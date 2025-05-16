Британський впливовий таблоїд Daily Mail попереджає про можливу атаку росії на країни НАТО. Видання зібрало багато коментарів експертів, цитує низку аналітичних звітів західних розвідок про можливі агресивні дії росіян. Щоправда видання "забуло" нагадати про необхідність допомоги Україні, адже наша Перемога – це єдине, що може стримати путіна.

росія може здійснити напад на північні країни-члени НАТО в рамках наступальної операції із залученням близько 600 тисяч військових. Таке побоювання висловили джерела британської Daily Mail в Альянсі.

За інформацією видання, з'явилися супутникові знімки, які демонструють нарощування російських військ в декількох км від фінського кордону і свідчать про те, що Москва створює місця для розміщення військ, авіаційну інфраструктуру та інші нові об'єкти на ключових військових базах.

Ознаки того, що Москва надсилає зброю і війська в цей регіон, з'явилися після заяв, зокрема прем'єр-міністра Фінляндії і німецької розвідки, що путін готується до тривалого конфлікту із Заходом.

У грудневій доповіді фінського уряду йдеться про те, що Гельсінкі розглядає можливість нападу на Фінляндію, Норвегію, Швецію та країни Балтії. "росія посилює свою військову присутність і діяльність на північно-західному напрямку в усіх оперативних сферах доволі швидко", – попереджають автори доповіді.

Джерела в НАТО, які розмовляли з Daily Mail, повідомили, що Москва репетирує атаку на східному фланзі блоку, і надали оцінку загрозам і цілям, які можуть бути об'єктами нападу. За словами джерел, скоординована атака за участю кількох російських підрозділів може одночасно завдати удару по норвезькому узбережжю, півдню Фінляндії і регіону Лапландії, шведському острову Готланд і навіть увірватися в Естонію, Латвію і Литву.

Але експерти припускають, що путін, швидше за все, зробить вибір на користь дрібномасштабних атак, покликаних викликати хаос всередині НАТО, оскільки організація буде змушена вирішувати, чи дотримуватися пакту про взаємну оборону, чи дозволити росії захопити територію, щоб уникнути повномасштабної війни в Європі, зауважує Daily Mail.

Потенційні гарячі точки у випадку, коли росія вирішить атакувати північний фланг НАТО

1. російські війська з півночі росії можуть атакувати узбережжя Норвегії. 2. Десант може вторгнутися в Лапландію і створити "буферну зону". 3. ВМС можуть атакувати південне узбережжя Фінляндії. 4. Армія може увійти до Естонії та Латвії для захоплення столиць. 5. Потенційний напад на Литву через Білорусь для забезпечення Сувалкського пролому. 6. З Калінінграда можуть відправити війська для захоплення шведського острова Готланд.

Ліворуч: авіабаза Сєвєроморськ-2, схоже, була відремонтована, на супутникових знімках видно гелікоптери. Праворуч: уПетрозаводську, приблизно за 160 км від фінського кордону, збудовано три великі склади, які, на думку експертів, призначені для зберігання бронетехніки.

Daily Mail нагадує, що у 2017 році Москва провела семиденні військові навчання під кодовою назвою "Захід", які фактично імітували напад на східноєвропейські держави. Маневри, в яких, за деякими західними оцінками, брали участь близько 100 000 солдатів, а також тисячі одиниць бронетехніки, мали на меті захоплення вигаданої країни Вешнорія, рельєф якої схожий на балтійські країни.

"росіяни не відмовилися від свого плану нападу, але хочуть реалізувати його після закінчення війни в Україні", – повідомило джерело газети Iltalehti. За його інформацією, план все ще існує, і росіяни не відмовилися від свого бажання реалізувати його.

Детально описуючи можливий план бойових дій, який Москва відпрацьовувала під час навчань, джерела в НАТО стверджують, що росія може напасти на своїх західних сусідів з суші, моря і повітря. Це може передбачати відправку десантних військ до фінської Лапландії, де вони можуть спробувати створити буферну зону і захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало.

Москва також може здійснити повітряну атаку з Кольського півострова і відправити десант на південь країни. Ракети також можуть бути націлені на Гельсінкі. російські війська також можуть здійснити напад на шведський острів Готланд і спробувати увірватися в Естонію і Латвію.

Прорив до Литви, ймовірно, матиме на меті захоплення і утримання буферної зони навколо Сувалкського коридору, що з'єднує росію з мілітаризованим ексклавом Калінінградом. Ця оцінка загрози, яку експерти вважають найгіршим сценарієм, ґрунтується на даних розвідки й на місцях розміщення зараз підрозділів російської армії.

Старший науковий співробітник з питань європейської безпеки Королівського інституту об'єднаних сил Ед Арнольд вважає, що така широкомасштабна операція надто розпорошить сили, які є в розпорядженні росії. "росії буде дуже важко здійснити широкомасштабний наступ на численні цілі на північному і східному флангах НАТО", – сказав він в інтерв'ю Daily Mail. Проте, за його словами, існує значна ймовірність меншої, більш цілеспрямованої операції росії проти НАТО, спрямованої на політичну поразку Альянсу.

"Це поставило б НАТО в скрутне становище щодо того, як реагувати, чи буде це відповідати умовам статті 5 тощо. Це єдиний спосіб, у який росіяни можуть спробувати напасти на НАТО. російський сценарій може полягати в тому, щоб увійти в розрив і захопити кілька км території, згодом розширивши плацдарм на кілька км з кожного боку. Це може посіяти розкол і розбрат в НАТО – з одного боку, це військове вторгнення на територію НАТО, яку треба захищати, але будуть й інші, які скажуть, чи хочемо ми ризикувати війною з ядерною державою через такий маленький клаптик землі", ­– цитує видання слова джерела з НАТО.

