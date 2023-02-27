Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман

Стратегічний огляд війни від відомого дослідника та історика Лоуренса Фрідмана. Він наводить аргументи про те, що Україна має невеликий період часу, а саме весну-літо, щоб здійснити успішний контрнаступ і завдати поразки російським силам. Інакше воєнна машина рф до кінця року зможе налагодити воєнне виробництво та мобілізувати більше росіян для участі у війні. Щодо можливих переговорів із москвою, то на думку Фрідмана, ті хто думає, що втрати та скорбота змусять українців відступити від своїх позицій у війні, не варті уваги.

Природною частиною коментарів до першої річниці початку російсько-української війни стали роздуми про те, чи завершиться вона до другої чи навіть третьої річниці. Чи звучатимуть 24 лютого 2024 року в Києві сирени повітряної тривоги? Чи захочуть і чи зможуть лідери НАТО продовжувати постачання зброї та боєприпасів в Україну? Чи буде росія так само невичерпним джерелом постачання людей на фронт, і чи буде владімір путін так само виголошувати нескінченні промови, звинувачуючи Захід у безстроковій війні?

Промова путіна про становище росії у 2023 році, виголошена 21 лютого, не запропонувала аудиторії ані шляху до перемоги, ані обіцянки переговорів. Війна, про яку говорив російський диктатор, була не стільки проти України, скільки проти НАТО, яке нібито скористалося маріонетковим режимом у Києві. У цьому світлі навіть перемога в Україні лише перенесла б конфлікт на нову арену. При цьому він навіть не пояснив військову стратегію росії в Україні. "Крок за кроком, – заявив путін, – обережно і послідовно ми будемо вирішувати завдання, які стоять перед нами". Скільки кроків і скільки часу це займе, він не сказав. Набагато детальніше очільник кремля говорив про підтримку сімей "загиблих бійців", "довготривалий домашній догляд і високотехнологічне протезування" для тяжкопоранених, а також для тих, хто воює зараз, про "відпустку тривалістю не менше 14 днів кожні півроку", на яку всі вони можуть розраховувати. Тим часом "новітні технології" "забезпечать високі стандарти якості в армії та на флоті". ... "Наша мета – розпочати серійне виробництво. Ця робота ведеться і набирає обертів": він описував нову норму для росії, повністю орієнтовану на війну.

Напередодні в Києві президент Джо Байден, стоячи поруч з президентом Зеленським, виступив від імені союзників України, наполягаючи на тому, що свобода "варта того, щоб за неї боротися стільки, скільки потрібно.

Як довго? Все залежить від результатів наступальних дій України

Як довго це триватиме? Це постійне питання цієї війни. Після періоду, коли, незважаючи на запеклі бої, на лінії фронту майже не відбулося жодних зрушень в обох напрямках, ідея затяжної патової ситуації набуває все більшого поширення. Це, безумовно, розумне припущення, коли йдеться про плани утримання української економіки на плаву і забезпечення роботи військових виробничих ліній. Крім того, встановлення графіку перемоги створює стратегічний ризик – або марнування обмежених ресурсів у спробі дотриматись його, або деморалізацію, якщо його не буде дотримано. Така обачність, однак, не означає, що обидві сторони не шукатимуть способу якнайшвидше завершити бойові дії на вигідних для себе умовах. На місцях жодна зі сторін не поводиться так, ніби цей конфлікт вже "заморожений". росіяни проривають українську оборону, а українці готуються розпочати власний наступ, ймовірно, десь у квітні або травні.

Відповідь на питання "як довго" значною мірою залежить від того, як розгортатимуться ці наступальні дії. Одним із викликів будь-якої стратегії є збалансування міркувань про бажані кінцеві цілі та шляхи їх досягнення з нагальними проблемами, які вимагають негайної уваги військових і політиків. Війни проходять через етапи, результат кожного з яких визначає наступний. У цьому відношенні, як сказав путін, це справа "крок за кроком". Ми перебуваємо на нинішньому етапі завдяки вибору, зробленому обома сторонами протягом минулого року, і тому, як він був реалізований: з російського боку – провал початкового наступу, подальше зосередження на захопленні окремих міст на Донбасі за будь-яку ціну і масова мобілізація, санкціонована у вересні минулого року; з українського боку – стійкість і вміле використання обмежених військових ресурсів, а подальші кроки визначалися тим, в чому вона змогла переконати своїх західних прихильників, і тим, з якою швидкістю це зробила.

