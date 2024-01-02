Кінець 2023 року. Українці показали високий клас, тоді як росіяни витратили намарно свої ракети – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен в своєму традиційному тижневого огляді війни, який був опублікований напередодні Нового року, аналізує дві військові операції – ракетну атаку українців на російський корабель "Новочеркаськ" та масовану російську ракетно-безпілотну атаку на Україну за кілька днів до Нового року. Науковець пояснює, які вигоди чи втрати отримала кожна сторона від проведення цих військових операцій.

Я хотів би подякувати всім, хто залишив свої коментарі на минулих вихідних. Відкриваючи чат, я не очікував такої кількості відповідей – більшість з них були чудовими (хоча деякі з путінських тролів також з'явилися). Цього тижня повернувся до звичайного режиму роботи, але я буду періодично відкривати чати для всіх бажаючих. Можливо, тоді, коли буду знати, що матиму багато енергії на вихідних.

Минулий тиждень у війні ознаменувався двома дуже різними атаками, одна з яких була невеликою і точною, а інша – масштабною і надзвичайно дорогою. Я вирішив зосередитися на цих ударах і заглибитися в те, що насправді є ефективною операцією на війні, а що – ні.

Одеса після російської атаки 29 грудня 2023 року. Джерело

Україна топить "Новочеркаськ". Втрати росіян суттєві

Новочеркаськ до появи українців

На наступний день після Різдва українці здійснили надзвичайно вчасну атаку на дуже важливу ціль. "Новочеркаськ" був десантним кораблем класу "Ропуха", одним з найбільших кораблів Чорноморського флоту росії. На цьому етапі війни перспектива висадки росіянами морського десанту досить мінімальна, але це не завадило "Новочеркаську" відігравати важливу роль у російській логістиці. Схоже, що він доставляв вантажі з росії до окупованого Криму, надаючи росіянам альтернативу перевезенню всього через Керченський міст. У якийсь момент ходили чутки (і на даний момент це не більше, ніж чутки), що судно везло до Криму вантаж іранських безпілотників Shahed, коли його було уражено. Ще більш імовірним видається те, що судно було завантажене вибуховими боєприпасами.

Незалежно від вантажу, це була важлива, високоцінна ціль. росія гостро потребуватиме таких кораблів, якщо Україна коли-небудь зможе перекрити Керченський міст – однак зараз вона не може замінити будь-які судна, які втратить у Чорному морі, оскільки їм не буде дозволено проходити через турецькі води з Середземного моря через конвенцію Монтре. (В основному, під час війни очікується, що Туреччина дозволяє лише цивільним суднам проходити через свої води в Чорне море). Отже, втрата "Новочеркаська" означає, що його можливості назавжди втрачені для росіян на час цієї війни.

Зрештою, це була справжня втрата. Він перебував в порту Феодосії, а українці, очевидно, мали чудові розвідувальні дані про точне місцезнаходження "Новочеркаська". Вони запустили щонайменше одну крилату ракету (Storm Shadow/Scalp) по цілі, і вибух, який вона спричинила, був вражаючим.

Новочеркаськ вибухає. Джерело

На борту "Новочеркаська", який вибухнув від сили близько 30 тонн тротилу, схоже, був великий запас боєприпасів. Одне з російських джерел стверджувало, що він був начинений артилерійськими снарядами і ракетами "Град" (і приголомшливий вибух робить це цілком правдоподібним).

Офіційно росіяни стверджували, що судно було лише пошкоджене, але це має приблизно стільки ж сенсу, як і твердження, що "Гінденбург" зазнав незначної течі під час посадки в Нью-Джерсі. Корабель, схоже, був знищений вибухом, і варто зазначити, що британська розвідка була достатньо впевнена в тому, що "Новочеркаськ" був знищений, щоб через день потролити росіян з цього приводу.

Отже, підсумовуючи, українці знищили високоцінну, незамінну ціль, що дало ще й додаткову вигоду від знищення вантажу, що знаходився на ній, і все це коштувало дуже невеликої кількості крилатих ракет Storm Shadow/Scalp. Іншими словами, ціна, яку заплатили українці, в багато разів менша, ніж втрати, яких зазнали від росіяни.

