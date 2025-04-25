Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер

У геополітичному огляді Ендрю Таннер доводить, що країни, які якомога швидше подолають залежність від Америки, набагато краще почуватимуться за майбутнього катаклізму. Він згоден з Урсулою фон дер Ляєн, що колективного Заходу не існує. Ба більше, Таннер вважає, що його ніколи не існувало. Америка просто користала з цієї ідеї, коли їй було вигідно. Політика Трампа є дзеркальним відображенням політики Горбачова, тож наслідки будуть відповідні.

Коротко про світову систему за тиждень. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн останнім часом взяла за звичку говорити просту істину, яка сьогодні переслідує світових лідерів: колективного Заходу не існує.

Так званої західної цивілізації не існує. І ніколи не існувало. Уявлення про неї завжди було інструментом, який використовували владоможці для підриву справжньої свободи.

Поведінка Трампа за останні кілька місяців – насправді, вся його політична кар'єра – лише розкрила потворну правду. Під маскою західної ідентичності США роками експлуатували своїх союзників, а не навпаки. Багато впливових інтересів за кордоном відчували достатню особисту вигоду, тож вони мовчали й не перешкоджали. Зараз це змінюється.

Тепер, коли певні потужні інтереси більше не можуть надійно ховатися за ілюзією доброзичливого американського лідерства, робляться необхідні кроки для хеджування ставок. Звідси операція НАТО під проводом Великої Британії та Франції, спрямована на розхитування російської оборони в Криму минулого тижня. Тепер, коли міф про американську надійність розвіяно, з'явився шанс на появу більш досконалих інституцій. Усунення американського керівництва може значно зменшити владу тих самих людей, які протягом цілого покоління саботували добробут Америки, втягуючи її та решту світу в сьогоднішній безлад.

Внутрішня політика Америки, на щастя, в найближчому майбутньому ставатиме все менш і менш актуальною для решти планети. Розв'язка, яку розпочав Трамп, є дзеркальним відображенням горбачовської гласності та перебудови, і матиме приблизно такі ж наслідки ще до закінчення десятиліття. Чим більше інші країни хеджуватимуться від Америки, тим легше їм буде, і тим важче буде США. Це закономірні наслідки, яких можна легко уникнути, якщо проявити системну далекоглядність.

Не випадково переможці останнього великого циклу історичного колапсу сьогодні взаємно самознищуються. Це еволюція в дії: не якась гегелівська діалектика, де теза і антитеза борються за новий синтез, а нескінченна боротьба до переможного кінця між двома групами людей. Лише після взаємного знищення влади еліти хтось новий може зібрати уламки й спробувати щось по-справжньому інше. Попередня ітерація цього циклу завершилася 80 років тому, коли 30 років розпаду і безладу розірвали Європу, а потім і світ.

За цих обставин застарілі ідеї про існування Заходу зі спільними цінностями стають саморуйнівними, це стосується і США, оскільки вони перебувають на такому етапі своєї історії, коли для руху вперед необхідний поділ.

Трагічна нездатність зрозуміти вражаючу інтелектуальну інерцію, яка сьогодні керує багатьма важливими інституціями, є першопричиною їхніх невдач. Нездатність уявного колективного Заходу перемогти натиск путіна в Україні у будь-який момент протягом останніх одинадцяти років виявилася в матеріальному плані рівнозначою капітуляції, і наслідки цього відчуваються повсюдно.

Після всього глобального обурення війною на початку, те що так багато людей з жалем говорять про необхідність миру за будь-яку ціну, небезпечний сигнал. Це викликає когнітивний дисонанс, який завжди намагається використати путінська пропаганда. Ефект подібний до того, який справив Гадючий язик на Теодена у "Володарі перснів".

Не дивно, що путін нахабно проігнорував зусилля, спрямовані на досягнення навіть обмеженого перемир'я до Великодня. Я не можу не відзначити, що вихваляння Трампа про закінчення війни в Україні за один день не виправдалися – він готується вмити руки від усієї цієї справи. Його інтерес завжди обмежувався отриманням Нобелівської премії миру, як колись Обама.

