Команда путіна видає в ефір божевільну пропозицію "допомогти" Америці та "врятувати" Трампа - The Daily Beast

Пропонуємо адаптований переклад регулярного огляду "російської" пропаганди від американки Джулії Девіс для The Daily Beast. Цього разу про нездорову тягу росіян перевезти побільше дітей з Америки в росію та надати охорону Дональду Трампу. І ще про велике бажання "зірвати вам роги". Завжди цікаво читати останні зведення з палати №6.

Про авторку: Джулія Девіс – колумніст The Daily Beast і засновниця Russian Media Monitor.

Це був важкий тиждень для Кремля.

По-перше, нищівна атака на російську авіабазу в окупованому Криму змусила урядовців і державні ЗМІ з усіх сил переконувати громадян, що це не українські сили відповідальні за вибухи, які сплюндрували авіабазу в Саках. Водночас втеча переляканих російських туристів заблокувала Кримський міст та інші дороги, які з'єднують окупований півострів з материковою частиною росії.

І що зовсім кепсько, ЄС закликали запровадити заборону на в’їзд російських туристів. Єдиною позитивною стороною цього заклику було те, що принаймні 69 відсотків росіян не їздять за кордон. "Більшість росіян цього навіть не помітить", — сказала економічний оглядач Тетяна Ремезова в вечірньому ефірі "Вєстєй" у вівторок.

На додаток до всього, є ще непомірні витрати кремля на війну проти України, які разом із нищівними санкціями Заходу сприяли катастрофічному обвалу бюджетних надходжень, про що повідомило міністерство фінансів росії.

Природньо, що новини з Америки стали приємною вступною розвагою для російських державних ЗМІ. Обшук маєтку колишнього президента США Дональда Дж. Трампа у Флориді дав ще одну можливість для провідних пропагандистів Кремля паплюжити Сполучені Штати. російське державне телебачення демонструвало нескінченні сюжети про Трампа та його союзників з Fox News і Newsmax, використовуючи їх, щоб підтвердити свій давній наратив про те, що американська демократія є обманом.

У сюрреалістичному виверті новини про рейд (на віллі в Трампа - IPress) навіть спонукали деяких рупорів з державних ЗМІ запропонувати поставити демократію Америки, що "дає збій", під крило росії.

"Нам слід офіційно взятися за американську демократію, американське суспільство, американську економіку", — сказав євген попов, ведучий державного телешоу "60 хвилин" та водночас член російської держдуми, в своїй програмі в середу. Один із гостей, військовий експерт ігор коротченко, запропонував мзс росії "сформувати спеціальну групу, яка б готувала доповіді з оцінкою стану демократії в США на зразок публічних заяв, які раніше робив Держдеп США".

Потім попов скрасив російський ефір своєю власною дивною пропозицією про те, як "допомогти" Америці. В Америці більше бездомних дітей, аніж будь-де у світі. Це офіційна статистика. Немає ніде більше стільки бідних районів із середньовічним рівнем бідності, навіть у Сомалі", — сказав він. "Очевидно, що ми повинні допомогти американцям впоратися з цією катастрофою. Звичайно, ми можемо взяти тих бездомних дітей і виростити їх — нормально, без геїв і трансгендерів, у нормальній, класичній культурі. Треба негайно почати цим займатися".

Бажання російських пропагандистів "допомогти" Сполученим Штатам також виразилося в їх турботі про благополуччя і безпеку Трампа. коротченко, який раніше неофіційно підтримав кандидатуру Трампа на президентських виборах 2024 року, стверджував, що життя колишнього президента в серйозній небезпеці. Насправді, він просто повторював тезу, висловлену колишнім комісаром поліції Нью-Йорка Бернардом Керіком на Newsmax днем раніше. Керік заявив ведучому, без будь-яких підстав на те, що він стурбований можливим "вбивством" Трампа у випадку, якщо він балотуватиметься в президенти на наступних виборах.

"Ця кампанія розпалювання ненависті в певних колах американського суспільства проти Дональда Трампа згодом може бути перетворена в кампанію політичного вбивства Дональда Трампа руками тих, хто буде виконувати накази впливових кіл, які незацікавлені у його поверненні до влади. Це поганий сценарій, ми знаємо практику політичних вбивств у Сполучених Штатах Америки", – сказав коротченко. попов підключився: "Треба попросити Федеральну службу безпеки [росії] почати охороняти нашого Дональда".

Ведучий володимир соловйов розпочав у середу свою програму "Вечір з володимиром соловйовим", похваливши відмову Трампа відповідати на запитання під час його допиту Генеральною прокуратурою Нью-Йорка. Ведучий сяяв від гордості: "Молодець, Трамп!" соловйов додав: "Це єдине хороше, що я можу вам сказати про Сполучені Штати Америки". У темі, яку висвітлювали всі російські державні ЗМІ, — наче це було головним завданням телевізійних мереж цього дня, — соловйов засудив американську демократію як "ультратоталітарну систему".

віталій третьяков, декан факультету телебачення МДУ, погодився з соловйовим і стверджував: "Ми [росіяни] — останнє вільне покоління людства". Він стверджував, що на Заході визнання себе віруючим, який носить Біблію, є небезпечним і може призвести до того, що згадану людину закидають камінням. Третьяков припустив, що нова "залізна завіса", яку запроваджують через візові заборони для росіян, перетвориться на сучасну "Берлінську стіну", через яку жителі Заходу намагатимуться прорвати її та іммігрувати до росії як до останнього бастіону свободи у світі.

Якщо не брати до уваги нещире позерство, то в один момент під час ефіру в середу попов відмовився від удаваного переживання за Америку. Звертаючись до Сполучених Штатів, він сказав у камеру: "У нас давно закінчилася добра воля. У нас є велике бажання зірвати вам роги".

Джерело: The Daily Beast