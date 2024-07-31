Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер опублікував черговий тижневий огляд війни в Україні, в якому детально описав ситуацію на кожній з ділянок фронту і її вплив на оперативний рівень. Зокрема, його непокоїть, що росіяни змогли прорватися в районі річки Вовчої, а українці навпаки не змогли втримати позиції на вигідній природній оборонній лінії. Таннер звертає увагу, що росіяни почали активніше атакувати там, де відбуваються ротації, а також ті бригади, які виснажені попередніми боями і як слід не забезпечені озброєнням і особовим складом.

Президент США, який став "кульгавою качкою", все ще може залишити по собі спадщину, яка не визначена втратою Кабула і створенням кривавого тупика в Україні. Країна, яка все ще бореться за своє життя, потребує набагато більше зброї, і якнайшвидше.

У той час як місцевий прорив російсько-терористичних військ на Торецько-Покровському напрямку значно поcилився минулого тижня, ще один набір гнівних червоних ліній на зовсім іншій карті став особистим нагадуванням про безпорадність українців у прифронтових громадах, з якою їм доводиться жити вже багато років.

Як я розповім нижче, російська окупація Прогресу, про яку я згадував того тижня, переросла у щось набагато гірше, але за досить передбачуваними сценаріями.

Основні висновки четвертого тижня липня:

російські війська перейшли Вовчу на Торецькому фронті, погрожуючи обійти з флангу ключову українську лінію оборони на шляху до Покровська.

В інших місцях російсько-терористичні війська здебільшого залишаються в глухому куті, наступаючи на кількох фронтах без будь-якої оперативної злагодженості, окрім як для того, щоб відволікати Україну.

Панує невизначеність щодо того, коли прибудуть винищувачі F-16, в якій кількості і де вони будуть базуватися. Можливо, це навіть на краще.

Українська кампанія бомбардувань знову набирає обертів, вразивши принаймні один бомбардувальник на землі аж у Мурманську. Нафтопереробні заводи також продовжують зазнавати ударів.

Перегони Гарріс-Трамп зайшли в глухий кут, а її перемога лише відновила надію демократів на те, що їх не знищать. А близькі вибори, ймовірно, призведуть до хаосу.

Спадщина Байдена залежить від належної підтримки України. Для проведення ефективних локальних або оперативних контратак Україні потрібно набагато більше бронетехніки.

Тижневий огляд. Виснажуюча війна

Більшість ділянок фронту минулого тижня були відносно стабільними, хоча Москва продовжує завдавати ударів звідусіль. Літня кампанія путіна здебільшого стала черговим епічним провалом, а стратегія Москви перетворилася на спрощену спробу виснажити Україну безперервним тактичним тиском.

Історично склалося так, що такий підхід зазвичай погано спрацьовує в стратегічному сенсі. Москва має більше ресурсів, ніж Україна сама по собі, але колективні можливості світових демократій ставлять її в глухий кут, коли вона починає діяти на повну силу.

Попри всі свої позерства, Москва залишається військовим та економічним карликом. Без ядерного арсеналу путінська імперія була б повним посміховиськом; високі ціни на нафту підтримують її економіку. Якщо ігнорувати всі ядерні погрози путіна, як це зараз доводиться робити, то межі могутності Москви стають очевидними.

Відправлення кількох військових кораблів на Кубу або для участі у навчаннях під проводом Китаю біля Аляски навряд чи є ознакою сили, якої варто боятися. путін може розмістити будь-які ракети на будь-якій відстані від США, але це не змінює того факту, що якщо він перетне певну межу, він помре.

Рука путіна набагато слабша, ніж здається. Якщо завтра ВМС США отримають наказ потопити всі його іржаві бойові кораблі, що він зробить, запустить Армагеддон? Чи використовував Саддам Хусейн свій хімічний арсенал проти сил коаліції в 1991 році? Ні, він змирився з поразкою і зайнявся стримуванням громадянських заворушень, тому що США не прийшли його вбивати, і він це знав. Навіть коли США прийшли по нього, що він зробив? Сховався, а потім запропонував переговори з солдатами, які його знайшли.

