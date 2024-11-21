Оглядач Майкл Вайс та журналіст-розслідувач Хольгер Рунемаа знову поспілкувалися з естонським аналітиком, який ховається під псевдо Карл, щодо його оцінки ситуації у російсько-українській війні. Карл оцінив ситуацію на фронті, перспективи України часів Трампа, політичні перипетії в Німеччині та проблеми в росії з дефіцитом грошей та можливого запуску друкарського станка.

Ситуація на фронтах. Україна втрачає в середньому 5-6 км на тиждень

росія наполегливо наступає на двох-трьох фронтах. На Курському фронті російським силам вдалося отримати контроль над третиною території, яку займала Україна. Я не бачу, що росія зможе витіснити Україну з Курщини протягом цього року або до того часу, як Трамп вступить на посаду 20 січня. Їхні темпи прогресу повільні на всіх ділянках фронту.

Другий фронт, на якому Україна продовжує боротися, – це південна частина Східного фронту, від Покровська до Вугледара. Там відступ ЗСУ відбувається безперервно, хоч і повільно.

У найгірші тижні українці втрачають там до 20 квадратних кілометрів, але в середньому – всього 5-6 квадратних кілометрів на тиждень. Це невелика кількість, але коли це відбувається з тижня в тиждень, це стає психологічно некомфортним для ЗСУ.

На Куп'янському фронті, на найпівнічнішій ділянці східного фронту, також відчувається певний тиск з боку росіян. Їхні диверсійні групи іноді на короткий час кудись прориваються, але це не означає, що територія під їхнім контролем. Тиск там не такий сильний, як на інших фронтах.

ЗСУ очікували потужного ракетного удару, і це сталося нещодавно. За первинними оцінками, результати не такі погані, як побоювалися. Рівень перехоплення був дуже хорошим. Зі 120 ракет долетіло менше 20. З восьми "Кинджалів" було збито сім, і не всі вони були націлені на Київ. Схоже, що можливості протиповітряної оборони України географічно розширилися.

Дві ночі тому було завдано удару по енергосистемі, але не настільки сильного, як побоювалися. Під час таких атак використання електроенергії все одно обмежується, але нормальне електропостачання було відновлено вже через пару годин у Києві та Дніпрі.

Відсоток успішності атак безпілотників вже став дуже низьким. Зі ста безпілотників в середньому виживає лише 5-6. Решту або збивають, або нейтралізують радіоелектронними засобами.

На Запорізькому напрямку нічого особливо значущого для України. В росії є два чітких напрямки [в інших місцях]: 1)намагання повернути собі російську територію і 2)взяти під повний контроль Донбас.

У Донецькій області немає значного тиску в напрямку Краматорська чи Слов'янська. росіяни застрягли біля Часового Яру. Обмежений успіх рашистів спостерігається на південній ділянці Східного фронту. Те, що сталося під Авдіївкою, де рашисти досягли значних успіхів після падіння міста, не повторилося під Вугледаром. Під Вугледаром триває відступ ЗСУ, але це контрольований відступ.

Трамп і Україна. Київ не сприймає його перемогу як трагедію

З політичної точки зору, перемога Трампа є великою темою, але на відміну від Західної Європи, в Україні це не сприймається як трагедія. Вони також не підтримували Гарріс. Бездіяльність Байдена-Саллівана і крайня обережність [щодо росії] залишили українців досить нейтральними на виборах у США.

Трамп принаймні має певний потенціал для несподіванок і силових дій щодо України. Побоювання України полягало в тому, що адміністрація Гарріс буде схожою на адміністрацію Байдена. Вони не будуть діяти інакше.

Непередбачуваність Трампа проявляється і в кадровому складі його кабінету. Поряд з цивілізованими фігурами, такими як Рубіо і Вальц, є також Ґетц і Ґаббард. Цим все сказано. Тепер до цього списку приєднався і Геґсет. Як сказано в заголовку Politico USA: "Хто, бляха, цей хлопець?"

Парадоксально, але програш Гарріс вигідний для України. Байден тепер мотивований надати допомогу, рішення про яку вже прийнято. Інакше були б затримки. Зараз темпи надання допомоги прискорюються.

