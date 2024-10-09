Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян

Австралійський Lowy Institute опублікував аналітичний прогноз про те, як виглядатиме зовнішня політика США після президентських виборів в листопаді цього року. Підготувати секцію про Україну доручили генерал-майору австралійської армії у відставці, активному досліднику війни Міку Раяну. Він окреслив, які проблеми та перспективи для України вимальовуються в разі обрання Гарріс та Трампа. До аналітики Раяна додаємо коментар вихідця з України та офіцера армії США, який свідчив проти Трампа в Конгресі, Александера Віндмана про контакти Трампа і путіна в контексті інформації з нової книги Боба Вудворда. Він вважає, що путін лише чекає, коли його інвестиції в Трампа окупляться.

Єдина країна з життєздатною теорією перемоги – це росія. Гарріс має вирішити, чи змінять США це рівняння

Під час нещодавніх президентських дебатів у США модератор Девід М'юїр поставив двом кандидатам наступне запитання: "Я хочу поставити вам сьогодні дуже просте запитання. Чи хочете ви, щоб Україна виграла цю війну?"

Колишній президент Дональд Трамп не зміг відповісти "так" чи "ні". За це його розкритикувала віцепрезидентка Камала Гарріс під час дебатів і коментатори після події. Але хоча Гарріс дала розлогу відповідь на запитання, вона теж не змогла сказати ні "так", ні "ні".

Це є показовим не лише для поглядів відповідних кандидатів, але й для політики США щодо України. Не зовсім зрозуміло, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна перемогла у війні. Хоча Америка, очевидно, підтримує Україну, її головною стратегічною метою, схоже, є уникнення війни з росією. Уникнення Третьої світової війни – тема, яку часто піднімає президент Джо Байден.

Після 33 місяців війни все ще немає публічної стратегії США, окрім гасел на кшталт "стільки, скільки буде потрібно" (хоча, як повідомляється, нещодавно Конгресу було представлено засекречену стратегію). І хоча Україна зараз інформує американських політиків про план перемоги, не зрозуміло, чи є це чимось більшим, ніж просто пакет військових і фінансових запитів.

Єдина країна, яка, здається, має чітку стратегію і життєздатну теорію перемоги, – це росія.

Таким чином, майбутня президентка Гарріс повинна буде вирішити центральну проблему підтримки України з боку Америки: чи хоче вона, щоб Україна перемогла росію, і чи готова вона надати їй для цього військові, дипломатичні та фінансові ресурси?

Якщо відповідь на це питання буде позитивною, це вимагатиме від Сполучених Штатів і НАТО змінити свою стратегію, а також більш тісного узгодження стратегії НАТО і стратегії України, щоб довести війну до перемоги. Це також вимагатиме компромісів щодо обмежених військових ресурсів, які можуть знадобитися для протистояння Китаю, більш жорсткого підходу до підтримки Китаєм росії та іншої стратегії реагування на брязкання російською ядерною палицею. Після такого рішення росія неодмінно посилить свою кампанію саботажу, дезінформації та загальне підривання авторитету в усьому світі.

Або ж Гарріс може вирішити продовжити нинішній хід війни. Українці вважають, що це, ймовірно, прирікає їх на повільне удушення, оскільки росія знекровлює Україну людьми і ресурсами.

В американських політичних дебатах і в Конгресі США є ті, хто вважає, що це не буде катастрофою для американських інтересів. З її заяв щодо України під час дебатів та в інших місцях зрозуміло, що Гарріс розглядає війну в Україні як стратегічну та моральну проблему. Але чи зможе вона переконати в цьому більшу кількість членів Конгресу і отримати фінансування для подальшої підтримки України, ще належить з'ясувати. Навіть якби вона хотіла прагнути перемоги України, їй доведеться мати справу з Конгресом з цілої низки питань, а фінансування внутрішніх пріоритетів або протистояння з Китаєм може переважати над фінансуванням України.

