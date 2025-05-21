Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс

Почесний професор Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса Хел Брендс аргументовано розповідає, який небезпечний ядерний світ чекає на нас через те, що зробила росія, а тепер робить Трамп в США. Натомість Китай мовчки нарощує свій ядерний потенціал, щоб потім говорити з суперниками з позиції сили.

Посилення Китаю, агресія росії та ненадійність Америки можуть спричинити хвилю розповсюдження атомної зброї, пише у Bloomberg Хел Брендс.

Ядерна зброя фокусує увагу. Тож коли Індія та Пакистан сваряться, світ спостерігає за ними, адже будь-яке зіткнення між ними може стати першою ядерною війною з 1945 року. Останній раунд їхнього субконтинентального змагання, схоже, завершився, частково завдяки втручанню США.

Але якщо ця криза відступила, то ядерна загроза – ні. Світ вступає в нову ядерну еру, більш складну і потенційно набагато менш стабільну, ніж попередні ядерні ери.

По-перше, ядерне суперництво між великими державами повернулося, і цього разу це гра для трьох гравців. По-друге, нові технології можуть зробити ядерне стримування більш крихким, зробивши раптові атаки більш можливими. По-третє, існуюча архітектура контролю над озброєннями руйнується, і що буде далі, залишається незрозумілим. По-четверте, режим нерозповсюдження – угоди й домовленості, які сповільнювали поширення ядерної зброї зазнає труднощів в багатьох регіонах.

Ядерні сили у світі

Нестабільність США ставить під загрозу домовленості, які забезпечували мир протягом багатьох поколінь, і ризикує розв'язати ядерну анархію на світанку нової ери.

Тристороння шахова партія

Хел Брендс зазначає, що нині ядерне суперництво стало триполярним.

За останні два десятиліття путін відбудував і модернізував російський арсенал і використав його для послаблення світового порядку. Зокрема, путін зробив ядерну зброю своїм щитом, вторгаючись до сусідів, дестабілізуючи Європу і порушуючи норми, що забороняють територіальні завоювання. Після вторгнення в Україну в 2022 році путін використовував ядерні погрози, щоб утримати США і НАТО від прямого втручання в цю боротьбу.

На думку Хела Брендса, тактика путіна призвела до найнебезпечнішої ядерної кризи за останні десятиліття. Наприкінці 2022 року, коли російські війська відступали в Україні, американські чиновники вважали, що путін може застосувати так звану бойову ядерну зброю, щоб запобігти поразці. Лише путін знає правду: можливо, він блефував. Але війна в Україні знову поставила ядерний примус в центр міжнародної політики.

Сі Цзіньпін, безсумнівно, робить нотатки. Під його керівництвом ядерний арсенал Китаю зросте з, можливо, 200 боєголовок у 2020 році до більш ніж тисячі на початку 2030-х років – і всі вони встановлені на різноманітних, гнучких системах доставки. Сі, ймовірно, розглядає сильніший ядерний арсенал як спосіб стримування втручання США в західно-тихоокеанську кризу, що дасть Китаю більше свободи дій для захоплення Тайваню або іншого удару по сусідах.

Протягом півтора десятиліття Америка зіткнеться з ревізіоністськими державами, які також будуть ядерними, по обидва боки Євразії. Це має ознаки складної гри з трьома гравцями.

Ядерний арсенал США, який вже давно був розрахований і сформований для стримування одного конкурента, можливо, доведеться суттєво збільшити, якщо постане завдання стримувати двох.

Але розбудовувати його буде нелегко, зважаючи на те, що існуюча програма ядерної модернізації США вартістю майже 1 трильйон доларів, призначена лише для підтримки працездатності застарілих боєголовок і засобів доставки, сильно відстає від графіка й перевищує бюджет. Існує також імовірність того, що Китай і росія, які рекламують своє тісне стратегічне партнерство, можуть вступити в змову проти США.

росія ділиться з Китаєм складною технологією глушіння підводних човнів, яка в кінцевому підсумку може зробити підводні човни Пекіна, оснащені балістичними ракетами, більш непомітними. росія і Китай можуть координувати явні ядерні погрози або неявні ядерні сигнали – такі як загрозливе переміщення сил під час кризи, щоб протистояти Вашингтону з можливістю одночасних ядерних ударів.