Хто вірить, що путін повівся б інакше, якби йому довелося пройти випробування?

Москва занадто слабка, щоб перемогти Україну, яка спирається лише на часткову підтримку союзників. Все, на що може розраховувати російська імперія у випадку тотальної Третьої світової війни, – це запустити всі свої ядерні бомби, а потім померти. І вона зробить це лише тоді, коли шанси на виживання будуть нульовими, адже надія в людському розумі вічна. Якби путін не був потай оптимістом, він би не вибрав цю безглузду війну. Якщо солдати НАТО не йтимуть на Кремль, будь-яке застосування ядерної зброї буде обмеженим і демонстративним. Ядерного голокосту над Україною не буде.

На полі бою Москва викидає війська швидше, ніж встигає їх знову навчити. Середній танк, помічений на ремонтних заводах всередині путінської імперії, зараз – це Т-54/55 або Т-62. Рік тому вони були рідкісним видовищем, з них насміхалися, хоча було правдоподібно, що вони будуть ефективними в якості статичних оборонних укріплень, але вони з'являються під час штурмів. Починає здаватися, що старі радянські запаси настільки застаріли, що російська промисловість більше не може задовольнити попит на заміну техніки на фронті.

Річ у тім, що зірочки моделі М-1960 (я це вигадую) могли бути виготовлені мільйонами п'ятдесят років тому і використовуватися в кожному танку протягом десятиліть, але вони вже вичерпали свій ресурс і їх більше не можна виробляти. При спробі відновити старе обладнання може з'явитися сотня різних вузьких місць, які потребують розумної адаптації. Але зрештою верстати, які потрібні для нарізання нових зірочок M-1990 до потрібного розміру, зношуються. Ви також маєте навчити робітників виконувати вузькоспеціалізовані роботи, коли на них тисне необхідність відправляти тіла на фронт.

Москва більш-менш робить все можливе, щоб виснажити Україну, щоб вона не змогла розпочати жодних серйозних контрнаступів цього року, і це все. путін сподівається, що американська партійна дисфункція усуне США від активної лідерської ролі, і Європа розвалиться. Перше є набагато більш розумною ставкою, ніж друге, на даний момент, і якщо його очевидний план буде реалізований лише наполовину, він зазнає невдачі. Україна може вижити лише за рахунок європейської допомоги, якщо не перемогти найближчим часом.

З огляду на це, я почав підозрювати, що принаймні деякі командні структури орків в Україні стають більш компетентними. На Покровському фронті з'являється тенденція до тактичних проривів під час ротацій бригад, що неодноразово ставить українських захисників на захід від Авдіївки в незручне становище. Це різко контрастує з якістю наступальних дій російсько-терористичних військ на інших напрямках.

Північне крило Харківського фронту, поблизу Вовчанська та Липців, залишається запеклою боротьбою. Однак, незважаючи на запеклі бої, жодна зі сторін не досягла майже ніякого очевидного прогресу.

Обидві сторони нібито стягують війська в цей район: Москва в надії набрати обертів, а Україна прагне відтіснити орків назад через кордон. Група російських військ залишається в облозі на промисловому заводі, яка, схоже, закінчиться тим, що вони будуть змушені підкоритися голоду.

На південному боці Харківського фронту російсько-терористичні війська закріпили контроль над селом Піщане, але майже не просунулися до залізничного переїзду через річку Оскіл на південь від Куп'янська, на який вони, вочевидь, націлені. Вони також рухаються долиною, яку українські війська можуть атакувати з висоти з двох боків, тому цей вектор наступу виглядає безперспективним для Москви.

Москва продовжує тиснути на Сіверську дугу, зокрема на район Роздолівки. Українські бригади мають тут велику територію, тому не дивно, що вони відступають з вразливих позицій, коли стикаються з низькими шансами.

