Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation

До Дня захисту дітей відбувся п’ятий, ювілейний благодійний матч у межах проєкту "День із командою Королів", організований Betking Foundation та його засновником Павлом Журилом. Цього дня футбольне поле перетворилося на місце, де зустрілися досвід і щирість, впевненість дорослих і світла дитяча віра. Саме тут зіркові гравці ProFan зіграли разом із понад пів сотнею юних футболістів — дітьми-переселенцями та дітьми українських захисників.

П’ятий "День із командою Королів" наповнив повітря сміхом, азартом та тією особливою енергією, яку мають тільки діти. Для них це був шанс доторкнутися до своєї мрії — не з трибун і не здалеку, а прямо на полі, поруч із тими, кого вони звикли бачити тільки на екрані. Тут діти могли запитати поради, обійняти кумира, зробити свій перший спільний пас і разом святкувати голи.

Сила команди та магія гри

Це була гра, у якій важив не рахунок, а кожна мить. Діти й дорослі не просто грали поруч — вони стали справжньою командою. Вони бігли пліч-о-пліч, підтримували одне одного, сміялися над промахами й сяяли від радості, коли м’яч опинявся в сітці воріт. Кожна дитина відчувала: тут її бачать, тут її чують, тут у неї вірять.

Гравці ProFan уважно ловили кожен дитячий порух — схвильовані очі воротаря, який уперше виходив на рамку; вибух радості хлопчика, що забив свій перший гол; усмішку дівчинки, яка отримала несподіваний пас, у який сама не вірила. Діти грали так відважно та щиро, що надихали навіть дорослих.

Для малечі це був не просто матч. Це був момент, коли світ ніби стає добрішим. Коли хтось сильніший дає тобі руку й каже: "Ти можеш". Коли впевненість зростає з кожним дотиком до м’яча, а підтримка, яку вони відчули на полі, ще довго живе в серці.

Саме таку атмосферу прагне створювати Павло Журило разом із Betking Foundation — атмосферу, у якій кожна дитина відчуває свою силу й знає, що поруч є ті, хто справді вірить у неї.

"Наша справжня перемога — це дитячі усмішки та віра в себе, яку ми разом можемо їм подарувати. Важливо, щоб кожна дитина відчувала: вона важлива, вона не сама, за нею стоїть команда, яка завжди підтримає. Такі матчі нагадують: футбол — це не просто гра. Це міст до радості, яка об’єднує нас усіх", — наголошує Павло Журило, засновник Betking Foundation.

Програма та враження

Після матчу свято продовжилося. Діти отримали майстер-клас із булітів від Давіда Марковича, фотографувалися з кумирами, збирали автографи й отримували подарунки. У кожного з них цього дня з’явилася своя історія — про мрію, яка здійснилася, і про віру, яка стала міцнішою.

Масштабуємо добро

Проєкт "День із командою Королів", який створив і розвиває Betking Foundation, уже подарував яскраві, щирі й теплі емоції понад 250 дітям у Рівному, Олександрії, Ірпені та Києві. З кожним новим матчем народжується маленьке диво: діти отримують не просто день гри, а день, у якому їхні мрії знаходять підтримку, а внутрішня сила стає відчутною. Кожен матч стає новим дотиком до дитячих сердець, новою можливістю подарувати радість, віру й відчуття того, що поруч завжди є команда, якій вони небайдужі.

У футболі завжди можна порахувати голи. Але найцінніше те, що не вимірюється цифрами: захоплені очі, нові друзі, впевненість у собі й щастя, яке діти забирають додому. Саме цей тихий, щирий післясмак радості й є справжньою перемогою для всіх.

Про Betking Foundation

Благодійний фонд Betking Foundation, заснований Павлом Журилом і частина King Group, перетворює соціальні ініціативи на реальні можливості для дітей та молоді. Особливу увагу фонд приділяє дітям-переселенцям та тим, хто втратив рідних через війну, допомагаючи їм через спорт, освіту та психологічну підтримку. Betking Foundation інвестує ресурси у формування здорового та безпечного середовища для дітей, допомагає їм розвивати командний дух, отримувати нові знання та відновлювати емоційний баланс. Соціальна місія фонду — створювати можливості для гармонійного розвитку та соціальної адаптації молодого покоління.