На завершальному етапі війни в Україні Америка відступить, залишивши порожнечу, яку інші гравці матимуть усі стимули швидко заповнити. Втрата Америки стане їхнім здобутком.

Але критично важливо покласти край певним саморуйнівним звичкам серед членів колишнього Заходу. У дуже широкому сенсі, лідери в усьому світі потрапили в смертельну пастку реагування на події замість того, щоб випереджати їх. Коли системи проходять через сезони адаптаційного циклу, оптимальні моделі поведінки змінюються. Однак більшість людей та інституцій тяжіють до тих моделей поведінки, які приносять негайну вигоду, а не беруть до уваги майбутнє.

Звідси мій постійний поштовх до агресивної та новаторської політики в українській війні. До початку російського наступу було цілком розумно шукати якогось компромісу, який би запобіг усім смертям і руйнуванням, свідками яких ми стали згодом. Відтак – особливо після того, як було доведено справжній характер речей – єдиним реальним варіантом стала Перемога в Україні.

Більшість українців, а тепер і більшість європейців, здається, розуміють це. Залишається сподіватися, що інші демократичні країни світу наслідуватимуть цей приклад. Тому що лідери, які уявляють собі світ, де груба сила прикрита ідеологічними виправданнями, керуються силами, які змушують їх знищувати свободу, де б вона не зустрічалася. Неоліберальний і неоконсервативний різновиди постмодерністської омани – обидва авторитарні, кожен по-своєму дитя нацизму і сталінізму, і вони заражають суспільства по всьому світу.

Ліки можна знайти, лише з'ясувавши, як досягти єдності через різноманітність. І як країна, що найдалі просунулася на шляху до нового порядку, Україна прокладає шлях, яким мають слідувати всі інші.

Північна Америка. Якщо ви хочете знайти яскравий приклад того, як не досягти нічого корисного, загляньте в будь-який куточок американської федеральної політики. Між командою Трампа і командою Байдена кричуща некомпетентність є правилом у більшості аспектів життя в Америці. Золоте правило в цьому сумному фальшивому суспільстві, що розвалюється, просте: кожен проштовхує якусь набридлу думку. Будь-хто, хто героїзує будь-яку публічну особу в Америці, є об'єктом гри й заслуговує на розчарування, яке неминуче на нього чекає.

На жаль, США стали занадто великими й складними для того, щоб ними можна було керувати. Ніхто не може досягти чогось довготривалого, і всі гравці це знають. Тому політика зараз – це чистий театр, артисти збирають пожертви від людей, які хочуть відчувати, що вони щось роблять. Чистий ефект не відрізняється від того, що відбувається щодня під час нападів орків по всій Україні.

Я так втомився від того, що стільки енергії витрачається на марні акти катарсису, що здебільшого ігнорую американську політику, за винятком тих випадків, коли ця дурниця перетинається з боротьбою в Україні. Минулого тижня очікуване прагнення команди Трампа відмовитися від будь-якої активної ролі в українській війні прискорилося, оскільки мирні переговори явно і передбачувано зайшли у глухий кут.

Дипломатична мета путінської витівки з великоднім перемир'ям, як багато хто вже помітив, полягала в тому, щоб дати Трампу легкий привід звинуватити Україну в продовженні конфлікту. Він перевіряє, наскільки Трамп насправді переконаний цим ідіотом Віткоффом, який повторює кремлівську пропаганду, пропонуючи назавжди віддати шматки України москві так, як Сталін перекроїв кордони Польщі після закінчення Другої світової війни.

Трамп, зі свого боку, нібито повернувся до тиску на Україну, погрожуючи знову припинити постачання зброї і навіть відмовити Києву в купівлі американського озброєння на приватному ринку. Це майже напевно є вивертом, щоб залякати Зеленського і змусити його підкоритися, а фактичне виконання цього виявиться настільки ж шкідливим для довіри до Америки й оборонних компаній, як і тарифні ігри Трампа.