Війна продовжуватиме розвиватися поетапно. Передбачення етапів, які ще не настали, призводить до суперечливих політичних дебатів щодо питань, які, можливо, ніколи не виникнуть, або, принаймні, не в тій формі, в якій вони зараз сформульовані. Одним із прикладів такої тенденції є регулярні дискусії про те, чи намагатиметься Україна захопити Крим силою зброї, і чи не буде це пов'язано з ризиком ядерної ескалації. Інший – чи можна переконати Київ визнати безповоротну втрату території, якщо він застрягне наприкінці 2023 року в кривавій патовій ситуації, і чи будуть на нього тиснути ще більше, якщо в західних суспільствах настане "втома" (незважаючи на те, що це регулярно прогнозувалося, але поки не сталося). Третє питання стосується того, як можна вписати росію в новий порядок європейської безпеки – питання, яке продовжує турбувати президента Франції Макрона.

Безумовно, політики повинні думати над цими питаннями і планувати наперед, де це можливо, і навіть коментатори можуть зробити свій внесок. Але завжди важливо пам'ятати, що ми ще не знаємо, за яких обставин їх доведеться вирішувати, і чи доведеться взагалі. Стратегія – це не лише про те, як досягти бажаних цілей, але й про те, як впоратися з ситуацією, в якій ми зараз перебуваємо. Ось чому результати нинішніх російських і майбутніх українських наступальних операцій є настільки важливими. Все, що буде далі, залежить від цих результатів.

Для цього ми можемо розглянути дві ґрунтовні статті, які зазирають у майбутнє. Джастін Бронк з RUSI попереджає про нові хвилі російської мобілізації, які призведуть до збільшення кількості призовників на фронті, а оборонна промисловість запізніло переходить на військові рейки, що призведе до того, що до кінця року вона зможе подолати нинішню нестачу робочої сили, обладнання та боєприпасів. Висновок, який він робить з цього, є досить нагальним. Існує обмежений проміжок часу, протягом якого Україна може здобути вирішальні територіальні здобутки, "а це означає, що Київ повинен ризикнути піти на великі контрнаступи цієї весни і літа", а Захід має зробити все можливе, щоб підтримати ці зусилля.

Опитавши високопосадовців у західних столицях, Том МакТаг з Unherd протиставляє публічні промови про звільнення всієї території України приватним розмовам про "конфлікт, який, швидше за все, ще більше зануриться в анархічну трясовину, перш ніж у нього з'явиться шанс вийти на поверхню і почати рухатися до якогось врегулювання".

Згідно з цим похмурим аналізом, найкраще, чого можна досягти, – це "тимчасове врегулювання, яке врешті-решт стане постійною реальністю, навіть якщо ніхто ніколи офіційно не визнає його таким". Це залишило б Україну життєздатною і незалежною, "здатною захистити себе – мати можливість дихати і жити як відносно нормальна країна, торгувати і розвиватися, експортувати і влаштовуватися". Це вимагає не лише стабілізації лінії фронту, але й здатності протистояти постійним повітряним бомбардуванням і мати доступ до Чорного моря. Оскільки все це знаходиться на певній відстані, якщо чекати занадто довго, чи не втратять прихильники України інтерес і чи не почнуть вони надмірно прагнути до переговорів, навіть якщо умови будуть вигідні москві? Тому необхідно переконати росію визнати, що вона не може покращити свої військові позиції й через це мусить погодитися на припинення вогню. І це приводить Мактега до того ж висновку, що і Бронка. Україна повинна отримати потужну підтримку зараз, щоб зайняти найкращу позицію для встановлення умов на довгострокову перспективу, навіть якщо не існує узгодженої думки щодо того, як саме виглядає ця довгострокова перспектива.

