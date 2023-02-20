"Масштабний" наступ росії демонструє зниження ефективності: втратити більше, щоб захопити менше. Натомість адміністрація Байдена готова "злити" Крим росії – Філліпс О’Брайен

У традиційному тижневому звіті шотландського дослідника війни Філліпса О’Брайена є одна позитивна і одна негативна для нас думки. Перша – це те, що великий наступ рф несе великі втрати, але мало здобутків для росіян. Друга – це "вінігрет" суперечливих заяв з Вашингтона щодо війни Україні, перемоги та повернення Криму. Експерт вважає, що США готові погодитися на те, щоб залишити півострів під російським контролем в обмін на гарантії для України.

Цей тиждень показав, як швидко може змінюватися "музичний настрій" у висвітленні цієї війни (що свідчить про те, наскільки проблематичним може бути таке висвітлення). Після попереднього тижня, коли лунали досить приречені розмови про наближення російського наступу з тисячами танків і масованими лавами літаків, ситуація досить помітно змінилася. Натомість, здається, що репортажі відійшли від теми нарощування сил рф і зосередилися на постійних російських проблемах у підтримці сучасних операцій.

Ефективність росії як наступальної сили знижується. 800 вбитих на день – це просто бійня

Зміну тональності найкраще можна простежити на прикладі газети New York Times, яка опублікувала аналіз невдачі російської армії при спробі взяти Вугледар.

Цей штурм показав, що замість того, щоб вчитися, російські військові продовжують страждати від серйозних недоліків, з самого верху прийняття стратегічних рішень (путін: пам'ятайте, велика стратегія нації гниє з голови донизу) і закінчуючи функціонуванням своїх невеликих піхотних підрозділів. Немає сенсу каталогізувати їх тут, оскільки їх дуже багато. Однак він вказує на той факт, що російські військові, схоже, навчаються не надто ефективно, якщо взагалі навчаються (на відміну від того, що стверджують деякі аналітики), і в той же час зазнають значних труднощів при спробах проведення складних операцій. До речі, це те, що я намагався розвинути у своїх аналізах в середині тижня. Цього тижня я буду спиратися на попередній допис і спробую детально обговорити, як виглядає військове навчання на прикладі стратегічних бомбардувань у Другій світовій війні.

Що ж відбувається в Україні і що це означає? Відбувається великий російський наступ, але він показує, наскільки війна зміщується на користь України і як, окрім значних втрат, армія рф знижує свою ефективність. Для цього найкраще порівняти російські втрати із російськими здобутками за останні кілька тижнів з тими, що були навесні/влітку, коли росіяни спробували здійснити свій останній масовий наступ, з метою захопити якомога більшу частину Донбасу.

Міністерство оборони Великої Британії склало цю корисну діаграму, яка показує, скільки втрат, за твердженнями українців, росіяни несуть щомісяця. Вражає, наскільки ця цифра зросла за останні два місяці – приблизно в 4 рази. У квітні-червні (до HIMARS) росія втрачала близько 200 осіб на день, зараз – 800.

(До речі, 800 втрат на день – це просто бійня).

З іншого боку, в той час як ці втрати стрімко зросли, російські територіальні здобутки значно зменшилися. За два місяці – з початку травня до початку липня – російське просування, хоча і призупинилося, але було значно більшим, ніж є наразі. Тоді росіяни захопили два середніх міста (Сєвєродонецьк і Лисичанськ) і кілька менших (Попасна). Це не дуже добре, але це бодай щось. За останні два місяці, навіть незважаючи на стрімке зростання втрат, вони не можуть взяти навіть Бахмут. Там просування було незначним. Якщо ви хочете заглибитися в дані, раджу ознайомитися зі щоденними оновлення Інституту дослідження війни за сьогодні та 1 січня 2023 року.

Таким чином, ми маємо ситуацію, коли російські втрати в наступі стрімко зростають при відповідному зменшенні здобутків. російська армія втрачає як наступальна сила, а українська здобуває як оборонна – ось головна історія останніх двох місяців, а не якийсь "масований" наступ рф.

Я знаю, що це не драматичний і не захоплюючий погляд на війну, але це є реальний стан речей. Тенденції російської ефективності знижуються, а української – зростають. Якщо росія не зможе це змінити, вона програє війну. До речі, мені було дуже приємно почути, що цей погляд на війну обговорюють Пол Кругман та Езра Кляйн у своєму останньому подкасті:

"Нещодавно я перечитав "Як була виграна війна" Філліпса О'Брайена, військового історика, і це книга про Другу світову. Але він став пророчим коментатором війни в Україні, здебільшого – це дивовижно неромантичний погляд на війну. Йдеться про те, що сучасна війна – це про виробництво та логістику. Початкове речення, здається, звучить так: "У Другій світовій війні не було вирішальних битв". І це відкрило мені очі на те, як думати про ту історію і як думати про те, що відбувається в Україні зараз".

Про що думають у Вашингтоні? Адміністрація Байдена, схоже, готова залишити Крим росії

Це був, можливо, найдивніший тиждень з точки зору сигналів, що надходили з Вашингтона про реальні наміри, які лежать в основі політики США. Все почалося зі статті у Washington Post на початку тижня, в якій містилися досить жорсткі попередження на адресу України про те, як довго Сполучені Штати можуть продовжувати підтримувати її воєнні зусилля. Еліот Коен справедливо розкритикував цей надзвичайно контрпродуктивний меседж.

Але то був лише початок справжнього пінг-понгу заяв. Держсекретар Блінкен долучився до розмови з набагато більш заспокійливим посланням для України про підтримку, яку вона отримає, і про законність її територіальних претензій, включно із Кримом.

Ситуація для Києва, здавалося, покращилася на Мюнхенській конференції з питань безпеки, де американські посадовці посилили свою позицію щодо військових злочинів, скоєних росією в Україні, і, схоже, посилили зобов'язання США щодо безпеки країни.

А потім, вгадайте, що? З'ясувалося, що Блінкен також сказав на зустрічі з експертами, що Крим може стати "червоною лінією" для росії (і, ймовірно, не буде повернутий Україні).

Дивно, що Сполучені Штати обговорюють російські "червоні лінії", по суті, надаючи їм певної легітимності, але цей хаотичний обмін повідомленнями видається важливим. Я припускаю, що ми маємо певне уявлення про те, що погляди адміністрації на можливе врегулювання між Україною та росією, ймовірно, передбачають певний компроміс, за якого Україна деокупує всю свою територію, окрім Кримського півострова, а в обмін на це отримає гарантії безпеки.

Я не збираюся коментувати це як врегулювання, але, зважаючи на дико суперечливі свідчення, здається, щось намічається. І це збігається з військовою точкою зору, яка вже кілька місяців лунає з Вашингтона, зокрема, від генерал-полковника Міллі, який завжди був більш скептично налаштований щодо здатності України повернути Крим військовим шляхом.

Ось і все. Я б сказав, що це дві головні новини тижня. Ефективність росії як наступальної сили знижується, а ідеї адміністрації Байдена щодо можливої мирної угоди, хоча і здаються дещо розрізненими, насправді стають більш чіткими.

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