російська масована ракетна атака 29 грудня. Вона була спланована заздалегідь

Рано вранці в п’ятницю почали надходити повідомлення про масовану російську повітряну атаку, яка, схоже, включала в себе атаки на кожне велике українське місто. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків та інші міста стали мішенню, оскільки росіяни намагалися подолати українську протиповітряну оборону. Фотографії, які надходили з місць подій, де були пошкоджені лікарні та житлові будинки (деякі з них були фактично уражені уламками від збитих російських ракет), були протверезливими.

Ця атака була, мабуть, найбільшою атакою на українські міста за весь час війни. Вона, безумовно, була дуже дорогою і використовувала набагато дорожчі боєприпаси, ніж інші подібні російські операції протягом певного часу. Джон Рідж веде графік російських повітряних атак на Україну (останній, найвищий стовпчик - це атака минулої п’ятниці). Це не лише найвищий стовпчик, але й який містить найбільшу кількість ракет, а не лише "Шахедів".

Джерело

Зокрема, під час атаки було використано значно більше балістичних ракет (помаранчева смуга на графіку), ніж під час будь-якого іншої атаки за останній час. Їх дуже важко перехопити українцям, навіть маючи найсучасніші засоби протиповітряної оборони. Це, здається, особливо стосується російської ракети Х-22. Спочатку розроблена для нападу на ворожі авіаносці, вона була перепрофільована на зброю класу "повітря-земля", яку росіяни використали проти України. Українці стверджують, що деякі з них були використані під час атаки.

Загалом 158 різних ракет/безпілотників було використано проти України тої ночі, і українці стверджують, що збили 114. З них вони збили майже всі крилаті ракети (87) і "Шахеди" (27), пропустивши багато балістичних ракет.

Були також значні людські втрати (хоча, на щастя, менші, ніж можна було б побоюватися, враховуючи масовість атаки). За найсвіжішими даними, які я зміг знайти, щонайменше 31 українець загинув і значно більше було поранено.

Атака майже напевно була спланована заздалегідь (на конкретну дату нападу могло вплинути затоплення "Новочеркаська" – ми не знаємо). Очевидно, що було накопичено обладнання, відпрацьовано багаторівневу операцію, і це сталося після кількох місяців атак переважно "Шахедами" (зелені смуги на графіку), в які, як видається, принаймні частково мали на меті напружити українську протиповітряну оборону, виявити слабкі місця, змусити українців витрачати цінні протиповітряні боєприпаси тощо.

Негайна реакція на атаку була досить драматичною. Я давав інтерв'ю телеканалу BBC, і ведучий явно хотів, щоб це сприймалося як велика подія, яка може мати серйозні наслідки для війни. Я зробив все можливе, щоб спробувати розглянути це в перспективі і поглянути на атаку більш аналітично. Ось посилання на відео, якщо ви хочете його переглянути.

Що насправді має значення? Результати для росіян несуттєві

Коли ми дивимося на ці атаки, що ми бачимо? Безумовно, атака на українські міста видається більш драматичною: у багатьох місцях палали пожежі, була випущена величезна кількість боєприпасів, з'явилося багато коментарів щодо того, що це могло означати. Проте, обговорюючи військову операцію, важливо почати з питання про те, чого вона насправді досягла, особливо з огляду на те, чого вона коштувала.

Коли з'явилися перші повідомлення про атаку, я написав у твіттері, що ми не повинні робити поспішних висновків про те, чи слід розглядати це як важливий успіх росіян. Я дав дві речі для перевірки: чи вивели з ладу українську інфраструктуру (виробництво електроенергії) у будь-який значущий спосіб і чи завдали вони шкоди українському військовому виробництву (або, можна сказати, здатності України вести війну)?

