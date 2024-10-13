Курська область: ведуться дуже інтенсивні бої з перемінним успіхом. Звичайна ситуація? – Том Купер

Том Купер за вихідні опублікував аж три оновлення з фронтів російсько-української війни. Більшу частину цих оновлень він присвятив курському напрямку. Його оцінка ситуації наприкінці тижня варіювалася від "все пропало" у п’ятницю, до "не так все й погано" в неділю. Це свідчить що в Курській області йде динамічна маневрова війна і сторони намагаються завдати одна одній втрат. росіяни розпочали нову хвилю контрнаступу і мали певний успіх, втім підкріплення ЗСУ зупинило їх та завдало значних втрат росіянам. Купер також не скупиться на критику на адресу українського Генштабу та головнокомандувача Сирського за неухвалення рішень чи за мікроменеджмент бойових дій. Зокрема, й на тепер гарячому Курахівському напрямку.

11 жовтня 2024 року. Війна в Україні повертається до "звичайної ситуації". Дивіться: росіяни втрачають війська і техніку "як божевільні", але наступають; українці не мають ані протиповітряної оборони, ані артилерійських снарядів, і відступають.

Але ж все супер, варто лише поглянути на палаючі нафтові резервуари у Феодосії...

Повітряна/ракетна війна. 8 жовтня Харків пережив ще один день бомбардувань. По місту вдарили УМПК та щонайменше два БМ-30. Двоє цивільних загинули, 31 поранено... Найбільше бомб впало на північну околицю міста – Північну Салтівку: там лише великі багатоквартирні будинки, класичні російські мішені в наш час, але ПСУ не змогла нічого зробити, щоб зупинити це.Херсон спустошують російські удари дронами та планерними бомбами. За останні кілька днів навряд чи знайдеться частина міста, яка б не стала їхньою мішенню. Повідомлялося про додаткові жертви серед цивільних осіб, які підірвалися на мінах... Майже те ж саме відбувається в Нікополі та Оріхові.

Оріхів з російського безпілотника під час (чергового) удару БМ-27...

Вранці 10 жовтня по авіабазі "Полтава" було завдано удару трьома балістичними ракетами "Іскандер" або НК-23. Вранці 11 жовтня вранці росіяни провели над Україною 66 Шахедів: 29 були збиті, 31 – відведені засобами радіоелектронної боротьби, два повернулися в росію...

... і так, цистерни з пальним у Феодосії продовжують натхненно вибухати і горіти, і це все, що має значення...

Курська область... російський контрнаступ знову в розпалі. Прагнучи притиснути західний (малий) український виступ, на південь від Глушково, останні чотири дні ВКС бомбардують всю територію – але особливо села, мости і дороги з українського боку кордону – з десятків УМПК. Перелік місць ударів довгий, але по суті: все від Рижівки, на південь від Тьоткіно, через Павлівку (на південний захід від Суджі) до Миропілля (на південь від Суджі) піддається потужним авіаударам, що, в свою чергу, означає, що ППО ПСУ на цій ділянці, мабуть, теж була знищена. За повідомленнями, 6 жовтня в цій частині Сумської області було зафіксовано не менше 167 авіаційних і ракетних ударів; 8 жовтня ЗСУ зафіксували понад 90 ударів УМПК-бомб, а 9 жовтня – ще 140.

У військовій науці це класичний метод, який називається "перекриття": його мета – завдати удару по тилових районах противника, і таким чином, відрізати потік постачання і підкріплень до поля бою.

Західна ("мала") дуга... Звісно, я можу повторити, що на 1000% впевнений, що ще у вересні ЗСУ забезпечили собі Веселе, і що всі спроби росіян повернути його провалилися. Втім, українські спроби просунутися звідти на Зухінку, що тривають вже 3-4 дні, не такі успішні. Очевидно, що росіяни мають занадто багато військ і вогневих засобів навколо цього виступу.

Українська БМП "Мардер-2" була підбита під Веселим 8 або 9 жовтня.

Український бронетранспортер М2 або М3 "Бредлі" ЗСУ, покинутий на схід від Веселого, 9 жовтня.

