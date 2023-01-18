Макіївка та Бахмут: вплив російських втрат. Але відповіді на питання, що змусить росію припинити війну, немає – Лоуренс Фрідман

Нещодавні міркування відомого дослідника війни та історика Лоуренса Фрідмана про те, які наслідки матимуть російські втрати у війні з Україною для росії. На його думку, росія здатна тільки до таких боїв, як в Соледарі і Бахмуті: посилати все нових і нових людей, не рахуючись з втратами. У той час, як Україна поступово отримує перевагу в техніці та навченому персоналі, завдяки допомозі Заходу, росіяни готові йти на забій, потерпаючи від відсутності їжі, забезпечення та скотського до себе ставлення, бо так їх покликав робити путін. Тому надії на росіян, які повстануть проти режиму, немає. Він також задається питанням, що чекає на росію, коли криміналітет, навчений впралятися зі зброєю, повернеться назад до російських міст і селищ: чи прислухатимуться вони до "порад" прігожина "не бухати та не ґвалтувати баб".

Напередодні Нового року росіяни мали змогу почути звернення владіміра путіна, в якому він похвалив їх за боротьбу за захист "нашого народу на наших історичних територіях в нових суб'єктах російської федерації" і нагадав, що "майбутнє росії – це те, що має найбільше значення. Захист нашої Батьківщини – це священний обов'язок, який ми повинні виконати перед нашими предками і нащадками". Якщо їм потрібно більше нагадувань про те, що їхні збройні сили ведуть загарбницьку війну, вони можуть подивитися московську новорічну вечірку по державному телебаченню, де був тост за розширення країни і де знущалися над українцями.

"Краще загинути в бою за Вітчизну, ніж спитися горілкою до смерті"

владімір путін

"У вас хвороблива відраза до смерті. Вас, напевно, обурює те, що ви на війні і щосекунди вам можуть відстрелити голову". "Мене це не просто обурює, сер. Я абсолютно розлючений".

Джозеф Геллер, "Пастка-22"

Смерть у Макіївці. Всі концентрації російських військ відносно близько до фронту є вразливими

Щойно розпочався 2023 рік, як під удар української артилерії потрапив професійний коледж у Макіївці, що неподалік від Донецька і приблизно за 12,5 км від лінії фронту. У будівлі знаходилися сотні нещодавно призваних російських солдатів, переважно з південно-західного району Саратова. Поруч із будівлею були припарковані транспортні засоби та техніка. Солдати ділили будівлю з боєприпасами, що стало основною причиною того, що так багато було знищено під час вибуху. Незабаром про це заговорили телеграм-канали, які полюбляють російські військові блогери. Міністерству оборони, яке рідко визнає свої втрати на війні, не залишалося нічого іншого, як визнати катастрофу. Спочатку воно підтвердило 69 загиблих. Пізніше ця цифра зросла до 89. Неофіційна цифра наближається до 300 загиблих (і навіть більше – iPress).

Реакція російського вищого командування зводилася до того, щоб покласти провину на постраждалих. За словами генерал-лейтенанта Сєргєя Сєврюкова, "основною причиною інциденту стала активізація та масове використання особовим складом, всупереч забороні, мобільних телефонів у зоні ураження противника". Це дало можливість "противнику відстежити і визначити координати розташування військовослужбовців для нанесення ракетного удару".

Важко сприймати серйозно твердження про те, що це стало результатом виключно прогалин в оперативній безпеці. Такі прорахунки трапляються, хоча родичі заперечують, що це було у випадку з їхніми чоловіками. Основна проблема з таким поясненням полягає в тому, що розміщення людей і техніки на цій ділянці навряд чи було таємницею. Військові прибули до Макіївки 18 грудня. Їхня присутність могла бути легко зафіксована безпілотниками або місцевими активістами. Заступник командира підрозділу, який загинув під час обстрілу, як повідомляється, усвідомлював ризик і терміново шукав нове місце для своїх людей.

Як зазначив речник Східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Череватий: "Звичайно, використання телефонів з геолокацією – це помилка. Але зрозуміло, що ця версія виглядає дещо безглуздо. Зрозуміло, що це не було основною причиною. Головною причиною було те, що вони не змогли приховано розмістити цей персонал. І ми цим скористалися, потужно виявивши ціль і знищивши її".

