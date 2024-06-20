Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ

Американська газета Wall Street Journal опублікувала репортаж про динамічний розвиток безпілотного сектору на війні в Україні. Зазначається, що гнучкість українських виробників БПЛА зумовлена динамічними змінами на фронті й роботою РЕБ росіян. Ми змушені дуже оперативно замінювати обладнання в БПЛА для того, щоб уникати глушіння частот росіянами. Американські виробники відстають в розвитку на 2,5 роки через зарегульованість виробництва БПЛА і обмежений простір для випробувань.

Електронна війна стрімко розвивається, змушуючи виробників дронів замінювати деталі та робити апарати більш автономними; західні компанії уважно стежать за цим процесом, – пише Wall Street Journal.

Видання стверджує, що хоча безпілотники, які виробляють зараз на заводі ISR Defence в Україні, виглядають точно так само, як і ті, що вироблялися до російського вторгнення, але компоненти всередині повністю змінилися. Компанії неодноразово доводилося проходити через це, щоб підтримувати свої безпілотники в повітрі.

Оскільки безпілотники відіграють дедалі помітнішу роль у війні, зауважує WSJ, обидві сторони ведуть постійну боротьбу за те, щоб збивати ворожі апарати і утримувати свої в небі. Здатність росії та України вести радіоелектронну війну – перебивати сигнали, що керують безпілотниками, і робити їх практично безпорадними – стрімко зросла. Так само, як і їхні зусилля, спрямовані на те, щоб унеможливити цю загрозу.

ISR оновила навігаційне обладнання, антену та відеоканал свого безпілотника-камікадзе, щоб уникнути частот, на які націлилася росія. Інші виробники безпілотників зосереджуються на тому, щоб зробити своє обладнання більш автономним, обмежуючи інформацію, яку вони отримують від супутників або операторів, що може бути порушена.

"Російське глушіння є вирішальним фактором при створенні безпілотників", – каже Вадим Юник, співзасновник ISR. Він додає, що тепер виробник повинен мати можливість вносити зміни в безпілотники без звичайного рівня досліджень і розробок.

WSJ стверджує, що західні компанії прагнуть перейняти досвід України, деякі з них створюють науково-дослідницькі центри в країні, а інші шукають можливості інвестувати в місцевий бізнес або співпрацювати з ним.

Безпілотні літальні апарати стали важливим інструментом у війні в Україні. Спостереження та удари дронів на лінії фронту означають, що майже будь-який рух можна побачити і націлити за лічені хвилини. Оскільки безпілотники перетинають лінію фронту тисячі разів на день, збереження і підрив цієї здатності є пріоритетом для обох сторін і може забезпечити перевагу в подальшій війні.

Засоби радіоелектронної боротьби націлені на безпілотники, по суті, глушать сигнали, що надходять до БПЛА на радіочастотах, і таким чином блокують команди від оператора та дані, необхідні для навігації.

Це схоже на те, як налаштувати передачу на старому радіоприймачі, але не почути її, оскільки він переповнений статичними перешкодами, сказав Дмитро Шимків, співзасновник компанії AeroDrone, українського виробника безпілотників. росія та Україна намагаються заглушити безпілотники одна одної статичними перешкодами. За словами Шимківа, росії це дуже добре вдається.

WSJ зауважує, що радіоелектронна боротьба налічує десятки років і широко використовувалася у Другій світовій війні для глушіння сигналів радарів. Під час війни в Україні обидві сторони збільшили використання систем глушіння і працювали над підвищенням їхньої ефективності, збільшуючи їхній радіус дії і здатність покривати більше частот, серед іншого.

Один із способів уникнути глушіння – перевести зв'язок безпілотника на іншу частоту. Але ворог швидко знаходить цю частоту, забезпечуючи постійну гонку по спектру.

Україна встановлює пристрої для постановки перешкод майже на всі транспортні засоби, що працюють на фронті. Пристрої радіоелектронної боротьби мають різні форми ­­– від простих антен, встановлених на транспортних засобах, до ручних пістолетів, що нагадують футуристичні гвинтівки.

Супутники GPS надсилають радіосигнали до GPS-приймачів. Приймачі інтерпретують сигнали, щоб обчислити точне місцезнаходження. Глушіння GPS здійснюється за допомогою радіосигналу, який заглушає передачі від супутників GPS. Це призводить до того, що GPS-приймач не може отримати результат геолокації. GPS-спуфінг використовує маніпуляції з GPS-хвилями, щоб відправити назад навмисно іншу точку місцезнаходження.

"Але ти працюєш на одній частоті, а завтра вони змінюють її", – цитує видання Олексія Семенова, оператора бойової машини піхоти, який воює на Авдіївському напрямку.

Виробники безпілотників все частіше звертають увагу на обладнання та програмне забезпечення, яке фільтрує корисні сигнали, необхідні їхнім БПЛА, від шуму, що надсилається з метою перешкоджання їхній роботі. Пан Шимків з AeroDrone каже, що він постійно тестує плати, антени та інше нове обладнання для фільтрації цих шумів. Якщо вони зможуть приймати чіткіші сигнали, він зможе поставити на свої дрони.

Безпілотники компанії Quantum Systems мають систему стрибкоподібної зміни частоти, яка може автоматично переходити з однієї радіочастоти на іншу в разі виникнення перешкод. За словами генерального директора компанії Флоріана Зайбеля, німецька компанія будує безпілотники в Києві, де працює близько 40 українських співробітників, а також імпортує деталі з Європи, щоб оновити свої БПЛА для захисту від більш агресивних тактик глушіння.