Ситуація в Україні має полегшитися ще й тому, що погодні умови в найближчі 2-3 місяці стануть похмурими. Це призведе до зниження активності ВПС рашистів і використання планерних бомб. Очікується, що активність ВПС знизиться в 2-3 рази протягом цих місяців. Це дещо полегшить ситуацію на фронтах.

Шольц, путін та Україна. Трамп не забуде Стармеру підтримку Гарріс

Заклик Шольца до путіна, безумовно, не йде на користь ані Україні, ані Європі, ані Німеччині. Сам Шольц вважає, що він вигідний Соціал-демократичній партії Німеччини. Єдиною метою заклику може бути згуртування лівих виборців соціал-демократів, для яких термін "мир" сам по собі є священним поняттям.

Я не вірю, що він настільки дурний, щоб думати, що може досягти результатів, розмовляючи з путіним. У розмові з Шольцем путін підтвердив, що його цілі залишаються такими ж, як і 2-3 роки тому. Серед іншого, путін знову згадав про ультиматум від грудня 2021 року. Ніякої цінної інформації в розмові не було.

[Фрідріх] Мерц (ХДС) потенційно може встановити певний особистий контакт з Трампом. Питання в тому, яка коаліція виникне в Німеччині після виборів? Тут є кілька запитань. Чи буде Шольц взагалі балотуватися на виборах як кандидат у канцлери від СДПН?

Є розмови про те, що [міністр оборони Борис] Пісторіус буде балотуватися. Він на 5-6 відсоткових пунктів популярніший за Шольца. Але Пісторіус ніколи не був високо у внутрішній партійній ієрархії. До того, як стати міністром оборони, він не був залучений у федеральну політику.

З точки зору України та трансатлантичного співробітництва, зникнення Шольца можна було б тільки вітати, але це не єдина проблема. Хоча відносини між Макроном і Трампом пристойні, [Кейр] Стармер відкрито підтримав Гарріс, і Трамп цього не забуде.

Стармер також зробив більш обережною підтримку України з боку Великої Британії. Джонсон і Сунак були готові обійти Байдена, але Стармер робить все в унісон з американцями. Британці більше не випереджають США.

Проблеми росії. Треба друкувати більше грошей

Відсоткова ставка в росії становить 21% і продовжує зростати. На [Ельвіру] Набіулліну чиниться жорстокий тиск у російських ЗМІ. Досі вона була голосом розуму в макроекономічному управлінні росії.

Я був би радий, якби росія почала друкувати більше грошей, особливо з такими високими відсотковими ставками. Нинішній міністр оборони Бєлоусов завжди вважав, що якщо немає грошей, то треба друкувати більше.

Сам путін має певний інстинктивний спротив цьому. Він знає, до чого це призвело наприкінці 80-х років. Тому завжди чинив опір цьому тиску. Резерви в рубля скорочуються. Вони повинні закінчитися протягом наступного року.

Якщо почнеться щось схоже на гіперінфляцію і відсоткові ставки залишаться настільки високими, що люди не зможуть брати кредити, в росії виникнуть великі проблеми. Але поки що, здається, їх немає.

Немає жодної політичної сили, яка б мала достатньо енергії та сили, щоб щось змінити. Опозиція за кордоном – це політичний анекдот і вона повністю інфільтрована ФСБ. Серед них, безумовно, є відважні люди, які ризикують своїм життям, але як політичні гравці вони безнадійні.

На що звертати увагу. Три важливі питання

На що слід звернути увагу в найближчі тижні й місяці: прогрес на фронті, фінансування ЗСУ з боку союзників і те, як Трамп просуває свої мирні пропозиції. Це найважливіші питання.

Навіть якщо ми погодимося з тим, що припинення вогню в якийсь момент має відбутися, немає жодного способу зробити це, поки росія просувається на фронті. росія може почати розглядати питання про припинення вогню, якщо відчує, що без укладення миру умови в майбутньому погіршаться. Той, хто цього не розуміє, не може розв’язати просте арифметичне рівняння.

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