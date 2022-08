Коли російські ракети вдарили по Україні, захід все ще надавав росії компоненти для них - Reuters

Після того, як росія вторглася в Україну, Захід оголосив про нові жорсткі санкції, а технологічні компанії заявили, що припинили весь експорт до росії. Проте поставки західних комп’ютерних комплектуючих тривали - це виявило спільне розслідування. Пропонуємо його адаптований переклад.

Reuters опублікував репортаж на основі великого дослідження проведеного разом з Королівським об'єднаним інститутом оборонних досліджень (RUSI) і iStories, сайтом орієнтованим на розслідування пов’язані з росією. Репортаж свідчить, що росія навіть після 24 лютого продовжувала отримувати мікросхеми та інші компоненти від західних виробників, які використовувала у виробленні снарядів. Автори роблять висновок, що це свідчить про недостатність контролю за санкціями з боку Заходу з одного боку та недостатність як і несвоєчасність самих санкцій, адже фактично з 2014 року росія могла завозити будь-які електронні компоненти, які були потрібні їй для виготовлення зброї.

Автори: Девід Готьє-Вілларс, Стів Стеклоу, Моріс Темман, Стівен Грей та Ендрю Макаскіл

Кінчиком мисливського ножа високопоставлений український силовик відкрутив 18 гвинтів і зняв кришку невеликої чорної металевої коробки. Усередині було чотири розсувні панелі, набиті десятками комп’ютерних мікросхем.

Це був електронний мозок російської крилатої ракети 9M727, яка не розірвалася — однієї з нищівних видів зброї, яку росія використала для удару по Україні після вторгнення в країну 24 лютого. російські війська випустили понад 3 650 ракет, в тому числі керованих ракет, за перші п’ять місяців війни, за даними української влади, знищивши військові цілі, а також житлові будинки, торговельні центри та вбивши сотні мирних жителів. 14 липня три крилаті ракети вдарили по місту Вінниця, вбивши 27 людей, у тому числі чотирирічну дівчинку, повідомляла українська влада. росія каже, що веде вогонь лише по військових цілях.

Чіпи Cypress Semiconductor у бортовому комп’ютері російської ракети 9M727, яку українські військові забрали з поля бою, Reuters отримав від одного з топів СБУ в Києві 19 липня 2022 року. REUTERS/ Валентин Огіренко

Чорний металевий ящик, а також іншу російську зброю, показану Reuters, забрали з поля бою українські військові. Вони містять російську електроніку з кирилицею, іноді рукописною.

Але багато найважливіших електронних компонентів усередині — це мікроконтролери, програмовані чіпи та сигнальні процесори з написами американських виробників мікросхем, у тому числі Texas Instruments Inc; Altera, що належить Intel Corp; Xilinx, що належить Advanced Micro Devices Inc (AMD); і Maxim Integrated Products Inc, придбана минулого року компанією Analog Devices Inc. Також були виявлені мікросхеми виробництва Cypress Semiconductor, які тепер належать німецькій Infineon AG.

"Це досить просто, — сказав високопоставлений український чиновник, який побажав залишитися анонімним з міркувань безпеки. - Без цих американських чіпів російські ракети та більшість російської зброї не працювали б".

Західні компоненти російської зброї були досліджені в рамках розслідування Reuters у співпраці з Королівським об'єднаним інститутом оборонних досліджень (RUSI) і iStories, сайтом орієнтованим на розслідування пов’язані з росією.

Хоча деякі з більш складних західних чіпів у російській зброї протягом багатьох років підлягали спеціальним вимогам ліцензування експорту, розслідування виявило, що багато зброї також містять звичайні комп’ютерні чіпи та інші компоненти, які містяться в споживчих товарах. Їх легко отримати, і в багатьох випадках на них не поширюються експортні обмеження.

Після вторгнення Сполучені Штати та інші країни заборонили експорт високих технологій до росії, щоб спробувати завдати шкоди її оборонній промисловості, а технологічні компанії оголосили, що вони припинили весь експорт до росії. Поза тим, група, яка працювала над звітом, виявила, що потік західних брендових комп’ютерних запчастин до росії не припинився – відбулися тисячі поставок з моменту вторгнення в Україну. Відправниками були в основному неавторизовані постачальники, але серед них також були й деякі виробники.