Східна ("велика") дуга... 8 жовтня росіяни розгорнули щонайменше полк ВДВ для великого наступу з Корєнєвого на Зелений Шлях. На південь від нього росіяни також повернулися до штурму Нижнього Клину, Дарино та Ніколаєво-Дарино. Станом на ранок 11 жовтня, ВДВ та всрф відтіснили українців на південну сторону Любимівки, а потім дійшли до Зеленого Шляху, можливо, навіть до західної сторони Новоіванівки. Схоже, що ЗСУ не контролюють останню. Найголовніше: якщо українці не зупинять росіян до того, як вони дійдуть до Малої Локні, ЗСУ доведеться залишити всі свої позиції на північ і північний захід від цього місця – тобто все від околиць Корєнєвого до Погребків, і від Киріївки, Бахтінки, Нечаєва до Руського Порєчного.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що в Крем’яній ще тримається побитий батальйон 810-ї окремої бригади морської піхоти, а росіяни наполегливо просуваються вздовж дороги з Шептухівки в цьому напрямку. Нарешті, росіяни штурмують Плєхово, як божевільні» 5 днів...

Інакше кажучи: можливо, хтось нарешті припинить безглузді порівняння того, скільки території Україна втратила в себе і здобула в Курській області, які досі радісно гуляють соціальними мережами? Така статистика є абсолютно безглуздою, оскільки на сьогодні втрачено близько 40% здобутків ЗСУ з серпня, і ще більше буде втрачено, адже Україна просто не має засобів ППО та артилерійських боєприпасів, необхідних для ведення такого роду боїв протягом "місяців".

Тому не можна не назвати "крутим" той факт, що минув лише тиждень відтоді, як адміністрація Байдена оголосила про "супер-великий пакет допомоги" у розмірі... 6 чи 8 мільярдів доларів США?

Очевидно, що нічого з цього не має жодного ефекту.

Північна Харківщина... ЗСУ все ще намагаються подолати російський опір у Глибокому. У Вовчанську (або в тому, що від нього залишилося), як уже згадувалося, росіяни повернулися до Агрегатного заводу і, на відміну від ЗСУ, можуть розраховувати на повітряні удари на підтримку цього наступу або для протидії контратакам ЗСУ... так, навіть втративши один із задіяних гелікоптерів Мі-8.

Ще раз: ПСУ не можуть підтримати – тобто захистити навіть мінімальні наступальні операції від російської авіації...

Битва за Донбас. Багатоходова контратака на росіян

Куп'янськ-Сватове... Підтримані черговими авіаударами по Куп'янську (так, у ВКС валом літаків, скільки б Україна не завдавала ударів по їхніх "передових" авіабазах), росіяни продовжили штурм Петропавлівки. Власне, деяким їхнім військам вдалося дійти до північної околиці села, але там вони потрапили в полон.

Удар російського УМПК по (ще одному) понтонному мосту ЗСУ через річку Оскіл, ще 8 жовтня...

Кругляківка... Після того, як росіяни не змогли взяти Кругляківку в результаті неодноразових лобових атак, потім не змогли дійти до Глушківки, тепер вони намагаються дійти до Колісниківки. Це село знаходиться між двома іншими... і, звісно ж, контратака ЗСУ на північний чи південний фланг цього російського наступу не передбачена. Ймовірно, це неможливо через російський контроль над повітрям. Принаймні, Берестове все ще тримається. Питання в тому, чи надовго...

Далі на південь, після захоплення Макіївки та Новолюбівки, росіяни намагаються зачистити український виступ між цими двома селами.

Сіверськ... вже повідомляв, що всрф у Верхньокам'янському немає. Це не означає, що вона припинила спроби туди потрапити. Останні два дні вони закріпилися вздовж двох живоплотів на північній стороні села і намагаються штурмувати його центр.

Бахмут... безперервні російські атаки на канал Сіверський Донець – Донбас просто зобов'язані мати якийсь результат, рано чи пізно. Не дивно, що більша частина західної частини цього ж каналу в зоні між Калинівкою на півночі та Новим на півдні, безумовно, знаходиться поза контролем ЗСУ. Дійсно, я б сказав, що на східній стороні Жовтневого (тобто на східній стороні Часового Яру) є російський плацдарм – інакше дрони ЗСУ не мали б завдавати ударів по житлових будинках у цьому районі, приблизно за 400 метрів на захід від каналу.