Найімовірнішим результатом мирних переговорів залишається те, що Трамп розведе руками й відійде, звернувшись до неминучої атаки на Іран як до великої зовнішньополітичної перемоги, яка (на думку його радників) зробить його шалених фанатів щасливими. І породити цілу низку аналітичних статей у ЗМІ про те, що це був насправді блискучий хід, який радикально перекроїть Близький Схід на користь Америки та Ізраїлю, навіть якщо він повністю провалиться. Тому що останні 50 років участі США зробили дуже багато для збереження стабільності в регіоні...

Принаймні Канада була шокована риторикою команди Трампа, яка позбавила її самозаспокоєння. Історично склалося так, що Канада, наслідуючи приклад США у більшості питань, допомогла закріпити американський вплив на всю Співдружність. Оскільки Велика Британія є частиною Європи, але також відокремилася після Brexit, Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія мають багато причин для зближення.

Окремим американським штатам і регіонам варто було б спокійно почати працювати з усіма ними у цілеспрямований спосіб. Естонія і Литва разом мають приблизно стільки ж населення, скільки штат Орегон, і кожна з них є незалежною, повністю суверенною країною. Як і вони, ми також є домом для значної російськомовної меншини – людей, за яких путін технічно заявляє, що має право говорити незалежно від наших законів. Це робить його майже такою ж прямою загрозою для жителів Орегону, як і для естонців та литовців, якщо він коли-небудь забуде, що ми знаходимося трохи далі від будь-якого місця, яке москва контролювала протягом кількох сотень років, або просто відчує, що одного дня йому захочеться надіслати повідомлення про терор.

Так чи інакше, канадцям, ймовірно, доведеться активізуватися і швидко впроваджувати інновації, щоб досягти успіху в об'єднанні англомовних регіонів, які бажають це зробити. Австралія і Нова Зеландія змушені стежити за Пекіном, тоді як Велика Британія завжди буде переважно стурбована Європою, доки москвою керує путін або його клон. Канада, яка фактично розділяє дуже довгий кордон в Арктиці з російською імперією, слугує природним мостом і парканом. Коли йдеться про військову авіацію, потреби Канади встановлюють стандарти для більшої частини англомовного світу. Дальність польоту має значення і в Тихому океані, і в Арктиці, і в Атлантиці. І завжди краще не покладатися на бази в ненадійних країнах, які втягують вас у свою політику. Урок, який Америка відмовилася засвоїти, і тепер вже занадто пізно.

Слідкуйте за тим, як жорстко Трамп атакує Федеральний резерв. Зруйнуйте цей останній стовп, що підтримує репутацію Америки як відносно безпечного місця для вкладення капіталу, і розплата буде швидкою і суворою. Будьте певні – не сумнівайтеся.

Європа. Хоча американські партійні активісти сповнені рішучості колонізувати європейську політику, якщо зможуть, можна очікувати, що певна відраза до всього американського зараз вийде на перший план в Європі. Поцілунком смерті для більшості нових праворадикальних груп у Європі, за іронією долі, стане їхня дедалі тісніша асоціація з американськими інтересами й такими бовдурами, як Венс.

Якщо тільки всі ці розмови про збереження нібито культурної цілісності Європи не були расово мотивованою нісенітницею, вторгнення американських інтересів мало б викликати таку ж тривогу в угорців, словаків, італійців і німців, як і велика кількість іммігрантів з Африки та Близького Сходу. Проте дуже багато хто асоціює себе з американськими політиками, які використовують їх для створення ілюзії того, що вони мають реальні повноваження в міжнародних справах лише тому, що наразі, скажімо, є віцепрезидентами. Ця посада є буквально нічим іншим, як запасним тілом і правом вирішального голосу в Сенаті, але віцепрезиденти йдуть у відставку, витрачаючи гроші платників податків на закордонні поїздки. Але морська піхота США принаймні добре навчила Венса радісно робити самозакохані витівки під час візитів, що разом із написанням банального контенту було роботою, до якої, як вони вирішили, він був найбільш придатний після тренування.

Ця діатриба покликана пояснити мою загальну відсутність занепокоєння щодо скептиків України в Європі. Щоразу, коли вони повторюють путінську пропаганду, вони нагадують решті Європи, що зусилля з підриву та розколу континенту тривають завжди і з обох боків. Ніщо так не лякає еліти у Вашингтоні та москві, як сильна, динамічна Європа, занадто складна й різноманітна, щоб її можна було легко розколоти та розвернути проти європейських партнерів. Ще гірше, якщо ця Європа укладатиме угоди з рештою світу, які витіснять Вашингтон і москву.

