Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас

Колумніст британської The Times Едвард Лукас розповідає про персоніфіковану практику кібератак росіян на відомих людей. Він переконує, що Захід може боротися з росіянами їхніми ж методами.

Ми вже стикаємося з наступом, заявив Джон Гілі на конференції "Наземна війна", організованій цього тижня аналітичним центром Королівського інституту об'єднаних сил (Royal United Services Institute). Відповідаючи на запитання про ймовірний початок бойових дій, міністр оборони сказав, що путін не чекає. Він послався на кібератаки, саботаж, дезорганізацію і погрози. На попередніх, неформальних зустрічах британські керівники оборонних відомств наголошували на необхідності кращої інтеграції між збройними силами, спецслужбами, промисловістю, державними установами і всіма нами. Національна безпека, коротко кажучи, надто важлива, щоб покладати її на плечі військових.

Неприємний бойовий досвід одного з провідних експертів цієї країни з питань росії Кіра Джайлза підкреслює це. Нещодавно Джайлз отримав електронного листа від особи, яка, як виявилося, є співробітником державного департаменту США, з проханням взяти участь в онлайн-зустрічі через захищену комунікаційну платформу. Нібито американський дипломат надіслав йому дуже правдоподібну "інструкцію", в якій пояснював, як створити спеціальний пароль для входу в цю систему. Метою було не вивернути йому мізки, а зламати його електронну скриньку. Деталі – технічні, пов'язані з маловідомою функцією, яка дозволяє людям отримувати доступ до своїх електронних скриньок (як правило, Gmail або акаунтів Apple) з майже застарілих пристроїв. Це передбачає створення "паролю для конкретного додатку", який обходить запобіжні заходи, такі як багатофакторна автентифікація, яку зазвичай встановлюють завбачливі користувачі, серед яких і Джайлз.

Більшість з нас не стануть мішенню для таких атак. Канадська організація з кібербезпеки Citizen Lab описує це в новому оновленні системи безпеки як витончену і персоналізовану нову атаку з використанням соціальної інженерії. Відвертий критик Кремля Джайлз, який працював у Міністерстві оборони Великої Британії, припускає, що зміст його приватних повідомлень і документів буде оприлюднений і, можливо, сфальсифікований, щоб виставити його в найгіршому світлі. Він не перший, хто зазнав такого приниження. Серед попередніх жертв – сер колишній голова МІ-6 Річард Дірлав та Інститут державного управління, орган, створений для протидії російським зловживанням. Він також не буде останнім.

Але ми теж можемо націлитися на росію, використовуючи онлайн-шахрайство для викриття окремих осіб та інституцій. росіяни стали жертвами витоків інформації, починаючи від прикрих і закінчуючи вибухонебезпечними. На одному кінці спектру знаходиться сховище з 50 000 електронних листів, пов'язаних з "Правфондом" – державною організацією, яка нібито надає правову допомогу росіянам за кордоном.

Електронні листи, отримані данським громадським мовником і передані консорціуму журналістів-розслідувачів, свідчать про тісний зв'язок "Правфонду" із зовнішньою політикою Кремля, а також про внутрішні суперечки. Листи стосуються нової книги, опублікованої "Правфондом", в якій Литва викривається як історична випадковість, ставленик польського тероризму проти росії, керованого неонацистами, і переслідувач місцевих російськомовних. Таких пропагандистських вправ в арсеналі Кремля на війні за свідомість безліч. Розпочинається 400-сторінкова книга (я прочитав їх, щоб вам не довелося цього робити) зі схвальної передмови міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова.

З електронних листів видно, що планується подібна книга про Латвію. У листах також описані якісь шахрайські торги за гроші і внутрішня оцінка книги справжнім експертом, російським істориком Владиславом Воротниковим, яка змушує червоніти. Він перераховує численні помилки, описуючи книгу з обережним заниженням як якісно неоднорідну. В іншому електронному листі він стверджує, що публікація книги зашкодить академічному та політичному іміджу росії. Я запитав Воротникова, чи відображають ці документи його погляди; він не відповів.

Набагато ширші уявлення дає інша скарбниця з понад 3 000 документів, отриманих (ніхто не каже як саме) від "Агентства соціального проєктування", провідного російського підрозділу з ведення психологічної війни. Воно створило схожі на справжні копії новинних веб-сайтів у Європі та США для поширення фейкових новин, головним чином, із закидами щодо підтримки України та залякуванням ядерною війною. Воно також платило хуліганам, щоб ті малювали єврейські символи на стінах у Парижі, вочевидь, з метою розпалювання антисемітизму. У розлогому обвинувальному висновку ФБР торік були названі деякі з імовірних винуватців. Відтоді адміністрація Трампа припинила всі подібні спроби уряду США протидіяти іноземному зловмисному впливу.

Новий аналіз, проведений Агентством психологічного захисту шведського уряду та Лундським університетом, доводить, що ажіотаж навколо АСП був продуктивним. "Коли про це говорять – це успіх... коли перевіряють факти, розвінчують, викривають – це успіх", – стверджують автори. Більш важливим є те, що витоки викривають керовану Кремлем екосистему добре забезпечених ресурсами, ретельно організованих суб'єктів, озброєних зміною поколінь у можливостях цифрової пропаганди. Соцмережі та додатки для обміну повідомленнями сьогодні більш ефективні, ніж створення фейкових веб-сайтів. В іншому новому дослідженні, опублікованому французьким експертом Кевіном Лімоньє, зазначається, що АСП має коріння в провінційній політиці, в агентствах, які надають проплачених демонстрантів для збільшення кількості учасників пропутінських публічних заходів.

Тактика наших ворогів вдома і за кордоном зближується. Китайська держава цифрового нагляду відома своїм контролем над китайськими громадянами за принципом "старшого брата". Але вона звертає свій погляд назовні, щоб ретельно вивчати і маніпулювати поведінкою в інших країнах. Так само і Кремль, з його цинічними піарниками, масовкою та ендемічними фейками, використовує на іноземцях трюки, які він відточив на росіянах. Мета – створити населення, розділене, налякане і податливе до когнітивних та інформаційних маніпуляцій, – стверджують автори шведського дослідження.

Коли ми віримо, що ніщо не є правдою, ніщо не є особистим, ніщо не заслуговує на довіру і ніщо не має значення, ми стаємо легкою здобиччю для наших ворогів. За межами наземних, морських і повітряних просторів війна за свідомість не обмежується лише сушею, морем і повітрям.

Джерело: The Times