Оскільки війна в Україні наближається до трьох років з моменту широкомасштабного російського вторгнення і майже 11 років конфлікту загалом, НАТО, інші союзники США і Україна не мають чіткого уявлення про політику і підтримку США після першого тижня листопада. На жаль, на війні відсутність стратегії і довгострокового мислення є фатальною. Адміністрація Гарріс матиме небагато часу, щоб вирішити, чи дійсно вона хоче, щоб Україна перемогла росію. Її рішення матиме глибокі наслідки для майбутнього України, а також для статусу і глобального впливу Америки.

Джерело: Lowy Institute

Трамп може здивувати нас щодо війни в Україні. Якщо він не зможе досягти швидкого результату, він спроможний піти проти путіна і збільшити підтримку України з боку США

Дональд Трамп заявив, що у разі обрання він швидко закінчить війну в Україні. Однак швидке вирішення затяжного конфлікту виявиться недосяжним. Так само ймовірно, що його страх виглядати слабким призведе до того, що друга адміністрація Трампа прийме зовсім інші рішення щодо України.

Президентські вибори в США в листопаді та інавгурація наступного президента США в січні, ймовірно, співпадуть з періодом зниження темпів війни в Україні, оскільки обидві сторони готуються до зими. Це не означає, що бойові дії припиняться, але це означає, що військова активність знизиться порівняно з більш інтенсивними весняними та літніми місяцями. Цілком ймовірно, що жодна зі сторін не зможе здійснити вирішального наступу протягом цього часу. Якщо переобрана демократична адміністрація може продовжувати підтримувати Україну на нинішньому рівні, навіть якщо буде незрозуміло, хто перемагає у війні, то що може зробити новообрана адміністрація Трампа?

Імпульс росії зупинився. Наступальні дії втрачають темп, а готовність України до опору не зеншується

Протягом останніх семи місяців росія намагалася використати провал українського контрнаступу 2023 року, військово-цивільну кризу в українському уряді наприкінці 2023 року та тривалі дебати щодо допомоги Україні з боку США, які позбавили українців вкрай необхідних боєприпасів та обладнання на початку 2024 року. російські військові проводять широкомасштабну наступальну кампанію на землі і в повітрі, щоб розгромити українських військових і вплинути на політичні розрахунки українського уряду та його західних прихильників.

Але попри всі свої зусилля і втрату 180 000 військовослужбовців за цей час, росія домоглася лише незначних територіальних здобутків. Це не змінило готовності українських військових воювати або бажання українського уряду продовжувати оборону проти того, що вони вважають війною за існування, яка ведеться проти них.

У той час як нинішні наступальні дії росії продовжуються, але починають втрачати темп, Україна зосередилася на відновленні своїх сил після контрнаступу 2023 року і тривалих і запеклих дебатів щодо мобілізації. Однак нещодавно українці шокували росіян та їхніх прихильників, провівши масштабну операцію в Курській області росії.

Чотири чинники впливатимуть на війну у 2025 році. Але найважливіший – можливе повернення Трампа

Чотири речі матимуть основний вплив на війну.

Перша – це наслідки триваючого наступу росії і те, чи захопить вона додаткову територію до того, як російські сухопутні війська досягнуть кульмінації. Хоча перспективу російського прориву не можна скидати з рахунків, Москва, швидше за все, продовжуватиме наступати на кількох напрямках, що змусить Київ виділяти війська і вогневі засоби, які він волів би зберегти для майбутніх наступальних дій.

Другим чинником впливу буде результат триваючої української операції в Курській області росії. Вже принизивши путіна і російську армію своєю несподіваною атакою, Україна має безліч варіантів того, як вона може політично і стратегічно використати свої успіхи в цій новій операції.

Третім чинником, що вплине на дії України у 2025 році, буде зима. На українців чекає жахлива зима через знищення росією близько 50 відсотків енергогенеруючих потужностей країни, необхідних для зимових місяців. Це матиме політичний вплив на ставлення українців до свого уряду та війни. Зима також стане часом, коли як українські, так і російські військові проводитимуть ударні операції на великі відстані й робитимуть остаточні оцінки, плани і запаси матеріально-технічних засобів для наземних операцій навесні.