На щастя для українців, європейці в цілому демонструють набагато кращі результати у створенні глибинних можливостей для підтримки їхньої країни, ніж американці, що пом'якшить наслідки американських істерик, коли вони згасатимуть. Хоча я писав про те, що Європі потрібно відкрити свої склади й наводнити Україну бронетехнікою більше разів, ніж я можу порахувати, завжди було два способи досягти цього, і прихильники України в НАТО, ймовірно, обрали кращий.

Якщо ви хочете скоро наростити українські можливості на місцях, хорошим варіантом є швидке пряме надання сотень, навіть тисяч транспортних засобів. Це буде потужним символом на дипломатичному фронті на додаток до посилення потенціалу, тому я постійно наполягаю на необхідності цього. Однак насправді краще, якщо це можливо, надати Україні певну кількість машин, а потім взяти на себе зобов'язання підтримувати їх на цьому рівні назавжди, зазнаючи значних втрат без публічного коментування.

Україна змогла підтримувати запаси, ремонтуючи пошкоджену техніку за допомогою запчастин, які постачаються з-за кордону. Українці мають стільки запчастин, що можуть зібрати цілий М-113. Це означає, що навіть повні втрати можуть бути відновлені, і запаси України не зменшуються, як можна було б очікувати. З танками ситуація складніша через меншу кількість запасних частин. Але старі зразки НАТО, такі як Leopard 2A4, все ще є в значних кількостях на озброєнні.

Європейські інвестиції в українську оборонну промисловість, ймовірно, принесуть серйозні плоди для всіх зацікавлених сторін у майбутньому. Цікаво подивитися, як швидко європейські гроші ефективно перетворюватимуться на цінність в Україні. Вітчизняне виробництво бронетехніки також неухильно зростає завдяки іноземним інвестиціям. Україна вже почала виробляти стільки артилерійських систем, що їй не потрібно більше від країн-партнерів. Лише свіжі стволи й снаряди, щоб підтримувати "Богдани" в робочому стані.

Я все ще вважаю, що подвоєння або потроєння запасів сучасної, належно захищеної бронетехніки в Україні є пріоритетним завданням. Але вони повільно зменшуються, незважаючи на наближення літа.

Близький Схід. Час продовжує спливати до спільного удару США та Ізраїлю по ядерній програмі Ірану. Хоча нарощування військової присутності на Близькому Сході й витоки інформації про плани Ізраїлю є частиною спроби змусити Іран здатися без бою, це дуже малоймовірно. Це створює дуже нестабільну ситуацію.

Іран стикається з високим ризиком нападу незалежно від того, що він робить, а це означає, що питання не стільки в тому, чи піде Тегеран на угоду, скільки в тому, наскільки жорстко він відповість на напад. І Нетаньягу, і Трамп майже напевно намагатимуться поховати попередні політичні невдачі ефектним ударом по Ірану, який, як вони стверджуватимуть, буде цілковитим успіхом, хоча це майже напевно не буде так. Цілком можливо, що мулли навіть пом'якшать свою відповідь, щоб уникнути тривалої кампанії.

Команда Трампа, ймовірно, сподівається укласти велику угоду з москвою, за якою путін залишить продані Ірану системи протиповітряної оборони неактивними в обмін на те, що США здадуть Україну, заблокувавши продаж озброєнь. За цим послідують інтенсивні зусилля, спрямовані на те, щоб налаштувати москву проти Пекіна. Така позиція чудово пояснює, чому команда Трампа протягом останніх трьох місяців на кожному кроці намагається загравати з москвою: це відверта (і справді нерозумна) спроба довести щирість своїх намірів.