Reuters надав AMD, Analog Devices, Infineon, Intel і Texas Instruments дані з російських митних документів про поставки їхньої продукції до росії, яка прибула після вторгнення.

Три виробники – AMD, Analog Devices і Infineon – заявили, що розпочали внутрішні розслідування після того, як Reuters надав митні дані, які свідчать про тисячі останніх поставок їхніх продуктів до росії сторонніми продавцями. Infineon і Texas Instruments заявили, що відправлені ними продукти вже були в дорозі на момент вторгнення. Intel заявила, що товари, які вона постачала, були внутрішніми поставками компанії до того, як вона припинила свою діяльність у росії на початку квітня.

Відповідаючи на питання про використання їхніх чіпів у російських системах озброєння, компанії сказали, що вони дотримуються експортного контролю та торгових санкцій. Infineon заявив, що "глибоко стурбований, якщо наші продукти будуть використовуватися для цілей, для яких вони не були розроблені". Intel заявила, що "не підтримує та не допускає використання наших продуктів для порушення прав людини".

Про те, що росія покладається на західну електроніку для своїх систем озброєння, відомо вже багато років. москва має довгу історію придбання контрабандою військових запчастин зі Сполучених Штатів, включно з дорогими спеціалізованими чіпами для супутників, які можуть витримувати радіацію в космосі. У день вторгнення Білий дім оголосив, що Сполучені Штати та їхні союзники запроваджують "загальноросійські обмеження на напівпровідники, телекомунікації, захист шифрування, лазери, датчики, навігацію, авіоніку та морські технології", які, за їхніми словами, "знизять" доступ Росії до передових технологій". Однак багато невійськових технологічних товарів залишаються поза обмеженнями.

росія називає конфлікт як спеціальну військову операцію з роззброєння України. москва розглядає санкції як ворожий акт і заперечує, що вона атакує цивільних.

Речник Міністерства торгівлі США, який керує експортними обмеженнями, сказав: "Потужний експортний контроль, запроваджений США та 37 союзниками та партнерами, серйозно впливає на доступ росії до предметів і технологій, необхідних їй для підтримки військової агресії, у тому числі напівпровідників. Оскільки час іде, а їхні запаси продовжують зменшуватися, наш контроль буде ще сильнішим".

"Ми залишатимемося пильними та співпрацюватимемо з нашими союзниками та партнерами у забезпеченні нашого контролю", — сказав він.

Чіпи для мікрохвильової печі

Бортова комп’ютерна система в чорному металевому ящику крилатої ракети показує, що росія покладається не тільки на найсучасніші технології для своєї високоточної зброї. Наприклад, штампи на двох мікросхемах Texas Instruments, які обробляють цифрові сигнали, показали, що вони були виготовлені більше 30 років тому.

"Здебільшого це ті самі чіпи, які ви знаходите у своєму автомобілі чи мікрохвильовій печі", — сказав український експерт зі зброї, який мав доступ до вилученого російського військового спорядження.

Гехан Амаратунга, професор електротехніки Кембриджського університету, переглянув список із понад 600 західних компонентів, складений RUSI та Reuters, які були знайдені в російській зброї та військових системах, вилучених в Україні. "В основному це стандартні продукти, які застаріли та їх можна знайти в багатьох промислових електронних системах", — сказав він. "Вони як такі не є спеціалізованими військовими продуктами".

Але він додав, що "реальність полягає в тому, що всі стандартні інтегральні схеми можна використовувати як для цивільних, так і для військових цілей".

Попри те, що Захід назвав безпрецедентною серією суворих санкцій проти росії, багато товарних електронних компонентів досі не підпадають під експортний контроль. І навіть якщо вони є, у Східній Азії та інших країнах існує ціла низка постачальників і торгівців, які готові їх постачати, і вони часто поза контролем західних виробників.

Перевірка Reuters російських митних документів виявила понад 15 000 партій західних електронних компонентів, які потрапили до росії після її вторгнення в Україну 24 лютого до кінця травня. Серед виробників були AMD, Analog Devices, Infineon, Intel і Texas Instruments.

