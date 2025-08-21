Джулія Девіс продовжує моніторити та аналізувати російську телепропаганду. Цього разу вона демонструє, як вся російська пропагандистська машина раділа "успіху" і "перемозі" путіна на Алясці. Вони вимагають діяти негайно, коли випав такий шанс добитися всього від України за допомогою Трампа і не піти на жодні поступки зі свого боку.

Саміт на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і путіним був сприйнятий російськими державними ЗМІ як неймовірний прорив. Не тому, що він приніс якісь відчутні результати, а оскільки вивів росію з міжнародної ізоляції. Незважаючи на ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом, російського лідера зустріли з червоною доріжкою, подарунками та почестями, які були надані досвідченому військовому злочинцю.

"Саміт на Алясці був тріумфальним для путіна", – вигукнула ведуча державного телебачення Ольга Скабєєва під час понеділкової трансляції програми "60 хвилин". Так само інші ведучі та експерти насолоджувалися низкою "перемог путіна" – від червоної доріжки та вражаючого прольоту літака до того, як він вмовив Трампа відмовитися від своєї ідеї про припинення вогню. Це стало результатом поїздки дуету президентів в лімузині без супроводу перекладачів або представників уряду США, де, як вони стверджують, два президенти "розділили Україну".

Під час суботньої авторської програми ведучий Сєргєй Мардан із насолодою коментував ситуацію, іронічно зауваживши: "Хто знає, про що домовилися владімір владіміровіч і Дональд Трамп? Особливо, коли вони їхали в тому президентському "кадилаці". Навіть перекладачів там не було. Можливо, він вручив Трампу золоту зірку "Героя росії". Можливо, він вручив йому генеральські погони або лист від його родичів на батьківщині. Я не маю жодного уявлення. Єдиний висновок, який ми можемо зробити щодо результатів цього саміту, – це те, що "Сполучені Штати виходять із цієї війни".

Спочатку Трамп і путін планували провести особисті переговори без сторонніх осіб, але після того, як експерти висловили занепокоєння, до зустрічі доєднали держсекретаря Марко Рубіо та спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа плюс деяких найближчих соратників путіна.

Попри цю зміну формату, путін все ж спромігся провести особисту зустріч із президентом США, коли вони їхали разом з летовища у президентському "кадилаці", відомому як "Звір". На відеозапису видно, як путін сміється, й обидвоє ведуть жваву розмову.

В результаті путін зміг переконати Трампа тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб той віддав росіі низку своїх територій, при цьому кремль не пішов на жодні суттєві поступки. Ще в лютому член Держдуми Олєг Морозов у програмі "60 хвилин" передбачив першу засідку для Зеленського в Овальному кабінеті. російський законодавець заявив, що ця зустріч стане уроком приниження, покликаним змусити Зеленського капітулювати перед США, а згодом і перед росією.

російські експерти особливо зраділи підключенню віцепрезидента Джей Ді Венса до зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами, яка відбулася в понеділок. Під час своєї недільної авторської програми ведучий Владімір Соловйов привітав це рішення, зазначивши, що Венс "ненавидить Зеленського" і "зневажає європейців".

Соловйов підвреслив повну зміну позиції Трампа щодо москви після саміту на Алясці: "Зверніть увагу, що більше не йдеться про ультиматуми, санкції, тиск або необхідність припинення вогню".

Під час тієї ж програми російські експерти, які часто заявляють, що Трамп є "їхнім" і висміюють його як клоуна, змінили свою думку і почали описувати його як "серйозного" і "досвідченого" державного діяча, вочевидь, отримавши вказівку не ображати американського президента, поки переговори перебувають на делікатній стадії.

Політолог Владімір Корнілов закликав колег-учасників дискусії не говорити про тріумф путіна над Трампом, скаржачись, що перекладені відеоролики з російських телепрограм поширюються в інтернеті та використовуються "щоб розлютити Трампа і потягнути його в протилежному напрямку".

Ще одним корисним елементом саміту в Алясці для москви є поглиблення розбіжностей між США та їхніми європейськими союзниками через підхід Трампа до українського конфлікту.

У суботній радіопередачі "Мардан" член російської ради з міжнародних відносин Алєксєй Наумов заявив, що Європа не здатна надати Україні адекватну підтримку без участі США. Він підкреслив: "Я сподіваюся, що путін і Дональд Трамп опиняться в одному човні, спільно змушуючи Європейський Союз до миру. Як ми знаємо, росія може зробити це не тільки військовими засобами".

Спільним мотивом у висвітленні саміту російськими державними ЗМІ була нагальність діяти зараз і "скористатися" цією ситуацією, в якій росія може отримати вигоду, не йдучи на жодні поступки. Експерти та коментатори держТБ зазначають, що ця смуга успіху може припинитися, коли до влади прийде інший президент, оскільки, як вони визнають, "ми ніколи не будемо друзями з Америкою".

Джерело: The Daily Beast