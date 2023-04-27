Істеричні друзі путіна стверджують, що "глибинна держава" прибрала Такера Карлсона. І запросили його на роботу – Джулія Девіс

Джулія Девіс продовжує препарувати російських пропагандонів. Цього разу вона відслідковувала, як вони бідкалися через те, що їхнього улюбленого Такера Карлсона погнали в шию з американського телеканалу Fox News. І договорилися до того, що запропонували йому роботу в росії. Втім, не факт, що він доїде до москви, адже його можуть скоро арештувати як агента рф, – пролунало на кремлівському телебаченні. Натомість кишенькові цуцики путіна закликали росію, Китай і Саудівську Аравію ввести санкції проти "ліберального істеблішменту", відповідального за звільнення Такера Карлсона.

Вибухова новина про звільнення Такера Карлсона з Fox News стала несподіванкою для багатьох, у тому числі для його найбільших шанувальників: пропагандистів, які працюють на кремль на російському державному телебаченні.

Під час понеділкової передачі "Вечір з Владіміром Соловйовим" пропагандисти державного російського телебачення обговорювали найкращі способи нападу росії на Америку на її власній території, посилаючись на внутрішні розбіжності та конфлікти як на можливість, яку слід постійно досліджувати і використовувати. Ця розмова природно привела до улюбленого російського телеведучого Такера Карлсона, чий внесок у поглиблення розбіжностей і підрив віри в американські інститути має безпрецедентну цінність для кремля.

Американіст Дмітрій Дробніцкій ахнув: "Нашого улюбленого Такера Карлсона звільнили. Це ганьба!" Ведучий Владімір Соловйов підтримав його: "Це повне неподобство!"

Соловйов заявив, що є щось підозріле в тому, що Карлсона звільнили за день до того, як президент США Джо Байден мав оголосити про свій намір балотуватися на другий термін. Дробніцкій не погодився і припустив, що була інша причина звільнення відомого ведучого з Fox News: "Основна проблема полягає в тому, що він почав обговорювати в різкій формі всі цілі, які переслідує ліберальний істеблішмент за кордоном".

Дивлячись у камеру, Соловйов закликав: "Такере, працюй з нами! Соловйов Live чекає на тебе, Такере!" Раніше того ж дня RT і "Соловйов Live" запропонували Карлсону роботу у своїх Twitter- та Telegram-каналах відповідно.

Під час свого вечірнього шоу Соловйов проголосив: "Свободу Такеру Карлсону!" Дробніцкій зазначив, що американський ведучий не перебуває у в'язниці, але Соловйов вголос занепокоївся, що це може бути саме те, що станеться далі: "Кинуть його в тюрму, почекай і побачиш".

Дробніцкій і Соловйов спільно обмірковували, що має зробити росія у відповідь, запропонувавши росії, Китаю і Саудівській Аравії ввести санкції проти всіх осіб, відповідальних за раптове звільнення Карлсона. "Світ, заснований на правилах, нас не влаштовує. Ми будемо будувати свій власний світ і закликаємо всіх раціональних гравців приєднатися до нас", – сказав Дробніцкій.

Схоже, що єдине місце, де Такер може працювати, - це не США, а росія - Володимир Соловйов

У вівторок вранці співведуча програми "60 хвилин" Ольга Скабєєва повідомила "сумну новину": "Fox News розірвав контракт з одним із найвидатніших телеведучих у своїй історії, нашим улюбленцем Такером Карлсоном... Він паплюжив Україну, називаючи її корумпованою чорною дірою для американських платників податків і тавруючи Зеленського злодієм. Абсолютно випадково протягом останніх кількох місяців усі провідні американські ЗМІ звинуватили Такера в дезінформації, в роботі на путіна і кремль".

Вона саркастично додала: "Схоже, що терпіння його вищого керівництва на Fox увірвалося, і демократія знову перемогла".

Цей "любовний роман" почався давно. В останні роки кліпи з шоу Такера Карлсона стали повсякденним явищем на російському державному телебаченні. У 2020 році Євгєній Попов, ведучий російської державної телевізійної програми "60 хвилин", з любов'ю назвав Карлсона "практично нашим співведучим". 2022-го співведуча Ольга Скабєєва сказала: "Наш знайомий, ведучий Fox News Такер Карлсон, очевидно, має свої інтереси, але останнім часом вони все частіше збігаються з нашими". Цей збіг інтересів спонукав головну редакторку RT Маргаріту Сімоньян благати "чудового" Карлсона виконати його бажання взяти інтерв'ю у президента росії путіна.

Після вторгнення росії в Україну це посилилося: деякі програми перекладали і транслювали в ефірі не лише монологи самого Карлсона, а й антиукраїнські коментарі його постійних гостей. Позиція Такера була настільки відвертою, що спонукала Соловйова сказати: "Цікаво, скільки часу пройде, перш ніж Такер Карлсон потрапить до в'язниці як російський агент".

російське державне телебачення вітало звинувачення Карлсона на адресу США у нібито підриві газопроводу "Північний потік" і підтримало його припущення, що москва може вирішити перерізати підводні інтернет-кабелі. російські пропагандисти також були повністю згодні з "колегою" Карлсоном щодо арешту Джека Тейшейри, зображуючи його як героїчного викривача.

Висвітлення Карлсоном вторгнення росії в Україну виглядає в настільки вигідному світлі, що, обговорюючи різні способи вбивства десятків американців, пропагандист державних ЗМІ Дмітрій Дробніцкій зазначив: "У нас в країні прийнято вбивати десятки американців. У нашій країні ми прийняли одного американця, якого не хотіли б вбивати. Це Такер Карлсон".

Здається, переконана, що вона вже знає причини звільнення Карлсона, керівниця RT Маргарита Симоньян написала в Twitter: "Я не здивована, що Такер Карлсон йде з Fox. Я здивована, що йому вдалося протриматися там так довго".

Під час ранкового шоу у вівторок Соловйов повторив свою пропозицію про роботу: "Наш канал, Соловйов Live, запропонував роботу Такеру Карлсону. Ми надіслали йому офіційне запрошення. Щось мені підказує, що він не відразу відповість. Все-таки, схоже, що єдине місце, де він може працювати, – це не США, а росія".

Джерело: The Daily Beast