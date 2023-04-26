"Креативна дипломатія" і ФСБ. Як російська неурядова організація налагоджувала контакти та шпигувала – "Радіо Свобода"

Видання "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL) опублікувало репортаж про діяльність російських "науковців" у розвідувальних операціях ФСБ: вивчення колег на Заході, спостереження, розмови і переконування у російській позиції, супровід кар'єри і, звісно, поїздки в росію на "конференції". Не дивно, що багато "науковців" і "експертів" в американських університетах та аналітичних центрах досі проросійські. З ними працювали агенти російських спецслужб. І хто знає, які аргументи вони використовували.

В листопаді 2018 року у Флетчерській школі Університету Тафта, що поблизу Бостона, російська експертка з питань зовнішньої політики Наталія Бурлінова, яка приїхала з москви, була запрошеною гостею на дискусію про важливість публічної дипломатії. Захід включав дискусію в малих групах з аспірантами, зустрічі з професорами та вечерю, розповідає "Радіо Свобода".

Невдовзі після завершення заходу, за даними видання, Бурлінова надіслала світлини та деталі своїх зустрічей з учасниками. Пізніше вона надіслала більше фото та інформації, а також резюме з подібних заходів, що відбувалися приблизно у той самий час в інших університетах США: Університеті Джорджа Вашингтона, Центрі Девіса Гарвардського університету та Массачусетському технологічному інституті (MIT).

За даними ФБР, ймовірним одержувачем фотографій і нотаток про її зустрічі було ФСБ.

Минулого тижня, за інформацією "Радіо Свобода", Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло Бурліновій, яка зараз проживає в росії, звинувачення у змові з метою шахрайства та ухиленні від реєстрації відповідно до Закону США про реєстрацію іноземних агентів. ФБР видало ордер на її арешт.

Видання пише, що згідно з кримінальним звинуваченням, зустрічі з американськими студентами та науковцями були частиною "багаторічних зусиль, спрямованих на те, щоб вплинути на думку майбутніх лідерів Сполучених Штатів від імені російського уряду".

Згідно з даними ФБР, окрім зустрічей у США, Бурлінова та її організація під назвою "Креативна дипломатія" (PICREADI) протягом чотирьох років приймали десятки молодих журналістів, фахівців з публічної політики та новоспечених аспірантів на щорічних заходах у росії – за програмою, яка "частково фінансувалася ФСБ, і цей факт ніколи не розголошувався громадськості". На сайті організації помітне місце займає інтерв'ю з російським подружжям, яке було вигнане зі Сполучених Штатів у 2010 році після того, як ФБР ідентифікувало їх і ще вісьмох осіб як "сплячих агентів" російської розвідки.

"Бурлінова надала ФСБ обширну інформацію про громадян США, які брали участь у програмах "Зустріч з росією", включаючи біографічні дані, їхні інтереси та політичні погляди, – стверджує ФБР. – Згодом ФСБ відстежувала кар'єрний розвиток цих осіб із метою, щоб деякі з них стали впливовими громадськими діячами".

Мерзенні цілі. Хтось здивувався, хтось ні, а когось обдурили

"Радіо Свобода" стверджує, що одні учасники цих зустрічей в росії були здивовані обвинуваченнями, інші ні, а треті почувалися обдуреними, оскільки вважали, що беруть участь просто в академічних зустрічах про публічну дипломатію та міжкультурне порозуміння.

Берлінський репортер Калеб Ларсон заявив "Радіо Свобода", що для нього було очевидним, що Бурлінова хотіла вплинути на їхні думки про росію.

Видання зазначає, що Бурлінова заперечила звинувачення і вважає, що вони є політично мотивованими, назвала себе "скромною викладачкою", зазначивши, що звинувачення перегукуються зі справою Марії Бутіної, росіянки, заарештованої у США 2018 року і засудженої за аналогічними звинуваченнями в діяльності іноземного агента.

Креативна дипломатія. Чому купа професорів досі спілкується кремлівськими наративами

"Радіо Свобода" нагадує, що справа проти Бурлінової – одна з кількох, які американські правоохоронні органи вели протягом останніх років, викривши зусилля росії зі здійснення "зловмисного впливу" в Сполучених Штатах та інших країнах.

Журналісти "Радіо Свобода" також перераховують інші справи проти росіян, які намагалися впливати на політику в США. Одна з найвідоміших – справа проти Бутіної, яка намагалася проникнути у політичні кола Республіканської партії і тісно співпрацювала з впливовою політичною фігурою, пов'язаною з кремлем. Її було депортовано 2019 року після відбуття тюремного ув'язнення за звинуваченням у тому, що вона була незареєстрованим іноземним агентом.

