Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське "Америка понад усе" – Washington Post

Американська газета Washington Post пише, що заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі опинився в епіцентрі гострого конфлікту всередині Республіканської партії щодо майбутнього зовнішньої політики "Америка понад усе". Прихильники активнішої ролі США у світі звинувачують Колбі в нечесності та підриві інтересів союзників, тоді як він наполягає, що лише лояльно виконує президентський курс. Суперечка розгорнулася навколо виведення американських військ із Румунії, призупинення військової допомоги Україні та спроб перешкодити делегації Конгресу відвідати Тайвань. Кожен із цих кроків поглиблює розкол між ізоляціоністським і інтервенціоністським крилами Республіканської партії.

Елбрідж Колбі став центральною фігурою боротьби за визначення майбутнього зовнішньої політики "Америка понад усе", вважає Washington Post. Видання стверджує, що минулої осені конгресмен Майк Д. Роджерс, голова Комітету Палати представників із питань збройних сил, дізнався, що адміністрація Трампа планує вивести тисячі солдатів із Румунії, попри те що його комітет вимагав від Пентагону консультуватися з Конгресом перед будь-яким значним виведенням військ.

Тоді, зауважує WaPo, законодавець з Алабами вирішив перевірити його на чесність, розповіли люди, обізнані з його задумом. На жовтневій зустрічі з Елбріджем Колбі конгресмен запитав, чи планується скорочення особового складу. Колбі, за словами Роджерса, відповів, що не знає про такі плани.

Два тижні потому адміністрація оголосила, що виводить армійську бригаду, яка посилювала східний фланг НАТО після вторгнення росії у 2022 році.

Роджерс, який є настільки переконаним прихильником європейської безпеки, що 2017 року Румунія нагородила його почесним званням командора, був украй обурений. "Я повірив йому на слово", – розповів Роджерс.

В інтерв'ю WaPo Колбі заперечив, що вводив конгресмена в оману. Він пояснив, що виведення бригади рекомендували й військові командири, а на момент жовтневої зустрічі остаточного наказу ще не було. Колбі стверджував, що тоді ще "не мав підстав брати на себе зобов'язання від імені відомства в той чи інший бік".

"Я дуже ретельно стежу за тим, що кажу, а чого не кажу", – заявив Колбі, зауваживши, що в офіційному листі попросив Роджерса відкликати звинувачення в нечесності. Роджерс цього не зробив.

Відтоді, наголошує WaPo, республіканці в Палаті представників і Сенаті перевіряють Колбі жорсткіше, ніж майже будь-якого іншого призначенця Трампа. Вони скасовували його рішення й заблокували затвердження двох чиновників, висунутих на посади його головних заступників. Щонайменше двоє впливових республіканців публічно звинуватили його в нечесності.

Ця незвична сутичка перетворилася на відкриту внутрішньопартійну війну, розповіли обізнані з конфліктом люди. Республіканці з діаметрально протилежними уявленнями про належне місце Америки у світі сперечаються за право представляти бачення президента Дональда Трампа щодо зовнішньої політики "Америка понад усе".

Проте навіть попри те, що війна з Іраном і зусилля Трампа досягти мирної угоди загострили цю боротьбу за вплив, обидві сторони здебільшого воюють між собою, не наважуючись відкрито виступити проти президента.

"Єдина думка, яка важить, – це його думка, – сказав про Трампа Джастін Логан, який очолює програму зовнішньої політики й оборони лібертаріанського Інституту Като. – І він змінює курс миттєво".

WaPo стверджує, що її матеріал про боротьбу за зовнішньополітичний вплив усередині Республіканської партії ґрунтується на інтерв'ю з понад двома десятками нинішніх і колишніх посадовців, які мають досвід роботи в Пентагоні та Конгресі. Більшість із них погодилася говорити за умови анонімності, щоб відверто висловитися про конфлікт Колбі з багатьма республіканцями та про те, як обидві сторони намагаються залагодити стосунки.

У заяві речник Пентагону Шон Парнелл рішуче став на захист Колбі, назвавши його людиною, яка діє "в повній злагоді" з міністром оборони Пітом Гегсетом.

Затверджений попри застереження республіканців

За межами Вашингтона, зазначає видання, посада заступника міністра оборони з питань політики практично невідома, але фактично це роль головного стратега Пентагону з питань боротьби з тероризмом і ядерного стримування.

На відміну від Гегсета, колишнього офіцера Національної гвардії та ведучого Fox News, і від заступника міністра оборони Стіва Файнберґа, венчурного капіталіста, який прийшов в адміністрацію Трампа з приватного бізнесу, Колбі вже мав досвід роботи в Пентагоні.

