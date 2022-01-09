Контрнаступ на півдні України – це битва волі, але на відміну від українців росіяни не розуміють за що воюють – австралійський генерал Мік Раян

Пропонуємо ознайомитися із військовою аналітикою, яку регулярно робить генерал-майор Мік Раян у своєму Twitter. Цього разу він пише, що український наступ на півдні залежить від багатьох факторів, як і матиме далекосяжні операційні, стратегічні та політичні наслідки.

Джерело: Twitter

Ситуація з українським наступом на півдні поки залишається незрозумілою. Проте, ми знаємо достатньо про обидві сторони - і з історії таких операцій - щоб запропонувати кілька напрямків, які, ймовірно, визначать успіх або невдачу в найближчі тижні.

Політичний вимір цього наступу є таким же важливим як і військовий. Для Зеленського це ключ до його обіцянки повернути південь країни, а також це важлива територія з економічної точки зору для України.

Для путіна після поразок біля Києва та Харкова, втрата півдня буде значним ударом (проте напевно не фатальним для його режиму).

Статус Криму буде в грі, якщо не під час цієї фази наступу, тоді в наступних. Це буде великою проблемою для росіян з огляду на їхню інфраструктуру та бази там.

Ключові виклики, за якими варто спостерігати.

Україна. Які можуть бути українські цілі цього південного наступу? Це лише земля на захід від Дніпра, весь південь чи щось посередині? І бачення основних зусиль чи допоміжних зусиль для чогось іншого?

Це визначатиме послідовність атак, а також пріоритети розподілу механізмів підтримки, необхідних для просування, таких як логістика, пожежі, зв’язок, інженерна підтримка, інформація, операції тощо.

Українські цілі пов’язані переважно з територією чи з ворогом? Їхня головна мета – змусити ворога відступити чи навпаки захоплення/знищення значної частини російських військ на півдні? Це дещо різні цілі, які визначають тактику, ризик тощо.

Територія також відіграє важливу роль, і впливає на такі контрольні заходи, як операційні лінії та межі експлуатації. Наприклад, операційною лінією може бути Дніпро. Можливо, українцям доведеться його перетинати – і це буде досить важко. Кількість техніки та боєприпасів, які українці накопичили для цього наступу, визначатиме, як довго він зможе тривати. Так само важливими будуть кількість і розташування підкріплень і резервів. У мене немає привілейованих знань про вищезазначене.

Але з мого досвіду планування операцій, ось деякі речі, які вплинуть на успіх чи неуспіх цієї південної кампанії. Над цими питаннями подумають і росіяни.

росіяни. Що вплине на успіх чи поразку росіян? Перше, як вони вибудували свою загальну схему оборонного маневру? Вони обороняються вперед чи назад, і які можливості їхніх визначених та ситуативних резервних сил? Ці резерви (та їх розташування) визначатимуть, наскільки добре росіяни зможуть здійснити контратаки чи провести протидію проникненню, щоб перекрити місце, де українці прорвали російську оборону.

Їхня С2 (система командування та контролю), як людський, так і комунікаційний аспекти, буде життєво важливою. Чи мають вони гарантований безпечний зв’язок для координації свого захисту? Який рівень прийняття рішень вищий російський командир делегував своїм молодшим командирам? Важливо, наскільки гнучким є вищий російський командир, щоб здійснювати тактичні перегрупування та проводити відхід? кремль наказав їм захищатися будь-якою ціною чи ні?

Як росіяни зможуть підтримувати оборону тактичним вогнем, РЕБ, інженерами, штурмовою авіацією, глибоким ударом і матеріально-технічним забезпеченням? Це вплине на стійкість їхньої оборони протягом наступних тижнів.

Інші питання для росіян: чи будуть вони воювати вулиця за вулицею за Херсон чи відійдуть, щоб зберегти свої бойові сили? І який вплив українського опору в тилу на російське поповнення запасів, розгортання резервів і моральний дух?

Зусилля України "ізолювати" поле бою шляхом знищення мостів і руйнування командних пунктів (C2) в останні тижні вплинуть на стійкість російської оборони, а також на їх тактичну згуртованість і моральний дух. https://t.co/Wk0I9IO8RW

Зрештою, зараз триває боротьба, це битва волі між ворогуючими командирами, які намагатимуться обдурити та перевершити думку своїх противників. Кожен з них намагатиметься знищити комунікації та роз’їсти здатність інших командувати та контролювати.

Це також битва логістики за матеріально-технічне забезпечення, щоб підтримувати постачання та підкріплення, а також інформаційна битва, щоб боротися за відповідну інформацію/з відповідною інформацією з поля бою. Це також боротьба за збереження важливої власної інформації, одночасно інформуючи світ про події.

Найголовніше, що це буде кампанія, яка включає сотні близьких боїв на землі (та з деякими також у повітрі). Такий бій — жорстокий, кривавий, але необхідний — є найчистішим виявом волі під час війни.

У цьому зіткненні волі розуміння мети є однією з найважливіших відмінностей між бійцями. Незрозуміло, чи знають російські командири та солдати, за що воюють. В українців є чітке розуміння, навіщо і для чого вони воюють.

Ми багато чого не знаємо. Але наступ має важливі оперативні, стратегічні та політичні наслідки. І в наступні тижні багато відважних українців віддадуть останню і повну відданість служінню своїй нації. Кінець.