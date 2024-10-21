Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у традиційному тижневому огляді війни вказує на відверто боягузливий характер заяв західних лідерів щодо північнокорейських військ на російському боці для ведення війни проти України. Також не викликає особливої надії, що США та інші союзники будуть готові підтримувати план перемоги Зеленського, зокрема й надання далекобійної зброї для нанесення ударів по території росії. Це вони пояснюють відсутністю консенсусу.

Найцікавішою новиною цього тижня стало те, що північнокорейські бойові війська готуються вступити у війну на боці росії, якщо вірити повідомленням. Доказів цього стає все більше і більше.

Північнокорейські війська, за повідомленнями, переоснащуються в рамках підготовки до бойових дій на боці росії.

Буде цікаво подивитися, що станеться з цими військами (докладніше про це нижче). Чи зможуть вони змінити основи поля бою, на якому продовжуються (а в чомусь і сповільнюються) російські мікропросування? Протягом багатьох місяців у цій війні мало що змінилося в матеріальному сенсі – незначне збільшення або зменшення темпів, але це все. І нарешті, цього тижня президент Зеленський публічно оголосив про свою Стратегію перемоги, хоча про те, чи має вона хоч якісь шанси, стане відомо лише за кілька тижнів. Це залежить як від Вашингтона, так і від України.

Північна Корея показує себе як великий союзник росії. США намагаються придушити відчуття кризи

Історія про те, що північнокорейські війська потенційно воюють на боці росії, є прикладом того, як подібні історії регулярно з'являються в цій війні. Вже деякий час з'являються повідомлення про те, що північнокорейські війська в тій чи іншій формі перебувають на лінії фронту або поблизу неї, підтримуючи російські військові зусилля. Українські джерела почали стверджувати, що північнокорейські бойові підрозділи готуються до участі у війні на боці росії, або навіть, що деякі з них загинули в ході бойових дій. Реакція Вашингтона полягала в тому, щоб приглушити будь-яке відчуття кризи. Газета New York Times повідомила, що, хоча в Україні можуть перебувати північнокорейські інженери, широкомасштабне розгортання бойових підрозділів, схоже, є далекою перспективою. Здавалося, як завжди, що американські джерела намагалися підірвати українські заяви.

Українці, однак, майже одразу ж подвоїли свої заяви. І Зеленський, і Буданов минулого тижня публічно заявили, що велика кількість (понад 10 000) північнокорейських військ готується вступити в прямі бойові дії проти України.

До речі, Буданов ще раз наголосив на цьому, заявивши, що північнокорейські війська повинні бути в дії проти України до початку листопада.

Потім південнокорейці додали українським заявам ще більшої достовірності, коли їхні розвідувальні служби повідомили пресі, що, на їхню думку, північнокорейські війська готуються до бою. Цей крок Південної Кореї дуже підбадьорив українців, і урядові джерела, в тому числі голова Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, публічно заявили, що північнокорейські війська вже перебувають в Україні в тій чи іншій формі:

Міністерство оборони Південної Кореї заявляє, що Північна Корея направить військових в Україну. Вони вже відправили деяких з них. Я вже згадував, що північнокорейські військові в обмеженій кількості, в основному інженери, контролюють якість і використання зброї Пхеньяна російською армією. Деякі з них вже загинули.

Нарешті, в п'ятницю Український центр стратегічних комунікацій опублікував відео, на якому північнокорейські війська отримують російську форму і спорядження в рамках підготовки до війни (в тому числі і фотографію, наведену вище).

Отже, на даний момент є дуже вагомі докази того, що північнокорейські бойові війська незабаром десь воюватимуть проти українських військ. І не просто війська – імовірно, мова йде про найкращі війська північнокорейської армії. Зараз нам потрібно бути обережними – вони майже напевно не підготовлені й не оснащені настільки, щоб досягти стандартів відмінних сил НАТО, не кажучи вже про спецназ. Проте важливо те, що вони – найкраще, що може запропонувати Північна Корея. І їх відправляють воювати за росію.

Північнокорейські війська на параді. Як повідомляється, вони готуються вступити в бій в Україні.

Ходять розмови про те, що спочатку вони можуть бути розгорнуті в Курській області проти українського передового угруповання – якщо це так, то це навмисна насмішка над прихильниками України та їхніми дивними лініями ескалації конфлікту. На даний момент існує одна лінія фронту, і не повинно мати значення, де вони воюють.

Звісно, політичний хід з розгортанням таких сил в росії може дійсно дозволити Вашингтону та іншим дружнім урядам применшити їхню важливість. Варто відзначити, що прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер намагався представити те, що відбувається, в найбільш доброзичливому світлі. Замість того, щоб підкреслити, що поява північнокорейських військ свідчить про те, що росія піде на ескалацію в будь-який спосіб, щоб спробувати перемогти, і що Європа стає полем битви для сил з усього світу, він фактично спробував мінімізувати її стратегічне значення, стверджуючи, що це ознака відчаю росії.

Це, безумовно, є ознакою того, що росія не має безмежних ресурсів людської сили (як іноді здається, якщо почитати пресу). Однак важливість цього кроку не в тому, що він відчайдушний, а в тому, що він підтверджує цілковитий і повний провал політики США та провідних європейських держав, які намагаються мікрокерувати війною, обмежуючи допомогу Україні і те, що Україна може зробити з цією допомогою. Я не буду повторювати все це тут (постійні читачі знають, що ця тема повторюється вже більше двох років), але тривалість, руйнівність і, наважимося сказати, одностороння ескалація цієї війни в основному пов'язані з тим, як обмежувалася допомога Україні.