Згідно даних російської митниці, серед компонентів були мікропроцесори, програмовані чіпи, запам'ятовуючі пристрої та інші предмети.

Сама росія не приховувала свого бажання продовжувати потік імпортної західної технологічної продукції. У червні президент володимир путін підписав закон, який дозволяє російським компаніям імпортувати електротовари та їх компоненти без дозволу патентовласників.

Один московський роздрібний продавець комп’ютерів Квантех тепер у верхній частині свого веб-сайту російською мовою повідомляє: "Увага! Ми працюємо в звичайному режимі. Наші склади готові постачати обладнання замовникам з Російської Федерації, незважаючи на санкції ЄС і США".

Міністерство торгівлі США відмовилося від коментарів. ЄС не відповів на запит про коментар.

російський веб-сайт містить логотипи понад півдюжини провідних технологічних компаній США. На запитання, як "Квантеху" вдається продовжувати закуповувати західне комп’ютерне обладнання, представник компанії, який назвався лише Віктором, відповів, що це "комерційна таємниця".

Reuters отримав дані російської митниці від трьох комерційних постачальників, у тому числі від одного, який мав дані за 2022 рік. Щоб перевірити останні дані, інформаційне агентство перехресно перевірило зразок попередніх записів цього постачальника, включаючи дату, покупця, продавця, міжнародний код продукту та іншу інформацію, з двома іншими джерелами та виявило, що вони збігаються.

Андре Таубер, речник Infineon, заявив, що німецька компанія почала внутрішнє розслідування на основі даних Reuters, які виявили понад 450 поставок до росії в період з 25 лютого по 30 травня продукції компанії Cypress Semiconductor, що належить Infineon. Reuters також виявив майже 2500 партій продуктів Infineon, які прибули до росії після вторгнення.

"Ми розглядаємо та перевіряємо інформацію, яку ви надали, і за потреби вживемо відповідних заходів", — сказав Таубер. "Infinee дуже серйозно ставиться до цього питання".

Він додав, що "Infineon наказав усім партнерам з дистрибуції в усьому світі запобігати поставкам продуктів або послуг Infineon, що суперечать санкціям і їх духу". Він сказав: "Дотримання чинного законодавства є надзвичайно важливим для Infineon, і ми створили надійні політики та процеси для дотримання цих обмежень. Контролювати постійні продажі по всьому ланцюжку постачання виявляється важко".

Представник AMD заявив, що фірма досліджує дані російської митниці, надані Reuters, які показують, що з 2 березня по 31 травня в росію було відправлено близько 200 поставок компонентів AMD і майже 700 поставок компонентів Xilinx.

"Надана інформація викликає занепокоєння", - сказав речник. Незважаючи на те, що компанія "не помітила перенаправлення продукції AMD у росію… AMD дуже серйозно ставиться до цих питань, і ми почали ретельний аналіз даних для виявлення потенційних проблем".

Reuters поділився з Analog Devices даними російської митниці, які показують, що з моменту вторгнення до кінця травня до росії було відправлено понад 7700 поставок його компонентів. Згідно даних, було також близько 900 поставок деталей, виготовлених компанією Maxim Integrated, якою володіє Analog Devices.

Представник Analog Devices сказав: "Після вторгнення росії в Україну та відповідно до санкцій США та ЄС Analog Devices припинила комерційну діяльність у росії та негайно наказала всім своїм дистриб’юторам припинити поставки нашої продукції до росії".

Речник додав: "Ми сприймаємо це серйозно і перевіряємо достовірність "російських митних даних" і перевіряємо, чи хтось із наших дистриб’юторів порушив наші прямі інструкції. Будь-які поставки до росії після санкцій будуть прямим порушенням чітких інструкцій ADI".

Речниця Texas Instruments заявила, що вона провела "поглиблений огляд" і виявила, що 36 партій від компанії та шість від одного з її авторизованих дистриб’юторів, які прибули до росії наприкінці лютого та початку березня, "перебували в дорозі до початку вторгнення". Reuters виявив майже 1300 додаткових поставок деталей Texas Instruments до росії сторонніми продавцями.