"Чим довше триває війна, тим більше радіоелектронної боротьби", – сказав WSJ Зайбель.

Нові правила, прийняті в Україні цього місяця, вимагають, щоб будь-який постачальник безпілотників, який хоче продавати їх безпосередньо в Україну, довів, що вони можуть протистояти перешкодам і літати без супутникового зв'язку, зазначив виданню пан Зайбель.

Одним з методів зменшення залежності безпілотників від супутникових сигналів, який використовується в Україні, є візуальна навігація, коли безпілотник орієнтується, порівнюючи місцевість, яку він бачить через камеру, з картою, що вже зберігається в його системах.

WSJ стверджує, що Міністерство оборони США має контракти з американськими компаніями на візуальну навігацію, а також займається власними розробками в цій галузі.

Ще один спосіб для безпілотників уникнути глушіння – це використання так званого піксельного блокування, коли безпілотник фіксується на цілі і слідує за нею без необхідності дистанційного керування оператором.

"Дрон продовжить політ без пілота, і якщо його заклинить, це не матиме значення, оскільки він не використовує GPS", – наголосив генеральний директор компанії Auterion Лоренц Майєр, яка пише програмне забезпечення для безпілотників.

Компанія Auterion, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, відкрила офіс досліджень і розробок в Україні у вересні минулого року з 20 співробітниками. Майєр каже, що за межами Китаю Київ є світовою столицею безпілотників, з великим ланцюжком постачання деталей і меншою кількістю обмежень на тестування, ніж на Заході.

На противагу цьому, створення безпілотника в США може бути обтяжливим. Політика, спрямована на захист безпілотників від злому і забезпечення їх міцності на полі бою, обмежує, які деталі можна використовувати, де їх купувати і коли можна оновлювати програмне забезпечення.

Як зазначає WSJ, така політика в поєднанні з бажанням деяких американських компаній зберігати повний контроль над апаратним і програмним забезпеченням означає, що американські дрони часто дуже складно модифікувати так, як це звикли робити українці, кажуть підприємці, які займаються безпілотними літальними апаратами. Крім того, є лише кілька місць, де дрони можна випробовувати на відстані через ймовірність зіткнення з літаками. В Україні дозволено літати лише військовим літакам, тому небо набагато чистіше.

WSJ також наголошує, що репутація українських виробників безпілотників як інноваторів спонукає деякі західні компанії, які здебільшого намагаються впоратися з російськими системами радіоелектронної боротьби, шукати тісніших зв'язків з українськими виробниками.

Компанія AeroVironment вивчала можливості придбання та партнерства в Україні та інших країнах, але ще не уклала жодної угоди, як повідомив генеральний менеджер компанії з безпілотних систем Трейс Стівенсон.

"Україна – цікавий ринок, тут швидко розвивається багато технологій, які базуються на реальному досвіді", – сказав він.

Видання нагадує, що безпілотники Switchblade американської компанії використовуються в Україні з першого року війни. У відповідь на електронну війну AeroVironment використовує технологію, завдяки якій безпілотник повертається туди, де він востаннє мав зв'язок, коли його зв'язок переривається, а не падає на землю. Вона також почала стрибати по частоті, хоча Стівенсон каже, що росія, швидше за все, наздожене це.

"Ми очікуємо, що вони будуть хорошими протягом шести місяців. Це постійна гра в кішки-мишки", – вважає Стівенсон.

Тим часом Lockheed Martin уклала угоду про співпрацю з київською компанією Terminal Autonomy, яка виробляє легкі та недорогі ударні безпілотники. За словами генерального директора Terminal Autonomy Франциско Серра-Мартінса, обидві компанії співпрацюють над потенційною заявкою на участь в програмі Replicator, ініціативі Міністерства оборони США, яка передбачає використання тисяч малих автономних дронів.

Представник Lockheed Martin заявив, що компанія "використовує новітні технології для вирішення проблем, що виникають на більш складному полі бою".

Намагаючись прискорити розробку безпілотників у США, підрозділ оборонних інновацій, створений для впровадження стартап-технологій, послабив деякі вимоги до безпілотників, які він сертифікує як готові до використання на полі бою. Він збільшив кількість затверджених компонентів, які виробники БПЛА можуть використовувати у своїх розробках, з 5 до 36, що полегшує заміну деталей, а також скорочує час, необхідний для затвердження оновлень програмного забезпечення, з трьох місяців до менш ніж чотирьох днів.

Поза програмою підрозділу оборонних інновацій, компанії, що продають безпілотники Міністерству оборони, часто чекають більше року, щоб отримати дозвіл на оновлення свого програмного забезпечення.

За словами керівника проєкту і підрядника підрозділу оборонних інновацій Трента Еменекера, ці вдосконалення самі по собі не вирішать проблеми Америки, яка не може будувати дрони швидко і дешево, або з кращим захистом від радіоелектронної боротьби.

"Чи наблизились ми хоч на крок до того, де ми повинні бути? Відповідь – ні. Хоча ми і досягли прогресу, але сьогодні ми відстаємо ще більше, ніж 2,5 роки тому", – цитує Еменекера WSJ.

Джерело: Wall Street Journal