На південь від них у Часовому Яру точилися більш запеклі бої, але територія майже не змінилася; московські війська, схоже, намагалися штурмувати північне крило української оборони тут, де під землею на великій ділянці проходить канал. Поки що українські контратаки утримують лінію фронту і завдають значних втрат, тож за тиждень ми побачимо, як розвиватимуться події.

Аналогічно, несподівана фронтальна атака росіян на Торецьк продовжує запеклі бої, не здобувши суттєвих позицій. Москва намагається утримати Залізне і Нью Йорк в очевидній спробі атакувати безпосередньо Торецьк, або, принаймні, створити умови для того, щоб обійти захисників на західному фланзі.

Район Торецька є природною фортецею – природні українські оборонні рубежі проілюстровані синім кольором. Навіть якщо Нью Йорк не вдасться утримати, оточити Торецьк буде нелегко.

Хоча ця операція стала несподіванкою, це не означає, що вона була поганою ідеєю. Торецьк розташований на пагорбі, а розкидані хвостосховища шахт є чудовими точками спостереження. Україна мала достатньо часу, щоб укріпити цей район, і почала штурм, не очистивши спочатку фланги району Торецька.

На південному боці Торецького фронту Москва здобула найбільшу перемогу з часу взяття Очеретиного в цьому ж районі. Я розповім про це більш детально в наступному розділі, але варто зазначити, що замість того, щоб закрити "казан" навколо Торецька із заходу, вона підтримує прямий наступ на Покровськ.

Я очікував, що угруповання військ, яке тут воює, поверне на північ, можливо, це було занадто очевидно, але починає виглядати так, ніби Москва відмовилася від здорової військової практики і просто вирішила атакувати там, де вона має шанс закріпитися. Це вписується в ширшу стратегію чистого виснаження.

До речі, незважаючи на періодичні нальоти Москви на українську інфраструктуру та військово-повітряні бази, найпомітніших ударів було завдано саме Україною. Щонайменше один стратегічний бомбардувальник був пошкоджений в Мурманську, майже за 2 000 км від України. Як зазначив принаймні один український коментатор, це означає, що Україна може розгорнути власний вітчизняний еквівалент знаменитої американської крилатої ракети "Томагавк".

Порівняння не зовсім вдале, але десятиліття радянських зусиль зі створення мережі протиповітряної оборони, здатної збивати малопомітні, низьколітаючі крилаті ракети, що рухаються зі швидкістю реактивного літака, зводяться нанівець переобладнаними легкими літаками, які рухаються лише трохи швидше, ніж автомобіль по рівній місцевості. Витрачати мільйон доларів на ракету ППО, щоб збити безпілотник, який коштує вдвічі менше – це не той обмін, в якому ви хотіли б брати участь – запитайте ветеранів ВМС США, які брали участь у кампанії проти хуситів. Вони добре виконували свою роботу, але мати безпілотники, щоб збивати безпілотники, було б непогано.

Навіть якщо їх не можна знищити повністю, ремонт потребує часу і призводить до затримок. Україні потрібно створити метаболічну кризу, яка зачепить усю військову машину орків. Отже, вона повинна вдарити по кожному вузлу в ланцюгу постачання, до якого може дотягнутися. Чим довше триває війна, тим біль стає сильнішим.

У повітрі очі продовжують дивитися на небо України в пошуках доказів перших операцій F-16. Американська преса докладає багато зусиль, щоб применшити вплив, який можуть мати F-16, але чи є це ознакою того, що США створюють штучні бар'єри для розширення підготовки пілотів, чи просто намагаються керувати очікуваннями громадськості, залишається незрозумілим. Більшість аналітичних матеріалів, присвячених Україні, свідчать або про те, що реальні зміни в траєкторії війни неможливі, і перемир'я неминуче, або про те, що кілька десятків F-16 і ударів ракетами по аеродромах росії автоматично призведуть до перемоги у цій війні.

Бінарні опціони рідко бувають реальними: люди створюють бінарні файли, щоб полегшити собі життя. Відповідь зазвичай знаходиться посередині.

