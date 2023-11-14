Майже як 1930-ті роки. США не повинні повторити помилок Британії та Франції напередодні Другої світової війни – Сет Кропсі

Військовий експерт Сет Кропсі на сторінках видання National Review змалював сьогоднішню стратегічну диспозицію США у світі. Він переконаний, що ситуація нагадує 1930-ті роки, коли сформувався союз Вісі. Його роль зараз виконують росія, Китай та Іран, котрі теж прагнуть змінити світовий порядок, який їх не влаштовує. Експерт радить США не робити помилок Франції та Британії в минулому та тримати свою лінію по всьому периметру Євразії.

В умовах, коли Близький Схід готується до пожежі, американські політики повинні визнати дві реальності. По-перше, Сполучені Штати втягнуті у велику війну на євразійському континенті, яку необхідно вести і виграти, щоб зберегти американський вплив. По-друге, переваги боротьби на випередження – ведення обмежених невеликих війн, а не зосередження на "найбільшій загрозі" в Азії – сьогодні повною мірою проявляються на Близькому Сході. США повинні дотримуватися свого курсу в Європі і на Близькому Сході, щоб перемогти в боротьбі за панування в Євразії.

Нові часи, нові альянси. Протиріччя у сучасної Вісі

росія, Китай та Іран створили альянс, який дуже нагадує Вісь середини ХХ століття. Ці нові ревізіоністські держави поділяють низку стратегічних цілей зі своїми історичними попередниками. Вони потерпають від обмежень міжнародної системи, яка відмовляється надавати авторитарним державам право посилювати себе за рахунок менших сусідів. Вони прагнуть домінувати у своїх регіонах, щоб забезпечити довгостроковий економічний контроль над навколишнім світом, насамперед для внутрішніх цілей. І вони підтримують ідеології – російський націонал-фашизм з його синкретичною сумішшю расової ієрархії та радянської ностальгії, іранський хомейнізм з його універсалістськими вимогами та антисемітизмом, китайський тоталітаризм з культом особистості – всі вони ворожі лібералізму, представницькому урядуванню, розважливому та збалансованому правлінню.

Однак ревізіоністські сили мають низку очевидних проблем з координацією дій. Це природно для акторів зі структурно схожими, але інтелектуально відмінними ідеологіями, а також безмежним прагненням до влади та експансії. Знову ж таки, вони нагадують ревізіоністів ХХ століття – коаліцію, розділену у фундаментальних стратегічних питаннях. До нацистського вторгнення у Францію, Італія серйозно розглядала можливість відходу від Вісі. Основною помилкою Муссоліні було те, що він не усвідомлював, що партнерство з Німеччиною серйозно обмежувало його свободу дій. Японія, незважаючи на те, що приєдналася до Берлінського пакту, з тривогою дивилася на німецьку ескалацію проти Радянського Союзу. Радянський Союз, тим часом, перебував у ревізіоністському таборі і приєднався до союзників лише в силу необхідності після вторгнення нацистів до СРСР. В іншому випадку Сталін був би задоволений тим, що німці повалили б Англію, а Радянський Союз мав би справу з Японією окремо.

З цих трьох ідеологій лише іранський хомейнізм має легітимну універсалістську привабливість завдяки своїй релігійній спрямованості. російський націонал-фашизм занадто вкорінений у радянській символіці, міфологізованій російській історії та слов'яно-арійських расових теоріях, щоб отримати довгострокову підтримку за межами "руського міра" (ідеологічно та географічно визначеного "руського міра"), і отримує обмежену підтримку всередині нього. Китайський тоталітаризм ще не переступив через привид Мао Цзедуна. Навіть якщо Сі Цзіньпін є переконаним сталіністом на практиці, в принципі він і його інтелектуальне оточення розуміють необхідність артикулювати альтернативу маоїстському чи сталінському комунізму, зважаючи на порожнечу марксизму після 1970-х років.