путіну буде приємно обернути це проти них. Він, можливо, навіть підіграє їм деякий час, не маючи реальної потреби в Ірані як у союзнику тепер, коли Сирія втрачена, добре розуміючи, що Тегеран не матиме іншого виходу, окрім як благати москву про будь-яку допомогу, яку вона зволить запропонувати після американо-ізраїльської атаки. Тегеран для москви – це те саме, що москва для Пекіна. Оскільки залежність від північнокорейської і, очевидно, також деякої прямої китайської військової допомоги зростає, путін не може дозволити собі засмутити свого старшого партнера, але він може підставити Іран.

Саме майже повна впевненість у тому, що Іран буде атакований незалежно від того, що він робить, завдяки силам, непідконтрольним Тегерану, робить швидке розгортання близько десятка ядерних боєголовок на балістичних ракетах, здатних досягти Ізраїлю, ймовірно, неминучим, оскільки це єдина гарантія того, що Ізраїль не намагатиметься знищити іранських лідерів. У Тегерана немає підстав довіряти результатам будь-яких переговорів з Америкою, оскільки Вашингтон і Тель-Авів на даному етапі керуються виключно ідеологією, навіть коли йдеться про власні інтереси. Якщо вони в односторонньому порядку вирішать розірвати угоду, то заявлять, що не мали іншого вибору.

Можливо, Іран зрозуміє, що атака вже близько, і просто проведе випробування ядерного пристрою, щоб показати, що він може доставити боєголовку до Ізраїлю, якщо захоче, попередивши при цьому, що у нього є неушкоджений запас, розпорошений по декількох безпечних об'єктах. Під час ракетних ударів, які Іран завдав по Ізраїлю минулого року, чіткою метою було не завдати серйозної шкоди, а довести, що принаймні кілька боєголовок зможуть пробити ізраїльську оборону. Ізраїль не є великою країною і не може ризикувати навіть одним ядерним ударом.

Існуватиме небезпека серйозної ескалації, коли Ізраїль спробує втягнути США в довгострокові зусилля зі знищення всього ядерного та ракетного потенціалу Ірану. Можна сподіватися, що Іран утримається від атак, які завдадуть шкоди американському персоналу, що дасть Трампу привід оголосити про перемогу, незалежно від того, скільки шкоди насправді було завдано в результаті короткої хвилі ударів. Це дозволило б Тегерану замахнутися на перспективу ядерного випробування, яке сильно збентежило б Трампа і зруйнувало б його твердження про масштабну перемогу без втрат серед американців.

Якщо кампанія ударів триватиме довго, особливо якщо і коли гинутимуть цивільні – ситуація може швидко стати дуже потворною. Тегерану не знадобиться багато часу, щоб вирішити, що у нього немає іншого вибору, окрім як вдарити по своїх ворогах усім, що у нього є, перш ніж його зброя буде знайдена та знищена, а випробування ядерної бомби стане лише завершенням демонстрації своїх зубів. Якщо ви знаєте, що вас все одно атакують, є логіка в тому, щоб використати свою зброю до того, як її знешкодять. Принаймні, якщо і коли ви програєте, ваш народ скаже, що ви дали відсіч.

Незалежно від того, чим закінчиться конфлікт, москва та Пекін будуть дуже задоволені. Хто знає, якщо пощастить, можливо, Іран прогнеться, обмінявши свій ядерний потенціал на надійні гарантії безпеки й послаблення санкцій. Траплялися і більш розумні речі.

Тихоокеанський регіон. У західній частині Тихого океану прискорюється нарощування військового потенціалу, а тісний альянс між москвою і Пхеньяном провокує Японію і Південну Корею до історичного рівня співпраці. Невизначеність щодо США зростає, і ці та інші країни, що опинилися між Вашингтоном і Пекіном, природно, змушені хеджувати свої ставки, шукаючи інших партнерів. І тут є можливості.

Навіть москва, очевидно, зацікавлена в іграх, висловлюючи зацікавленість в угоді про військове базування з Індонезією. Це, ймовірно, послання Австралії про надання матеріальної підтримки Україні. Наскільки я знаю, австралійці не надто люб'язно ставляться до загроз безпеці після того, як на них колись напала Японія і погрожувала вторгненням. Хоча австралійці, здається, завжди знаходять причину відправити війська на підтримку американських операцій, вони, схоже, розглядають це як своєрідну покуту, яка дозволяє їм ігнорувати міжнародні справи завдяки тому, що вони є власним континентом і все таке.

