Боснія і Герцеговина виробляє набагато більше електроенергії, ніж може спожити. Більшість електрики виробляють вугільні теплоелектростанції, які не оновлювалися десятки років. Через це боснійські міста часто входять до переліку міст з найбільш забрудненим повітрям у світі. 35% електроенергії в країні виробляють ГЕС - це близько половини всіх потреб країни в енергії. Більшість електрики Боснія і Герцеговина експортує до сусідніх Сербії та Хорватії.

Нафтова промисловість відіграє важливу роль в експорті Північної Америки. США є найбільшим виробником і найбільшим споживачем нафти. Мексика переважно експортує авто, в основному у США, на 50,7 млрд дол.

ДЖЕРЕЛО: HOWMUCH.NET

Коста-Рика: вдале розташування і податкові пільги

Ця латиноамериканська держава, на відміну від своїх сусідів, спеціалізується на експорті медичного обладнання. На північ від Коста-Рики країни експортують переважно текстильну продукцію, а на південь – нафту.

Причиною цього феномену є те, що Коста-Рика має вигідне географічне розташування (на межі Північної та Південної Америк, вихід до Атлантичного і Тихого океанів), а також найбільш освічене населення в регіоні. У 1949 році країна розпустила армію та інвестувала відповідні державні видатки в освіту.

У країні діють сприятливі податкові правила для компаній, що інвестують понад 150 тис дол: вони звільняються від податку на прибуток на вісім років, а наступні чотири роки платять лише половину податку.

Ці умови привабили багатьох виробників медичного обладнання. За підсумками 2018 року, Коста-Рика експортувала цих товарів на 2,69 млрд дол і посіла 11 місце у світі за експортом медичного устаткування.

Майже 61% цього обладнання придбали США - між цими країнами існує зона безмитної торгівлі.