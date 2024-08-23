Том Купер вчора підготував коротке оновлення ситуації на фронті у Курській області. Хоча ЗСУ мають успіхи і продовжують розширювати територію присутності, це відбувається не без втрат для українських підрозділів.

Ситуація на південному заході Курської області російської федерації з кожним днем стає все більш зрозумілою, і ось ще одне, нехай і "телеграфне" оновлення.

Глушковський район... Із західного боку українці перейшли Сейм і чи то штурмують, чи то прориваються в Попово-Лежачі. Щось на зразок "північного передмістя" Тьоткіно (це найзахідніша синя стрілка на карті нижче). Дійсно, дехто стверджує, що ЗСУ вже перетнули дорогу на Кариж, таким чином ізолювавши Тьоткіне. Невідомо, чи це правда.

Далі на північ і схід уздовж Сейму, як завжди з "річками і російською арміє"... або з дощем і грибами. Подивіться: всрф будує ще один понтонний міст кожні кілька кілометрів...

FIRMS NASA "підтверджує" щось на кшталт "пожежі через масований обстріл" одного місця перетину біля вигину Сейму в південному напрямку (див. карту нижче), а також ще одного – безпосередньо на захід від Каризького мосту.

Українці стверджують, що влучили в Каризький міст – і це правда, але пошкодження були недостатніми для його падіння (див. колаж нижче): швидше за все, росіяни встановили GPS-глушилки для його захисту.

Міст у Званному був виведений з ладу в результаті попередніх атак (точніше, ударів бомбами HAMMER або чогось подібного, завданих МіГ-29 або Су-27 ПCУ).

Існує багато відеозаписів ударів "Градів" по двох понтонних мостах, які ЗС рф розгорнули в районі Ржави (приблизно 5 км на південь від цього місця).

Глушковський міст був повалений.

Існує багато відеозаписів ударів ракетами HIMARS та керованих боєприпасів по двох понтонних мостах, які всрф побудували біля Кобилок. Враховуючи кількість техніки, я сумніваюся, що росіяни повністю залишили цей об'єкт.

Нарешті, немає жодних повідомлень про влучання в понтонний міст біля Кекіно.

На південний схід від Кекіно, як повідомлялося кілька днів тому, ЗСУ взяли під контроль Краснооктябрське. (Щонайменше) два дні тому ЗСУ просунулися звідти в Комарівку і на Садове Товариство. У перше з них проникла піхота, а в друге – ротна механізована атака. Перша спрацювала добре, і ЗСУ зараз зачищає це місце, але друга провалилася, втративши щонайменше два танки і кілька підбитих БМП. Кілька українських військовослужбовців також потрапили в полон.

Таким чином, російська лінія повернулася до Серпівка – Садове Товариство - 2-я Мужицька – Новоіванівка – Кульбаки – Синяк – Кордон... Тобто, спираючись на річку Синяк. Я сумніваюся, що ЗСУ можуть спробувати пробитися на південь від Новоіванівки саме через цю річку. Вона не широка і не глибока (за винятком ділянок, де утворює кілька озер), але це водна перешкода, для подолання якої потрібні інженерні війська і техніка: їх розгортання приверне і російські БПЛА, і артилерію, і повітряні удари.

...що, в свою чергу, значно полегшує ситуацію для росіян: оскільки нарешті є один діючий міст через Сейм, їхній 155-й морській піхоті "лише" потрібно продовжувати обороняти Садове Товариство. І це місце знаходиться у відкритій, пласкій долині, з "гарними", широкими полями обстрілу (особливо на східних підступах). Інакше кажучи: це буде нелегко.

російське утримання Глушковського району було посилено не лише прибуттям 155-ї, можливо, і частини ВДВ (як повідомлялося останні два дні, за даними агентурної розвідки, частина 98-ї дивізії ВДВ була виведена з району Бахмута до Курська), але й тим, що ВКС розгорнули тут елементи своєї 5-ї зенітно-ракетної бригади. Або, принаймні, одну установку ЗРК "Бук М3" в цьому районі. Разом з принаймні однією потужною станцією РЕБ. У поєднанні з невеликою кількістю наявних бомб GBU-39 і GBU-62 американського виробництва і французьких AGM-250, а також наявністю пілотованих перехоплювачів (МіГ-31 і Су-35), це перешкоджає більш ефективному розгортанню винищувачів-бомбардувальників ПСУ. Дійсно, вчора вдень 5-а бригада ППО росіян заявила про збитий Су-27.

...що характерно, всі можливі путінські гімнопропагандони негайно кинулися "виправляти" це на "МіГ-29". Не тільки тому, що вони такі супер-розумні і все знають краще, а насамперед тому, що, як вони кажуть, "українські Су-27 не оснащені керованими бомбами". .... Тим часом відео, подібні до того, що демонструє наступну сцену, вже кілька місяців ходять по мережі...