Торецьк... Учора ЗСУ провели багатоходову контратаку на росіян у центрі Торецька, яку значною мірою підтримали дронами, але вона не дала жодних результатів. За моїми даними, майже вся Забалка втрачена. ...і росіяни повернулися до наступу з боку Неньки в напрямку Леонідівки.

російська БМП, підбита на вулицях Торецька ще 6-7 жовтня...

Покровськ... росіяни знову розпочали атаки в районі Красного Яру та Крутого Яру, а також на Миколаївку (де 8 жовтня відбулася одна з рідкісних локальних контратак ЗСУ), і продовжили просування на південь від Селидового. Насправді, вони зайняли все Цукурине і дійшли до Новоселидівки..., яка насправді знаходиться на захід від Курахівки. Отже, питання в тому, як довго зможуть протриматися ЗСУ (тобто 117 та 118 бригади) в районі Курахівки?

Власне, єдина хороша новина полягає в тому, що група всрф «Центр», безумовно, збирається захопити цей район, перш ніж почати наступ на Курахове, Селидове, не кажучи вже про початок наступу на Покровськ. Таким чином, ми повертаємося до того, що ЗСУ "торгують місцевістю в обмін на (російські) втрати"... і свої власні втрати теж.

Богоявленка (колишній Вугледар) ... те, що залишилося від 72-ї мехбригади, зараз намагається сповільнити російський наступ у цьому напрямку. Звісно: батальйонна бригада все ще не була відведена з лінії фронту...

... чому це має хвилювати Генштаб-У? Цей сектор так далеко від Києва...

На північ від нього 79-а повітряно-десантна намагається зробити те ж саме щодо Антонівки та Катеринівки.

Принаймні, росіяни не пішли на північ від Золотої Ниви. Мабуть, вони були здивовані легким взяттям цього населеного пункту... або ж 58-ма моторизована прибула вчасно. Або і те, і інше...

Якщо подумати, то єдина реальна "хороша новина" в усьому цьому полягає в тому, що в 2022 році ЗСУ так добре і так сильно розгромили всрф і ВДВ, що у росіян просто не залишилося ні великих бронетанкових підрозділів, ні навичок, ні мізків, ні вогневої потужності, щоб, скажімо, розгорнути посилену танкову дивізію в районі Вугледара, а потім гнати аж до Андріївки або Багатира. Натомість, сьогодні московські "тупоголові командири" одержимі ідеєю витрачати по тисячі солдатів на день, штурмуючи Торецьк і Покровськ, а польові командири радіють, якщо їм вдасться організувати батальйонний механізований штурм Курахового...

(Звісно, це також пов'язано з набагато більш розвиненою залізничною мережею на Донеччині: без залізниць всрф нікуди не можуть просунутися).

Принаймні, наближається сезон дощів, а отже, для подібних маневрів вже запізно...

12 жовтня 2024. Просто аналіз кількох цікавих моментів поміж останніми подіями...

Повітряна/ракетна війна. Доволі відсторонено, але: вкотре ВКС втратили винищувач-бомбардувальник, і вкотре немає жодних подібних заяв з боку України. Замість цього, і знову ж таки, про це повідомляють "неофіційні" росіяни.

При цьому вони нічого не говорять про те, де і як: лише про те, що був збитий Су-34 і загинув екіпаж з двох осіб. Судячи з усіх неприємностей, які цей тип літаків має при зіткненні з ЗРК PAC-2/3 Patriot... що ж, цілком ймовірно, що "під рукою" є те, що його збило...

І, оскільки це так круто, 12 жовтня вранці був збитий ще один Су-34 – і цього разу за 50 км за лінією фронту, як повідомляється, винищувачем F-16AM з ПСУ. росіяни тим часом підтвердили цю втрату: про причину, щоправда, не говорять...

