Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico

Американське видання Politico поспілкувалося із чеченськими добровольцями, які воюють проти росії в Україні. Для них російсько-українська війна – це лише початок їхньої боротьби. Вони сподіваються, що як тільки росія програє, весь Північний Кавказ повстане проти країни-агресора на боротьбу за свободу. Волелюбні чеченці заперечують західним експертам, адже переконані, що росію неможливо врятувати і відновити як демократичну державу. Водночас вони констатують, що українська влада їх батальйони ігнорує. Але вони продовжують воювати.

"Чеченські солдати чітко усвідомлюють, що вони в Україні, щоб компенсувати близько двох століть російського гноблення їхньої гірської і часто бунтівної батьківщини – від депортації населення Іосіфом Сталіним у 1940-х роках до знесення Борісом Єльциним їхньої столиці Грозного і до нинішнього жорстокого правління московського сатрапа в Чечні Рамзана Кадирова", – пише американське видання Politico.

"Ми втомилися від росії", – цитує Politico 45-річного командира, який попросив називати його лише за військовим позивним "Торто". Таку назву має замок поблизу його рідного міста в Чечні, яке він залишив молодим повстанцем невдовзі після закінчення Другої чеченської війни в 2009 році.

"росія – це як п'яний сусід. Одного разу він приходить до вашого будинку і хоче його спалити. Ви його ловите, він тікає. Наступного дня він повертається тверезим і просить пробачення. А потім повертається п'яний з пістолетом і вбиває твою дружину і дітей", – цитує його газета.

Один із солдатів Торто заявив Politico, що це "третя чеченська війна – і цього разу ми переможемо". Видання констатує, що на українському боці воюють від 150 до 200 чеченських добровольців, більшість з яких є емігрантами, синами та онуками бійців, які брали участь у Першій або Другій чеченських війнах.

Вони поділяються на три формування – батальйон імені Джохара Дудаєва, названий на честь першого президента незалежної Чечні; батальйон імені шейха Мансура; і більш таємний батальйон, який співпрацює з українською військовою розвідкою ГУР, члени якого одягаються в чорне і навіть у безпечних межах Києва пересуваються зі зброєю.

Politico наголошує, що всі іноземні добровольці сходяться в думці, що чеченці є одними з найбільш відданих та ідейних бійців, так само, як і близько 200 білорусів, які воюють за Україну. Відданіше, аніж більшість західних та латиноамериканських добровольців. Останні, як правило, приїжджають сюди заради грошей. Перші – переважно американці та британці – здебільшого ветерани Іраку та Афганістану, визнають, що вони тут, тому що їм не подобається цивільне життя, і вони не хочуть, щоб їхній досвід і підготовка пропали даремно, хоча й вірять у правоту української справи.

Чеченці зараз в основному беруть участь у Бахмутській битві – багатомісячному кривавому протистоянні, яке призвело до великих втрат з обох сторін і за своєю кривавістю порівнюється з боями Першої світової війни. Захоплений дослідник військової історії Торто каже, що Бахмут – це Верден, маючи на увазі найдовшу битву Першої світової.

"Це справжнє пекло", – додає Торто, який живе в Україні з 2016 року, а до того – в Німеччині.

Politico зазначає, що спілкувалося із ним у Києві в приміщені батальйону імені Джохара Дудаєва. Загалом через війну в Україні з 2014 року пройшло близько 12 тисяч чеченських добровольців. І Торто, і Мага не сумніваються, що вони тут, аби воювати за Чечню – поразка росії в Україні невблаганно призведе до збройного повстання на їхній батьківщині на Північному Кавказі, стверджують добровольці. І не тільки там, але й по всьому Кавказькому регіону, затиснутому між Азовським, Чорним і Каспійським морями. "Рано чи пізно ми всі будемо вільні", – каже Торто.

"Повірте мені, коли росія програє цю війну з Україною, вона не зможе існувати як держава. Це неможливо. Вона розвалиться", – цитує чеченця Politico, і його думку поділяють білоруські волонтери, яких видання опитало за два дні до цього. "Нам просто потрібна свобода. Людям потрібна свобода", – каже Торто.

Торто висловлює огиду до російських чеченських бойовиків, яких називають кадирівцями, і особливо до звірств, з якими вони пов'язані. Кадирівців, яких називають "TikTok армією" за те, що вони пропагують свою жорстокість в інтернеті, звинувачують у зґвалтуваннях, вбивствах і мародерстві в Бучі, а в липні – у тортурах і кастрації канцелярським ножем українського військовополоненого в Привіллі Луганської області.

Деякі слідчі підозрюють, що саме кадирівці, а не найманці "Групи Вагнера", відрубали голову українському полоненому на початку цього місяця, що також було викладено в мережу. Мага і Торто зневажають кадирівців як "фальшивих солдатів", які перебувають в Україні лише заради грошей.

Чеченці зауважують Politico, що кадирівці корисні для москви як пропаганда – попередження, що росія поводитиметься з Україною так само, як з Чечнею, і знищить все, що зможе. "TikTok армія" рідко буває поблизу лінії фронту, відзначають проукраїнські чеченці, і використовується лише для зачисток, аби посіяти страх.

Окрім Бахмута, де вони не давали пощади росіянам, найбільшою гордістю чеченських добровольців на війні були диверсійно-розвідувальні операції на північ від Києва невдовзі після російського вторгнення та участь в операції зі звільнення Ізюма на північному сході України.

Politico зауважує, що незважаючи на всю їх відданість боротьбі, чеченці на відміну від інших іноземних формувань, не є частиною міжнародного легіону, не отримують зарплату від українського уряду і повинні самі себе екіпірувати. "Вони дають нам боєприпаси, коли ми перебуваємо на передовій", – каже Мага.

Щоб продовжувати боротьбу, вони проявляють винахідливість, широко закликаючи до пожертвувань і продаючи в інтернеті військові предмети, зібрані з поля бою. Інші іноземні та українські підрозділи також щедрі, часто дозволяють чеченцям забирати собі левову частку зброї та боєприпасів, залишених російськими військами, коли вони відступають. "росія – наш найбільший постачальник зброї", – сміється Торто. Серед запитуваного обладнання є кілька важких кулеметів, знятих з підбитих танків.

Як зазначає американське видання, чому до них ставляться по-іншому, українські чиновники не можуть пояснити, посилаючись на юридичні проблеми, адже формально вони є громадянами росії. Але Торто підозрює, що це багато в чому пов'язано з поширеним сприйняттям чеченців як головорізів і злодіїв. Проте це не зупинило членів батальйону імені Джохара Дудаєва і не зменшило їхнього ентузіазму до боротьби. Вони сподіваються, що їх участь у цій війні поступово змінить ставлення українців до чеченців – хоча жорстокість кадирівців, звісно, не сприяє цьому.

Politico запитало добровольців щодо очікуваного великого українського контрнаступу. І, як пише видання, вони покладають великі надії, але кажуть, що перемогти росію, яка мобілізує більше людей, буде нелегко. За словами Торто, боротьба має тривати.

"Коли я чую, як французькі чи німецькі експерти говорять про те, що росію треба врятувати і не дати їй розвалитися, і як її можна відновити як демократичну державу, я просто хитаю головою", – каже чеченський командир, який воює за Україну.

Джерело: Politico