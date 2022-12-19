Кілери проти шпигунів. Чому Кремль хоче обміняти морського піхотинця США на найманого вбивцю Красікова

Сайт американського Центру аналізу європейської політики (CEPA) пише про те, чому путінський режим робить ставку на кілерів та в першу чергу намагається витягнути їх із західних в’язниць. "Серед харчового ланцюжка кремля вбивці цінуються більше, ніж шпигуни. Хоча від тих і інших очікують переслідування емігрантів", - зазначають автори.

Тепер, коли США і росія обміняли Віктора Бута - торговця зброєю на прізвисько "Торговець смертю" - на американську баскетболістку Брітні Грінер, може здатися, що гра в торгівлю людьми закінчилася.

Та це не так.

кремль натякнув, що колишній морський піхотинець США Пол Вілан, якого росіяни утримують з грудня 2018 року, може повернутися додому лише в тому випадку, якщо кремль витягне іншого засудженого злочинця із західної в'язниці.

Черга за Вадимом Красіковим. Це найманий вбивця, який у серпні 2019 року серед білого дня у берлінському парку Тіргартен убив чеченського польового командира, але зробив це так незграбно, що його одразу ж заарештувала німецька поліція. У грудні 2021 року Красікова засудили довічно. Суд встановив, що він скоїв убивство за прямим наказом кремля - 50-річний чоловік приїхав до Німеччини з підробленим паспортом та псевдонімом, що надала російська держава. У в'язниці він вимагав книги про відомих радянських розвідників і заперечував зв'язок з російськими спецслужбами.

Красіков не є шпигуном того типу, який випускав КДБ за радянських часів, якими захоплювалися колишній агент путін і його колеги. Він не схожий на радянського шпигуна під прикриттям Рудольфа Абеля, який працював у США, видаючи себе за художника і фотографа. Після чотирьох років в американській в'язниці його обміняли на так званому "мосту шпигунів" у Берліні в 1962 році. Красікова не можна назвати досвідченим офіцером з вражаючим досвідом вербування агентів. Він - найманий вбивця, чистий як лист і простий, з обмеженими навичками, і його швидко схопили.

Хоча про його звільнення підняв питання кремль, та все ж він не єдиний російський розвідник серед ув’язнених по всьому світу. Є, наприклад, 59-річний Сєргєй Скворцов, який утримується у шведській в'язниці: його і дружину заарештували у листопаді за шпигунство впродовж дев'яти років, - згідно з документами Стокгольмського окружного суду. Подружжя проживає у Швеції з 1997 року і, крім російського громадянства, має шведські паспорти. Дружину звільнили під заставу, а Скворцов все ще перебуває під вартою.

Є ще один російський нелегал (тобто шпигун без дипломатичного прикриття) Сєргєй Черкасов, який, як вважають, є офіцером ГРУ і живе під фальшивим бразильським ім'ям Віктор Мюллер Феррейра. Голландська спецслужба AIVD заарештувала його після того, як він намагався влаштуватися до Міжнародного кримінального суду (МКС) в якості стажера. У травні бразильський суд засудив його до 15 років ув'язнення.

Є також російські хакери, спіймані в різних юрисдикціях і екстрадовані до США за звинуваченнями, пов'язаними з втручанням росії у вибори в США. Нещодавно список бранців поповнився дітьми російських високопосадовців, яких кремль залучав до розвідувальних операцій: наприклад, Артьом Усс, син губернатора Красноярського краю росії, якого арештували в Італії у жовтні на запит США за звинуваченнями - ухилення від санкцій і незаконний продаж американських військових технологій російським збройним компаніям. Він перебуває під домашнім арештомі очікує на екстрадицію.

І все ж таки, вибір Кремля серед своїх громадян, ув’язнених за кордоном, першим падає на кілерів, а не на шпигунів чи хакерів.

І це не випадково. російська розвідка завжди була одержима політичною еміграцією. Це почалося зі Сталіна, який був зациклений на своєму найвагомішому політичному супернику, провідному революціонері Леоніді Троцькому – його вважали лідером опозиції (і розглядали як більш перспективну фігуру, ніж Сталіна). Він доручив своїм агентам за кордоном вистежити Троцького і вбити його (завдання, як відомо, виконали льодорубом у будинку Троцького в Мексиці).

На цьому не закінчилося. Сталін наполягав на переслідуванні прихильників Троцького навіть після вбивства їхнього лідера в серпні 1940 року. У січні 1941 року московський центр надіслав таємну депешу своєму шефу розвідки в Нью-Йорку, у якій наказано посилити боротьбу з троцькістами. Друга світова війна вже йшла повним ходом, залишалося всього п'ять місяців до того, як нацисти спробують стерти з лиця землі радянський союз, і все ж сталінські шпигуни отримали вказівку вистежувати і наглядати послідовників-емігрантів небіжчика.

Ця одержимість мала величезний вплив на методи і способи роботи російської розвідки. Шпигуни важливі були завжди - вони забезпечували доступ до західної розвідки і технологій, але не менш важливими були і кілери - вони забезпечували порядок серед емігрантів. Подальший список спонсорованих росією убивств за кордоном за часів перебування путіна при владі - досить довгий, це вказує на те, що цю традиціяю ніколи не порушували.

Тому вимога кремля про видачу Красікова (в обмін на Вілана) мала на меті подати конкретний сигнал.

кремлю не бракує кілерів, і все ж він хоче, щоб саме цей повернувся додому. І кілери розуміють, що їх робота цінується, розуміють і емігранти, що їхні життя не турбують Захід; що убивці вийдуть на свободу. Це не послання Заходу, це послання всім тим росіянам, які сотнями тисяч покинули країну, тому що вони не схвалюють путіна і його війну.

Автори: Ірина Бороган та Андрій Солдатов - старші позаштатні наукові співробітники Центру аналізу європейської політики (ЦЕПА). Вони російські журналісти-розслідувачі та співзасновники сайту Agentura.ru, що стежить за діяльністю російських спецслужб.

Джерело: CEPA