Серед інших випадків – Єлена Бренсон, американка російського походження, яка очолювала неурядову організацію, що нібито виступала від імені російських емігрантів. Вона втекла зі Сполучених Штатів у жовтні 2020 року, через місяць після того, як агенти ФБР провели обшук у її квартирі на Мангеттені, і зараз живе в росії.

Справа Бурлінової "нагадує те, що відбувалося перед виборами Трампа в 2016 році, коли росіяни намагалися проникнути в акаунти Twitter, Facebook та інші соціальні мережі... щоб спробувати залучити американців, – сказав Стівен Холл, який служив начальником відділення ЦРУ в москві у 1990-х роках. – Це, схоже, є вдосконаленою варіацією цього".

Заснована у 2010 році, PICREADI заявляє, що організація була створена для участі в російській публічній дипломатії – концепції, яка в основному описує зусилля уряду щодо впливу на громадську думку як частину проведення зовнішньої політики.

Згідно з американськими документами, Бурлінова роками спілкувалася з неназваним співробітником ФСБ для координації своїх поїздок і планування заходів. Наприклад, у 2015 році офіцер ФСБ передав Бурліновій список осіб, пов'язаних з американськими університетами та інститутами зовнішньої політики, і доручив їй дослідити їх.

Подробиці у заяві ФБР свідчать про те, що агенти мали широкий і детальний доступ до мобільного телефону, електронної пошти та комп'ютерних файлів Бурлінової, включаючи її листування з неназваним офіцером ФСБ, з яким вона часто консультувалася і якому надсилала фотографії, резюме та іншу інформацію.

У листопаді 2018 року Бурлінова та її колега поїхали до США для участі в заходах і зустрічах у кількох університетах, зокрема у Флетчерській школі Тафта, Гарвардському центрі Девіса, Університеті Джорджа Вашингтона та Массачусетському технологічному інституті. ФСБ виділила Бурліновій 2300 доларів на поїздку.

"Радіо Свобода" стверджує, що Бурлінова відстоювала позицію російського уряду в своїх дискусіях і підтримувала президента путіна, але не виглядала як кремлівський прислужник і не висловлювала непохитної підтримки політиці кремля.

15 листопада, як пише видання, відповідно до даних ФБР, Бурлінова надіслала співробітнику ФСБ кілька фотографій своїх зустрічей з громадянами США в американських університетах, а також повідомила йому про інші свої зустрічі у Сполучених Штатах. Вона надіслала офіцеру більше інформації пізніше в листопаді, після повернення до росії.

Пізніше ФБР двічі зустрічалося з представниками Університету Тафта, востаннє в березні 2022 року, ставлячи питання про Бурлінову та її організацію.

Видання вказує, що школа Флетчера відмовилася коментувати питання про події, пов'язані з Бурліновою. Массачусетський технологічний інститут і Гарвардський центр Девіса не відповіли на електронні листи з проханням прокоментувати. Університет Джорджа Вашингтона відмовився від коментарів; особа, обізнана з подіями, повідомила, що Бурлінова неформально зустрічалася з двома професорами і ніколи не проводила там жодних презентацій для студентів чи викладачів.

Зустріч з росією. Її учасники не здивовані провідною роллю ФСБ

У 2017-2021 роках Бурлінова організувала серію щорічних заходів у москві під назвою "Зустрічі з росією". Заходи позиціонувалися як спосіб для молодих фахівців – експертів із зовнішньої політики, аспірантів, журналістів – "сприяти продуктивному діалогу між новим поколінням лідерів і привернути увагу до критичних моментів у відносинах росії зі Сполученими Штатами і Європейським Союзом".

Програма оплатила учасникам харчування, проживання та проїзд по росії. Деякі учасники заявили, що їхні авіаквитки були оплачені, інші сказали, що сплачували свій проїзд самостійно.

В інтерв'ю "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" учасники заявили, що було очевидно, що було докладено цілеспрямовані зусилля, аби представити проросійську, проурядову точку зору. Деякі з них, особливо журналісти, які брали участь у заході, сказали, що не бачать у цьому жодних проблем і що було корисно почути безпосередньо російських законодавців та інших осіб.

