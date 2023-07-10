Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен

Чому контрнаступ України уповільнився пояснює американський історик і дослідник війни Філліпс О'Брайен, на думку якого зараз відбувається фаза, подібна до минулорічного наступу на Херсонщині. У своєму тижневому огляді він окремо зупинився на приниженні путіна з боку турецького президента Ердогана. До того ж, на його думку, шанси вступу України до НАТО зростають – на підтримку виступили 23 країни з 31.

Що ж, це був тиждень, коли лінія фронту лише трохи просунулася в кількох місцях. ЗСУ, схоже, досягли найбільших успіхів навколо Бахмута, а також просунулися на Запорізькому напрямку. І все ж це був тиждень, сповнений новин з дуже важливими ознаками того, куди рухається війна (і як може виглядати її майбутнє). Я виділив чотири пункти, які заслуговують на обговорення, але, з огляду на те, як розвиваються події, сьогодні вранці може з'явитися ще один.

Перш за все, варто зазначити, що минуло 500 днів від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Хоча це здається вічністю, насправді це короткий період у таких війнах – великих державних війнах. Я щиро сподіваюся, що ця війна закінчиться до того, як пройде ще 500 днів, хоча думаю, що у разі, якщо путін залишиться при владі, бойові дії триватимуть до кінця 2024 року (коли відбудуться президентські вибори в США). Це означає, що зараз ми можемо перебувати лише на півдорозі.

Тож варто замислитися над тим, як Україна так добре боролася за свою свободу: від того, що більшість аналітиків списали її з рахунків (чесно кажучи, більшість ставила під сумнів, чи здатна Україна навіть організувати повстання, не кажучи вже про те, щоб перемогти росію у звичайній війні), до того, що зараз вона володіє ініціативою у звільненні своїх територій.

Нова битва за Херсонщину. Україна змінила тактику наступу і повернулася до старої

На початку цього тижня я написав колонку про те, що український контрнаступ вступив у виразну другу фазу. По суті, українці спробували здійснити оперативний маневр прориву, але реалії сучасної війни дали про себе знати. Танки є надзвичайно вразливими до цілого ряду систем (мін, ручних протитанкових гранатометів, безпілотних літальних апаратів, артилерії тощо), а просування значних сил на них без прикриття з повітря є неможливим.

Однак після перших десяти днів контрнаступу Україна змінила тактику і, схоже, зосередилася на знищенні російської артилерії/РСЗВ і їхніх допоміжних структур. Це також включає склади боєприпасів ворога (кілька великих складів було підірвано за останній тиждень, контрбатарейні радари, засоби РЕБ тощо).

Зосередженість на російській артилерії очевидна і з українських заяв про руйнування. Загалом, щоденний показник за останні кілька тижнів майже на 200% більший, ніж за усі 500 днів повномасштабної війни. Це не є випадковістю.

Ця нова фаза демонструє, що і ця війна, і українські рішення йдуть курсом, який був вперше намічений під час звільнення Херсонської області (правий берег Дніпра) минулої осені. Спочатку Україна зробила спробу штурму російських позицій на Херсонщині, і це дуже схоже на те, що ми нещодавно бачили в Запорізькому регіоні в червні: ЗСУ просувалися повільно і зазнавали втрат. Тоді вони відмовилися від прямих штурмів, щоб заощадити ресурси і обмежити втрати, і визначили російські системи, які їм потрібно було знищити, щоб досягти успіху. У цьому випадку це були мости (а згодом понтони), які переправляли припаси через Дніпро для військ рф. Українці витратили кілька місяців на руйнування цих шляхів постачання (знищення мостів), що врешті-решт змусило росіян повністю вивести війська з правого берега в листопаді.

Те, що зараз робить Україна, схоже інтелектуально, але ще складніше: немає річок, які б допомагали їй, надаючи конкретні цілі. ЗСУ визначили, що необхідно нейтралізувати на російській стороні, щоб досягти успіху, і тепер їм потрібно спробувати це зробити. Вони явно починають з того, що надають російській артилерії дуже високий пріоритет. Коли українці відчують, що зробили все, що могли, вони перейдуть до атак на війська рф на лінії фронту.

Це займе певний час. Можливо, навіть місяці. Оскільки війна дуже небезпечна для сторони, яка наступає, а Україна не хоче витрачати свої сили даремно, як це зробили росіяни, наприклад, під Бахмутом, вона повинна методично ослаблювати ворога, перш ніж наступати. Це також єдиний варіант для українців – через специфіку їхнього озброєння. Звідси випливає наступний момент.

Касетні боєприпаси. Чекаємо на ATACMS'и

Цього тижня адміністрація Байдена оприлюднила черговий список військової допомоги Україні, і в ньому вперше з'явилися касетні боєприпаси (а також значна кількість інших засобів, що мають допомогти українцям у контрнаступі). Касетні боєприпаси, якщо вам цікаво, – це снаряди DPICM у переліку.