Мирна пропозиція Китаю. Критика Заходу та опозиція до ядерної ескалації

Єдиною альтернативою спостереженню за ходом бойових дій, щоб побачити, хто переможе, є дипломатичне втручання, яке призведе до якнайшвидшого встановлення миру. Проблема полягає в тому, що теми, які мали б розглядатися на справжній мирній конференції, не піддаються швидкому узгодженню – воєнні злочини і репарації, послаблення санкцій, детальна демаркація кордонів тощо. Коли віцепрезидентка США Камала Гарріс, виступаючи в Мюнхені, закликала зосередитися на воєнних злочинах і притягненні винних до відповідальності, вона висвітлила питання, яке зі зрозумілих причин близьке українським серцям, але яке навряд чи буде на порядку денному будь-якої конференції, узгодженої з москвою.

Тим не менш, мирна дипломатія отримала новий поштовх завдяки раптовому втручанню Китаю. Пекін відзначив першу річницю власним планом, звернувшись із тим, що "всі сторони повинні підтримати росію та Україну в їхній роботі в одному напрямку та якнайшвидшому відновленні прямого діалогу з метою поступової деескалації ситуації і, врешті-решт, досягнення всеосяжного припинення вогню".

Хоча ця заява сформульована в дуже критичних щодо Заходу формулюваннях, із застереженнями від "розширення військових блоків" (тобто НАТО), застосування санкцій і передачі зброї, які "роздмухують полум'я", вона також підкреслює свою пряму опозицію будь-якій ядерній ескалації, посилається на міжнародне гуманітарне право і необхідність уникати "нападів на цивільне населення або цивільні об'єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту", а також вимагає поваги до національного суверенітету і "територіальної цілісності". Обмеженням є відсутність конкретики щодо того, що все це означає на практиці. Можна зробити висновок про несхвалення російських завоювань і злочинів, але це не є явним, і москва завжди має напоготові свої виправдання та заперечення.

росія відреагувала, як і слід було очікувати, пообіцявши, що вона "відкрита для досягнення цілей спеціальної військової операції політико-дипломатичними засобами", але з критичним застереженням "за умови визнання "нових територіальних реалій" в Україні" (тобто односторонньої анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму). Американці відреагували на це зі скептицизмом і роздратуванням, зауваживши, що за розмовами про мир ховається активний розгляд Китаєм питання про постачання росії летальної зброї. Der Spiegel опублікував деталі пропонованої розробки безпілотників-камікадзе для росії та частини її літаків. Все це Китай заперечував, але що б він ще зробив, чи не так?

Найцікавіша відповідь надійшла від президента Зеленського. Він прагне переконати Китай не надавати зброю росії, але також вбачає певну можливість у пропозиції КНР. Якщо принципи, викладені в китайському документі, будуть застосовуватися суворо, то вони повністю підірвуть російську позицію. Звичайно, це завжди питання для інтерпретації, але в цьому випадку немає великої двозначності. Не лише Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй зазначив, що росія грубо порушує Статут ООН. російське вторгнення було засуджене 141 голосом проти 7 на Генеральній Асамблеї при 32, що утрималися, включно з Китаєм. Так само, коли йдеться про напади на цивільне населення та цивільні об'єкти, саме це робить росія. Війна ведеться на території українського народу, а не російського, тому це питання виключно для москви. Китайці, безумовно, критично ставляться до Заходу, але не щодо України, з якою у них були пристойні довоєнні відносини.

З точки зору Зеленського, має більше сенсу викривати розбіжності між росією та Китаєм, а не зближувати їх, заохочуючи Пекін пояснювати, хто більше порушує принципи, які він, як сам стверджує, відстоює. Український президент також знатиме, скільки незахідних країн симпатизують китайській позиції. Звідси його готовність зустрітися з президентом Сі Цзіньпіном. Якщо Сі проігнорує Зеленського, то американські звинувачення в лицемірстві матимуть більше підстав. Якщо ж він вирішить продовжити свою ініціативу, можливо, відправивши до Києва Ван Ї, свого головного дипломата, який відвідав москву минулого тижня, тоді кремль буде обурений.

