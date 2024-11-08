Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас

В цій колонці експерт Центру аналізу європейської політики та колумніст британської The Times Едвард Лукас сконцентрувався на похмурих перспективах Європи в ході президентської каденції Трампа. Він дає рекомендації, як їй пережити та пройти крізь найближчі турбулентні 4 роки його президентства.

Європа велика і багата. росія має економіку розміром з Італію. Сполученим Штатам потрібні союзники. Ми можемо це зробити. Лідери в Парижі, Брюсселі, Берліні та Лондоні повинні пам'ятати про ці чотири факти, намагаючись управляти трансатлантичними відносинами і власною безпекою протягом наступних чотирьох років.

По-перше, оборонні бюджети мають зрости. У кращому випадку Дональд Трамп буде вражений зростанням європейських внесків до НАТО і погодиться продовжити військову підтримку США. У гіршому випадку він вирішить, що витрати і ризики на захист Європи все ще залишаються непідйомними. Це не означатиме формального кінця НАТО. Але без готовності головнокомандувача вступити у війну від імені європейських союзників стаття 5 Атлантичної договору про колективну оборону нічого не варта.

У такому випадку Європі доведеться витрачати на оборону ще більше. Не 2% ВВП, які є формальним орієнтиром, або 3-4%, які зараз витрачають прифронтові держави, такі як Польща, а 5% з гаком – рівень, який був поширений за часів холодної війни. Це має заповнити величезні прогалини в логістиці, спостереженні, високотехнологічному озброєнні та інших можливостях, які десятиліттями забезпечували американці.

У будь-якому випадку, час починати вже зараз. Пошук економії в інших категоріях видатків для фінансування військових витрат буде болючим. Економічне зростання робить бюджети більшими. Тому зараз саме час європейським лідерам серйозно поставитися до звіту Маріо Драгі про європейську конкурентоспроможність. Уряду сера Кейра Стармера також час відмовитися від своїх "червоних ліній", які перешкоджають будь-яким дискусіям про повернення Великої Британії до єдиного ринку і митного союзу.

При цьому головним пріоритетом має бути фінансова та інша підтримка України. росія, підбадьорена перемогою Трампа-Венса, швидше за все, вимагатиме від Києва повної капітуляції. Це було б катастрофою для європейської безпеки. Це відправить мільйони біженців на захід і дасть величезний поштовх військовій машині Кремля.

Європі знадобляться альтернативи НАТО, де вісь Трамп-Орбан, ймовірно, паралізує процес прийняття рішень. "Мінілатеральні" механізми безпеки, такі як Об'єднані експедиційні сили, угруповання з 10 країн Північної Європи і Балтії, а також Нідерландів, номінально очолювані Великою Британією, набудуть більшого значення. Франція і Німеччина залишаються двигуном європейського процесу прийняття рішень (який наразі застопорився). Вони повинні залучити Польщу, Італію та Британію до клубу великих країн Європи. (Більше пріоритетів для уряду Стармера).

Деякі країни намагатимуться зберегти двосторонні безпекові зв'язки зі США. Тут може спрацювати доза лестощів. Спробуйте перейменувати шосе від аеропорту на "Авеню Дональда Трампа". (щось подібне зробила Грузія для президента Джорджа Буша-молодшого). Запропонуйте паради і прольоти. Але уникайте спокуси укладати двосторонні торговельні угоди. Найкращий шанс зупинити руйнівний протекціонізм – це гра об'єднаного ЄС у жорстку.

Європейці також повинні почати серйозніше ставитися до американських геополітичних інтересів. Замість того, щоб умиротворяти режими в Тегерані та Пекіні, подивіться, що ми можемо зробити, щоб стримати їх. Ставлення європейців до Комуністичної партії Китаю, зокрема, було боягузливим і жадібним. Це потрібно змінити: підвищення стійкості ланцюгів поставок за допомогою "зниження ризиків" і "підтримки друзів" є нагальним завданням, де економічна вага Європи матиме життєво важливе значення.

Все це давно назріло. Ніщо з цього не буде легким. Але рішення має приймати Європа. Єдині перешкоди – це наша власна боязкість і розгубленість. У нас немає російських танків, що котяться вулицями наших міст, або китайських військових кораблів, що блокують наші морські шляхи, змушуючи нас йти на поступки. У нас не закінчуються солдати і ми не бачимо, як наші міста перетворюються на руїни, як в Україні.

Поки що.

Джерело: CEPA