Пропонуємо адаптований переклад регулярного огляду російської пропаганди від американки Джулії Девіс для The Daily Beast. Цього разу про гірку правду поразки рф на Харківщині, яку вимагають визнати пропагандони путіна. Є нюанс: поразку вони готові визнати, але не від українців, а від НАТОвських найманців – чорношкірих та англомовних. А деякі з них продовжуть заперечувати взагалі існування українців та України.

Джулія Девіс є колумністом The Daily Beast і співавтором Washington Post. Вона також є російським медіа-аналітиком і працювала в якості відомого російського експерта на Порталі дезінформації Atlantic Council, спрямованому проти російської пропаганди, дезінформації та корупції.

Джерело: The Daily Beast

Навіть найбільш захоплені війною прихильники путіна зараз наполягають на визнанні останніх "невдач", яких росія зазнала в Україні.

На головних пропагандистів Кремля посипалися жорстокі усвідомлення — коли йде дощ, він ллє. Ті ж експерти, які раніше погрожували країнам НАТО ядерними ударами, неохоче визнають, що збройні сили росії зазнали низки принизливих невдач в Україні.

Виступаючи в понеділок у російському шоу "Місце зустрічі" на НТВ, політичний аналітик Віктор Олевич припустив: "На жаль, ситуація складна. Чи можна сказати, що російські війська наблизилися до цілей і виконання завдань, поставлених президентом на початку спецоперації, чи віддалилися? Очевидно, ми тепер далі".

Ще більш відвертим був член Ради з міжнаціональних відносин при президенті РФ Богдан Безпалько. "Вже два місяці в цьому районі скупчуються ЗСУ та військова техніка, про це пишуть усі Telegram-канали. Де була наша клята розвідка? Усі їхні голови повинні лежати на столі путіна, відрубані на базі... Звичайно, це тактична поразка. Сподіваюся, це дуже протверезить".

У понеділок у програмі "Вечір з володимиром соловйовим" режисер Карен Шахназаров також продемонстрував велику дозу брутальної відвертості. "Я закликаю всіх не панікувати перед обличчям поразки, яку ми зазнали на Харківщині, і ми маємо це визнати", – сказав він. "Поразка має певний сенс, коли її визнаєш і робиш нові висновки. І якщо ви цього не визнаєте, все, що ви отримаєте, — це ще одна поразка, можливо, ще більш нищівна. Це дуже складна ситуація, і ми повинні визнати, що боремося з дуже потужним супротивником".

Шахназаров, чиї публічні заклики припинити військові дії набули широкого розголосу незабаром після першого вторгнення росії в Україну, зайняв діаметрально протилежну позицію. З переконанням фаталіста він стверджував: "Ніхто не може зупинити цю війну, тому що це було історично необхідно... Ні володимир володимирович [путін], ні Зеленський, і не Захід не може закінчити цю війну. Ця війна може закінчитися лише поразкою однієї зі сторін. Для нас ця поразка може стати фатальною. Треба розуміти, що це може призвести до розпаду країни".

Політолог Сергій Міхеєв назвав останні події в Харкові "серйозним провалом" з боку росії. "Назвіть це "перегрупуванням" чи як завгодно... Це наша найсерйозніша поразка за останні шість місяців і найвагоміший успіх нашого супротивника... Можливо, ця невдача вигідна, тому що, будучи настільки очевидною, зараз неможливо натягувати нам пелену на очі, вдавши, що все чудово", – сказав він.

Міхеєв стверджував, що невдачі, швидше за все, спонукають "серйозних людей" до прийняття "радикальних рішень", наприклад, удару по цивільній інфраструктурі України — крок, який часто хвалять на російському державному телебаченні, де пропагандисти пропагують ідею повного відключення світла, яке позбавить всю Україну доріг, мостів, електроенергії та води.

Експерти державного телебачення сходяться на думці, що такі заходи необхідні, тому що Збройні сили росії не встигають за цілями, які ставить перед собою президент рф володимир путін. Шахназаров зазначив: "Ми всі знаємо про проблеми, які відчувають наші збройні сили. На мою думку, збройні сили російської федерації були явно не готові до масштабів цієї війни. Натомість, збройні сили України були підготовлені: вісім років тренувалися і готувалися".