У західній частині Тихого океану зараз напружені часи, і те, як Вашингтон дивиться на цю частину світу, здається просто сюрреалістичним, якщо ви живете тут. З одного боку, тут є бази, які безпосередньо підтримують операції на морі. З іншого боку, тихоокеанські авіаносці постійно відправляються на Близький Схід. Навіть коли Пентагон не паралізований через те, що його очолює некомпетентний ідеолог, який ділиться з членами своєї сім'ї подробицями про час польотів F-18 (а це реальний ризик для пілотів), він повинен розглядати Тихоокеанський регіон окремо від усіх інших проблем.

Буде добре, коли одного дня люди на сході зрозуміють, що Тихоокеанська Америка їм більше не належить. Каліфорнія заслужила славу як перший штат, який подав позов проти адміністрації Трампа через його ідіотську тарифну політику. Оскільки це один із найбагатших штатів країни й великий експортер, Каліфорнія непропорційно постраждала від тарифів. Було б добре, якби Вашингтон і Орегон також приєдналися, оскільки їхні інтереси так само під загрозою, бо вони так само багато інвестують в технології, як і Каліфорнія, а також експортують чимало продуктів харчування і деревини.

Сувора правда про США полягає в тому, що тихоокеанські держави для Вашингтона – це те саме, що Україна для москви. Люди на сході не вважають їх "справжніми" американцями, якщо тільки вони не мають потрібних зв'язків.

Поворот Америки всередину – це спроба східного узбережжя і Середнього Заходу покарати Тихоокеанську Америку за її економічне процвітання. Основний політичний порядок денний команди Трампа побудований навколо розриву її міжнародних зв'язків у марній спробі збільшити статки групи штатів, які не мають достатнього людського та природного капіталу, щоб бути конкурентоспроможними у сучасному світі, оскільки вони не інвестують в освіту та інфраструктуру, навіть якщо вони субсидуються нашими податками.

Заключні коментарі. Якщо останні кілька років і дали переконливі докази чогось стосовно політики, так це того, що Америка – це на 100% театр. Суспільство, політика, економіка: кожен основний вимір Америки як національної системи є абсолютно штучним.

Це призводить до чистого божевілля, адже США були спроєктовані як некеровані, Вашингтон завжди мав функціонувати більше як Брюссель в ЄС. Навіть Сполучене Королівство зараз має більш ефективну децентралізацію в багатьох аспектах, ніж США.

Вашингтон ніколи не повинен був мати стільки влади, скільки він має сьогодні. Чим швидше ця влада буде вичерпана, тим краще майже для всіх. Якщо кілька десятків держав вирішать заграти з москвою і пограти в торговельні війни, вони програють, а всі інші виграють.

Україна, як не парадоксально, залишається однією з небагатьох світлих плям у світі, незважаючи на зовнішні прояви. Так, ракети орків падають і вбивають мирних жителів десь щодня. Але українські міста не лежать в руїнах, за винятком тих, де пройшли орки. І з кожним днем все менше і менше місць знаходяться під загрозою цього жаху. Навіть коли путін вдає, що оголосив перемир'я, Україна стає сильнішою, а москва слабшає.

путін схожий на майже виснаженого бійця, який докладає останніх зусиль у марній надії на те, що його супротивник нарешті готовий впасти. Літо 2025 року має стати тим моментом у цій боротьбі, коли імпульс раптово і безповоротно зміниться, точні й нищівні удари будуть нанесені з несподіваною жорстокістю, залишаючи ворога покаліченим і стікаючим кров'ю.

Навіть якщо я помиляюся, і бойові дії затягнуться до 2026 року, це я можу прогнозувати з упевненістю: Україна не програє, не зараз. москві бракує того, що потрібно для перемоги, і рано чи пізно Київ прорве фронт. Тоді ілюзія путіна розвіється, і його поглине логіка російського втілення фашизму. Або просто вб'є безпілотник. Схрестимо пальці, що один із них вже пробивається до нього.

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