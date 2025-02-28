Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg

Американське видання Bloomberg розповідає, як Кремль обрав підсанкційного очільника російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва, щоб через бізнес-контакти налагодити "співпрацю" з оточенням Трампа за рахунок "спільних проєктів". У такий спосіб він намагається схилити США до угоди з росією стосовно припинення війни в Україні на вигідних для Кремля умовах.

Покорення Марсу. Інвестбанкір на завданні

Новий посланець росії зробив свій перший гамбіт: запропонував Ілону Маску і Дональду Трампу перспективу вигідних бізнес-угод, пише Bloomberg.

Цього тижня колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs Group Inc. Кирило Дмитрієв розпочав свою місію, опублікувавши вперше за більш ніж десятиліття на платформі X пост, в якому заявив, що співпраця між США і росією є ключем до вирішення світових проблем. Потім він опублікував відеографіку, що зображає спільну місію США і Саудівської Аравії на Марс на одній з ракет SpaceX Ілона Маска, яка, як видається, належить йому.

Акцент на великій мрії Маска про підкорення Червоної планети не був випадковим для путінського емісара з питань зовнішньоекономічного співробітництва. На думку видання, у нього є одне критично важливе завдання: заманити президента США Трампа і таких високопоставлених радників, як Ілон Маск, перспективами великих ділових угод з росією як приманкою для припинення війни в Україні на вигідних для Кремля умовах.

Дмитрієв переконав путіна розвивати контакти з Трампом на основі бізнес-можливостей, і йому дали шанс проявити себе. Кремль побачив можливість для таких переговорів після того, як Трамп почав вимагати доступу до українських мінеральних ресурсів. росія "шукає способи використати те, що вона вважає "прагматизмом" Трампа, і перевіряє чи спрацює комерційний підхід з бізнесменами в його команді", – зазначила у коментарі Bloomberg політолог з Центру Карнегі росія і Євразія Катерина Шульман. Дмитрієв "вписується в цю концепцію як інвестор і фасилітатор, який давно знайомий з людьми з оточення Трампа".

путін посилив цю стратегію, коли цього тижня запропонував у телевізійних коментарях працювати з американськими партнерами над видобутком російських рідкоземельних металів. За його словами, росія має "на порядок більше ресурсів такого роду, ніж Україна". Він також запропонував продати близько 2 мільйонів тонн алюмінію в США, якщо Трамп скасує обмеження на імпорт, і припустив, що російські компанії можуть створити спільне підприємство з американськими партнерами для виробництва алюмінію в Сибіру.

США і росія також розглядають спільні проекти в Арктиці та інших регіонах, заявив Дмитрієв журналістам в Ер-Ріяді. За його словами, спільні проекти дозволять бути більш успішними.

Як зазначає Bloomberg, речник путіна Пєсков заявив, що російські та американські компанії зацікавлені у співпраці, але предметного обговорення цього питання ще не було. За його словами, "є заявлена позиція США – спочатку врегулювання, потім економіка. Все потрібно вирішувати поетапно".

Тепер росія конкурує з угодою, яку Україна укладає зі США про спільну розробку своїх природних ресурсів. Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона, щоб підписати угоду з Трампом, що надає критично важливу можливість для переговорів віч-на-віч перед можливим самітом між лідерами США та росії, пише Bloomberg.

При цьому видання наводить слова Трампа, який заявив, що він хотів би купувати корисні копалини і в росії, яка має дуже хороші запаси рідкоземельних металів. За його словами, "це чудово, якщо ми домовимося – це чудово і для росії".

Історія посланця. Підсанкційний спільник путіна

49-річний Дмитрієв, який народився в Києві, очолює Фонд національного добробуту росії з 2011 року і одружений на подрузі дочки путіна. Колишній консультант McKinsey & Co. Inc. потрапив під санкції США як "відомий союзник путіна" через кілька днів після початку вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Як зазначає Bloomberg, він став важливою фігурою в стратегії путіна щодо взаємодії з Трампом під час зустрічі вищих посадових осіб США і росії в Саудівській Аравії. Хоча він не брав участі в дипломатичних переговорах, Дмитрієв виступав у Ер-Ріяді як контактна особа, яка представляла перед американськими чиновниками і журналістами інвестиційну привабливість поліпшення відносин з росією, наголошуючи на вартості втраченого бізнесу через санкції.

Через кілька днів Дмитрієв був оголошений посланцем Кремля з розвитку "інвестиційного та економічного співробітництва" з країнами Глобального Півдня і Заходу, включно з США.

Bloomberg вважає, що існує чимало перешкод для участі американського бізнесу в росії, навіть якщо конфлікт завершиться. Видання нагадує, що багато західних корпорацій поспішили піти з росії, коли почалася війна, перервавши десятиліття присутності на ринку, тоді як Кремль наклав жорсткі обмеження на вартість продажу компаній і захопив місцеві дочірні підприємства тих, хто намагався піти. Але агентство не коментує чи бажають вони повертатися.

Дзеркальні методи. Стратегія путіна

Як зазначає Bloomberg, стратегія путіна щодо Трампа відображає його підготовку як агента радянського КДБ, який використовував подібні "дзеркальні" методи, щоб завоювати довіру об'єктів вербування, сказала старша наукова співробітниця програми "Європа, росія та Євразія" вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєговая у коментарі Bloomberg. Тому путін минулого місяця "використовував фрази з риторики самого Трампа – наприклад, що вибори 2020 року були вкрадені у Трампа і що якби Трамп був при владі, війна в Україні не почалася б". Цей підхід триває.

Підхід Трампа, заснований на укладанні угод, може нагадати путіну його час у Санкт-Петербурзі, коли він очолював міський комітет з міжнародних відносин у 1990-х роках, "і намагався продати все, що міг, – заявив незалежний політичний аналітик з Москви Андрій Колесников. – Це говорить про те, що путін дійсно хоче "закінчити" війну".

Джерело: Bloomberg