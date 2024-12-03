Пропагандони Кремля вже святкують майбутній розвал Америки та поділ України. Вони вважають, що призначенці Трампа розтягнуть США на шматочки. Про це розповідає Джулія Девіс в огляд російської телепропаганди щодо майбутніх призначень Трампа.

Пропагандисти російського державного телебачення у захваті від кадрових призначень Дональда Трампа, особливо від Каша Патела, якого новий президент призначив директором ФБР.

Нова адміністрація Трампа наповнює російських пропагандистів на державному телебаченні радістю. У середині листопада, коли новообраний президент Дональд Трамп почав оголошувати своїх майбутніх призначенців, ведуча державного телебачення Ольга Скабєєва вигукнула: "Всі вони абсолютно чудові!"

Євген Попов, чоловік Скабєєвої і співведучий російської програми "60 хвилин", погодився з нею, назвавши кандидатів Трампа "радикальною командою мрії" і радісно зазначивши: "Усі вони особисто зневажають Зеленського". Він обережно додав: "Вони не є друзями росії, за винятком Тулсі Габбард".

Протягом багатьох років схильність Габбард до виголошення тез, які чітко відповідали порядку денному Кремля, вважалася благом для Москви, а ведучий державного телебачення Володимир Соловйов називав колишню конгресвумен "нашою дівчиною" і погоджувався з аналітиками, які називали її "агентом путіна".

Її заплановане призначення – не єдине, що святкується в росії. путінські рупори ще більше радіють з приводу вибору Трампа на посаду директора ФБР – Каша Патела.

Пател – юрист і прихильник теорії змови, обіймав посади в Раді національної безпеки, Офісі директора національної розвідки та Міністерстві оборони під час попереднього терміну Трампа.

Під час недільного ефіру державного телешоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" – програми, яку, як повідомляється, регулярно дивиться путін, ведучий Володимир Соловйов радів з приводу вибору Трампа.

"Яка чудова команда йде з Трампом! Не по відношенню до України, а по відношенню до всього іншого. Якщо їх пустити, вони швидко розберуть Америку, цеглинка за цеглинкою. Вони такі великі!" – сказав він.

Після того, як в ефірі з'явилося відео, на якому Пател погрожує підірвати роботу ФБР, Соловйов продовжив: "Кандидат Трампа на посаду глави ФБР Каш Пател просто горить... Він приголомшливий! Дуже, дуже хороший".

У 2023 році Андрій Сидоров, декан факультету світової політики Московського державного університету, голосно жадав повернення Трампа. Виступаючи на "Вечорі з Володимиром Соловйовим", він сказав: "Трамп приходить, думайте про нього, як хочете. Я завжди бачив і бачу в ньому руйнівника Америки". Під час неодноразових виступів Сидорова на шоу Соловйова він неодноразово смакував потенційні дивіденди, які росія може отримати від повернення Трампа.

Риторика провідних російських експертів змінилася порівняно з їхніми попередніми очікуваннями, що Трамп дозволить Москві зберегти частини України, які вона оголосила частиною росії –незважаючи на очевидну нездатність російської армії завоювати їх за допомогою звичайної війни і потенційно скасує більшість санкцій.

Тепер Сидоров та інші вважають, що частин України і навіть капітуляції України буде недостатньо, а Трамп не може запропонувати нічого, що було б достатньо цінним, щоб змусити росію припинити своє вторгнення. Сидоров, Соловйов та багато інших провідних пропагандистів продовжують стверджувати, що Україна в цілому повинна припинити своє існування, а її території повинні бути поглинуті російською федерацією.

Під час недільного "Вечора з Володимиром Соловйовим" минулого тижня Генрі Сардарян, декан факультету управління і політики Московського державного інституту міжнародних відносин, пояснив, що росіян об'єднує спільна мета – відновити і розширити російську імперію, і ніщо менше не задовольнить їх.

Такий спосіб мислення пояснює рішення Кремля націлити на українське місто Дніпро балістичну ракету "Орєшник", оснащену звичайними боєголовками. Експерти державного телебачення пояснили, чого мав досягти цей удар, охарактеризувавши його як інструмент психологічної війни.

Минулого тижня в ефірі програми "60 хвилин" Віталій Третьяков, декан факультету телебачення Московського державного університету, пояснив: "Один "Орєшник" вартий 1000 слів... Ми повинні психологічно дестабілізувати народи. "Орєшник" для цього чудово підходить".

В етері "Недільного вечора з Володимиром Соловйовим" керівник RT Маргарита Симоньян знову висловила переконання, що війна закінчиться ядерним "ракетним ультиматумом", а не переговорами. Вона спрогнозувала, що Сполучені Штати "моргнуть першими", тим більше, що Америка зануриться в майбутні потрясіння другого терміну Трампа, посилені його небезпечно ексцентричними призначенцями.

російські експерти і пропагандисти покладають свої надії на внутрішні потрясіння в Америці і відхід з позиції світового лідера з подальшим розвалом України як бажаним бонусом.

Джерело: The Daily Beast