З цієї точки зору, досягнення росіян здаються дуже незначними. Повітряна кампанія, яку вони провели минулої зими, і яка поки що здається більш ефективною, вивела з ладу електропостачання українських міст на значних ділянках і загрожувала спричинити значний економічний хаос. Протягом останніх 24 годин я запитував українців про те, яким був вплив цієї масової атаки на інфраструктуру, і поки що він здається незначним. В Одесі було кілька менших перебоїв з електропостачанням, але Київ, здається, не постраждав, і немає жодних ознак того, що військова інфраструктура зазнала матеріальної шкоди. Можливо, згодом з'являться повідомлення про те, що росіяни влучили у дуже важливий військовий об'єкт, але поки що це не так.

Тож зі стратегічної точки зору не зрозуміло, чи досягла ця масована атака чогось суттєвого. Україна може вести війну так само, як і до атаки, так і після неї.

Я знаю, що деякі люди кажуть, що, можливо, це матиме моральний вплив на готовність українців воювати (це був підтекст опитування BBC). Це старий трюк, який майже не має під собою жодних доказів. Ідея про те, що напади на цивільні об'єкти підривають моральний дух людей, які зазнають нападів, і змушують їх не підтримувати війну, є малоймовірною. Серйозні руйнування (які можуть бути результатом тривалої успішної повітряної кампанії) можуть зробити це, але одна велика атака з 30 загиблими і незначною шкодою для інфраструктури майже напевно цього не зробить. Якщо це і матиме якийсь вплив, то додасть українцям рішучості. Що вони бачать? Ворога, який, по суті, намагається тероризувати їхні міста, і в той же час українську протиповітряну оборону, яка робить надійну роботу, захищаючи їх. Було б дивно, якби це населення потім розвернулося і сказало, що давайте підемо на поступки нападнику.

З точки зору отримання допомоги Україні, якщо це можливо (і я б також не хотів перебільшувати), атаки можуть надати трохи більше підтримки для просування пакету допомоги через Конгрес США. Цікаво, що президент Байден відзначив атаку особистою заявою, і в цій заяві побачив можливість закликати Конгрес ухвалити законопроект про допомогу.

Ось один абзац (це коротка заява) і посилання на весь текст:

Перед обличчям цієї жорстокої атаки Україна розгорнула системи протиповітряної оборони, які Сполучені Штати та наші союзники і партнери надали Україні протягом минулого року, щоб успішно перехопити і знищити багато ракет і безпілотників. Американський народ може пишатися життями, які ми допомогли врятувати, і підтримкою, яку ми надали Україні, коли вона захищає свій народ, свою свободу і свою незалежність. Але якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю і життєво важливі системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без будь-яких подальших зволікань.

Слід зазначити, що Байден був не один, багато європейських лідерів також зробили спеціальні заяви з приводу нападу і того, що він свідчить про необхідність надання більшої допомоги Україні.

Отже, якщо це не віщує прискорення російської кампанії, і вони не накопичили набагато більше ракет цього типу, і не можуть продовжувати робити це регулярно, ця атака майже напевно є стратегічною втратою для росіян. Підсумовуючи:

запуск був надзвичайно дорогим для росіян;

атака не мала жодного вимірюваного результату (поки що) щодо здатності України вести війну;

атака не завдала значної шкоди українській інфраструктурі, наприклад, енергетиці;;

якщо це і допомогло, то лише переконати прихильників України в необхідності надання їй більшої допомоги.

P.S. Наступного понеділка у великій американській газеті вийде моя стаття, частково спричинена вказаними атаками. Вона насправді допомагає аргументувати, як Україна повинна бути озброєна.

З іншого боку, українська атака на Новочеркаськ була навпаки – явним стратегічним успіхом. Вона коштувала Україні відносно небагато, а дала значний результат. Великий російський військовий корабель, здатний виконувати дуже важливі логістичні завдання, був знищений ціною дуже невеликої кількості крилатих ракет.

Більше того, в більш широкому сенсі це підкреслило розрив у професіоналізмі між українськими та російськими збройними силами. Українці змогли швидко відреагувати на наявність високоцінної цілі, привести в дію потрібні боєприпаси і досягти стратегічного результату. До речі, саме це, здається, особливо роздратувало путіна.

Українська операція може допомогти їй виграти війну, а російська операція, якщо щось і зробить, то навпаки.

Це не драматичний погляд на речі, але я б сказав, що це кращий спосіб зрозуміти війну.

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