"Ми підтримуємо нашу попередню заяву про те, що ми не продаємо в росію… і дотримуємося чинних законів і правил у країнах, де ми працюємо", — сказала прес-секретар.

Відповідаючи на запитання про понад 80 поставок продуктів Intel, які прибули до росії в березні, представник Intel сказав: "У деяких випадках це внутрішні поставки Intel до наших офісів у росії, які підтримували роботу з розробки програмного забезпечення до припинення нашої діяльності в квітні".

Крім того, понад 1300 поставок компонентів Intel і 800 поставок деталей Altera від інших компаній "у більшості випадків … здаються поставками від сторонніх постачальників, які могли отримати свої запаси з різних джерел", – сказав він.

Чіп Altera Cyclone II FPGA у внутрішній навігаційній системі російської високоточної керованої ракети 9M544 ("Торнадо-С"), яку українські військові забрали на полі бою. Надано топом СБУ REUTERS/Валентин Огіренко

"Intel має чітку політику, згідно з якою наші дистриб’ютори та клієнти повинні дотримуватися всіх експортних вимог, а також місцевих і міжнародних законів", — сказав речник.

"Задні двері"

Росія покладається на західні технології для деяких своїх систем озброєння, оскільки вона не виробляє багато необхідних електронних частин сама. Але російські оборонні підприємства не просто використовують будь-які наявні компоненти. Навіть найзвичайніші чіпи повинні проходити через суворий бюрократичний процес закупівель, призначений для їх перевірки та сертифікації та переконання, що вони не містять "прихованих дверей", які могли б уможливити західне шпигунство або саботаж.

Використання чіпів іноземного виробництва у військовій техніці США також викликає серйозне занепокоєння у Вашингтоні, "оскільки в них можуть бути вбудовані вразливі місця", — сказав Ян Вільямс, співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. "росіяни теж це добре усвідомлюють".

Щоби зрозуміти, наскільки серйозно російська влада ставиться до ризиків проникнення, український експерт, який має доступ до російської зброї, показав агентству Reuters фотографії трьох невеликих голографічних наклейок із логотипом Федеральної служби безпеки росії (ФСБ) у вигляді щита та меча.

За словами експерта, наклейки з'явилися на електронних компонентах, вилучених з російських ракет, бойових вертольотів і винищувачів. У ФСБ не відповіли на запит коментара.

Щоб запобігти потраплянню скомпрометованих компонентів у російську зброю, кремль покладається на науковий інститут, розташований під москвою. Нещодавно перейменований на Всеросійський науково-дослідний інститут радіоелектроніки, він діє як центральний сертифікатор усіх електронних частин, які використовуються в оборонній промисловості, включаючи виробництво, а також ремонт, модернізацію та навіть експерименти, повідомили двоє людей, знайомих із процесом.

Центральну роль інституту було посилено минулого року, коли путін видав указ про підвищення його статусу до стратегічного підприємства. Інститут співпрацює з великою мережею лабораторій і центрів сертифікації для виконання свого завдання каталогізації, тестування та перевірки десятків тисяч компонентів.

Акредитовані російські компанії можуть отримати доступ до основного списку авторизованих вітчизняних та імпортних електронних компонентів, який курує інститут. Крім того, дослідницькі та виробничі компанії російського оборонного комплексу можуть надати списки електронних частин, які вони бажають використовувати для нового проекту, а інститут намагається переконатися, що вони не містять недозволених компонентів.

Одним із завдань інституту є заохочення російських виробників до використання електроніки вітчизняного виробництва, якщо це можливо.

Але в документі інституту, з яким ознайомилося Reuters, випливає, що багато західних компонентів не мають російських еквівалентів. У 2017 році інститут розглянув пропоновану встановлену на гелікоптері станцію радіоперешкод, призначену для порушення зв’язку противника, і визначив, що з 921 іноземного компонента, передбаченого проектом, лише 242 можна було придбати у російських виробників на той час.

Оборонні зв'язки

Reuters не вдалося відстежити, як в рф потрапили конкретні західні мікросхеми, знайдені всередині російської зброї в Україні.

Однак перегляд російських митних документів показує, що деякі з тих самих частин до вторгнення були відправлені сторонніми постачальниками кільком російським військовим компаніям або іншим фірмам, пов’язаним з оборонною промисловістю.