соловйов не хотів визнавати поразку росії українським військам і стверджував, що в їхніх рядах приховано воюють американські та британські солдати. "У процесі підготовки боєздатних українських військ виявилося, що вони стрімко темніють і вільно володіють англійською мовою. Їх уже не відрізнити від найманців... Деякі з них мають південну засмагу, інші говорять з британським акцентом. Припиніть вже прикидатися", — сказав він. Ідея зазнати поразки від НАТО, на відміну від цієї меншої сусідньої країни, здається, підсолоджує поразку для багатьох прихильників кремля.

Шахназаров поскаржився, що патріотичні настрої в країні негативно підриває одержимість всередині країни західним стилем життя та розвагами: "Починається з дрібниць. Чому по нашому телебаченню показують американські фільми? Йо-майо (у статті використано "Eff me!" – iPress), я просто хочу сказати, йо-майо! Навіщо ви це робите? Це принизливо!"

Режисер закликав внести ясність у "політичне вирішення українського питання". Хоча з Шахназаровим ніхто не сперечався про поразку росії, існування українського етносу було надто важким питанням для деяких рупорів кремля. Політолог Дмитро Дробницький стверджував: "Визнання існування українського народу є найбільшою помилкою в нашій радянській історії". Шахназаров додав: "Тобто українського народу немає?" Дробницький відповів: "Українського народу не існує. Будь-який історик вам скаже, що їх немає... Ви пропонуєте мені визнати їх існування. Дякую, але ні.

Заперечуючи проти аргументів про нібито неіснування українського етносу та української мови, експерт з Німеччини Олександр Сосновський помітно збентежився почутим. У сцені, що нагадувала скетч Мітчелла та Вебба, в якому двоє нацистських офіцерів усвідомлюють, що вони "лиходії" у Другій світовій війні, він гірко підсумував: "Я не хочу йти далі, тому що це пахне націоналізмом".

Про авторку. Хочемо розповісти трохи більше про авторку Джулію Девіс, яка сама родом з Києва, де народилася у 1974 році у родині інженерів. Має ступінь магістра авіаційної та космічної техніки, який отримала, закінчивши Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

На сьогодні у Джулії значний досвід у питаннях національної безпеки, боротьби з тероризмом та імміграції. Вона з відзнакою закінчила Федеральний навчальний центр правоохоронних органів (FLETC) і отримала сертифікат про видатні досягнення після закінчення навчання. Вивчала базову фарсі в Каліфорнійському штаті Нортрідж, штат Каліфорнія, перш ніж потрапити на федеральну службу. Вона вільно володіє українською (рідною), російською, іспанською та кількома іншими мовами. Її висвітлення російської пропаганди викрило кібервійну, фейкові новини та спроби дезінформації Кремля проти Сполучених Штатів та інших країн.

Юлія створила та є головним редактором сайтів "Монітор російських медіа" та "RussiaLies.com", які активно розвінчують пропаганду та моніторять російські ЗМІ. Її статті про російську пропаганду читають, перекладають та поширюють по всьому світу.

Крім того, Джулія - членкиня Академії телевізійних мистецтв і наук, Гільдії кіноакторів і спільноти "Жінки в кіно". Народилася 16 травня 1974 року у Києві. Вона є акредитованим продюсером, режисером, лауреатом нагород для кіно та телебачення.

На сайті IMDb Джулія представлена ​​в довгому списку найкращих українських продюсерів, режисерів, сценаристів і акторських талантів разом із співвітчизником, лауреатом премії "Оскар", покійним великим Джеком Пелансом (Володимиром Палагнюком), обидва були представлені в Академії. 70-та щорічна презентація нагород.

Під час роботи в кіноіндустрії Джулія Девіс була дублеркою (як каскадерка) лауреаток премії "Оскар" Анджеліни Джолі та Гелен Хант, працювала в міжнародній кінофраншизі "Дивовижна Людина-павук 2", була координатором трюків і режисером другої групи.