Крім того, наслідки удару були посилені через боєприпаси, що зберігалися на складах. Це перетворило те, що за інших обставин було б серйозною втратою, на катастрофу. Міністерство оборони Великої Британії підкреслило, що "непрофесійні дії призводять до високого рівня втрат серед російських військових". Цю думку підтримали російські військові блогери, в тому числі Ігорь Гіркін ("Наші генерали в принципі непідготовлені"). У будь-якому випадку, офіційне пояснення було визнано недостатньо переконливим, щоб кремль пообіцяв провести повне розслідування і покарати "винних" посадових осіб. Деякі провоєнні депутати вимагали проведення розслідування. Один із них, Сєргєй Міронов, закликав притягнути до відповідальності всіх винних чиновників, "незалежно від того, носять вони погони чи ні".

Ще одна причина сумніватися в офіційній версії подій полягає в тому, що це був не поодинокий інцидент. 11 грудня Україна заявила, що завдала удару по церкві у Мелітополі, яка використовується російськими солдатами як база. Вони також стверджують, що до 500 російських військовослужбовців були вбиті або поранені в результаті іншого удару по зосередженню військ і боєприпасів поблизу Чулаківки, в Херсонській області, у новорічну ніч. російська влада нічого не сказала з цього приводу, хоча принаймні один військовий блогер про це згадував. У нас є підтвердження нападу на лікарняне відділення, зайняте пвк "вагнер" в Первомайську, приблизно в 25 км на схід від Бахмута, в результаті якого загинуло 70 осіб, оскільки керівник організації євгєній прігожин відвідав це місце і оглянув мішки з тілами.

Отже, проблема, висвітлена макіївською атакою, є набагато більш ґрунтовною, ніж невміле командування або слабкі заходи безпеки. Проблема для росії полягає в тому, що всі концентрації військ відносно близько до фронту є вразливими. Точність HIMARS разом з іншими українськими системами означає, що в принципі будь-яка нерухома ціль відносно близько до фронту може бути атакована, як тільки стануть відомі її координати. Щоб запобігти втратам складів боєприпасів або цілих військових частин, їх потрібно розосередити і по можливості тримати в тилу. Але це призводить до великої неефективності, яка посилюється зимовою погодою, коли йдеться про їх зведення для бойових цілей. Існує не так багато місць, де можна розмістити велику кількість військовослужбовців з певними умовами для харчування, сну і гігієни, тому не дивно, що вони опиняються в громадських будівлях, як-от школи. Підкреслення цих вразливих місць стало важливою частиною нинішньої комунікаційної стратегії України через дилеми, які це ставить перед російським командуванням.

Війна артилерій. Безжалісна битва за Бахмут триває

Україна також має спрямувати свої зусилля на концентрацію російських солдатів, щоб зменшити переваги, які росія отримала від додаткових військ, сформованих за рахунок мобілізації. Незважаючи на те, що їхня підготовка і оснащення незадовільні, вони використовуються для зміцнення оборонних позицій вздовж широкої лінії фронту і перешкоджають зусиллям України сконцентрувати власні сили для проведення наступальних операцій. Намагаючись стримати український наступ, російські війська також наполегливо проводять одну серйозну наступальну операцію, яка має на меті захоплення Бахмута в Донецькій області. Це одне зі серії епічних зіткнень, поряд із Маріуполем і Сєвєродонецьком, в яких росіяни витрачають місяці і несуть великі втрати, намагаючись взяти міста, які вони вважають стратегічними, і які потім перетворюються на руїни. Коли п'ять місяців тому розпочалася битва за Бахмут, це відповідало меті путіна – захопити весь Донбас. Однак з літа російські війська були відкинуті з сусідніх Харківської та Херсонської областей, а зараз захищають позиції на Луганщині.

Поки що, дорогою ціною, Україна стримує російський наступ. Яскравий і відвертий репортаж українського кореспондента Іллі Пономаренка з місця подій показує безжалісний характер цієї битви. Місто зараз зруйноване щонайменше на 60 відсотків і близько 90 відсотків його населення втекло. Це залишається війною артилерії, тому що росія зрозуміла, що лише безперервний обстріл українських позицій може змусити їх відступити. Незважаючи на регулярні обстріли, росіяни, з найманцями "вагнера" на передовій, намагаються досягти прогресу. Інтенсивність вогню сповільнилася приблизно до третини від попереднього рівня – можливо, це відображає зростаючий дефіцит боєприпасів або просто успіхи України в ускладненні зберігання і переміщення боєприпасів.