Це також підкреслює ще дві речі. По-перше, творці цієї політики зроблять усе можливе, щоб не визнати своєї поразки. Вони сприяли створенню ситуації, в якій незабаром будуть розгорнуті великомасштабні сили з Північної Кореї для ведення війни з Європою. І це лише останній з багатьох кроків, завдяки яким деструктивні зовнішні впливи отримали свободу дій для спустошення України. Північна Корея поставила росії величезну кількість артилерійських снарядів. У червні південнокорейська розвідка оцінила, що Північна Корея відправила до росії понад 5 мільйонів артилерійських снарядів.

Кім Чен Ин інспектує північнокорейський завод артилерійських снарядів.

Це означає, що Північна Корея, ймовірно, надала росії більше половини артилерійських боєприпасів, які росія випустила у 2024 році, що еквівалентно дворічному її виробництву за нинішніх російських темпів. Це надзвичайно велика кількість снарядів – набагато більше, ніж США надали Україні. Якщо й існував американський чи європейський план стримування допомоги росії, то в цьому випадку він повністю провалився, як і в іранському.

По-друге, Північна Корея є кращим союзником для росії, ніж більшість українських партнерів були для України. Північна Корея не намагається керувати війною або контролювати росію, вона надала майже все, що могла надати, і, безсумнівно, отримала багато користі. На мою думку, і це лише припущення, незабаром ми побачимо досить вражаючі вдосконалення північнокорейських систем доставки ядерної зброї. Ще одна політична помилка в тому, як ведеться ця війна.

І ось, через 32 місяці після повномасштабного вторгнення в Україну, росія отримує масовану допомогу від зовнішніх сил для ведення бойових дій. І все ж, коли йдеться про щось менш масштабне для України, це викликає паніку. Півроку тому Яхара Матісек, Алекс Кроутер і я написали статтю в журналі Foreign Affairs, в якій закликали до відкритого розгортання європейських сил в Україні для здійснення набагато менш агресивних дій, ніж ті, які ми незабаром побачимо з боку Північної Кореї. Це включало забезпечення захисту від російських ракетних і безпілотних атак (росія зараз має доступ до іранських і північнокорейських ракет і безпілотників), а також навчання. На той час це вважалося небезпечно провокаційним.

Зараз росія зі своїми союзниками виходить далеко за рамки цього, а партнери України це применшують. Якщо ви хочете побачити невдалу політику, то вона дивиться нам усім в обличчя.

російські мікропросування. Захід продовжує підігравати росії

Минуло три тижні відтоді, як українці евакуювалися з Вугледара, і нам повідомили, що росія захопила ще одне стратегічне місто. Ось карта Deep State на день захоплення росіянами Вугледара (масштаб внизу).

А ось карта на сьогодні.

Якщо вже на те пішло, то після Вугледара просування російських військ помітно сповільнилося. Вони, можливо, на кілька сотень метрів наблизилися до Покровська чи Курахового. Насправді, найбільших успіхів росіяни досягли у відвоюванні частини Курської області. Тож це дійсно може бути так, що українці дійсно відтягнули значні російські сили з Донбасу. Звісно, репортажі створюють враження, що росія досягає приголомшливих успіхів. Ця історія від BBC про фронт під Покровськом тиждень тому є найкращим прикладом.

Ось моя улюблена цитата:

Після того, як росія захопила місто Авдіївку в лютому, швидкість її просування в Донецькому регіоні була стрімкою.

Важко зрозуміти, що з цим робити. Відстань від Авдіївки до Покровська становить 45 кілометрів/30 миль. Авдіївка впала 15 лютого. Отже, за більш ніж 8 місяців росіяни просунулися на 20-25 миль. Це набагато менше, ніж миля на тиждень – і на дуже невеликій території. І це подається як "швидке"?

Справжня проблема, з якою ми стикаємося, полягає в тому, що ми продовжуємо озброювати і намагаємося обмежити Україну для ведення цієї виснажливої фронтової битви. Це грає на руку росії і заважає українським успіхам, навіть тоді російські війська досягають вкрай незначних успіхів. Не варто і ніколи не було корисно називати повільне і виснажливе просування, яке ми спостерігаємо, швидким або стратегічним, але ми продовжуємо це спостерігати.

Стратегія перемоги Зеленського. Байден гальмує

Цього тижня президент Зеленський публічно оприлюднив стратегію перемоги України з 5 пунктів. Ви можете прочитати текст стратегії тут. Це була цікава стратегія – і значна її частина була явно спрямована на те, щоб сподобатися тому, хто стане наступним президентом США. Я написав статтю про неї тієї ночі, коли вона була оприлюднена.

З того часу сталося очікуване, і з боку США та Німеччини не було жодних ознак того, що ця стратегія буде підтримана. Президент Байден фактично зробив низку досить негативних заяв. Перебуваючи з візитом у Німеччині цього тижня, Байден заявив, що "немає консенсусу" на користь надання Україні далекобійних сил і засобів (ключова частина української стратегії). Ось точна цитата з сюжету про його заяву:

Байден заявив журналістам перед відльотом з Німеччини, що не існує консенсусу щодо надання Україні зброї великої дальності, яку президент України Володимир Зеленський місяцями просить у західних країн для нанесення більш глибоких ударів по росії. "Наразі немає консенсусу щодо далекобійного озброєння".

Це була частина загального скептичного тону Байдена, коли йшлося про конкретику подальшої допомоги Україні.

Отже, ми там, де ми були. Байден не зробить більше, ніж зробив, Трамп зробить менше, і надія для України полягає в тому, що Гарріс переможе і, можливо, розгляне можливість надання більшої допомоги.

Це божевільний спосіб допомогти союзнику.

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