Арнольд зазначив, що така маломасштабна операція ймовірно відбудеться, але не виключив, що може спалахнути більш масштабний конфлікт. Він нагадав, що до 2022 року "багато хто сказав би, що повномасштабне вторгнення в Україну – це нерозумно, але путін все одно пішов на це".

Як інформує Daily Mail, минулого місяця заступник міністра оборони Фінляндії генерал-лейтенант Веса Віртанен попередив, що дії росії на кордоні свідчать про те, що Кремль "навмисно випробовує єдність НАТО", щоб перевірити, чи спрацює стаття 5 – положення Альянсу про колективну оборону.

В інтерв'ю німецькій газеті Welt Віртанен сказав, що росія випробовує Статтю 5 тактикою гібридної війни, включаючи кібератаки й масову транскордонну міграцію, і зараз встановлює нове обладнання для розміщення російських військ уздовж свого кордону.

"Під час війни там було розміщено близько 20 000 солдатів і близько чотирьох резервних бригад, зараз ми бачимо, що росія будує нову інфраструктуру і, як тільки зможе, розмістить більше військ у цьому регіоні", – попередив Віртанен.

Професор Національного університету оборони Фінляндії і колишній командир взводу фінської армії Майор Юха Куккола вказав на важливий показник російської готовності у своєму попередженні наприкінці минулого місяця. "Якщо ви бачите, що вони будують нові залізничні колії або реконструюють старі, було б добре почати звертати на це увагу", – зазначив він.

На останніх супутникових знімках видно інфраструктуру для транспортних засобів і відремонтовані авіабази. У Петрозаводську, приблизно за 160 км від фінського кордону, видно нещодавно збудовані склади, які, на думку експертів, є сховищами для бронетехніки.

У Кам'янці, приблизно за 56 км від фінського кордону, з лютого було встановлено понад 130 військових наметів, здатних вмістити близько 2000 військовослужбовців.

Фотографії з крайньої півночі показують, що раніше закрита авіабаза "Сєвєроморськ-2" зараз працює, а роботи з її реконструкції, схоже, завершилися в останні роки. Кілька гелікоптерів припарковані в бухтах за межами злітно-посадкової смуги, яка розташована за 177 км від фінського кордону і менш ніж за 112 км від Норвегії.

Тим часом в Оленьї, приблизно в 145 км від Фінляндії, авіабаза повністю активна, і російські бомбардувальники, що базуються там, здійснюють нальоти на цілі в Україні.

Хоча основна частина російських військ наразі зосереджена в Україні, як зазначає Daily Mail, путін звертає свою увагу на відновлення сил на північному заході росії. Кремль планує побудувати нову армійську штаб-квартиру в місті Петрозаводськ приблизно за 160 км від фінського кордону, яка буде здатна контролювати десятки тисяч військовослужбовців протягом наступних років.

Джерела в НАТО припускають, що Москва може зібрати біля фінського і балтійського кордонів наступальні сили чисельністю 600 000 солдатів, які потенційно можуть поповнитися військами, що повернуться з фронту після закінчення війни в Україні. Заступник директора Центру європейських реформ Ян Бонд сказав ВВС, що навіть якщо буде досягнуто повного припинення вогню в Україні, навряд чи агресія путіна буде послаблена.

"Ніхто при здоровому глузді не хоче думати, що європейська війна знову не за горами. Але реальність така, що все більше європейських розвідників говорять нам про це, – сказав він. –Незалежно від того, чи це станеться через три роки, чи через п'ять, чи через десять років, вони говорять про те, що ідея про те, що мир в Європі триватиме вічно, відходить у минуле".

Daily Mail наводить слова директора московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслана Пухова: "Коли війська повернуться [з України], вони будуть дивитися через кордон на країну, яку вони вважають супротивником. Логіка останнього десятиліття показує, що ми очікуємо певного конфлікту з НАТО".

Виступаючи в Сенаті США минулого місяця, командувач силами США в Європі генерал Крістофер Каволі зазначив: "російська армія відновлюється і зростає швидше, ніж очікували більшість аналітиків. Фактично, російська армія... сьогодні більша, ніж була на початку війни".

Ед Арнольд з RUSI додав, що його "турбують політики, які кажуть, що росія не буде готова до широкомасштабного конфлікту в Європі протягом декількох років. Але завтра може статися щось, що може бути нещасним випадком або прорахунком, який спровокує набагато ширший конфлікт".

Daily Mail нагадує, що НАТО, зіткнувшись з погрозами скорочення фінансування і звинуваченнями в бездіяльності з боку президента Трампа і його чиновників, пообіцяло посилити свій внесок у глобальну безпеку в міру того, як російська загроза наближається. Протягом останніх років військовий альянс посилює свою готовність до ведення бойових дій, проводячи інтенсивні військові навчання вздовж свого східного флангу, в тому числі щорічні навчання DEFENDER, які зараз проходять в регіоні.

З огляду на те, як Москва проводила свою кампанію в Україні, у звіті фінського уряду йдеться про те, що не виключені напади на цивільне населення.

У березневій доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) попереджається, що путін готується до конфлікту з НАТО. За оцінкою BND, росія може бути повністю готовою до "широкомасштабної звичайної війни" до 2030 року.

Daily Mail припускає, що росія може завдати ядерного удару по Швеції та Фінляндії у відповідь, оскільки вони є членами НАТО. Та наводить слова колишнього президента росії Мєдвєдєва з погрозами, що нові члени НАТО тепер є потенційними цілями ядерної відплати, якщо Москва вирішить це зробити.

Також видання нагадує, що минулого тижня Москва також застерегла Британію від розгортання "коаліції охочих" в Україні, заявивши, що це може призвести до ядерної Третьої світової війни.

Джерело: Daily Mail