Як розповідає WaPo, онук колишнього директора ЦРУ Вільяма Колбі, випускник Гарварду та Єльського університету, він є типовим вихованцем вашингтонської зовнішньополітичної еліти. Проте в роки, що передували другому терміну Трампа, Колбі дедалі різкіше критикував колишніх колег.

Він докоряв обом партіям за ігнорування меж американської могутності – зокрема за постачання зброї Україні тоді, коли Пентагон і без того відчував нестачу озброєнь, необхідних для можливої майбутньої війни з Китаєм. Головними його мішенями стали республіканські яструби в Конгресі, які підтримують збільшення оборонних видатків задля збереження глобальних військових зобов'язань Америки.

"Ті самі люди, які закликають атакувати Іран, одночасно закликають ескалювати війну в Україні, – заявив Колбі в інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону після перемоги Трампа на перевиборах. – Одночасно сваритися з кількома людьми – це просто безрозсудно".

На слуханнях у Сенаті щодо затвердження його кандидатури в березні 2025 року, коли республіканські сенатори розкритикували його погляди, Колбі запевнив їх, що підтримуватиме адміністрацію, навіть якщо це означатиме надання військових варіантів дій проти Ірану.

Деякі республіканці в приватних розмовах висловлювали застереження щодо його кандидатури, розповіли люди, обізнані з настроями законодавців. Зрештою вони поступилися під тиском адміністрації, зокрема з боку віцепрезидента Джей Ді Венса, який з'явився на слуханнях і заявив, що Колбі принесе "той тип мислення, якого нам так відчайдушно бракує в Міністерстві оборони".

На думку видання, ті слухання стали передвісниками майбутнього конфлікту між республіканцями, які хочуть активнішого застосування армії, і тими, хто воліє стриманості. Під час передвиборчої кампанії Трамп намагався сподобатися обом таборам, обіцяючи збільшити оборонні видатки й водночас уникати закордонних воєн. Обидва ці імпульси він реалізував у своєму другому терміні: закликав до рекордного оборонного бюджету в 1,5 трлн доларів і водночас відтягував війська з таких регіонів, як Європа.

Проте іранська війна змусила чимало відомих противників інтервенціонізму, зокрема Карлсона, розійтися з Трампом. Інші його союзники – Колбі й Венс, який веде переговори про врегулювання конфлікту, – навпаки, захистили війну, якій свого часу самі ж і протистояли.

У розмові з WaPo Колбі заявив, що виконав зобов'язання, взяті на слуханнях. Хоча він і не зрікся колишніх переконань про ощадливе використання армії, Колбі зазначив, що ніколи й не сподівався, що курс адміністрації збігатиметься з усім, що він підтримував раніше.

Зупинка допомоги Україні поглиблює розкол

Протягом минулого року Колбі здобув серед дипломатів і республіканських критиків репутацію провідника транзакційного підходу адміністрації Трампа до союзників США.

У промовах і публікаціях у соцмережах він вимагав, щоб партнери – від Європи до Східної Азії – збільшували оборонні витрати й готувалися до зменшення американської підтримки. Минулого літа його відомство рекомендувало призупинити безпекову допомогу Україні та балтійським державам, що межують із росією. А за вказівкою Гегсета управління з питань політики розпочало перегляд угоди AUKUS про передання Австралії технологій підводних човнів з ядерними силовими установками, що стривожило багатьох прихильників програми в Конгресі.

"Чимало з нас занепокоєні певними діями, які не відповідають інтересам президента і не підтримують наших союзників", – сказав сенатор Рік Скотт, республіканець від Флориди, який у розмові з журналістом стверджував, що республіканці "не можуть бути ізоляціоністами".

Колбі відкинув це звинувачення, заявивши, що він та інші співробітники Пентагону намагаються зробити союзи Америки більш "збалансованими" і "стійкими".

Проте критики Колбі більше, ніж будь-який інший епізод, згадували раптову зупинку минулого літа військових поставок Україні як момент, коли управління з питань політики остаточно втратило довіру законодавців.

У червні 2025 року Гегсет затвердив підготовлений командою Колбі огляд, покликаний допомогти армії зберегти найцінніше озброєння для можливого конфлікту з Китаєм через Тайвань, розповіли нинішні та колишні посадовці. Сам огляд не рекомендував зупиняти допомогу Україні, кажуть ці люди. Але новий порядок залишив військових чиновників у невизначеності щодо того, яку техніку вони можуть постачати. Перерва в поставках тривала тижнями, поки Україна зазнавала дедалі більших втрат на полі бою.