Пономаренко описує українську піхоту як "хвору, втомлену, сповнену гіркої образи", напружену власними втратами, але яка все ще регулярно відбиває російські атаки. Україна має проблеми з постачанням, особливо для своїх систем радянських часів, але вона не хоче давати росії задоволення від будь-якої перемоги. Це було підкреслено, коли президент Зеленський відвідав місто 20 грудня, в той час, коли воно опинилося в небезпеці. Наступного дня після цього українські сили провели контратаку і змусили російські війська відступити з деяких зайнятих ними районів. Але битва триває. У п'ятницю з'явилися повідомлення про просування російських військ до сусіднього міста Соледар, що посилило тиск на українську сторону.

Українці стверджують, що втрати росіян величезні. Американські джерела більш обережні, але все ж оцінюють, що з майже 50 000 найманців, "вагнер" втратив понад 4 100 вбитими і 10 000 пораненими, в тому числі понад 1 000 вбитими між кінцем листопада і початком грудня під Бахмутом. Через це вони не можуть проводити масові піхотні атаки, часто просуваючись вперед досить невеликими групами, які не зможуть скористатися будь-яким проривом, навіть якщо він буде досягнутий.

"А росіяни навалюються і навалюються, і знову, і знову, і знову. Вони не перестають закидати нас своїми покидьками. Іноді чути, як по зв'язку перемовляються вагнерівські командири: "Біжіть до українських окопів, а хто добіжить – ви знаєте, що робити".

В іншому повідомленні – заступник командира українського батальйону: "Ми знаємо, як вони намагаються атакувати. Втрати навіть не загонів, не бойових порядків вагнерівців, а просто натовпів, якими вони намагаються штурмувати, такими маленькими групами по 8, 10, 20 чоловік, досягають 80%".

Нестача живої сили і техніки підірвала наступ, але не зупинила його. Все просто стало більш виснажливим. Такою була оцінка прігожина: "В Артемівську [російська назва Бахмута] кожен будинок став фортецею. За один будинок наші хлопці іноді воюють не один день. Іноді за один будинок б'ються тижнями. А за цим будинком ще нова лінія оборони, і не одна. А скільки таких ліній оборони в Артемівську? П'ятсот, напевно, не буде перебільшенням".

Як українські, так і російські сили стикаються з проблемою, що їх достатньо для проведення епізодичних атак і завоювання позицій, але недостатньо для досягнення панівного становища.

Пропагандистський поштовх Пригожина. Ціна питання – репутація та претензії на вплив

Поясненням Пригожина таких обмежених досягнень після багатьох місяців є нестача техніки та снарядів, а його поясненням нестачі – бездіяльність Міністерства оборони. В одному з відео він співчутливо звертається до солдата, який скаржиться на нестачу. Це посилює повідомлення, яке він підтримав, коли двоє його бійців звинуватили начальника Генерального штабу росії Валерія Герасимова в тому, що він відмовив їм у боєприпасах. Закривши обличчя шарфами, вони висловили свій протест: "Ми воюємо з усією українською армією, а ви де? Є тільки одне слово, щоб описати, хто ви такі – підараси".

Можна зрозуміти, чому Пригожин і його група Ваґнера викликають роздратування у частини регулярної армії, але я не бачив доказів того, що йому відмовляють у постачанні навмисно. Герасимов назвав Бахмут пріоритетом. 21 грудня, коли надії росіян на швидке падіння міста були високими, він сказав: "ситуація на лінії фронту стабілізувалася, основні зусилля російських військ зосереджені на завершенні звільнення території Донецької Народної Республіки".

Так що ж відбувається? Найпростіше пояснення полягає в тому, що російським військовим не вистачає сил, і Пригожин робить вкрай неприховану ставку на більшу частку того, що є в наявності. The Economist зазначає, що після хитких відносин на початку війни, Пригожин, схоже, знайшов спосіб працювати з регулярною армією, особливо після того, як його кандидат, генерал Сергій Суровікін, був призначений головнокомандувачем всієї операції. Але чим більше російські війська страждають від нестачі, тим більше Пригожин заперечує, що він не отримує свого справедливого розподілу. З точки зору Суровікіна, питання пріоритетів буде ставати все складнішим, і він може задатися питанням, наскільки він може надавати перевагу Бахмутському фронту, коли у нього є підрозділи в інших місцях, які потребують підтримки.

