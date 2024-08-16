Традиційно публікуємо геополітичний огляд Ендрю Таннера за минулий тиждень. Він присвячений тому, як вибори у США, повномасштабна війна на Близькому Сході та санкції впливатимуть на хід та результат російсько-української війни. Таннер вперто переконує, що треба готуватися до дисфункції Сполучених Штатів у 2025 році. Чи він має рацію – дізнаємося згодом.

На глобальному рівні розпад післявоєнного порядку відбувається швидкими темпами. На момент написання цієї статті Іран, "Хезболла" і хусити ще не завдали довгоочікуваного удару у відповідь по Ізраїлю, але очікується, що вони зроблять це найближчим часом. Це, ймовірно, означає, що атака буде масштабною, здійснюватиметься хвилями, які перевантажать ізраїльську оборону і призведуть до жертв, що, ймовірно, спровокує ізраїльські удари по Лівану та Ірану.

Іран і "Хезболла" тримають Ізраїль у напрузі частково для того, щоб максимізувати психологічний вплив кризи, а також для того, щоб розосередити свої сили перед очікуваними ізраїльськими повітряними ударами. Іран нібито отримав системи протиповітряної оборони С-400, і я готовий поставити на те, що путін відправить ескадрилью винищувачів Су-35, пілотованих російськими "добровольцями", і так, американці разом можуть зробити справжній номер на F-35.

Ізраїль поставив "Вісь Опору" в таке становище, коли вони повинні довести, що готові вести повномасштабну війну, навіть якщо насправді воліли б цього не робити. Нетаньягу, за повної підтримки адміністрації Байдена-Гарріс, зайняв позицію, аби нарешті мати привід перетворити бойові дії в Газі на повноцінну Вічну війну проти всього, що, на думку Ізраїлю, пов'язане з Іраном.

Якщо Ізраїль увійде до Лівану з наземними військами, що видається більш імовірним, він використає багато 155-мм снарядів, які потрібні Україні. Тому добре, що більшість боєприпасів для України надійде з Європи і країн світу, які Чехія об'єднала, щоб поставити пів мільйона снарядів до кінця року. Більша частина ще в дорозі. Похмуро кумедно, що Індія, ймовірно, виробляє боєприпаси для України, використовуючи брудну дешеву російську нафту, але таким є сучасний божевільний світ. Там панує чиста анархія.

Провал економічних санкцій – одна з найбільших історій цієї війни. Виявляється, глобальна економіка надто велика, щоб хтось міг її контролювати: кожен може спробувати відколупати свій шматок, але невблаганна сила ринків знайде спосіб. Якщо ви хочете зламати економіку супротивника, ви повинні знищити критично важливу інфраструктуру, особливо транспортні вузли. Вразливість Китаю до нападу з моря лежить в основі як його тайванської одержимості, так і зручного союзу з москвою – історичним ворогом.

Санкції лише збільшують витрати, які ринки зрештою знаходять спосіб перекласти на тих, хто найменше здатен їх витримати. москва продовжує заволодівати комп'ютерними чипами, виробленими в країнах, що запровадили суворі санкції, і використовувати їх у виробництві своїх ракет. І так буде доти, доки ніхто не запропонує кращу ціну.

Раціональна політика, на жаль, не особливо цінується політиками, чиї передвиборчі скарбнички стають тим більшими, чим більше вони поводяться як божевільні. Іншою головною геополітичною загрозою для України – і для всіх інших союзників США – залишається серйозна небезпека того, що майбутні президентські вибори можуть призвести до тривалої дисфункції або навіть широкомасштабного насильства у Сполучених Штатах.

Оскільки більшість представників американської преси мають вищу освіту, а це тісно пов'язано з партійним ухилом, стає надзвичайно складно отримати чітке уявлення про реальний стан речей за сто днів до президентських виборів. Відхід Байдена у відставку нарешті створив ілюзію змін у становищі Демократичної партії, тоді як дані опитувань свідчать про просте повернення до норми останніх трьох-чотирьох виборчих циклів.

Вибір Волза, губернатора штату Міннесота, в якості партнера Гарріс, є позитивним знаком щодо загального рівня компетентності її кампанії. Він був темною конячкою, чиє ім'я почало з'являтися лише після того, як про нього почали писати в пресі, але це саме той кандидат, якого ви хотіли б бачити у віцепрезидентах для Гарріс.

Американські ідентитаристи відчайдушно стверджують, що губернатора Пенсильванії Шапіро не обрали тому, що він єврей, але це настільки безглуздо, що саме твердження є антисемітизмом. Єдина причина, чому його ім'я з'явилося в шорт-листі Гарріс, полягає в тому, що він добре грає на північно-східній елітарній аудиторії. Він є східною версією каліфорнійського Гевіна Ньюсома, пластичного актора, який вивергає консервовану риторику, що звучить добре лише для певного типу шикарних лібералів.