На практиці це все значною мірою показне. Це не призведе до швидкого миру. Так само, як москва хоче визнання своїх завоювань, Київ вимагає повного виведення російських військ (про що в китайському плані не згадується). Пекін має не більше ідей, ніж будь-хто інший, як вирішити територіальне питання, що лежить в основі конфлікту – більша окупація чи повна деокупація.

російський наступ. Це все?

Наразі залишається ймовірним, що обидві сторони чекатимуть на розвиток бойових дій, перш ніж переглядати свої позиції щодо будь-яких можливих угод. У своєму попередньому дописі я обговорював заплановані наступальні дії і те, чому росія хотіла б наступати першою. Зараз існує думка, що те, що видається за наступ росії, насправді розпочалося наприкінці січня з атаки на Вугледар. До нього додався штурм Бахмута, який триває вже півроку. Були й інші атаки, спрямовані на Мар'їнку, Адвіївку та Кремінну. У зневажливому інтерв'ю Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки України (ГУР), зауважив, що "великий російський наступ, якого вони прагнуть, вже триває. Але він відбувається настільки добре, що його навіть не всі бачать – така якість цього наступу". Він стверджував, що стратегічна мета росії, яка, на його думку, не може бути досягнута, полягає в тому, щоб дістатися адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей до 31 березня. Незалежно від того, чи правильний цей графік, мета має сенс, оскільки це дозволило б путіну заявити, що він досяг мінімальної військової цілі.

Коли 11 січня валєрій гєрасімов, начальник генерального штабу росії, був призначений верховним головнокомандувачем, замінивши більш методичного і обережного генерала суровкіна, він отримав від путіна очевидну вказівку продовжувати наступ. Схоже, що гєрасімов приніс підготовку в жертву швидкості. Підготовка могла б зайняти більше часу, витраченого на те, щоб переконатися, що молодші офіцери, призначені для заповнення прогалин у командній структурі, розуміють свою роль, покращити підготовку військ, доставити більше боєприпасів на фронт і замінити втрачену техніку. Аби досягти більшого ефекту, ніж від попередніх наземних ініціатив, вони могли б вирішити, як отримати більше користі від своїх військово-повітряних сил, або визначити єдину вісь атаки, на якій мали б сконцентрувати свої зусилля, щоб пробити дірку в українській обороні, або принаймні прозондувати українську лінію фронту на наявність позицій, які не були належним чином захищені.

Умови неоптимальні. Умови переходять від крижаного холоду до болотистої місцевості. Військова організація все ще перебуває на стадії реорганізації, як через необхідність відновлення виснажених підрозділів, так і через те, що Герасимов намагається забезпечити єдність командування. Це стало однією з головних новин тижня – гіркі скарги командира "Ваґнера" Євгена Пригожина на те, що його підлеглим не вистачає боєприпасів.

Під Бахмутом деякі з найбільш елітних російських підрозділів відіграють все більш важливу роль, оскільки "Ваґнер" заліковує свої втрати. росіяни досягають повільних успіхів, стикаючись із впертим опором українців. Оскільки місто вже значною мірою зруйноване і знелюднене, ця битва може здатися справою гордості і безповоротних втрат. Нелегко відмовитися від мети, на яку було витрачено стільки зусиль і за яку багато хто віддав своє життя. Однак для обох сторін існує стратегічна мета. Якщо росія справді зараз перебуває в наступі, взяття Бахмута відкриє нові можливості, в тому числі для просування в напрямку Слов'янська і Краматорська. Для Зеленського оборонна робота має цінність через витрати і затримки, які вона спричиняє для росіян, хоча він також застерігає, що це не буде "за будь-яку ціну". Наразі російським військам важко утримувати мотивацію своїх солдатів і утримувати одну лінію наступу на Бахмут, навіть коли вони здобули певні успіхи. Тим не менш, не буде дивним, якщо незабаром Київ вирішить, що доцільніше евакуювати місто і перейти на нові оборонні рубежі.

