Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас

Відомий колумніст The Times та експерт Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас вважає, що європейцям слід розв'язати свої ментальні проблеми зі страхом перед необхідністю рішуче відповісти росії на її підривну діяльність у всіх сферах. Щойно це станеться – відразу ж інструменти відповіді: військові, економічні, політичні та інші, стануть на свої місця, і змінять поведінку росії.

Новий місяць, ще один кабель. Тепер серйозних пошкоджень зазнав канал передачі даних між Латвією та Швецією. Один із можливих винуватців, суховантаж під мальтійським прапором Vezhen, був супроводжений у шведські води. Шведська прокуратура розпочала розслідування "саботажу за обтяжуючих обставин". Фотографія, на якій зображений пошкоджений якір, посилює підозри.

Питань багато: два інших кораблі також перебувають під пильною увагою. Але цей інцидент слідує за кількома епізодами, коли росія продемонструвала, що може безкарно саботувати підводну інфраструктуру країн НАТО. У 2023 році Newnew Polar Bear зійшло з рук пошкодження газопроводу. Німеччина не змогла впоратися з Yi Peng 3 після його катастрофічного перетягування якоря в жовтні 2024-го, яке пошкодило силові кабелі й кабелі передачі даних.

Ситуація змінилась, коли Фінляндія застосувала сили спеціального призначення для захоплення Eagle S після того, як цей корабель перерізав кабель на Різдво. Тоді союзники по НАТО у Балтійському регіоні поспішили створити новий проєкт під назвою "Балтійський вартовий", який об'єднує повітряні, військово-морські, берегові й електронні ресурси для моніторингу Балтійського моря і, як вони стверджують, для запобігання будь-яким подальшим порушенням. Остання атака свідчить про те, що реакція росії полягала не в тому, щоб відступити, а в тому, щоб спробувати ще раз: це нагадування про те, що відновлення довіри потребує часу і пов'язане з ризиком. Краще не втратити її взагалі.

Але саме так Захід і робив протягом десятиліть, коли не зміг рішуче відреагувати на російську агресію в усіх сферах: кіберпросторі, на суші, на морі та в повітрі. Наприклад, рейс із Лондона до Вільнюса на початку цього місяця був змушений здійснити посадку у Варшаві після того, як його GPS-навігація була порушена. Експерти звинувачують у цьому операції радіоелектронної боротьби в російському ексклаві Калінінграді. Згідно з повідомленням Barents Observer, на Крайній Півночі росія не просто глушить сигнали супутникової навігації, але й підробляє їх. Це може збити з курсу необережні літаки. Комерційні авіалайнери тепер вживають додаткових заходів обережності під час польотів поблизу норвезько-російського кордону.

Саботаж – це лише поверхнева сторона цієї агресії. Її краще розглядати як психологічну війну. Втручання в роботу авіації, наприклад, може означати, що західний літак (можливо, навіть з пасажирами, які цікавлять кремль) буде змушений приземлитися в росії чи білорусі. Разом з атаками на фізичну інфраструктуру ці трюки, реальні чи загрозливі, підривають впевненість усіх громадян у тому, що влада контролює безпеку повсякденного життя. Навіть якщо вони не призводять до реальних порушень, атаки спонукають до контрзаходів, які коштують часу, нервів і грошей. Відволікання осіб, які приймають рішення, вже є перемогою.

Атаки спрацьовують через дірки у західній системі. Вона працює на довірі: ніхто не думав, що морське дно стане полем битви. Її також пронизує жадібність. Скорочення витрат і ухилення від сплати податків у міжнародному судноплавстві створюють для зловмисників широкі можливості для приховування.

Вони також підкреслюють роз'єднаність, нестабільність і різну схильність до ризику. Деякі країни справедливо вважають цю агресію екзистенційною загрозою своєму суверенітету і свободі. Вони хочуть реагувати швидко і рішуче. Інші здригаються перед складними рішеннями. Вони вважають за краще вичікувати, вимагати більше розслідувань, проводити більше консультацій, замовляти дослідження майбутніх варіантів і вмовляти себе та союзників нічого не робити. Якщо ми вирішимо ці ментальні проблеми, то практичні елементи необхідної відповіді – військові, правові, економічні й політичні – стануть на свої місця.

Поки що ознаки є позитивними. Латвія і Швеція діяли зі зразковою оперативністю, тісно консультуючись зі своїми фінськими, естонськими та іншими союзниками. Наступним випробуванням стане реакція решти Європи. Деякі дипломати потягнуться до свого добре відпрацьованого лексикону з ретельно вивіреними виразами "серйозного" і "глибокого" занепокоєння, пишномовною риторикою про "неприйнятну поведінку" і намагатимуться досягти консенсусу, хоч би яким слабким він не був. Інші вимагатимуть дій.

Джерело: CEPA