По суті, він – молодий Байден, оратор без змісту. Він також юрист, як і Гарріс, і, як відомо, надзвичайно амбітний, а це останнє, що потрібно будь-якому кандидату в президенти, який вже зіткнувся з ворожістю інсайдерів, які роками з радістю били його. Аргумент про те, що він був би розумним вибором, який забезпечив би перемогу в Пенсильванії, яка нібито є штатом, що коливається, не має під собою жодних підстав.

Гарріс, ймовірно, все одно доведеться перемогти без Пенсильванії, тому що рейтинги Трампа там структурно кращі, ніж у Мічигані та Вісконсині. Віцепрезиденти не мають великої переваги у своєму штаті. Їхній вибір залежить від публічного іміджу, врівноваження особи, яка стоїть у верхній частині виборчого списку, в наративі. Вони не мають ніякої влади і навряд чи мають значення – допоки, наприклад, президента застрелять або підірвуть безпілотником.

Венс був абсолютно ідіотським вибором для Трампа, тому що він амбітний халтурник, який повторює за тим, хто вибиває йому талон на харчування цього тижня, і мотивує людей, які не люблять республіканців, прийти на вибори. Шапіро був би аналогічною версією для Гарріс.

Келлі, сенатор від Арізони, який також був астронавтом і ветераном бойових дій, був ідеальним у багатьох відношеннях, але він не з Середнього Заходу, що, на думку мешканців Північного Сходу, має велике значення, тому що їм абсолютно необхідно зберегти свою дорогоцінну Блакитну стіну недоторканою. Волз – досвідчений губернатор, але, що більш важливо, він має деякі реальні повноваження від робітничого класу, оскільки його професійний досвід включає 24-річну службу у Національній гвардії і вчителювання. Це – котяча м'ята для певної частини демократів і багатьох незалежних.

Не дивно, що Венс намагається вдарити Волза дешевими звинуваченнями у вкраденій доблесті. Демократам вдається відповісти на це, змусивши Волза сказати, що він обмовився, коли говорив про носіння зброї на війні, а не на її підтримку. Але Венс гавкає не на те дерево, ще раз довівши, що він не гідний перебувати навіть поблизу Овального кабінету.

Більшість військовослужбовців не зв'язуються з цивільними, але існує певна ієрархія престижу, коли йдеться про близькість до бойових дій. Справа в тому, що ніхто про це не говорить, доки хтось не почне розпускати язика, і його треба буде поставити на місце. Найчастіше це хтось на кшталт Джей Ді Венса, який, хоч і служив пів року в Іраку, але виконував там ту саму основну роботу, що й Альберт Гор у В'єтнамі.

Він був військовим фотографом, свого роду журналістом. І хоча кожен, хто пішов погратися в пісочниці, заслуговує на повагу, коли ви починаєте розбирати по кісточках, що насправді означає перебування в зоні бойових дій, ви напрошуєтеся на прочуханку від будь-кого, хто знає, що до чого.

Джей Ді Венс торгує своєю приналежністю до Корпусу морської піхоти США у спосіб, який ганьбить цілісність цієї інституції. Можливо, я колись і був солдатом армії, але я з величезною повагою ставлюся до культури морської піхоти. Для морських піхотинців важлива честь, а у Венса її немає. Кожен морський піхотинець може бути спочатку стрільцем, але всі знають, що людина, яка спеціалізується на бойовій зброї, стикається із зовсім іншим набором небезпек у своєму повсякденному житті, ніж фотограф або оператор безпілотника.

Тож ні, Венсе, ти не тягнеш на рівень "Швидкого катера" старшого сержанта Національної гвардії з 24-річним досвідом, і поводитися так, ніби його служба була чимось меншою за твою. Пам'ятайте, друзі, зазвичай хлопці, які найголосніше кричать про вкрадену доблесть, самі в цьому найбільше винні.

Зважаючи на те, що республіканці керуються парою бовдурів, які служать лише собі, а демократам вдалося скласти м'який, але передбачуваний список, що включає досить сильного прихильника України, частина мене майже хоче застрибнути у вагончик "Трамп повністю продасть Україну". Якщо у Трампа є хоч трохи розуму, він звільнить Венса і замінить його на Ніккі Гейлі. В іншому випадку він, безумовно, зміцнить враження, що крило Венса витіснить будь-який тривалий вплив республіканців Рейгана під час його другого терміну.