Як і в більшості своїх боїв до цього часу, під Бахмутом росія покладалася на те, щоб випередити противника, а також намагалася використати "витратних" солдатів для виснаження українських захисників. Нестача снарядів, а також зменшення ентузіазму щодо ролі "гарматного м'яса", можливо, обмежують кількість таких боїв, які можуть бути проведені таким чином. У битві за Вугледар дві регулярні бригади морської піхоти випробували різні тактики. Результат виявився катастрофічним для цих підрозділів. Одна з проблем полягала в тому, що про штурм було оголошено заздалегідь, тому несподіванки не було. Інша проблема, яка впливає на будь-яке російське просування на відносно відкритій місцевості, полягала в тому, що транспортні засоби і війська, які рухалися, могли бути помічені і обстріляні українською артилерією. Третьою причиною було те, що поля, якими рухалися танки, були сильно заміновані. За повідомленнями, кілька танкових колон було знищено на підступах до Вугледару, причому 6 лютого було знищено 30 танків та іншої важкої техніки. Аналогічну кількість техніки було знищено після спроби подібного штурму через кілька днів. Україна стверджує, що знищила всю російську 155-ту морську піхотну бригаду разом із 130 одиницями техніки.

За словами Буданова: "У Бахмуті це просто піхота, яка заходить хвиля за хвилею. Артилерія їх лише підтримує, а бронетехніки дуже мало. У Вугледарі була бронетехніка, але вона була знищена в перші ж години, і все перейшло в стрілецькі бої".

Наразі, за словами українського військового речника, якого цитує New York Times, росія відмовилася від широкомасштабних штурмів Вугледара, атакуючи лише "невеликими групами від 10 до 15 солдатів, які, ймовірно, промацують українську оборону на предмет слабких місць".

В інших місцях російські війська, схоже, не досягли майже ніякого успіху, оскільки, за повідомленнями, у них мало бронетехніки. Ігор Гіркін, який постійно і часто досить точно коментує невдачі російських військових, попереджає про нестачу "артилерійських боєприпасів", про те, що броня згорає набагато швидше, ніж її можна замінити, що підрозділи не забезпечуються і перетворюються в кращому випадку на "звичайні підрозділи легкої піхоти з мінімальним оснащенням". Він запропонував терміново отримати китайську допомогу – "ленд-ліз", бо інакше "ми могли б опинитися голими і босими" до середини або кінця року.

Отже, навіть якщо вони витіснять українців з Бахмута, виникає питання про те, скільки бойової сили росіяни зможуть зібрати, щоб використати будь-які проломи, що з'являться в результаті цього. По мірі продовження наступу їм потрібно буде вирішити, які ресурси вони можуть дозволити собі витратити для досягнення обмежених успіхів, особливо коли вони можуть знадобитися для відбиття українського наступу через місяць чи два.

Майкл Кофман робить такий висновок: "Герасимов виснажує російські збройні сили безглуздою серією наступальних операцій, які можуть принести певні успіхи, як, наприклад, Бахмут, але навряд чи змінять стратегічну картину. Друга битва за Донбас може знову зробити сили рф вразливими".

Це ілюструє тезу про те, що кожен етап створює умови для наступного. Характер виклику, з яким зіткнуться українці, коли вони будуть готові до наступу, залежатиме від того, скільки землі захопили росіяни, а також від стану їхньої армії з точки зору чисельності, морального духу і керівництва, наявного обладнання та запасів боєприпасів. Звідси зрозуміло, чому українському командуванню вигідно зосередитися на зменшенні російського потенціалу, в той час як їхній власний покращується завдяки західним поставкам, навіть якщо це коштує Україні високої ціни.

Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював: ані енергетична криза, яка мала б переконати європейські уряди залишити Україну; ані атаки на українську інфраструктуру, які мали б переконати країну змиритися з будь-якою долею, яку приготувала для неї росія; ані численні наступальні операції, які після перших тижнів війни принесли напрочуд мало користі і залишили російську армію лише тінню від її колишньої "могутності". Організована в обороні, з притоком мобілізованих і вогневими засобами в резерві, вона все ще здатна зірвати український наступ. Штовхаючи її до непродуманого і погано підготовленого наступу, навіть якщо чисельна перевага і артилерія дозволять досягти певних успіхів, є можливості виснажити російський потенціал і полегшити українцям наступ.

Заключний етап. Правильний короткостроковий вибір полегшує вибір довгостроковий

Оглядаючись на останній рік війни та численні етапи, через які вона пройшла, можна з обережністю прогнозувати, що може статися в найближчі місяці, не кажучи вже про найближчі роки. З першого дня було очевидно, що той самий ключ, який увімкнув цю війну, має бути і тим, який її вимкне. Поки росія не накаже своїм військам вивести війська – війна триватиме. Ті, хто вважає, що шкода, завдана Україні, і численні загиблі, поранені та скорботні змусять її з полегшенням вхопитися за будь-яке запропоноване перемир'я і відмовитися від боротьби – не варті уваги. Це не означає, що путін не намагатиметься і надалі виснажувати Україну, щоб зберегти свій контроль над російською політичною системою. З нашої точки зору, немає сенсу видавати бажане за дійсне щодо переворотів і заколотів. Але це не означає, що ми не будемо здивовані розвитком подій у Москві або наслідками розворотів на полі бою.

путін став затятим противником Заходу. Антагонізм є взаємним. Поки він залишається при владі, санкції, ймовірно, залишатимуться в силі, а відносини загалом будуть напруженими і складними. Навіть новий лідер може походити як з жорсткого націоналістичного крила російського політичного спектру, так і з більш м'якого технократичного, і в будь-якому випадку йому буде важко сприймати Україну як окрему, незалежну країну. Ці труднощі стали очевидними з моменту розпаду Радянського Союзу в грудні 1991 року. Це закономірно призвело до анексії Криму та насильства на сході України у 2014 році. Ця війна не виникла на рівному місці. До лютого 2022 року конфлікт вже був достатньо вкоріненим і смертоносним. І тепер, що б не сталося, залишиться спадщина гіркоти, болю і недовіри, яка буде глибоко вкорінюватися протягом багатьох років.

Що б не сталося, Москва постане перед незручним вибором: яку частку ВВП, що скорочується, спрямувати на відбудову армії, чи варто відступити від найбільш жорстких позицій, щоб домогтися пом'якшення санкцій. Існує цілий ряд можливостей. Остаточне завершення бойових дій не є неможливим, хоча для цього українські збройні сили повинні здобути значні перемоги. У Москві може відбутися переоцінка, як у випадку з Аргентиною після Фолклендської війни, коли причина не ставиться під сумнів, але визнається безглуздість спроб вирішити її силою зброї. Формальне припинення вогню і перемир'я може перетворитися на можливість відновити відносини або встановити нелегкий, але міцний мир, як у випадку з перемир'ям у Північній Кореї майже сім десятиліть тому, хоча це все ще розглядається як потенційна точка спалаху для більш масштабної війни. Цілком ймовірно, що період затишшя буде розглядатися як можливість для відновлення сил і підготовки до наступного раунду. З іншого боку, конфлікт може тривати роками, з великими бойовими діями або без них. Тому Україна продовжуватиме шукати гарантії безпеки в НАТО чи поза ним. І навіть якщо бойові дії вщухнуть і можна буде розпочати відбудову, доведеться робити ще більш важкий вибір щодо того, як відродити економіку.

Про всі ці варіанти і можливості варто подумати. Але те, як вони з'являться, залежатиме від успіху України у вирішенні більш нагальних проблем, що стоять перед нею. Як це часто буває зі стратегією, правильний короткостроковий вибір полегшує вибір довгостроковий. Крок за кроком.

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