Лінія оборони вздовж річки Вовчої прорвана. Дайте Україні ще кілька сотень "Абрамсів" і "Бредлі"

Однією з найбільш однозначних перемог росіян останнім часом став черговий прорив, спричинений тим, що орки приурочили великий наступ до ротації українських бригад. Численні українські джерела припускають, що Москва зараз відстежує українські бригади, які мають погану репутацію або мають проблеми в польових умовах, і намагається атакувати саме їх.

Якщо це правда, то це іронічно додає підтримки одному з ключових аспектів моєї статті "Шлях розвідника на війні", яку я сподіваюся завершити цього тижня. Україна повинна створити слабкі місця, які вона зможе використати на оперативному рівні, безперервно атакуючи підрозділи орків, коли вони перекидаються між фронтами, щоб відновити сили після поранень, отриманих в інших операціях. Вони не повинні мати притулку в Україні.

Насамперед про те, що насправді сталося. Минулого тижня я зазначив, що раптова окупація росіянами крихітного села Прогрес викликає занепокоєння, і моє занепокоєння виявилося абсолютно виправданим. За минулий тиждень Москві вдалося просунутися на цілих 5 км в напрямку Покровська, повністю порушивши природну схему оборони, яку, схоже, планувала Україна.

розвиток лінії зіткнення на ділянці Торецьк-Покровськ з 22 по 29 липня 2024 року. Ймовірно, Україні зараз не вистачає бригади. Базове зображення з DeepState Map

Річка Вовча, що впадає в Дніпро, на відміну від Вовчої в Харківському районі, яка впадає в Донець, утворює природну лінію оборони довжиною близько 30 км аж до Курахівського водосховища. Україна могла б прикрити її лише кількома бригадами, переважно легкими.

Ця Вовча бере свій початок поруч із Прогресом, який розташований на хребті, що височіє над потоком. Через цю місцевість проходить велика залізнична лінія, що з'єднує Авдіївку з Покровськом, а на північ від неї ще одна водна перешкода тягнеться майже до Костянтинівки.

Це не катастрофічна ситуація, але вона викликає глибоке занепокоєння з трьох основних причин. По-перше, цілком можливо, що Москва може використовувати пости в соціальних мережах для створення портрету кожної української бригади. Неможливо гарантувати, що особовий склад не буде колективно ділитися деталями, які штучний інтелект може використати для оцінки морального духу бригади. У цьому можуть допомогти «сміттєві» дані.

Нібито нова бригада, що прибула одразу після ротації в секторі Прогрес, можливо, на заміну 47-й механізованій, потрапила в оточення. Ряд передових позицій були майже оточені, і відхід ледве встигли забезпечити вчасно. Схоже, це призвело до прориву, в який кинулися орки. До вихідних вони, схоже, переключилися на охорону флангів, щоб не бути відкинутими назад, але як тільки їм вдається окопатися, їх дуже важко витіснити.

Це, по суті, та сама історія, що й в Авдіївці, Очеретиному та Нью Йорку. Якщо Москва відстежує і націлюється на конкретні бригади, то це один з найрозумніших кроків, які вона зробила за весь час війни.

Друге серйозне питання, яке підняв прорив Прогресу, полягає в тому, що українські війська вже неодноразово були не в змозі провести ефективну контратаку проти переднього краю, який має бути надзвичайно вразливим. Хоча я проти контратак для відвоювання позицій заради того, щоб не втратити позиції, але коли ворог кидається в котел, потрібно бути готовим скористатися тим, наскільки складно сьогодні підтримувати війська на передових позиціях.

Першопричиною цього є брак сучасної бронетехніки. 47-ма механізована – єдина бригада, яка використовує танки "Абрамс", і основний, хоча і не єдиний, користувач БМП "Бредлі". Якщо її нарешті відвели в тил на відпочинок, то в Москві, ймовірно, помітили цей рух на ранній стадії. Останнім часом я точно помітив менше географічно прив'язаних кадрів з 47-ї бригади. Дайте Україні ще кілька сотень "Абрамсів" і "Бредлі", і це стане меншою проблемою.