Колбі відмовився коментувати цей епізод у розмові з виданням. Один чиновник Пентагону, прихильний до Колбі, зазначив, що плутанина навколо допомоги виникла почасти через те, що інший підрозділ Міністерства оборони не повністю виконав червневий меморандум.

За словами цього чиновника, Колбі підтримував надсилання Україні певних "надзвичайно цінних спроможностей з обмеженими запасами", не уточнюючи, про яку зброю йдеться.

Втручання у справи делегації Конгресу

Минулого літа, зазначає WaPo, коли сенатор Роджер Вікер, республіканець від Міссісіпі та голова Комітету Сенату з питань збройних сил, готувався очолити делегацію законодавців у поїздці до Тайваню, управління Колбі рекомендувало адміністрації не підтримувати цю делегацію, розповіли нинішні та колишні посадовці.

Колбі, кажуть ці люди, побоювався, що поїздка спровокує реакцію Китаю, який претендує на острів і засудив візит тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, демократки від Каліфорнії, у 2022 році.

Прихильний до Колбі чиновник Пентагону зазначив, що управління з питань політики не докладало особливих зусиль, щоб перешкодити поїздці, і що підхід Трампа до Китаю передбачає уникнення "гучних символічних жестів" навколо Тайваню. Зрештою військові надали Вікеру літак, однак цей епізод унаочнив розбіжності між управлінням Колбі та деякими конгресменами-республіканцями, кажуть обізнані з ситуацією люди.

Як розповідає WaPo, у листопаді двоє головних заступників Колбі, Остін Дамер і Алекс Велес-Ґрін, постали перед комітетом Вікера на слуханнях щодо своїх кандидатур. Ці слухання швидко перетворилися на майданчик для висловлення невдоволення республіканців.

"Знаєте, хто є найважкодоступнішою людиною в адміністрації Трампа? Заступник міністра оборони з питань політики", – заявив сенатор Ден Салліван, республіканець від Аляски, на слуханнях щодо кандидатури Дамера.

Пізніше комітет Вікера відклав голосування щодо кандидатів, коли стало зрозуміло, що їм бракує достатньої підтримки республіканців для просування далі, кажуть обізнані з ситуацією люди.

Спроба примирити опонентів

Невдовзі після листопадового слухання, на якому він відверто демонстрував роздратування, Салліван надіслав Колбі повідомлення.

"Я був відвертий і сказав: вам треба з'явитися сюди", – розповів сенатор в інтерв'ю.

Відтоді вони зустрічалися кілька разів, і сенатор каже, що передав Колбі імена інших законодавців, з якими тому варто поспілкуватися, поки він намагається відновити свій авторитет у Конгресі.

Упродовж останніх кількох місяців Колбі відвідав Капітолійський пагорб, щоб зустрітися з десятками законодавців обох партій. Станом на цей місяць Колбі схвалив понад 360 зустрічей та інших розмов між співробітниками управління з питань політики і Конгресом, повідомив Пентагон.

"Це разюче покращилося", – розповів Салліван про стосунки.

Кілька законодавців і помічників також підтвердили, що контакти помітно активізувалися і що це змінило їхнє ставлення до управління з питань політики.

Втім, дехто залишився при своєму.

"Доводилося щоразу витягати інформацію кліщами", – заявив Роджерс, коли Колбі давав свідчення в Палаті представників у березні. Під час слухання Роджерс поставив під сумнів чесність Колбі щодо виведення військ із Румунії, а конгресмен Майкл Р. Тернер, республіканець від Огайо й інший впливовий член комітету, назвав Колбі "нещирим".

Старший чиновник Пентагону, прихильний до Колбі, зазначив, що Гегсет і Файнберґ зустрічалися з Конгресом, щоб підтвердити лояльність Колбі до адміністрації. Деякі законодавці-республіканці та їхні помічники прямо відмовилися зустрічатися з персоналом управління з питань політики, що, на думку частини співробітників Пентагону, ставить під сумнів щирість їхніх скарг.

Скотт, республіканець від Флориди, продовжує блокувати затвердження Дамера й Велес-Ґріна, за словами кількох обізнаних із ситуацією людей.

Сенатор, який минулого року голосував за затвердження Колбі, відмовився обговорювати ці блокування. Однак свою мотивацію він сформулював через призму лояльності до Трампа.

"Я не підтримуватиму людей, які не підтримують курс президента", – заявив Скотт.

Колбі, своєю чергою, назвав себе "відданим виконавцем" президента. Він розповів, що проводить із Гегсетом багато годин щотижня і що міністр оборони часто узгоджує рішення з Трампом перед їх ухваленням.

"Повірте мені, – сказав Колбі про Гегсета, – він дасть мені знати, якщо я зверну не туди".

Джерело: Washington Post