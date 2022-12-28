Лампочка Енгельса. Атаки по російським стратегічним об'єктам ускладнюють Москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times

Американське видання New York Times опублікувало статтю про нещодавні удари по російському аеродромі Енгельс в глибоко в російському тилу за сотні кілометрів від кордону з Україною. Видання вважає, що Україна сміливіше завдає ударів по цілях в глибині російської території, тому що Київ оцінив, що московські військові воюють на межі своїх звичайних можливостей.

Досі українські глибокі атаки, які вражали аеродроми в самому серці росії, вздовж річки Волги, не завдавали значної шкоди. Остання, в понеділок, вбила трьох військових, як заявило міністерство оборони росії, після того, як нібито російські засоби ППО збили український безпілотник, що наближався до авіабази Енгельс, недалеко від Саратова.

Але ці атаки, які достатньо чутливі, щоб український уряд не визнав їх публічно, змусили росію передислокувати літаки, що потенційно ускладнює кампанію Москви з нанесення прицільних ударів крилатими ракетами по енергосистемі України.

Оскільки деякі крилаті ракети запускаються з бомбардувальників, які вилітають з аеродромів, що зазнали ударів, удари потенційно можуть знищити ракети на землі на російських аеродромах до того, як вони зможуть бути розгорнуті.Зважаючи на поширену в Києві серед урядовців і цивільних осіб думку, що, якщо не брати до уваги ядерну риторику, росія не зможе зробити Україні набагато більше, ніж вона вже робить. Привабливість обмеження ракетного потенціалу Москви на її території переважає будь-яке занепокоєння щодо ескалації конфлікту.

Андрій Загороднюк, фото: pravda.com.ua

"Якщо хтось на вас нападає, ви даєте відсіч", - сказав Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, який зараз консультує президента Володимира Зеленського, в інтерв'ю на початку цього місяця, після того, як перший український глибокий удар по російським військовим цілям вразив Енгельс та інший аеродром в центральній росії.Пан Загороднюк, уточнивши, що він не говорить від імені уряду і не може підтвердити ці удари, додав: "Неправильно вважати, що ця людина атакує вас, тому що ви даєте відсіч. Немає абсолютно ніяких стратегічних причин, щоб не спробувати це зробити".

Сергій Грабський

Полковник у відставці Сергій Грабський, який коментує війну для українських ЗМІ, заявив, що українські військові без вагань вражають аеродроми, паливні резервувари та склади боєприпасів, які є легітимними військовими цілями. Обстріли об'єктів у Криму та транскордонні артилерійські дуелі стали рутиною, оскільки війна наблизилася до росії та окупованого півострова.

"Реакції немає, - сказав пан Грабський в інтерв'ю. - Чому? Тому що росіяни просто не мають можливості це зробити".

Сполучені Штати і Україна домовилися, що Київ не буде завдавати ударів по цілях в росії з наданої американцями зброї. Адміністрація Байдена пообіцяла уникати американського втручання, яке може перерости в пряму конфронтацію з росією. Але американські офіційні особи уточнили, що не будуть заперечувати проти того, щоб Україна завдала удару у відповідь своєю зброєю.

Український державний військовий підрядник заявив, що розробив безпілотник дальнього радіусу дії, який теоретично може завдати удару по Москві. росія заявила, що Україна використовувала радянські розвідувальні безпілотники з реактивним двигуном для удару по авіабазах 5 грудня.

Ллойд Остін, фото: ЕРА

"Ми не працюємо над тим, щоб перешкодити Україні розвивати свій власний потенціал", - заявив після цих ударів міністр оборони США Ллойд Остін.

Українські глибокі удари збіглися у часі з виснаженням російських крилатих і тактичних балістичних ракет. Після неодноразових ударів по електростанціях, підстанціях та інших об'єктах інфраструктури восени і на початку зими, у росії достатньо ракет для ще двох-трьох хвиль ударів по українській електромережі, заявив начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю українському інформаційному агентству Liga.net.

Кирило Буданов, фото: LIGA.net

росія випускає хвилі від 70 до 75 ракет з інтервалом приблизно в тиждень, але час між ударами зростає.

"Вони закінчаться", - сказав пан Буданов.

Найсучасніша ракета в російському арсеналі "Кинжал" – гіперзвукова зброя, яка може досягати цілей за лічені хвилини і яку практично неможливо збити, знаходиться в ще меншій кількості, сказав пан Буданов.

росія почала своє вторгнення, маючи на озброєнні 47 "Кінжалів", сказав пан Буданов, і за час війни виготовила лише "кілька" додаткових.

"Ви можете лякати світ тим, що у вас є "Кинжал", - сказав він. - Але коли ви починаєте їх реально використовувати, що далі?".

Джерело: New York Times