"Власні розробки Бурлінової, її власна точка зору були абсолютно дружніми до кремля, але це була прозора річ. Це не приховувалося. Вона чітко висловлювала свою позицію", – сказав Рід Стендіш, який був присутній на заході у 2018 році як журналіст-фрілансер. Зараз Стендіш працює репортером на радіостанції RFE/RL, його спеціалізація – Китай.

Інший учасник, зазначає видання, погодився, що Бурлінова відверто говорила про свої провладні погляди. Проте він був здивований, коли дізнався про ордер на арешт і кримінальні звинувачення.

"Що мені здалося дивним у всій цій історії, так це те, що все було сформульовано мовою публічної дипломатії. PICREADI була представлена як організація публічної дипломатії. Але у мене було відчуття, що вони не знають, що це таке", – сказала людина, яка попросила не називати її ім'я.

ФБР також допитало кількох учасників про події, що відбулися, згідно з кримінальною заявою. Кілька учасників підтвердили "Радіо Свобода", що їх допитували про Бурлінову та її організацію.

Один європейський учасник заявив, що для нього не було несподіванкою те, що Бурлінова нібито працювала з ФСБ, і сказав, що вона обмінювалася повідомленнями з іншими учасниками після того, як з'явилася новина про ордер на її арешт.

Деякі учасники не висловлювали здивування щодо організації. І зокрема, заявили, "якщо ви насправді думали, що могли поїхати в росію у 2018 році і гадали, що щось подібне з вами не може статися, то ви дійсно дуже наївні".

Бурлінова відкрито говорила про те, як організація отримала державне фінансування – грант від урядового Президентського фонду, який дає гроші багатьом російським організаціям, кажуть учасники.

Абсолютно безпідставно? Бурлінова брала інтерв'ю у сплячих агентів ФСБ, заарештованих США

У своїх аудіо-відповідях для "Радіо Свобода" Бурлінова заявила, що звинувачення у тому, що вона є іноземним агентом російського уряду, який діє в США, є "безпідставними".

Заходи "Зустрічі з росією" припинилися після 2021 року з незрозумілих причин. Але Бурлінова створила групу випускників для людей, які брали в них участь, включно зі сторінкою у Facebook, де вона та інші регулярно обговорювали, а іноді й сперечалися про поточні події. У деяких випадках людина, яка використовувала логін PICREADI, публікувала гострі, критичні коментарі на власних акаунтах учасників у соціальних мережах – наприклад, в Instagram.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року дискусії за участю багатьох учасників подій "Зустрічі з росією" стали більш негативними щодо Бурлінової, PICREADI та російської зовнішньої політики загалом. Бурлінова публікувала коментарі, які повторювали необґрунтовані російські заяви про те, що росія була змушена вторгнутися в Україну і що в Україні знаходяться лабораторії з розробки біологічної зброї, які фінансуються Сполученими Штатами.

У липні 2022 року на Бурлінову та її організацію були накладені фінансові санкції Міністерством фінансів США, яке заявило, що PICREADI та інші "маріонеткові організації кремля... залучають іноземних акторів і фінансують місцевих партнерів, а також маніпулюють відкритими суспільствами з метою просування поглядів кремля, розпалювання розбіжностей і відволікання міжнародної спільноти від нагальних питань".

"Незважаючи на спроби приховати свої відносини з російським урядом і його спецслужбами, російські спецслужби спрямовують і фінансують Бурлінову і PICREADI", – цитує заяву відомства "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода".

Видання повідомляє, що 21 квітня Бурлінова поділилася в Telegram світлиною разом із Марією Бутіною, зазначивши, що "ось і зустрілися два "іноземних агента" – головна зброя російської розвідки в США", і подякувавши засудженій Бутіній за її "інтерес" до "ситуації".

За словами одного із учасників зустрічей, Бурлінова "бачить себе публічним дипломатом, але у той же час, вона, ймовірно, усвідомлює, що вся її робота з "виховання" людей на Заході була зруйнована" вторгненням в Україну.

"Радіо Свобода" натякає на зв'язки громадської організації Бурлінової з ФСБ контентом на сайті організації. Як зазначає видання, сайт PICREADI містить інтерв'ю з російськими громадськими діячами, зокрема два з цих інтерв'ю – одне опубліковане у 2018 році, а інше у 2020-му – це інтерв'ю з чоловіком і дружиною, які були серед 10 росіян, заарештованих ФБР у 2010 році і звинувачених у тому, що вони були "сплячими агентами", які видавали себе за пересічних американських громадян у Сполучених Штатах.

Джерело: Радіо Свобода