Втім, вибір віцепрезидента рідко на щось впливає. А оскільки вибори майже напевно будуть вирішені менш ніж 100 000 голосами в шести штатах, сценарій за замовчуванням для 2024 року – це повторення 2020-го, змішаного з 2000-м.

Опитування – це ще не все, але, витративши багато часу на їхній аналіз за останні вісім років, можна виділити певні закономірності. Одна з них полягає в тому, що кандидат у президенти від Демократичної партії зазвичай має чітке національне лідерство і навіть перевагу в штатах, що вагаються, у вересні, але воно завжди погіршується з наближенням дня виборів.

Прореспубліканські незалежні як група схильні не звертати уваги на вибори до жовтня. Вони налаштовуються на вибори між типовим лібералом, якого вони недолюблюють трохи більше, ніж консерватора з культурних міркувань. Якщо демократ викликає особливе обурення, називаючи осіб, яких освічені люди з вищою освітою недолюблюють, "жалюгідними" або "дивними", природною тенденцією є голосувати за червоних зі злості.

Демократи здебільшого не здатні використовувати риторику, яка розколює протилежну коаліцію, а не об'єднує її. Зазвичай вони проводять весь жовтень, скиглячи, що цикл поганих новин здивував малоінформованих виборців серед електорату, щоб пояснити, чому опитування зміщуються на 2-3 пункти на користь республіканців. Іноді ефект не настільки сильний, щоб програти вибори (2008, 2012, 2020), але в 2000, 2004 і 2016 роках це було саме так.

Крім того, помилки опитувань є регіонально корельованими. Загалом, у штатах "блакитної стіни" "іржавого поясу" спостерігається перевищення результатів республіканців відносно опитувань на 3-5 пунктів. Арізона, Невада та інші західні штати мають тенденцію бути на 2-3 пункти більш демократичними, ніж передбачають опитування. У Джорджії, Північній Кароліні та Флориді результати опитувань зазвичай стабільні.

Ось чому, попри те, що Гарріс-Волз із невеликим відривом лідирують у низці загальнонаціональних опитувань та опитувань у штатах, що вагаються, ці вибори залишаються 50 на 50. Наразі вони значно відстають від Байдена-Гарріс та Клінтон-Кейна на цьому етапі циклу. Пізній вихід Байдена дещо ускладнює пряме порівняння з попереднім разом, однак, схоже, що відбувається лише повернення демократів додому після того, як Байден остаточно вибув.

Але як би там не було, наступний місяць або близько того, схоже, стане найвищою точкою для опитувань Гарріс-Волз. Якби вибори відбулися сьогодні, я очікую, що Камала Гарріс виграла б Неваду, Арізону і Мічиган, але програла б інші три штати і вибори. Джорджія і Мічиган, ймовірно, є штатами, від яких найбільше залежать майбутні вибори, на черзі Арізона і Вісконсін. Невада є ключовим штатом, якщо Гарріс програє будь-який із них, але виграє перші два.

На жаль, результат буде близьким. І якщо він буде близьким, обидві сторони, ймовірно, оскаржуватимуть законність виборів. Кожна з них використовуватиме звинувачення іншої сторони в маніпулюванні голосами, щоб виправдати тотальний опір у Конгресі та на рівні штатів у 2025 році.

Республіканці майже напевно контролюватимуть більшість штатів. Хоча Палата представників теоретично може зайти в глухий кут, що означатиме, що ані Трамп, ані Гарріс не стануть президентами. За такого сценарію той, кого Сенат обере віцепрезидентом, стане виконуючим обов'язки президента після закінчення терміну Байдена.

Отже, ви отримаєте президента Волза – можливо, після того, як Камала Гарріс розірве нічию. Венса настільки зневажають у Сенаті, що він повністю програє. Незважаючи на це, 2025 рік може бути справді дивним.

Так чи інакше, або демократам, або республіканцям доведеться змиритися з поразкою, коли на кону стоятиме демократія. Як на це відреагують партії – питання відкрите.

Висновок. Тиждень, що минув, безумовно, не був спокійним у світових справах. На тлі руйнації та розрухи, я думаю, буде справедливо втішитися тим, чого щойно досягла Україна.

Знову аутсайдер завдав жорстокого удару в спину загарбнику. Після двох із половиною років цієї жахливої війни те, що путін не може перемогти, є однією з небагатьох очевидностей. Питання в тому, як він програє і якою ціною.

Буде захоплююче спостерігати, як кілька тисяч українських солдатів тримають обриси майбутнього у своїх руках. Вони доводять усьому світові, як твориться історія: кров'ю та жертвами.

Джерело