Як завжди, коли ми дивимося на розвиток подій на полі бою, ми також повинні стежити за політикою Москви. Залишаючи осторонь заяви про те, що його основний інтерес полягає в отриманні контролю над соляними та гіпсовими шахтами поблизу Бахмута, що було б не зовсім не в його стилі, найбільш життєво важливим інтересом Пригожина в цій битві на даний момент є те, що його репутація та претензії на вплив у вищому керівництві війною залежать від захоплення міста. Тому, окрім бажання забезпечити собі ресурси, він хоче бути впевненим у тому, що зможе розділити провину, якщо ця битва піде не так, як планував Ваґнер.

Останніми часом Пригожин перебуває у своєрідному піар-наступі. Його останнє відео показує, як він дарує свободу групі колишніх ув'язнених, які пережили шість місяців на фронті, хоча в деяких випадках без усіх кінцівок. Його порада для ефективної інтеграції в російське суспільство: "Не пийте занадто багато, не вживайте наркотики і не ґвалтуйте баб". Можна лише здогадуватися про те, як вплине на російське суспільство повернення до нього великої кількості загартованих у війні і навчених володінню зброєю засуджених.

Хоча Пригожин уникав будь-якої критики на адресу президента, інші відзначали його високу видимість і готовність йти на фронт, порівняно з ізоляцією путіна і його постановочними публічними виступами. Так, у листопаді, коли він хотів заспокоїти громадський гнів з приводу невдалої мобілізації, путін зустрівся з відібраною групою матерів, яким можна було гарантувати, що вони не будуть ставити незручних запитань, ігноруючи при цьому представників більш активних груп, таких як Комітет солдатських матерів росії. Сказавши жінкам, що він свідомий того, яку порожнечу залишає втрата коханої людини, він додав, що розуміє їхні страждання:

"Але знаєте, що мені спадає на думку: в нашій країні близько 30 тисяч людей гине в дорожньо-транспортних пригодах, майже стільки ж – від алкоголю. На жаль, це відбувається. Так влаштоване життя. Життя складне і багатогранне, складніше, ніж можна написати десь на папері.

Ми всі під Господом, під Аллахом, під Христом, не знаю, всі, хто вірить у вищі сили, неважливо, якої релігії людина дотримується: ми всі смертні, ми всі під Господом. І колись ми всі підемо з цього світу. Це неминуче. Питання в тому, як ми прожили".

Жертва і марність. Бахмутська битва – єдиний вид боїв, який росія здатна вести

Ці теми жертовності та мучеництва стали частиною культу смерті, що оточує війну. Що відчувають молоді і не дуже хлопці, яких відправляють на фронт, коли старі люди говорять про неминучість смерті і благородство смерті за свою країну, важко зрозуміти. Ставлення до війни всередині росії та у військах є складним. Здається, що нарікання викликає більше компетентність, з якою ведеться війна, ніж цілі, заради яких вона була розпочата, які розширилися в ході її проведення від обмеженої військової операції до екзистенціальної боротьби за виживання із Заходом. Ті, хто стоїть нижче путіна, регулярно піддаються нападкам критики, але сам президент, здається, перебуває поза межами. Багато з найбільш ймовірних дисидентів або ув'язнені, або втекли. Наразі, схоже, панує настрій скоріше стоїчного прийняття ситуації, ніж опору.

Газета "Нью-Йорк Таймс" опублікувала інтерв'ю з солдатом-строковиком на ім'я Олександр, який був "розлючений тим, як його та його товаришів закинули в Україну з невеликою кількістю набоїв до їхніх старих гвинтівок і змусили жити в корівнику з кількома пайками їжі на двох". Командири сказали їм, що вони їдуть на навчання, коли їх відправляли на передову, де більшість з них загинули або отримали важкі поранення. Він лежав у лікарні після контузії. Але після виписки розраховував повернутися в Україну. "Так нас виховують, - сказав Олександр. Ми виросли у своїй країні з розумінням того, що неважливо, як до нас ставиться наша країна. Може, це погано. Може, це добре. Можливо, є речі, які нам не подобаються в нашій державі". Але "коли виникає така ситуація, ми встаємо і йдемо".