Недостатня протиповітряна оборона є ще одним важливим фактором. Щоб підтримати ці просування, Москва повинна доставити багато планерних бомб за короткий проміжок часу. Це має бути зупинено за допомогою інтегрованої системи протиповітряної оборони.

Третє занепокоєння викликає прорив росіян: українські сили, які могли б зосередитися на запобіганні прориву орків через Вовчу, тепер змушені боротися із загрозою на своєму північному фланзі. Стримування цього нового прориву вимагатиме від України тримати в цьому секторі стільки ж бригад, скільки вона мала до цього моменту.

25-а повітряно-десантна і 68-а єгерська, які ведуть важкі ар'єргардні бої через Вовчу на південь від Новоселівки Першої, майже напевно будуть змушені відступити через Вовчу. Хребет звужується біля містечка Желанне, створюючи горловину, яку досвідчена українська бригада, що має кілька сучасних бронемашин, як 25-та, повинна бути в змозі утримати. 68-а бригада, у запеклих боях на деякий час, може прикрити лінію Вовчої навколо Комишівки.

Орієнтовна зона відповідальності бригад оцінена за допомогою Контрольної карти України. Базове зображення з UA Map. На карті Ендрю Перпетуа стрілками позначені щоденні переміщення росіян, мої намальовані від руки дають уявлення про тижневу кампанію. UA Map має гарну топографічну базову карту, яка допомагає відобразити градієнти місцевості.

Ще одна українська бригада повинна буде прикривати Гродівку, залишивши ще одну на схилах на північ від Казенного Торця для захисту флангу 110-ї у Воздвиженці і гарантуючи, що будь-які орки, які намагатимуться просунутися далі на захід, будуть змушені спускатися по схилу, відкритому для атаки з висоти з двох флангів. Котел, утворений 25-ю, 31-ю та 151-ю бригадами в цій концепції, буде вразливим для атак безпілотників з трьох напрямків.

Приємним моментом у тому, що російські війська вирішили рухатися в напрямку Покровська, є те, що ймовірність штурму західного флангу Нью Йорка є малоймовірною. За повідомленнями, московському командуванню в цьому районі бракує військ та інфраструктури постачання для підтримки трьох окремих операцій.

В ідеальному світі Україна зможе зібрати штурмове угруповання, яке просунеться на південь вздовж розширеного флангу орків і загрожуватиме звільнити Авдіївку. Але це майже напевно виходить за межі нинішніх можливостей України. Крім того, насправді, чим ближче бойові дії наближаються до Покровська, тим легше Україні буде завдати більших втрат.

Місцевість на південь і схід від Покровська непроста для проходження, і якщо головна мета Москви – перерізати шосе, що з'єднує Покровськ і Костянтинівку, то найскладніша частина, схоже, буде останньою. З кожним кілометром, який московські війська віддаляють від міського центру, довшими стають їхні шляхи постачання і більше вантажівок вони втрачають через безпілотники.

У певному сенсі, Москва воює приблизно так, як я сподівався б на місці Сирського. Розтринькування все більш дорогоцінної бойової потужності на розрізнені, погано скоординовані зусилля – це шлях до поразки, який пройшла не одна імперія.

Однак для того, щоб повною мірою скористатися перевагами недолугої стратегії путіна, Україні потрібні союзники, які розуміють, наскільки відчайдушно Україна потребує всебічної підтримки без обмежень. Вже майже серпень, а сотні броньованих автомобілів, необхідних для оснащення українських мобілізованих солдатів, так і не надійшли.

Питання зараз полягає в тому, чи використає Джо Байден свої останні місяці на посаді, щоб нарешті зробити те, що необхідно для того, щоб Україна змогла перемогти в цій жахливій війні, незалежно від того, що станеться на майбутніх виборах. Від цього залежить його спадщина, якщо захист союзника, на якого напали, буде недостатньою мотивацією.

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