Навіть якщо Сі та путін не зайдуть так далеко, США, можливо, доведеться нанести удар по одному ядерному супернику під час кризи або конфлікту, побоюючись залишити себе вразливими проти іншого, не виключає Хел Брендс. Світ ніколи не бачив триполярного ядерного середовища. Його динаміка не буде приємною для США.

Інновації несуть нестабільність

Загрожують нестабільністю, на думку автора, і інновації. Ядерні стратеги вже давно занепокоєні тим, що технологічні прориви – поява систем ПРО або все більш потужних наступальних озброєнь – можуть знищити систему взаємного стримування, зробивши більш привабливим для однієї зі сторін завдати удару першою. Така можливість стає все більш імовірною на тлі технологічної революції, що відбувається зараз.

Незважаючи на аналогії з "Термінатором", реальна проблема полягає не в тому, що роботи-вбивці або неконтрольований ШІ почнуть ядерну війну без жодної причини. США і Китай домовилися тримати людей в курсі рішень про застосування ядерної зброї. У росії, яка створила небезпечну, квазіавтономну зброю, це життєво важливе рішення у руках путіна. Небезпеки є більш витонченими й пов'язані зі стимулами для першого удару, які можуть створити нові технології.

Однією з таких можливостей стало випробування Китаєм гіперзвукового планеру з космосу в 2021 році. Такі засоби доставки добре пристосовані для подолання ПРО і їх важко виявити, оскільки вони можуть змінювати траєкторію польоту і маневрувати, коли наближаються до цілі.

Пекін, ймовірно, може використати таку зброю, щоб обезголовити американське керівництво або в інший спосіб паралізувати структуру ядерного командування.

Так само ШІ може уможливити революцію першого удару, допомагаючи одній країні об'єднати дані розвідки й націлювання, необхідні для того, щоб застати іншу сторону зненацька. Або, можливо, кібератаки з використанням ШІ виведуть з ладу системи раннього попередження і можливості відплати супротивника, що дасть змогу завдати переможного удару ще до того, як хтось зможе відповісти.

Можливо – це ключове слово: технологічні зміни не завжди є дестабілізуючими. Удосконалення ситуаційної обізнаності за допомогою ШІ може в кінцевому підсумку зменшити ризики прорахунків, ускладнивши досягнення стратегічної несподіванки. Або ж кіберзахист з використанням ШІ може перевершити такі ж кібератаки.

Вочевидь ми входимо в епоху інновацій з непевним впливом на крихкий баланс терору. І ці інновації породжують третій виклик: в умовах гонки озброєнь контроль над озброєннями занепадає.

Старі договори мертві

Золотий вік контролю над озброєннями закінчився, і глобальна напруженість руйнує контроль над озброєннями.

Американсько-російські пакти розпалися один за одним. Деякі стратеги вважають, що двосторонні американо-російські угоди більше не мають сенсу, враховуючи, що вони залишать Китай без обмежень.

Можливо, тоді майбутнє контролю над озброєннями буде триполярним. У лютому Трамп запропонував, щоб США, росія і Китай обмежили свої ядерні потенціали, скоротивши при цьому витрати на оборону вдвічі. Але тристоронні угоди є складними, оскільки вони вимагають компромісів, а Китай не має стимулу брати участь у них, доки він не завершить своє нарощування і не зможе вести переговори з позиції сили.

Трамп все ще прагне до горизонтального контролю над озброєннями. Ідея полягає в тому, щоб укласти угоду, яка б обмежила ядерну програму Ірану і зменшила ризик війни в регіоні. Але цей гамбіт ілюструє четверту проблему: режим нерозповсюдження кидає виклик одразу на кількох фронтах.

Хто наступний?

Цей режим є одним з найкращих досягнень людства та Америки. Він стримує хаос, який міг би виникнути у світі з 50 ядерними державами. Проте відмовити країни від створення зброї, яка могла б гарантувати їхнє виживання, нелегко. Це вимагає ретельних переговорів щодо міжнародних договорів, а також рясного використання батога і пряника. І сьогодні це перебуває під справжнім тиском.

