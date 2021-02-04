Корисно знати: як не втратити продуктивність, працюючи віддалено

Число людей, які віддають перевагу віддаленій роботі, продовжує зростати, і це не дивно. Достатньо лише уявити всі переваги - можливість працювати звідки завгодно, за власним графіком, без надмірного контролю. Для багатьох професій такий режим підходить відмінно - наприклад, freelance golang developer і фахівцям з manual testing зовсім не обов'язково постійно знаходитись в офісі, щоб ефективно працювати.

Однак такий формат усе-таки кидає певні виклики. Спеціалісти EPAM Anywhere зібрали найважливіші поради та рекомендації для підтримки продуктивності для тих, хто працює віддалено.

У першу чергу важливо звертати увагу на свій розклад. Працюючи віддалено так легко проспати або відволіктися – врешті решт, ви маєте так багато часу. Детальний план робочого дня допоможе впоратися з проблемою. Спочатку стежити за собою буде важко, але вже за декілька тижнів такий перебіг життя перетвориться у звичку.

На обідній перерві крім споживання їжі варто прогулятися, потягнутися або помедитувати, щоб повернутися до роботи з новими силами. Такі перерви розділяють робочий і особистий час і забезпечують корисну рухову активність.

Коли робота і відпочинок зливаються воєдино, легко забутися і втратити свої сили - особливо якщо ви працюєте над чимось цікавим. Однак за нестриманістю може слідувати вигорання - щоб його уникнути, беріть два вихідних на тиждень, і не забувайте витрачати час на хобі, сім'ю і друзів.

Існує чимало інструментів тайм-менеджменту, які дозволяють ненадовго відволіктися і звільнити розум, перш ніж повернутися до роботи над завданням, не втрачаючи концентрації. Вдома у вас є чимало можливостей розбавити рутинну роботу - прибрати, влаштувати прання, помедитувати.

Обладнайте зручний офіс - оберіть комфортну кімнату або її кут зі столом, де ви будете лише працювати. Якщо навколо занадто шумно, включіть улюблену музику і працюйте у навушниках. Спробуйте вимкнути зайві відволікаючі фактори під час роботи.

Вдома можливості відволіктися оточують вас з усіх боків, але спокусі піддаватися не варто - навіть у домашньому офісі ви перебуваєте на роботі. Поговоріть з родиною, і поясніть, що в робочий час турбувати вас не можна, нагодуйте домашніх тварин і заздалегідь розплануйте перерви для себе. Повісьте на двері табличку, щоб родичі розуміли, коли заходити можна, а коли ніа.

Дотримуйтесь дрес-коду навіть в домашньому офісі, адже правильно підібраний одяг - запорука робочого настрою на цілий день. Зручний домашній одяг дає сигнал мозку розслабитися, в той час як офісний костюм мотивує до продуктивної роботи, і відразу дає родині зрозуміти, що вас не можна відволікати.

Пам’ятайте про тайм-менеджмент: якщо ви працюєте над декількома завданнями, аналізуйте і оптимізуйте свої дії. У цьому вам допоможуть різні додатки - MyAnalytics для Office 365, Hubstaff, а також різні методики по типу матриці Ейзенхауера. Завжди виконуйте найнеприємніші завдання зранку - це забезпечить гарний настрій на весь день і звільнить час. Виключайте зі списку справ незрозумілі завдання - в них повинні бути тільки чіткі, точно сформульовані цілі.

За кожне досягнення варто себе нагороджувати - закінчивши важке завдання, випийте горнятко кави з улюбленим тістечком, або подивіться цікаве відео. Подібні приємні стимули стануть прекрасною мотивацією для швидкої та ефективної роботи.

Не варто також забувати про неформальне спілкування - підтримуйте зв'язок з колегами поза робочих питань, листуйтеся, розмовляйте через месенджери і відео-дзвінки. Регулярний контакт з друзями забезпечить приплив сил для нового трудового дня.

Навчившись планувати свій день і встановивши особисті кордони, ви отримаєте доступ до всіх переваг віддаленої роботи - і не лише втримаєте продуктивність на тому ж рівні, а й підвищите її.