Тому найбільшим ризиком для путіна залишається не стільки незадоволення кількістю загиблих, скільки те, що військові зусилля, докладені до цієї війни, продовжують приносити мало користі, так що жертви будуть заплямовані відчуттям марності, а не піднесені великою патріотичною справою. Втрати такої кількості людей можуть не турбувати російське вище командування, якщо воно сприйматиме їх як неминучу частину війни, хоча їх можуть збентежити акти грубої недбалості, як у випадку з Макіївкою. Але вони будуть занепокоєні, якщо їх буде недостатньо для виконання основних військових завдань. Саме тому, що російські війська наближалися до цього стану, путін погодився на масову мобілізацію у вересні.

Регулярні втрати військ роблять військову поразку більш ймовірною, тому не дивно, що з України надходять повідомлення про те, що росія готова мобілізувати ще 500 000 призовників на додаток до 300 000 вже призваних. На даний момент це може бути передчасним, оскільки половина з 300 000 ще не відправлена на фронт, в той час як інші готуються до наступальних операцій пізніше цього року і, ймовірно, можуть бути поспішно перекинуті для зміцнення слабких місць в обороні. Українська сторона вважає, що росіянам потрібен успіх, і вони розраховують досягти його лише за рахунок переважної чисельності. Незалежно від того, чи будуть нові наступальні операції успішними, очевидно, що настрій у Кремлі буде ще більш похмурим, якщо нічого не вдасться спланувати, і перспектива буде полягати лише у виснажливій оборонній війні, в якій росіяни будуть змушені до поступових відступів.

Тим часом Україна очікує на отримання більших можливостей для підтримки своїх наступальних дій. Останніми днями Франція погодилась направити в Україну свої броньовані розвідувальні машини AMX-10 RC, а США і Німеччина погодились направити бойові машини піхоти (Bradley і Marder), які є кроком назад від основних бойових танків, але кроком вперед від бронетранспортерів. Бредлі є частиною нової масштабної програми надання Україні озброєнь на суму 28,5 млрд. доларів США, включаючи системи протиповітряної оборони "Патріот". Взяті разом, усі нещодавні оголошення про нову підтримку України свідчать про готовність підтримати масштабний наступ через кілька місяців, після доставки і підготовки озброєнь.

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив у нещодавньому інтерв'ю, що Київ планує "великий наступ" навесні. Це передбачив і інший український військовий речник: "У разі прориву силами оборони України оборонних рубежів російсько-окупаційних військ на лінії Сватове-Кремінна та, відповідно, перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ, значна частина військових частин 2 АК, особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здатися в полон".

Українські сили покращують свої позиції на лінії Сватове-Кремінна, але поки що неясно, чи зможуть вони здійснити значний прорив, який призведе до подальшого відступу і навіть розгрому російських сил. Як я вже зазначав раніше, лише через незначні зміни на лінії фронту не слід вважати, що обидві сторони опинилися у вічному глухому куті, так само як і не слід вважати, що швидке просування вперед може продовжуватися без необхідності зупинятися і консолідуватися перед обличчям нового опору.

Україна має перевагу, яка має зростати, у своїй здатності точно вражати життєво важливі цілі та маневрувати, яку вона бажає використовувати, щоб уникнути виснажливих боїв, таких як Бахмутська битва. Це єдиний вид боїв, який росія, здається, здатна вести. Вона застрягла у формі війни, яка залежить від артилерійських обстрілів і байдужості до втрат, що обмежує її можливості і вимагає безперервного постачання снарядів і людей.

Якщо відволіктися від щоденних новин, то основні тенденції цієї війни свідчать на користь України. Вона вчиться справлятися з постійними російськими атаками на її критично важливу інфраструктуру, і з приходом весни вплив зменшиться, в той час як вона стає все більш сміливою у своїх нападах на об'єкти на російській території. Енергетичний шок не відвернув Захід від підтримки України, і натомість він пропонує підтримку для майбутніх наземних наступів. У цьому полягає найбільша небезпека для путіна - більше відступів, ніж жертв, і наростаюча аура безперспективності. Питання про те, що потрібно для того, щоб змусити росію відмовитися від загарбницької війни, залишається без відповіді, але це не означає, що відповідь ніколи не буде знайдена.

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