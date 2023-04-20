кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу

У традиційному тижневому аналізі війни позаштатний експерт американського Hudson Institute Джан Касапоглу аналізує втрати росії на війні у засобах. Країна-агресор втратила значне число бронетехніки в Україні, а її виробничі потужності не здатні поповнювати щомісячні втрати танків. Проте у неї є достатньо застарілих танків, які рф доволі оперативно може задіяти на війні. Аналогічно і з артилерійськими снарядами – росія не здатна поки відновлювати їх запаси. Проте на допомогу завжди можуть прийти авторитарні режими. Тому Україні вкрай важливо продемонструвати успіх під час контрнаступу, поки росія не здатна відновити власні вогневі потужності.

Втрати російської техніки і снарядів у цифрах. Залишаються застарілі платформи та допомога Китаю

Моніторинг втрат певних систем озброєння допомагає Заходу оцінити здатність російських військових продовжувати своє вторгнення. Успадкувавши доктринальні засади радянської червоної армії, російська армія базується на вогні і сталі. Її головна здатність – це здатність використовувати, виробляти та витрачати величезну кількість бронетехніки і артилерії.

Україна набрала велику кількість знищеної російської важкої бронетехніки, що здивувало багатьох спостерігачів. Традиційна радянсько-російська філософія проєктування танків робить російські основні бойові танки надзвичайно вразливими до високоточної протитанкової зброї, такої як Javelin і NLAW. Американські системи дистанційного протитанкового мінування (RAAM), які використовують 155-мм артилерійські снаряди для розкидання протитанкових мін, також стали важливим фактором на останніх етапах війни.

Україна стала величезним кладовищем для російської бронетехніки. Спостерігачі візуально підтвердили понад 1 900 втрат, і реальна цифра, ймовірно, вища. За даними українського Генерального штабу, до березня 2023 року російська армія втратила 3 511 основних бойових танків. Хоча офіційно оголошені Україною цифри можуть бути завищеними, втрати, ймовірно, перевищують 2 000 одиниць.

У відповідь російські військові поставили на озброєння застарілі платформи, як-от Т-54 і Т-55. Хоча неповноцінність цих платформ стала джерелом насмішок серед західного стратегічного співтовариства, російська армія має тисячі одиниць на складах, які вона може вивести на поле бою за умови належного технічного обслуговування і ремонту.

Ще одним фактором, який слід відстежувати, є виробничі потужності російської оборонної промисловості. Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що росія може виробляти 1 500 сучасних основних бойових танків на рік. Реалістичні оцінки російської промислової бази показують, що "Уралвагонзавод" і "Омсктрансмаш" можуть виробляти 250 танків на рік і відновити близько 600 танків, що залишилися від радянських часів. Хоча це значна кількість, вона не замінить приблизно 148 танків, які російські військові втрачають щомісяця.

Кількість артилерії менш зрозуміла. У той час як офіційні українські дані нараховують понад 2 500 одиниць знищеної артилерії, моніторинг з відкритих джерел свідчить про втрату лише 640 одиниць російської техніки.

Відстежити потужності з виробництва артилерійських боєприпасів нелегко. російська оборонна промисловість виробила близько 3,5 мільйонів артилерійських снарядів радянсько-російського стандарту калібру 152 мм у період з 2014 по 2021 рік – приблизно 500 000 на рік. Хоча цифри можуть відрізнятися для 122-мм і 203-мм калібрів, очевидно, що російські військові більше не можуть дозволити собі випускати по 20 000 снарядів на місяць, як це часом відбувалося торік. Саме тому українська воєнна розвідка прогнозує серйозну кризу артилерійських боєприпасів для росії в найближчі місяці.

Важко відстежити і російські артилерійські закупівлі від її союзників. Китай передав зброю росії через білорусь, хоча і в обмеженій кількості. Іран також поставив десятки тисяч артилерійських снарядів російським військовим. Можливо, найцікавішою операцією з постачання зброї є передача артилерійських снарядів з Північної Кореї сумнозвісній російській "Групі Вагнера". У найгіршому випадку Пекін може збільшити обсяги поставок артилерії через треті сторони, такі як М'янма та Іран, які вже перебувають під санкціями, а отже, не мають чого втрачати.

кремль прагне продовжувати витрачати ресурси достатньо довго, щоб виснажити політичну волю і оборонні арсенали союзників України по НАТО. Цей план виглядає принаймні дещо здійсненним. Саме тому майбутній контрнаступ України знаменує собою критичний переломний момент у війні. Києву доведеться здійснити вирішальний військовий прорив, щоб відновити оптимізм Заходу щодо того, що підтримка України не просто затягує криваву патову ситуацію.

