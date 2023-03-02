Корисні ідіоти чи агенти Кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання у Конгресі США

Нещодавно в Комітеті з питань збройних сил Палати представників Конгресу США відбулися слухання на тему допомоги Україні. Представники Пентагону переконували конгресменів, що Україні надавати F-16 зараз недоцільно, оскільки це з’їсть багато коштів на допомогу, а результат буде невеликий і відкладений у часі. Втім, слухання на повну використали крайні ліві та крайні праві конгресмени, які відомі поширенням кремлівських наративів та критикою допомоги Україні. Активність цих "корисних ідіотів", якщо не агентів Кремля, може значно ускладнити одностайну двопартійну підтримку допомоги Україні в США. Washington Post, New York Times та журнал TIME описали те, що відбувалося на слуханнях.

Адміністрація продовжувала відбиватися від питань американських законодавців про те, чому прохання українців та американських політиків про постачання літаків F-16 досі не виконані. Так описала цю частину слухань американська Washington Post.

Видання New York Times зазначило, що за останній тиждень двопартійна група членів Палати представників, які закликають президента Байдена надати Україні винищувачі F-16, збільшилася більш ніж утричі. У вівторок конгресмен-демократ від штату Пенсильванія Кріссі Хулахан, колишній офіцер ВПС, звернулася до представника Пентагону з проханням пояснити, чому не розпочалися програми з підготовки українських пілотів для роботи з цими системами.

WP повідомило, що представник Пентагону переконував конгресменів, про те, що українським військовим знадобиться щонайменше 18 місяців, щоб навчитися літати і обслуговувати винищувачі F-16 в бою. Крім того, заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал визнавши, що дискусії про F-16 ще вестимуться, заявив, що в найкращому випадку старі F-16 можуть передати за приблизно 18 місяців. Закупівля і доставка нових, зазначив він, може зайняти до 6-ти років, і додав, що, за оцінками військовослужбовців ВПС США, Україні для оновлення свого парку винищувачів, ймовірно, знадобиться близько 80 літаків.

NYT процитувало слова Коліна Кала про те, що "немає сенсу починати тренувати їх на системі, яку вони, можливо, ніколи не отримають". При цьому, він зазначив, що хоча F-16 є пріоритетом для України, "це не входить до трійки їхніх головних пріоритетів".

З цього приводу варто нагадати, що головнокомандувач Валерій Залужний в телефонній розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі публічно попросив американську сторону про надання F-16.

Washington Post нагадало, що минулого тижня президент Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні F-16", підкресливши, що його старші військові радники очікують, що коли наступна фаза війни почне прискорюватися з весняною відлигою – це буде дуже виснажлива, кривава наземна кампанія, з десятками тисяч загиблих і поранених з обох сторін.

Звісно, дивно чути це від представників Пентагону чи військових експертів-радників Байдена, коли й інші експерти, і відставні офіцери з ВПС США стверджують, що Україні потрібні F-16.

Позицію адміністрації також пояснював, чи то пак переконував в її правоті, провідний демократ Комітету Адам Сміт. Як зазначила Washington Post, він наголосив, що надання сучасних літаків вимагатиме значних витрат, але не принесе негайної віддачі. "Ми могли б поставити кілька діючих F-16 в Україну упродовж року, чи 8-ми місяців, якщо б ми дійсно наполягали на цьому, - сказав Сміт. – І це вже буде залежати від удачі, розумієте? Тому що вам потрібно не лише підготувати пілотів, вам потрібно підготувати механіків, вам потрібно мати аеродроми, які можуть прийняти F-16, і вам потрібно мати запасні частини, щоб змусити їх працювати. Тож ми подивилися на це і вирішили, що це не раціональне використання ресурсів, необхідних для перемоги у війні".

Іншим проблемним питанням стало обговорення витрат на військову допомогу Україні. Washington Post відзначило, що на слуханнях і демократи, і республіканці погоджувалися, що потрібен суворий контроль та облік вели величезної кількості військової техніки, що надсилається в зону бойових дій. Видання зазначило, що у відповідь на питання про можливість потрапляння наданої США зброї в чужі руки, Кал сказав, що Пентагон не бачив "жодних доказів" перенаправлення зброї не за призначенням. "Ми вважаємо, що українці належним чином використовують те, що їм надано", - сказав він.

Слухання в Комітеті були скликані через два тижні після того, як Майк Роджерс, голова комітету з питань збройних сил, очолив двопартійну делегацію Конгресу до Польщі та Румунії з метою спостереження за тим, як американські військові доставляють і відстежують зброю, яку вони надають Україні. Після поїздки законодавці опублікували спільну заяву, в якій закликали до більшої прозорості в цьому питанні. "Американський народ має повне право знати, що американське військове обладнання, передане Україні, використовується за призначенням - у боротьбі України за національне виживання", - заявили законодавці.