Що ж, якщо по правді, то, можливо, хтось вирішив, що настав час зняти рукавички і ризикнути одним з F-16 над лінією фронту, замість того, щоб дозволити їм бути збитими власними ЗРК ПСУ. Я вважаю, що це правильне рішення. Давно пора було.Це також пояснює всі нещодавні удари ЗСУ по російських ЗРК за лінією фронту (також і в глибині росії). Єдине, що викликає у мене скептицизм – це заявлена дальність: 50 км – це щось на кшталт "абсолютного максимуму" для таких речей, як AIM-120B – основної ракети класу "повітря-повітря" (середньої дальності), яка, як відомо, вже поставлена на озброєння ЗСУ, в умовах бойових дій, що склалися в Україні. Можливо, хтось трохи "округлив"? В азарті буває...

Станом на ранок 12 жовтня, окрім Морського нафтового терміналу у Феодосії, ще один російський паливний склад натхненно горить. Цього разу, як повідомляється, у Ровеньках, в окупованій Луганській області. Принаймні, так стверджують у Генштабі. За даними Kyiv Independent, це вже 33-й об'єкт такого роду, який постраждав з березня цього року.

Так, і супутникові фотографії показали, чому Україна нещодавно націлилася на АБ "Ханська": тому що безпека ВКС все ще настільки хороша, що вони все ще складають величезні купи дерев'яних ящиків з бомбами прямо біля злітно-посадочної смуги цієї авіабази.

Завжди приємно бачити, що московські "тупоголові командири" продовжують перевершувати Генштаб-У – і це з великим відривом.

Наземна війна. ...де, поки я перебуваю в Генштабі ЗСУ: новітня агентурна розвідка в цьому відношенні полягає в тому, що основною причиною як існування цих "груп військ" ЗСУ (українці скорочують їх ОСГ та ОТГ: це рівень командування між бригадами та Генштабом ЗСУ в Києві; див. приклади "Хортиця", "Таврія", "Одеса" тощо), так і створення все нових і нових бригад, є...

(барабанний бій)

...(цитата) "велика кількість старих, нікому не потрібних генералів", які все ще служать в ЗСУ. Їм потрібно десь працювати, тому вони "припарковані" там. Кажуть, що саме тому Генштаб не розширює штаби багатьох великих бригад до дивізій: він знає, що ці генерали некомпетентні і можуть легко розвалити відповідні підрозділи. Отже, "краще" відсунути їх убік, де вони не мають ніякого значення – тому що ці ОСГ і ОТГ просто не відіграють жодної ролі в командуванні і контролі, окрім того, що дозволяють Сирському і Генштабу продовжувати здійснювати мікроуправління...

Яке розумне рішення для того, що насправді не є проблемою. Той, хто некомпетентний і/або вважається нездатним виконувати свою роботу: чому б не перекваліфікувати його або її для якоїсь іншої мети?

Наприклад: для розмінування. Навіть якщо кожен з них прибирає лише одну міну на день, це все одно 365 мін на рік. Тепер помножте це число на кількість "зайвих генералів", і майте на увазі: сапери в Херсоні та на сході Харкова регулярно прибирають 80 000+ російських мін з 2-3 гектарів полів...

Але, звісно, я відволікаюся і блукаю...

Курська область... Вже другий день точаться запеклі бої за Любимівку. По суті, росіяни кидають на штурм позицій ЗСУ в цьому населеному пункті та навколо нього все, що можуть. Тільки 11 жовтня під час однієї з російських атак було підбито щонайменше п'ять "коробок" (танків або інших бойових броньованих машин, всі "модифіковані" шляхом додавання широких капонірів). Станом на сьогоднішній ранок було підбито ще 22 машини. ЗСУ навіть вдалося відновити кілька позицій, втрачених за останні кілька днів.

З Зеленого Шляху новин немає, але в Новоіванівці ситуація схожа: вчора звідти повідомляли про "важку кризу", оскільки росіяни увійшли в село. Тим часом, ЗСУ контратакували, відвоювали населений пункт і зачищають його. Звісно, битва ще далека від завершення.

...одна з тих інвалідних "коробочок"...

Щодо інших новин... я зосереджуся на Покровському напрямку, тому що вважаю, що я дуже мало аналізував цю ділянку фронту...

Здається, багато хто з українців погоджується з одним висновком: росіяни переключили всю свою увагу на Курахівський напрямок і атакують там усім, що мають.

