Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес

Колишній командувач збройних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес (у відставці) на сторінці вашингтонського Центру аналізу європейської політики ще раз оцінює міркування щодо очікуваного наступу України, які фактори на нього впливатимуть і які необхідні передумови для його успішного проведення. Він переконаний, що основною ціллю має стати ізоляція Криму. "Вбивство усіх російських солдат в радіусі 100 км від Бахмута нічого стратегічно не змінить. Звільнення Криму змінює все", – вважає Бен Ходжес.

Чи впливає річниця Дня перемоги у Другій світовій війні 9 травня на росію чи Україну у військовому плані?

Я думаю, що кремль відчайдушно хоче відсвяткувати якусь перемогу і, ймовірно, підштовхує Генеральний штаб і ватажка найманців "Вагнера" Прігожина до взяття Бахмута до цієї дати. Ще сотні російських солдатів, ймовірно, загинуть заради порожнього жесту, хоча це не буде турбувати президента путіна або його оточення.

Український Генеральний штаб, з іншого боку, буде продовжувати планувати ймовірний контрнаступ, час, місце і методика якого відомі (дуже добре) лише йому. Я не думаю, що вони витрачатимуть життя жодного українського солдата, щоб зробити щось символічне у цей день. Натомість вони діятимуть, коли визначать, що всі умови для цього створені.

Однак я не здивуюся, якщо відбудеться якась атака або, можливо, інформаційна операція, яка продемонструє рішучість і впевненість українських народу, уряду і військових.

Чи перебуває Україна під якимось іншим часовим тиском, адже багато йшлося про "весняний" наступ, але чи говорить це нам про щось?

Я б не називав це весняним наступом, тому що не думаю, що дати є ключовими. Найважливіше те, що створюються умови для забезпечення найкращих шансів на успіх при найменшій можливій ціні втрат. Український Генеральний штаб вразив мене своєю дисципліною, майстерністю та інноваціями. Я очікую, що вони визначили умови, необхідні для початку наступу в обраний ними час і в обраному місці.

Ці умови включатимуть готовність їхніх сил (підготовка, чисельність, логістика), бажаний рівень дезорганізації і плутанини з російського боку, прохідність місцевості, якою відбуватиметься їхня атака (атаки), а також інші підготовчі заходи, які вони вважають необхідними для успіху.

Я очікую, що цей контрнаступ розгортатиметься несподівано для всіх нас, але матиме на меті рішучий кінець, а не просто відтиснення російських сил на Донбасі.

Насправді я б рекомендував, якби мене запитали, щоб цей контрнаступ був спрямований на ізоляцію Кримського півострова, вирішальної території цієї війни, а потім на його остаточне звільнення.

Вбивство кожного російського солдата в радіусі 100 км від Бахмута нічого стратегічно не змінить. Звільнення Криму змінює все.

Чи є прибуття західних танків та іншої бронетехніки вирішальним для дати початку операції (тобто, чи повинна Україна чекати на них)?

Я очікую, що український Генеральний штаб ретельно вивчив російську оборону і визначив вразливі місця, на яких вони захочуть зосередитися. Немає необхідності наступати по всьому 900-кілометровому фронті. Скоріше, зосередження бойової потужності на кількох вузьких фронтах дозволить українцям досягти проникнення в цю щільну, лінійну російську оборону.

Отже, сили, які це зроблять, будуть складатися з української, захопленої російської техніки та техніки, наданої Заходом. Оснащення підрозділів "Леопардами", "Мардерами", "Бредлі" та іншою технікою має значно посприяти загальним силам, задіяним в атаці, за умови, що екіпажі та підрозділи мали достатньо часу для тренувань з її використання і тактичного застосування в загальновійськових операціях. США заявили 21 квітня, що західне обладнання дозволило створити понад дев'ять нових бронетанкових бригад. Цього достатньо, щоб дати Україні кілька хороших варіантів.

Як ми дізнаємося, коли почнеться наступ?

Ніяк, доки він не розпочнеться. Я очікую, що Генеральний штаб проводить широкий спектр так званих формуючих операцій, які допомагають створити умови перед основним наступом. Вони включатимуть атаки партизан і спецназу з метою знищення/порушення транспортних мереж, створення плутанини в російському тилу і збору розвідувальних даних.

Вони також включатимуть удари безпілотників і дальні артилерійські/ракетні удари по критично важливих російських об'єктах і об'єктах матеріально-технічного забезпечення, а також атаки на системи протиповітряної оборони. Все це має на меті зменшити російські можливості та гнучкість напередодні атаки і ввести росіян в оману щодо точних місць, де буде завдано головного удару (ударів).

Українські військові дивували в минулому. Чи зрозуміли росіяни їхню тактику зараз?

Я впевнений, що російський Генеральний штаб не припуститься помилки, недооцінюючи українське планування, рішучість і бойову міць. Я б очікував, що вони роблять все можливе, з метою зірвати/попередити атаки, зміцнити свою оборону і наростити свою глибину, щоб поглинути атаку.

Але я не думаю, що росіяни мають достатньо гнучкості, щоб відреагувати, якщо/коли українці нарешті розкриють свої основні зусилля, і я не бачив жодних доказів того, що російські військово-повітряні сили ефективні проти рухомих цілей.

Незабаром ми дізнаємось, чи внесли вони відповідні корективи.

Джерело: CEPA