Тривожні новини для НАТО. Ядерна загроза з боку білорусі стає серйозною

Міністерство закордонних справ росії оголосило про ядерну сертифікацію штурмовика Су-25 білоруських ВПС. Ця сертифікація, схоже, свідчить про плани кремля модернізувати тактичні сили ядерного стримування білорусі, до яких увійдуть балістичні ракети SS-26 "Іскандер", фронтові бомбардувальники Су-24, а також штурмовики Су-25.

Плани путіна щодо ядерної білорусі і триваюче вторгнення в Україну є останніми цвяхами в труну Основоположного акта НАТО-росія 1997 року (NRFA). Силовики – російська правляча еліта – розглядають ядерну програму білорусі як крок до розширення російської імперії, натхненної радянськими зразками. Військові ігри з росією та білоруссю зазвичай мають яскраво виражений ядерний вимір. Вони традиційно супроводжуються риторикою ядерного розпалювання з боку білоруських і російських політиків.

Після російського вторгнення в Україну ядерне балансування на межі війни поступово стало частиною повсякденної мови олександра лукашенка. 31 березня 2023 року у своєму щорічному зверненні до нації білоруський лідер поставив ядерний порядок денний в епіцентр своєї парадигми національної безпеки. Ще більше занепокоєння викликає те, що в тій же промові він пригрозив застосуванням росією ядерної зброї в Україні.

лукашенко також зайняв різку антинатівську позицію після масових протестів 2020 року, що призвело до радикальних змін у ядерній архітектурі білорусі після Холодної війни. У 2022 році поправки до білоруської конституції позбавили країну статусу без'ядерної зони і продовжили правління лукашенка ще на десять років. Більше того, нова військова доктрина Союзної держави (наднаціонального військово-політичного союзу російської федерації та білорусі) закликає до відновлення ядерної ролі мінська.

У попередніх виданнях цього звіту містився заклик до лідерів НАТО офіційно відмовитися від ДРСМД, щоб протистояти ескалації напруженості в білорусі, і заявити, що її ядерна програма стане поштовхом до поширення тактичних ядерних сил НАТО на східноєвропейських членів Альянсу.

Маневрова броньована війна насувається. Бойові машини Bradley у піксельному камуфляжі

Перша партія бойових машин піхоти (БМП) Bradley була помічена в Україні, вкрита характерним піксельним камуфляжем українських військових.

За словами американських офіційних осіб, Збройні сили України отримають близько 100 БМП М2 "Бредлі" в рамках президентського указу про скорочення озброєнь, що відбувається швидше, ніж в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка фінансується Міністерством оборони США.

Хоча БМП не такі гламурні, як основні бойові танки, ці платформи є життєво важливими для успіху майбутнього контрнаступу України. По-перше, БМП надають механізованій піхоті критично важливу здатність вести маневрену броньовану війну поряд з сучасними основними бойовими танками. По-друге, БМП забезпечують максимальний силовий захист механізованих бойових підрозділів, що буде потрібно українським військовим під час штурму добре укріплених російських позицій. Нарешті, уроки війни Судного дня 1973 року, під час якої радянська БМП-1 була в дії, свідчать про те, що ці платформи є дуже ефективними у складі таких же тактично гнучких, менших за чисельністю бронетанкових з'єднань, які Україна успішно застосовувала протягом всієї війни.

Німеччина передала Україні перші системи Patriot. Але потрібні винищувачі F-16

Західні стратегічні оборонні системи озброєнь також почали надходити в Україну. Міністерство оборони Німеччини нещодавно оголосило про постачання системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot. У березні 2023 року українські екіпажі також завершили навчання з європейським ЗРК SAMP/T. Франція та Італія мають намір надати Києву систему протиповітряної та протиракетної оборони SAMP/T навесні або на початку літа цього року.

Минулого тижня Повітряні сили України розпочали кампанію у своєму Twitter-акаунті, попереджаючи, що якщо Київ не отримає справжнього посилення потенціалу, зосередженого на винищувачі F-16, російські Військово-космічні сили досягнуть переваги в повітрі. Хоча системи протиповітряної оборони не можуть доктринально замінити винищувачі, особливо при захисті великих зон відповідальності, таких як повітряний простір України, сучасні зенітно-ракетні комплекси можуть забезпечити значний захист від російських повітряних ударів і протиповітряних атак.

Джерело: Hudson Institute