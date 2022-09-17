Куди рухатиметься далі Україна? Києву знадобиться більше підтримки США та Заходу, щоб перемогти – Ендрю Міхта

Важлива стаття декана Школи оборонних та безпекових досліджень з Європейського центру безпекових досліджень ім. Дж. Маршалла Ендрю Міхти, який неодноразово закидав західним елітам і експертам про нерозуміння імперських прагнень росії та брак належної підтримки України у протистоянні росії. Про подальші можливі сценарії розвитку ситуації з огляду на нещодавні успіхи України в контрнаступі. В цій статті йдеться також про відповідь росії на український контрнаступ та можливу роль Китаю у війні та її розвитку.

Джерело: City Journal

Багато все ще залежить від того, як Київ вирішить використовувати свої нещодавні успіхи — і як на це відреагують росія, Китай і Захід.

Західні аналітики сприйняли вражаючий успіх триваючого українського наступу на півдні та сході, особливо розгром російських військ у Харківській області, із сумішшю недовіри та радості. Дехто почав називати це першим кроком у пориві України до повної перемоги; інші переглянули свої погляди на загальні можливості російської армії, а деякі почали відверто зневажливо ставитися до цих можливостей. Не можна заперечувати, що поєднання західного озброєння, підготовки, патріотизму, високого морального духу і мужність українських збройних сил, зруйнувало багато загальноприйнятих уявлень про росію, Україну та весь східний фланг НАТО.

Але проголошувати перемогу було б передчасно.

Насправді успіх цього наступу має спонукати Захід подвоїти свою допомогу Україні, адже попереду ще багато важкої роботи. Харківська перемога, а точніше серія перемог, є великою перемогою для України, як з точки зору її власної національної гордості, так і позитивного сигналу, який вона надсилає США та іншим західним прихильникам. Історики, ймовірно, напишуть про те, як вміле повідомлення Києва про неминучий український контрнаступ на півдні спонукало російське командування перекинути туди велику кількість своїх сил — класичний випадок змусити ворога оперативно робити те, що ви хочете, і водночас послабити його позиції. Але це не кінець конфлікту, а лише його черговий етап. Багато залежить від того, як Україна скористається цими перемогами і — що не менш важливо — як на це відреагує володимир путін. Тут я бачу кілька можливостей.

Москва може вирішити відповісти на невдачі подальшою ескалацією, включно з ще більшою кількістю атак на критичну інфраструктуру України. Зупинка Запорізької АЕС викликала міжнародне занепокоєння щодо безпеки цього об’єкта на окупованій росією території. росія утримує станцію з березня, хоча український персонал продовжує нею керувати. Залишаючи там російських військових, путін сигналізує, що він контролює те, що може стати екологічною катастрофою. москва може зробити вибір на користь посилення атак на важливі цілі, в тому числі в Києві, Одесі чи Львові, щоб чітко показати свій намір не поступатися та наполягати, як стверджує її пропаганда, що всі пересування російських військ досі були заздалегідь передбаченими та запланованими. москва також, швидше за все, посилить свої повідомлення про те, що вона готова розширити конфлікт і що нічого, включаючи обмежені ядерні удари, не виключено.

Ці відповіді путіна, хоч і мають значення, навряд чи були б достатніми, щоб змінити хід війни. Насправді дійсно непередбачувані наслідки могло б мати рішення путіна відмовитися від удавання, що війна є "спеціальною військовою операцією", і натомість оголосити загальну мобілізацію. Якщо російський уряд піде в цьому напрямку, потенційний вплив цього рішення на полі бою буде важко оцінити. Немає ніякої певності, що росія має достатні резерви навченого військового персоналу, який вона могла б швидко залучити до бою; також немає впевненості, що вона має запаси озброєння належної якості, щоб підготувати нові підрозділи до бойових дій вчасно, щоб змінити поточну динаміку.

Одним із найбільших факторів стримування оголошення загальної мобілізації є вплив, який вона, ймовірно, матиме на внутрішню політику росії. Поточна російська схема вербування базується на військовослужбовцях-контрактниках — переважно в’язнях і чоловіках із віддалених районів російської федерації. Загальна мобілізація торкнулася б усього населення, залучивши синів родин із великих міст. Ймовірно, це викликало б значне невдоволення та могло б дестабілізувати росію.

За нинішніх обставин у путіна, здається, немає хороших варіантів. У малоймовірному випадку, якщо він шукатиме врегулювання шляхом переговорів, Київ, ймовірно, не буде йти на мирні переговори, особливо зараз, враховуючи останні успіхи. Будь-яка спроба "заморозити конфлікт" на місці була б рівносильною перемозі росії та залишила б москві контроль над захопленою українською територією. Також зрозуміло, що москва розглядатиме будь-яку домовлену угоду на цьому етапі лише як тимчасовий перепочинок — період часу, протягом якого російська армія перегрупується, поповниться та підготується до наступного раунду.

Попри все найбільшою довгостроковою невідомістю є роль Пекіна у цій війні. На тлі дедалі більших повідомлень про те, що москва хоче отримати від Північної Кореї обладнання, ракети та мільйони артилерійських снарядів, хвалені російські військові резерви пострадянських запасів можуть бути не такими значними, як це подає російська пропаганда. Рішення Китаю запропонувати свою промислову базу для постачання росії зброї та боєприпасів ознаменувало б важливий етап ескалації цього конфлікту та, ймовірно, розширило б конфлікт у політичному, а можливо, й у військовому плані.

Українським військовим необхідно розширювати та тренувати маневрені сили, якщо вони хочуть витіснити росіян з окупованої території. Це означає, що США і Захід повинні продовжувати надавати Києву економічну допомогу, військову допомогу і особливо забезпечувати навчання, щоб українці могли повністю перейти до використання західної зброї. Війна ще далеко не закінчилася, і Києву знадобиться більше підтримки США та Заходу, щоб перемогти.

Про автора:

Ендрю А. Міхта, декан Коледжу міжнародних та безпекових досліджень в Європейському центрі безпекових досліджень імені Джорджа С. Маршалла в Гарміші, Німеччина. Він також є колишнім професором із питань національної безпеки в USNWC і колишнім старшим науковим співробітником Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні, округ Колумбія. Думки, висловлені тут, належать автору і не відображають офіційну політику чи позицію Європейського центру безпекових досліджень Джорджа К. Маршалла, Міністерства оборони США або уряду США.