Концепція нової росії. "Євразійська" зацикленість путіна свідчить про його амбіції за межами України – Ендрю Міхта

Як завжди глибока і конструктивна аналітика декана Коледжу міжнародних відносин і безпеки Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа К. Маршалла Ендрю А. Міхти про "помилковість" і недооцінювання Заходом сприйняття загрози з боку росії. Адже російська еліта прагне відродити "євразійську" росію-імперію, позбавлену будь-якого впливу Заходу. Тому не може йтися про якусь демократизацію країни-агресора. Автор запитує, чи готова Європа та США до багатьох десятиліть протистояння з такою "євразійською росією", яка вороже налаштована щодо Заходу.

Розчерком пера президент росії владімір путін 31 березня затвердив останню зовнішньополітичну концепцію росії, першу з 2016 року. І хоча путін назвав документ "основою для наших практичних дій у середньостроковій і більш віддаленій перспективі", він не викликав особливого резонансу за межами уважних спостерігачів за росією. Частково це пов'язано з тим, що кавалькаду вигадок і претензій до світу путін виголошував у своїх промовах роками. Проте ця офіційна дистиляція схвалених кремлем ідей заслуговує на увагу, особливо з огляду на те, як вона описує саму росію. Це виявляє тривожну точку перегину в російських імперських амбіціях за межами України: путін прагне, щоб росія змагалася із Заходом не лише з точки зору військової сили, але й у сфері ідеології.

Концепція із 9000 слів починається з опису росії як "унікальної країни-цивілізації і величезної євразійської та євро-тихоокеанської потуги". У ній йдеться, що росія "об'єднує російський народ та інші народи, що належать до культурно-цивілізаційної спільноти "русского міра". Таким чином, у формулюванні кремля росія є не стільки національною державою серед національних держав, скільки цивілізаційним світом для самої себе. Така риторика використовується путіним роками і стає все більш поширеною серед російської еліти. Вона використовується для пояснення причин розпаду Радянського Союзу та окреслення курсу на порятунок росії. Це спасіння полягає у створенні нового "русского міра" – тут перекладається як "світ", але також означає "мір". Це вигадка, покликана стати новою цивілізацією росії, її своєрідним "Pax Russica". Від того, чи вдасться новій хвилі російського націоналізму та імперіалізму визначити російську свідомість, залежатиме, чим стане російська федерація в майбутньому.

Цей зсув у російській культурі можна розглядати як "девестернізацію" і переосмислення росії як євразійської держави par excellence, причому "Євразія" розуміється в сучасній російській історії як сутність, окрема від Заходу – і не тільки окрема від Заходу, але й у дихотомії Захід vs Євразія також. Йдеться про перенесення точки відліку для росіян щодо їхньої країни назад до доєвропейської епохи країни, до того, як німецькі прикажчики, голландські кораблебудівники та французькі художники близько трьохсот років тому стали придворними при російському імператорському дворі. Цей вестернізаційний імпульс у росії протягом кількох століть допоміг їй модернізуватися і побудувати потужну військову машину, яка перемогла поляків, шведів і, зрештою, французів і німців. Але саме цей процес розбудови імперії майже унеможливив для росії вихід за рамки поверхневої "вестернізації" і її становлення як по-справжньому західної. І тому сьогодні, подібно до того, як "європеїзація" російської імперії мала стати її відродженням у ХІХ столітті, "євразійство" російської федерації пропонується як фундаментальний розрив із минулим.

Євразійці стверджують, що російська культура є sui generis (унікальна – iPress) і що все, що потрапляє до неї із Заходу, забруднює російську душу. Наполягання путіна на тому, що його війна в Україні є цивілізаційною і що він захищає росію від НАТО, Сполучених Штатів і колективного Заходу, відображає цю точку зору. Це також є головною причиною, чому значна частина російського населення – відкрито чи мовчазно – підтримує його. Євразійська переорієнтація в росії змінила наратив про російську історію, з аргументами про безперервний захист від зла, що походить із Заходу – чи то поляків, які окупували кремль у 1610 році, чи французів, які блукали палаючою російською столицею у 1812 році, чи німців, які стояли біля воріт москви у 1941 році.

У цій новій росії, з її прагненням встановити "русскій мір", лежать рушійні сили, які, ймовірно, викують країну, з якою Заходу доведеться боротися ще багато років.

Що означає "євразійськість" для Заходу. Від допомоги Україні залежить, де пройде лінія розлому з росією

Значна частина нинішніх розмов між західними політичними елітами про можливий хід системної еволюції росії після її жорстокої війни в Україні продовжує повторювати кліше про те, чи може країна-агресор стати більш плюралістичною і навіть демократичною, і якщо так, то яким чином. Якщо це не вдається, то розмова зводиться до того, як росія могла б принаймні отримати "доброго царя" на зміну огидному путіну. Проблема в тому, що ці та інші побажання мають мало спільного з реальністю ідеологічних змін, що відбуваються у російській федерації сьогодні.

Багато писалося також про побоювання Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників перетнути "червоні лінії", постачаючи зброю, боєприпаси та гуманітарну допомогу, яка досі дозволяла Україні захищати себе. Але стриманість Заходу у наданні військової допомоги, яка могла б стати вирішальною на полі бою, можливо, в рівній мірі зумовлена його нездатністю визначитися з кінцевою метою цього конфлікту, причому не лише щодо України, але й щодо росії. Питання про кінцеву мету росії піднімає питання про те, як сприяти найбільшій деколонізації цього століття – не лише з точки зору території, але й з точки зору російського розуму та культури.

Якщо зрозуміти, що зміни, які відбуваються сьогодні в росії, – це, по суті, цивілізаційний переломний момент, можна оцінити внутрішню обмеженість будь-яких домовленостей із нею, які розглядаються деякими політичними елітами в західних столицях. путін хоче не просто перемогти український опір своєму вторгненню – він прагне цивілізаційної перемоги як підтвердження євразійського курсу росії. Аргумент, що він напав на Україну, тому що НАТО зазіхає на російську територію, не пояснює ідеологічної та культурної ворожнечі, яка пронизує російські ЗМІ, промови путіна та заяви ключових російських урядовців.

Більше того, дедалі тісніше зближення росії з Китаєм не є, як вважають деякі експерти, наслідком політики США, які намагаються стримати або навіть оточити росію. Це також не є результатом розширення НАТО за рахунок країн колишнього Варшавського договору. Китайсько-російський альянс частково є продуктом того ж націоналістичного бродіння в рф, яке триває вже кілька десятиліть і яке зараз спрямовується через зацикленість путіна на росії як євразійській країні-цивілізації. путін зближує росію з Китаєм, тому що він вважає, що китайці нададуть його країні вагу, необхідну їй для перемоги над Заходом і встановлення свого "русского міра".

Сполученим Штатам і їхнім союзникам по НАТО необхідно прийняти усвідомлення того, що "російська проблема" залишиться надовго. Від того, як Захід допоможе Україні сьогодні, залежатиме, наскільки далеко на схід проляже нова лінія розлому, що відокремлює Європу від Євразії. І питання полягає в тому, чи готові Сполучені Штати та їхні союзники до майбутнього, в якому "євразійська росія" десятиліттями протистоятиме Заходу в Європі?

Про автора: Ендрю А. Міхта – позаштатний старший науковий співробітник Стратегічної ініціативи Скоукрофта в Центрі стратегії і безпеки Атлантичної ради США. Він також є деканом Коледжу міжнародних відносин і безпеки Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа К. Маршалла в Гарміші, Німеччина.

Джерело: Атлантична Рада