Якщо ви хочете дізнатися про них більше, можете почати тут.

Адміністрація Байдена явно не хотіла приймати це рішення. Україна давно просила про такі боєприпаси саме з тієї причини, що вони мають бути надзвичайно ефективними/смертоносними для російських сил на їхніх оборонних рубежах, оскільки складаються з великої кількості дрібних вибухових речовин, здатних покрити значну площу.

Однак через їхню суперечливу природу Білий дім досі утримувався (хоча турецький уряд, можливо, постачав деякі з них раніше). Чому адміністрація президента США змінила позицію зараз? Тому що Захід озброїв Україну у специфічний спосіб, за якого літня кампанія буде тривалою.

Україна не була забезпечена системами більшої дальності (ATACMS, F-16 тощо), необхідними для того, щоб достатньо послабити російські сили перед контрнаступом. Тож була змушена провести це довге літо, готуючись до більш прямого нападу. А це означає, що українцям знадобиться набагато більше боєприпасів, а також те, що вони зіткнуться з краще підготовленими російськими силами. Питання боєприпасів публічно згадували і президент Байден, і радник з питань національної безпеки Салліван (на захист цього рішення було задіяно важку артилерію).

Іншими словами, адміністрація була змушена прийняти це рішення через те, що раніше позбавила Україну дієвіших систем. Це є прямим наслідком рішень утримуватися (можна припустити, через побоювання ескалації) від надання кращих засобів раніше. А також вказує на істину для цієї та більшості воєн: фактичне затягування значно погіршує ситуацію. У березні 2022 року я публічно доводив це, кажучи, що набагато краще ефективно озброїти Україну якомога швидше – це врятує життя і скоротить війну.

Зараз ми бачимо результат рішення спробувати обмежити допомогу певними етапами (спочатку ви можете отримати артилерію, але не танки; потім ви можете отримати танки, проте не літаки; потім ви можете отримати літаки – але ми максимально сповільнимо цей процес; і, звичайно, жодних ATACMS). Це зробило війну довшою і жахливішою.

Буде цікаво подивитися, чи скоро нарешті будуть надіслані ATACMS. Адже ходять певні чутки, що це може статися. Україні слід допомогти якнайшвидше виграти війну – це врятує життя і обмежить шкоду з усіх боків. Чим довше триває війна, тим жахливішою вона стає. Сподіваюся, тепер люди це зрозуміють.

Ердоган принизив путіна. Вступ України до НАТО підтримали 23 з 31 члена Альянсу

У суботу стало справжньою несподіванкою, коли виявилося, що після зустрічі Зеленського з Ердоганом у Туреччині українська делегація повернулася до своєї країни у супроводі лідерів батальйону "Азов", який очолював оборону Маріуполя у 2022 році. Це стало причиною надзвичайних святкувань в Україні.

Геополітично важливим є те, що Ердоган вирішив, не повідомивши росіян, розірвати угоду щодо "азовців". Вони, здається, мали залишатися в Туреччині до закінчення війни. Однак Ердоган, схоже, вирішив кинути виклик особисто путіну, звільнивши п'ятьох українських офіцерів і дозволивши їм з тріумфом повернутися в Україну.

Очевидно, що росіяни не були поінформовані, оскільки їхня реакція була поєднанням гніву і невіри. По суті, кремль визнав, що з ним не радилися і що цей крок порушив початкову домовленість.

Що це означає? Як мінімум, що Ердоган не боїться принизити путіна (а це, повірте, велике приниження). Важко придумати спосіб зробити так, щоб кремль здавався більш безсилим. По-друге, це, здається, спосіб для турецького президента знайти спільну мову з Україною, а також вказує на те, що турецький уряд бачить у майбутньому Україну в НАТО. Під час зустрічі із Зеленським Ердоган згадував, що Україна повинна бути прийнята до Північноатлантичного альянсу. І це важливо, враховуючи те, що Туреччина деякий час блокувала Швецію.

Це чудовий спосіб перейти до останнього пункту "Україна і НАТО".

За тиждень такої кількості новин ви могли не помітити, що уряд Португалії вчора теж підтримав вступ України до НАТО.

Португалія стала 23-ю країною Альянсу, яка підтримала вступ до нього України. І це є чудовий знак. Це не означає, що Україну швидко приймуть до НАТО. Це майже напевно буде частиною загальної мирної угоди. Однак ідея вступу України до Альянсу нормалізується, а ідея про те, що занепокоєння росії щодо безпеки може якось зупинити цей процес (великий галас реалістів до 24 лютого 2022 року) відкидається.

На мою думку, все більше людей розуміють, що Україна не може мати безпечного і процвітаючого майбутнього, якщо вона не буде частиною Альянсу. Це все на краще.

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