Серед імпортерів, зазначених у митних документах, що отримали деякі з тих самих типів західних чіпів, знайдених у російській зброї, є АТ "ВОМЗ", АТ "НПК "Уралвагонзавод" і АТ "Радіоприборснаб". Згідно з російськими корпоративними документами, Ростех – державний оборонний гігант – має опосередковану частку власності в усіх трьох компаніях.

У червні Міністерство фінансів США назвало Ростех "наріжним каменем оборонного, промислового, технологічного та виробничого секторів росії". Компанію очолює Сергій Чемезов, колишній офіцер розвідки, який колись працював з путіним у КДБ.

Ростех і Чемезов потрапили під санкції з боку Вашингтона, Євросоюзу та інших країн. Ростех і Чемезов не відповіли на запит про коментар.

"Радіоприборснаб" називає себе на сайті постачальником електронних компонентів. Згідно з російськими митними документами, компанія імпортувала мікросхеми Altera та Xilinx, такі ж, як і в російському радіотехнічному обладнанні та засобах радіоелектронної боротьби, вилучених в Україні.

Ще п’ять російських імпортерів взяли участь у тендерах на постачання російським виробникам зброї, свідчать дані офіційної російської платформи державних закупівель "Держзакупки".

Двоє з цих п’яти імпортерів – OOO Trade-Component і AO ДК Радіант – потрапили минулого року під санкції уряду США, який звинуватив їх у спробі закупити американські компоненти, "ймовірно" для використання в російських військових програмах.

Росія набула досвіду у використанні чіпів споживчого класу на військові потреби. Наприклад, західні виробники зброї часто покладаються на спеціальні військові версії чіпів, щоб гарантувати, що вони можуть витримувати дуже високі температури. Оскільки такі чіпи підпадають під експортний контроль і їх важче придбати, російські збройні компанії знайшли альтернативу, за словами одного з трьох українських експертів зі зброї, опитаних Reuters.

Тримаючи міцну чорну металеву коробку з бортовим комп’ютером ракети, експерт вказав на радіатор, призначений для охолодження електронних компонентів усередині, а також на товсту ізоляційну плівку.

"У Росії вони беруть споживчу версію чіпу і надають певного захисту навколо нього", — сказав він.

Це не означає, що російська зброя застаріла, сказав інший український експерт, зазначивши, що проекти багатьох російських видів зброї містять новаторські концепції. Досліджуючи нутрощі російської крилатої ракети, він виявив те, що, за його словами, було справжньою технологічною майстерністю: супутникову навігаційну антену, вигравірувану на шматку кераміки розміром з поштову марку.

Фото з відкритих джерел

"Це шось", — сказав експерт. "Багатьом людям було б цікаво це побачити, навіть американцям".

Гнучкість

За словами західних експертів з мікроелектроніки, серед західної електроніки, яка міститься в російській зброї, виділяється один конкретний тип інтегральної схеми: програмовані чіпи, відомі як Field Programmable Gate Array, або FPGA.

Один FPGA – блискучий чорний чіп Altera Cyclone II – був встановлений між гіроскопами навігаційної системи, вилученої в Україні з російської високоточної артилерійської ракети, відомої як 9M544.

Програмовані чіпи, які були доступні десятиліттями, надають виробникам електронного обладнання величезну гнучкість, оскільки їх можна швидко перепрограмувати для виконання будь-яких нових завдань, сказав Даніель Ненні, досвідчений спеціаліст із напівпровідників і співавтор книги про FPGA.

Це особливо корисно для виробників зброї, чия продукція потребує модернізації та модифікації через зазвичай довгий життєвий цикл, сказав Ненні.

У той час, коли багато галузей відчувають нестачу мікросхем через дефіцит глобального ланцюжка поставок, ще одна перевага FPGA полягає в тому, що їх можна переробляти.

"Ключ у FPGA полягає в тому, що ви можете використовувати їх повторно", — сказав Ненні. "Ви можете купити пральну машину, взяти FPGA і поставити її в ракету. Це так просто, тому що ви можете перепрограмувати його, щоб робити все, що вам заманеться".