Журнал TIME зазначив, що Майк Роджерс заявив у своїй вступній промові, що адміністрація Байдена надала Україні і союзникам по НАТО військову, економічну і гуманітарну допомогу на суму понад 75 мільярдів доларів - і ще більше грошей буде надано. "Це безпрецедентні цифри, - сказав він. - І вони вимагають безпрецедентного рівня нагляду з боку Конгресу".

Подекуди дивує позиція американських журналістів, які хоча б словом, але вдаються до того, щоб кинути сумнів щодо потрапляння зброї в Україні не в ті руки. Зокрема, автор матеріалу в Washington Post зробив свій висновок з того, що генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч не став стверджувати, що жодна зброя не зникла з України, а сказав конгресмену Джону Гараменді (штат Каліфорнія), що інспектори поки що не виявили жодних серйозних проблем.

Втім, якщо Washington Post фактично цитувала поважних та відповідальних конгресменів з числа демократів чи республіканців, то видання New York Times вирішило "надати слово" тим "лівакам" і "ультраправим", які почасти ретранслюють кремлівську пропаганду і наративи.

Так, NYT підкреслила, що республіканці на слуханнях гостро ставили запитання високопосадовцям Пентагону про десятки мільярдів доларів військової та іншої допомоги Україні, і робить припущення від себе, що не ясно, чи підтримають вони майбутні такі витрати.

NYT чомусь вважає, що обмін думками на слуханнях в комітетах Палати представників "продемонстрували, як на Капітолійському пагорбі зросло невдоволення великою вартістю відправки зброї до Києва".

Далі нью-йоркське видання робить ще більш далекосяжні висновки, мовляв, суперечки поставили під загрозу міцний двопартійний консенсус на користь допомоги і можуть ускладнити для адміністрації Байдена отримання схвалення Конгресу на виділення коштів військової допомоги. Видання підкреслює, що слухання продемонстрували, що члени обох партій, незважаючи на впевненість у тому, що більшість у Конгресі підтримує Україну, стурбовані тим, що активна меншість – праві республіканці, які уникають участі США в іноземних конфліктах, і ліберальні антивоєнні демократи – може послабити цю рішучість, якщо війна затягуватиметься. "Точка перелому у фінансуванні може настати вже цього літа, на кілька місяців раніше, ніж очікувалося", - вважає авторка New York Times.

New York Times наголосила, що "тертя" особливо проявилися, коли запитання задавав представникам Пентагону Ендрю Клайд, республіканець від штату Джорджія, відвертий критик фінансування України. Він питав про підзвітність за поставлену зброю та гарантії, що вона використовується за призначенням і не перенаправляється в інші руки.

"Ми не просто віримо українцям на слово, - заявив комітету Колін Кал, заступник міністра оборони США з питань політики. - Вони надають нам інформацію про свої запаси, свої журнали передачі, ми надали їм ручні сканери, і ці дані передаються безпосередньо до нас, щоб ми могли зберігати їх. Немає жодних доказів того, що українці перенаправляють його на чорний ринок або ще кудись". Цю цитату представника Пентагону наводить вже журнал TIME.

Втім, як відзначила New York Times, хоч Роберт Сторч та інші посадовці Пентагону засвідчили, що не було підтверджених випадків перенаправлення високоточного озброєння в інші руки – це не заспокоїло критиків.

New York Times стверджує, що прискорення витрат і брак детальної інформації підживлюють рішучість деяких скептиків, які подвоїли цього тижня зусилля в кампанії з представлення програми допомоги Україні як провальної афери з очевидного мовчазного благословення партійних лідерів. Як приклад, видання наводить питання відомого трампіста Метта Ґаетца. "Ви ж не можете засвідчити, що ми дотримувалися вимог моніторингу кінцевого використання зброї під час конфлікту, чи не так?" - наполягав республіканець Метт Ґаетц, звинувачуючи пана Сторча в ухилянні від відповіді.

З іншого боку, демократи намагалися випитати в представників Пентагону скільки ще запитів грошей законодавці можуть очікувати від них на підтримку України. "Як ви думаєте, скільки ще разів Конгрес повинен надати допомогу?", - запитав Ро Ханна, демократ від штату Каліфорнія, який голосував за виділення коштів Україні, проте і підписував відомого листа демократів-прогресистів до Байдена з вимогою вдатися до дипломатичних засобів, щоб припинити війну в Україні.

Керівники Пентагону, пише New York Times, неохоче називали цифри або терміни, коли вони будуть шукати додаткові кошти, кажучи, що примхи війни унеможливлюють дотримання графіка. "Я не знаю, чи буде ця сума більшою чи меншою; я лише знаю, що ми плануємо таку ефективну силу стримування, яка буде необхідна Україні", - сказала Селеста Валландер, помічник міністра оборони з міжнародних справ.

Джерела: Washington Post, New York Times, TIME