...так, це Су-27 в процесі випуску однієї з керованих бомб AGM-250 HAMMER французького виробництва...

Інакше кажучи, якщо ЗСУ хоче "задушити" війська всрф у Глушковському районі, їй доведеться знайти спосіб придушити і цей ЗРК "Бук", і російські системи радіоелектронної боротьби.

... тепер карту... або навіть я втрачу контроль над наступними описами... Зверніть увагу: дислокація згаданих російських підрозділів є чимось на кшталт "найкращого припущення". Принаймні, я отримую дуже суперечливі повідомлення щодо них. Так само "відсутність стрілок або позицій" на певних ділянках не повинна означати, що там "нікого немає". Там є: це я не знаю, хто і куди пересувається (або не пересувається взагалі) підрозділ, про який йде мова.

Червоно-жовтими вибухами позначені відомі мости, а також ті, що вже були атаковані ПСУ та ЗСУ. Чорною лінією без такого "вибуху" позначено російський понтонний міст у районі Кекіно. "Маленькі червоні кружечки" позначають підтверджені, повідомлені або можливі підрозділи НЗФ, які були оточені наступом ЗСУ.

Корєнєве...

ЗСУ перебувають не в Толпіно, а в Количевці й на північному сході Корєнового, і, таким чином, контролюють дорогу з Корєного до Рильська, але, схоже, не можуть перетнути її і дістатися до Сейму на північ від міста: там занадто багато російських БПЛА.

Незрозуміло, чи перебуває (все ще?) ЗСУ в Олександрівці, але їхня присутність у цьому районі однозначно велика.

росіяни намагаються атакувати з Південного в південному напрямку, щоб повернути висоти, з яких їх вибили.

ЗСУ захопили два панівні пагорби в районі Сафонівки (один висотою 110 м, інший - 200 м) і просуваються далі на північ... хоча не впевнений, як далеко вони просунулися.

На південь від нього, в районі Шептухівки, одна або дві частини 810-ої бригади можуть бути оточені (або, принаймні, "ізольовані від тилу"). До речі, зіткнення минулих вихідних в районі Каучуково, де ЗСУ розгромили два батальйони 810-ї, не було повністю одностороннім: росіянам вдалося взяти в полон близько 12-20 бійців ЗСУ, підбити 1-2 БМП і ще близько 5-6 БТРів.

Кромські Бики... Це місце знаходиться у вузькій долині між чотирма пагорбами. ЗСУ здійснює рейди як на захід, так і на схід від неї, але я не впевнений, наскільки міцний контроль вони там здійснюють.

На південь від нього, завдяки некомпетентності генералів ФСБ, ЗСУ контролює всю ділянку дороги до Малої Локни, а також кілька сіл на схід від неї. Схоже, що вони оточили/ізолювали ще один російський підрозділ в районі Бахтінки.

Черкаське Поречне – Велике Солдатське. Протягом останніх чотирьох-п'яти днів ЗСУ просунулися від Черкаського Поречного (під контролем ЗСУ) і зайняли Новосотницький, що за 2 км на захід від Великого Солдатського. 200-а "арктична" мотострілецька бригада всрф намагається контратакувати як на північ, так і на південь від цього району – також тому, що російський гарнізон у Розгрелі відрізаний наступом ЗСУ. Таким чином, по всьому району, аж до Бірюківки, точиться "бойове зіткнення".

На схід від Суджі... Найсильніша концентрація російських військ, схоже, утримує пагорби між Бірюківкою і Ворожбою. Саме звідси вони ведуть контратаки на Мар'їнку, наприклад. Звідти ж повідомляється про появу 2-ї бригади спецназу (передислокованої з південного Запоріжжя, якщо мені не зраджує пам'ять). Спецназ вже повідомив, що влаштував засідку на кілька українських вантажівок постачання між цим районом і Суджею, що не дивно: цього разу вони справді виконують свою роботу.

Пушкарне і Руська Конопелька знаходяться під контролем ЗСУ, але я не впевнений, що українці взагалі думають про те, щоб просуватися далі на схід звідти.

Білицький район. Зараз лінія фронту проходить вздовж північної сторони Білиці, вздовж річки Псел, через Гир’ї, далі до Пешанського та Озерки. Тут росіяни намагаються проводити половинчасті контратаки, українці влаштовують засідки, а потім росіяни обстрілюють "ймовірні українські позиції" з артилерії.

...і "це все" наразі. Вибачте, заклопотаний роботою, тому не маю часу на більше – хоча новин про повітряну війну дуже багато. Сподіваюсь, що найближчими днями ми з ними познайомимось.

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