Однак, в той час як українська Курська операція намагається змінити статус-кво у війні, найбільший вплив на динаміку конфлікту може мати повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Погляди на Україну в таборі Трампа. Нічого оптимістичного

Існують певні індикатори того, в який бік може схилитися президент Трамп, який буде обраний на другий термін. Кандидат у президенти Трамп заявив, що у разі обрання він швидко закінчить війну в Україні. План, розроблений двома колишніми членами Ради національної безпеки Трампа, Кітом Келлоггом і Фредом Фляйцем, пропонує припинення вогню на основі поточної лінії фронту на полі бою, однак, як відомо, він не був схвалений Трампом.

Кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс був дуже відкритим щодо своїх поглядів на Україну. Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Венс заявив: "Мені байдуже, що станеться з Україною так чи інакше". А в статті для New York Times у квітні 2024 року Венс написав, що "проблема України – це не Республіканська партія; це математика. Україні потрібно більше солдатів, ніж вона може призвати, навіть з драконівською політикою призову. І їй потрібно більше боєприпасів, ніж можуть надати Сполучені Штати. Ця реальність має бути врахована в будь-якій майбутній політиці щодо України".

Незважаючи на, здавалося б, сердечну телефонну розмову Зеленського і Трампа після Національного з'їзду Республіканської партії, українцям буде важко зорієнтуватися в адміністрації Трампа. Згідно з останнім опитуванням Pew Research Center, опублікованим у травні, менше половини виборців Республіканської партії позитивно ставляться до НАТО порівняно з 75 відсотками виборців Демократичної партії. Майже половина (49%) виборців-республіканців вважають, що Сполучені Штати надають Україні занадто багато допомоги.

Якщо взяти ці настрої разом із роллю Трампа в заохоченні чотиримісячного переривання американської допомоги Україні в 2023 році, його заявами про те, що він дозволить росії "робити все, що завгодно" з країнами НАТО, які не витрачають достатньо коштів, і його нещодавніми коментарями про те, що Тайвань не платить Америці достатньо, щоб гарантувати свою оборону, починає формуватися картина того, як адміністрація США під керівництвом Трампа може підходити до світу. Але вона залишається в кращому випадку непрозорою перспективою.

Швидкі рішення виявляться недосяжними. Але Україна боротиметься навіть без підтримки США

росіяни раніше заявляли, що будь-який мирний план, запропонований адміністрацією Трампа, повинен відображати реальну ситуацію в Україні, але путін залишається відкритим до переговорів. Тепер до цього слід додати реальність у Курській області. Однак, якщо Трамп не зможе досягти швидкого вирішення війни в Україні, він цілком може піти проти путіна і посилити підтримку України з боку США.

Відтепер і до листопадових виборів може статися багато подій, які вплинуть на наміри виборців. Але одне можна сказати напевно. Українці розуміють, що стоїть на кону, якщо вони програють агресивну війну росії. Навіть якщо адміністрація Трампа спробує змусити їх до нестійкого перемир'я, Україна, швидше за все, вирішить боротися далі без підтримки США. Це все одно кращий варіант, ніж піддаватися тому, що, ймовірно, буде лише короткочасним відстроченням від триваючого російського хижацтва.

Джерело: Lowy Institute

7 контактів Трампа з путіним... путін чекає, коли інвестиції в Трампа окупляться – Александер Віндман

Цілком логічно, що ці дзвінки записані у вишуканій розвідувальній програмі. Трамп не був би ціллю колекції, але оскільки путін є дуже важливою ціллю, Трамп міг би потрапити в цю колекцію. росіяни, безумовно, мають запис кожного дзвінка.

7 зідзвонів з путіним, у тому числі під час повномасштабної російсько-української війни, допомагають пояснити, чому Трамп продовжує залишатися палким прихильником росії і таким голосним критиком України.

7 розмов Трампа з путіним також пояснюють, чому путін наважився розпочати повномасштабне вторгнення в Україну і продовжувати війну вже понад 2 роки. путін зробив величезні інвестиції в Трампа і очікує, що ці інвестиції окупляться.

Зараз більш ніж коли-небудь зрозуміло, що Дональд Трамп був вирішальним чинником, який переконав путіна розв'язати більш широку війну проти України. Трамп поставив світ на межу Армагеддону. Другий термін Трампа призведе до того, що Америка, а з нею і весь світ, опиняться над прірвою. Трамп був, є і буде явною і справжньою загрозою для Сполучених Штатів.

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