Частково це пов'язано із загостренням регіональних ядерних загроз. Пакистан та Індія, які оголосили про свій ядерний вступ, провівши конкуруючі випробування в 1998 році, будують більші й складніші арсенали, що додає нові шари небезпеки до їхнього суперництва.

Проте найбільший тиск з боку розповсюдження походить з Корейського півострова. Колись Північна Корея мала незначний ядерний арсенал. Тепер вона володіє десятками боєголовок і розвиває програму міжконтинентальних балістичних ракет, що дає їй дедалі більшу можливість завдати удару по США. На думку Хела Брендса, ці можливості ставлять під загрозу альянс США і Південної Кореї.

На Близькому Сході також одночасно зростає ядерна небезпека. Іран зараз є пороговою ядерною державою: він може створити бомбу лише за рік чи два. Якщо Трамп не зможе укласти угоду, щоб уникнути цієї небезпеки, Ізраїль може взяти справу в свої руки: він закликав США дати зелене світло для удару. Якщо агресивний, експансіоністський Іран отримає бомбу, інші регіональні держави – Саудівська Аравія, Туреччина, ОАЕ – можуть зробити те ж саме.

Тим часом розвиток відносин між великими державами посилює проблему розповсюдження. Прифронтові держави розглядають вторгнення путіна в Україну – одну з небагатьох країн, яка коли-небудь добровільно віддавала свою ядерну зброю – як жахливий прецедент. Озброєні ядерною зброєю агресори можуть напасти на своїх сусідів, а потім стримувати Америку чи інших від допомоги. Якщо, за словами Хела Брендса, додати до цього зростаючий скептицизм щодо США, отримаємо формулу глобальної ядерної тривоги.

"Польща повинна використовувати найсучасніші можливості, включно з ядерною зброєю", – заявив у березні Дональд Туск. Фрідріх Мерц виступає за спільне використання ядерної зброї з Францією і Великою Британією. Володимир Зеленський припустив, що Україні може знадобитися ядерна зброя. Під питанням і Японія – єдина країна, яка коли-небудь зазнала удару атомною зброєю.

Чи можна довіряти Америці?

Останній виклик нашої нової ядерної ери – це зростаюча невизначеність щодо США, яка викристалізувалася за часів Трампа. Він погрожував вивести американські війська з євразійських гарячих точок. Він заявив, що союзники США повинні створити ядерну зброю, щоб захистити себе. Він запропонував визнати неправомірний контроль росії над Кримом, намагаючись при цьому вимагати територіальних поступок від Канади та Данії.

Трамп також підірвав глобальну довіру до надійності Америки, розпочавши торговельні війни. У багатьох країнах-союзниках існує думка, що США виходять з бізнесу глобального порядку і відсторонюються від спільної оборони.

Можливо, це сприйняття помилкове. Під час свого першого терміну Трамп інвестував у нову ядерну зброю, таку як крилаті ракети, що запускаються з підводних човнів, щоб заспокоїти стурбованих союзників. Проте основна проблема полягає у тому, що ніхто насправді не знає, наскільки здоровими будуть альянси Америки або як виглядатиме її зовнішня політика за три роки. Ця невизначеність непокоїть союзників США. І якщо американська політика докорінно зміниться, то зміняться і ядерні правила гри. Відмова від зобов'язань США або їх дискредитація може призвести до жахливого безладу.

Британія чи Франція не можуть просто замінити Америку в ролі гаранта європейської стабільності, тому що жодна з цих країн не має нічого подібного до поєднання сил і засобів. На розвиток цих можливостей знадобилися б незліченні роки й непідйомні суми. Тож постамериканська Європа може просто побачити, як багато вразливих країн одночасно дременуть за власними арсеналами.

Загалом постамериканський ядерний порядок може виявитися ще більш похмурим, ніж ми зараз собі уявляємо. Ми просто не маємо досвіду, який навчив би нас, як може виглядати світ з великою кількістю ядерної зброї і згасаючим американським лідерством. Можливо, найбільша небезпека нашої нової ядерної ери полягає в тому, що ми можемо про це дізнатися, завершує публікацію Хел Брендс.

Джерело: Bloomberg