Якимось чином всі ці балачки так і не дійшли до Генштабу-У, і так сталося, що це було настільки несподівано, що 15-та і 30-та мотострілецькі бригади ВДВ не тільки змогли форсувати річки Журавка і Казенний Торець, але ЗСУ дозволило їм створити по плацдарму, які тепер, як очікується, дозволять продовжити наступ через Промінь і Московське на Мирноград.

Я дійсно здивований, не можу сказати. Просто немає нічого кращого, ніж покласти відповідальність за все це на одну людину в Києві. Забудьте всі ці балачки про «команду» та "делегування завдань": військова служба не повинна так працювати!

Звісно, ті з нас, хто усвідомлює наслідки такої (не)організації, можуть запитати, як людина в Києві може дізнатися, що відбувається десь там, у ... , як там, нагадайте, вона називається? ...ага, так, Курахівський район ..., що важливо, а що ні. Особливо, коли ви латаєте лінію фронту розрізненими батальйонами з кількох різних бригад, які ніколи навіть не тренувалися разом, і таким чином створюєте ситуацію, коли командири батальйонів занадто зайняті лише командуванням своїми військами та координацією дій з сусідами ліворуч і праворуч, а доповідати по всьому ланцюгу командування? ...тоді як, як описано вище, штаб "Хортиця" – інстанція, яка, власне, і повинна відповідати за інформування про такі події, по суті, складається з "припаркованих" генералів, які не вміють нічого іншого, окрім як дивитися телевізор?

Втім, неважливо. Немає нічого кращого за ідеальні рішення Генштаб-У (зареєстрована торгова марка)...

Натомість, я не можу не відзначити, що мені здається "іронічним" дещо інше в ситуації в цьому секторі. Це те, що коли підрозділи ЗСУ залишаються діяти компактними бригадами, вони дійсно громлять росіян у величезних кількостях. А якщо їх латають окремими батальйонами з різних бригад – то ні.

І тому, окрім 46-ї повітряно-десантної, яка видала кілька дійсно вражаючих відео, за останні два тижні, для прикладу, зверніть увагу на бій, який веде 15-та бригада нацгвардії "Кара-Даг" проти 27-ї мотострілецької дивізії в Селидовому. Лише за останній тиждень ця бригада відбила близько двох десятків великих російських атак. Зверніть увагу: одна бригада проти посиленої дивізії, і все ще успішно.

...це лише моя теорія, нічим не підкріплена, але з огляду на обставини, що склалися в Генштабі в Києві, мені спадає на думку лише один висновок про причини цих успіхів.

Тому що Сирський не має жодної можливості долучитися...

Що нагадує мені про те, що, власне, я майже зі сльозами на очах не можу не підкреслити, що командувач Збройних сил України не заслуговує нічого іншого, окрім нашого співчуття. Майте на увазі, що він настільки зайнятий мікроменеджментом боїв у куточках України, яких ніхто не може знайти на карті, що проґавив свою можливість, коли Державне агентство з питань державних закупівель напартачило з кожною закупівлею артилерійських боєприпасів; потім він не знав, що є можливість отримати частку, коли генерал того ж агентства поклав у кишеню хабар у 750 000 доларів, був звільнений і заарештований (хоча... якщо подумати... який же він дилетант: всього 750 000? !? ...чому б не округлити до 1 мільйона?!?). І він досі нічого не робить проти того, що Штаб Сухопутних військ блокує кожну "несанкціоновану" (читай: ніким не підкуплену) закупівлю комплектуючих для БПЛА.

... що нагадує мені про те, як добре, що за Сирського БПЛА фактично мають експлуатуватися окремим видом збройних сил, тож штаб Сухопутних військ не може втручатися в такі процеси...

Дійсно, ніщо не може зрівнятися з ситуацією, коли на вершині є один, супервідповідальний і гіперкомпетентний генерал, великий лідер і, відповідно, відповідальний за цей бардак, скорочено ЗСУ...

Слава вождю!

13 жовтня 2024. Коротке оновлення, повністю зосереджене на Курській області... Причина в тому, що з'явилося більше подробиць про те, що там відбувалося протягом останніх 3-4 днів.

А саме, росіяни стверджують, що вони розгорнули 155-ту бригаду морської піхоти, а також 56-ту і 106-ту дивізії ВДВ в районі Корєнєво для "другої фази" свого контрнаступу. Відповідно, 810-та бригада морської піхоти була передислокована для атак з південного сходу.

Для початку, як вони повідомляють, 10 жовтня в результаті штурму Ольгівки, села розташованого приблизно за 5 км на схід від Корєнєвого, не лише повернули його, але й фактично "оточили 1500 українських військовослужбовців". Про це також повідомили їхні ЗМІ.

Нарешті, вони стверджують, що в результаті кліщової атаки 155-ї бригади морської піхоти було відвойовано Нову Сорочину і хутір Покровський, таким чином оточивши українські війська в Любимівці. Далі, "заставши українців зненацька", бригада обійшла Любимівку і вийшла на дорогу, що з'єднує Корєнєве з Суджею в районі Зеленого Шляху. До ранку 11 жовтня вони стверджують, що повернули Новоіванівку і змусили українців відступити і з Леонідового...

На деякий час росіянам здавалося, що українці будуть змушені тікати. Дійсно, навіть українські військові блогери повідомляли про прорив лівого флангу курського угруповання і "дуже хитку ситуації". Вони повідомляли про особливо запеклі бої за Новоіванівку: вони мали б бути настільки інтенсивними, що навіть пілоти безпілотників та артилеристи мали вступити в бій (як піхота).

Однак, за словами росіян, ЗСУ "просто" відійшли в ліс на південь від Любимівки і в район Товстого Лугу, а потім, ймовірно, 82-а повітряно-десантна – вдарила в спину 155-й бригаді морської піхоти, коли та намагалася проїхати дорогою на Суджу. Інший росіянин повідомив, що ЗСУ втратили чотири села (включаючи Ольгівку і Зелений Шлях), але потім отримали підкріплення з Сум і перейшли в контратаку. Лише в цей момент українці (тобто їхні регулярні підрозділи, які вже були присутні в Курській області, або дійсно були відкликані з Сум і поспішили на місце події) зупинили росіян, завдавши їм важких втрат, про які йшлося вчора. З тієї ж причини всі спроби 810-ї бригади морської піхоти пробити позиції в Плехово "забуксували". Читай: були відбиті.

Бойові броньовані машини або ВДВ, або 155-ї бригади морської піхоти підбиті при спробі просунутися дорогою з Корєнєво до Суджи, десь 11 або 12 жовтня.

Більше того, "1500 українських військових, оточених в районі Ольговки", відійшли "через ліс" на південь, і таким чином "вийшли з оточення". Те саме стосується Любимівки: тамтешні українці "зникли" з оточення "через ліс на південь від неї".

Тим не менш, росіяни задоволені: хоча вони і повідомляють, що майже не взяли в полон жодного військовослужбовця ЗСУ, вони кажуть, що український наступ на Курську область скоротився більш ніж на 50%.

Знаю, близько 90% з вас зараз поскаржаться, що я "слухаю росіян". Однак факт залишається фактом: цього разу, незважаючи на те, як мало деталей вони розкривають, обидві сторони майже згодні з тим, що там сталося.

І так, звісно, я не знаю ані передісторії, ані того, як це сталося. Я не муха на стіні в конкретних штабах у Києві чи Москві. Я можу лише здогадуватися про це. Втім, командувач Збройними силами України всього один, і він добре відомий тим, що всім керує на мікрорівні. Тому не можу позбутися враження, що може бути лише одна людина, яка підписала наказ, виходячи з фантастичної ідеї "заміни" батальйонів з найбільш оснащених і підготовлених регулярних бригад ЗСУ трьома бригадами територіальної оборони (як видно з карти дводенної давнини, район Любимівки захищали 103 і 104 бригади тероборони; Плехово – 129 бригада тероборони)... І це при тому, що вони знали про наближення російського контрнаступу, а не чекали, що такі речі будуть зроблені лише після настання сезону дощів.

Поклавши руку на серце, стає абсолютно ясно: командир і Генштаб-У кращі за Жукова, Манштейна, Роммеля і Паттона разом узятих... і їхні досягнення варті не менше, ніж престижної нагороди "Військовий геній 2024 року".

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3