В результаті, хоча всі три держави можуть бути надзвичайно гнучкими у виборі партнерів, росія і Китай не можуть не ставитися одне до одного з підозрою, оскільки жодна з них не може сформулювати рамки, які б враховували роль іншої.

Обидві країни повертаються до обговорення "багатополярності" і "демократії", під якими вони розуміють міжнародну систему, що захищає нелібералізм і залишає волю до влади безконтрольною. Це уможливлює тактичне партнерство з Венесуелою, Кубою, Північною Кореєю і дедалі частіше з Пакистаном і Бразилією, як з легітимних ідеологічних, так і з цинічних політичних причин, а також зростаючу координацію дій між собою і з Іраном. Але взаємна підозрілість залишається першорядною.

Три нерівноправних партнери. Хто ж погодиться стати імперським васалом

Набагато слабша за Китай в економічному і, на даний момент, у військовому плані росія прагне уникнути васального статусу, навіть якщо вона підтримує міцні відносини з Пекіном. Дійсно, хоча китайська електроніка має важливе значення для підтримки російського економічного і військового потенціалу – і хоча Китай, безсумнівно, розглядав би успіх росії в Україні як просування своїх власних цілей – росія чинить опір наданню Китаю доступу до своїх територій на Крайній Півночі і, що не менш важливо, все частіше звертається до Північної Кореї та Ірану для забезпечення своєї життєдіяльності. Наразі росія і Китай не протистоять один одному в Центральній Азії, але в якийсь момент величезні ресурси, стиснуті між Пекіном і Москвою, в поєднанні зі схильністю регіональних столиць до балансування між полюсами, викличуть тертя. Крім того, дуже малоймовірно, що росія хоче грати другу скрипку після Китаю. Грандіозна російська місія нібито порятунку цивілізації від західного занепаду і нацизму вже звучить пустопорожньо. Бути заправкою для Китаю було б ще більш принизливо.

Комуністична партія Китаю, тим часом, мовчазно підтримує війну росії в Україні лише з інструментальних міркувань і послідовно дотримується обережності у своєму підході до європейських справ. США і Європа досить чітко дали зрозуміти, що вони підтримують український суверенітет і бачать у росії загрозу, щоб переконати Китай, що однозначна підтримка росії призведе до глибокого економічного розриву, економічні наслідки якого для Китаю будуть щонайменше такими ж серйозними, як і для Заходу.

Відокремлення є ймовірним, незалежно від того, чи буде Китай діяти проти Тайваню. Але КПК повинна збалансувати своє бажання зламати американську систему регіональної безпеки з визнанням того, що Китай перебуває в середині економічної кризи, яка є симптомом більш серйозної соціально-політичної кризи, спричиненої низькою народжуваністю, скороченням населення і матеріалістично-капіталістичною культурою, яку сповідують міські китайці і яка, як правило, уникає військових жертв, незважаючи на спроби Сі Цзіньпіна прищепити їм апетит до національної боротьби. Більше того, у Пекіна є очевидний стимул послабити російську згуртованість. Якщо Москва розуміє, що мета Китаю – зробити її імперським васалом, то КПК повинна обережно розігрувати цю справу. Статус васала вимагає, щоб росія була достатньо слабкою, щоб піддаватися маніпуляціям, і достатньо психологічно зломленою або кооптованою, щоб вдавати, що підкорення насправді є владою. Хоча в майбутньому у Китаю може з'явитися можливість перевернути американський порядок безпеки, наразі її не існує, і вона з'явиться лише тоді, коли росія буде достатньо виснажена в Україні.

Історично склалося так, що Іран і росія мають розбіжності щодо цілей у Леванті. Іран розглядає свою левантійську експансію як трамплін до домінування над уммою (світовою мусульманською спільнотою). Позиція росії на Близькому Сході, навпаки, орієнтована виключно на Європу. Вона може зруйнувати американську союзницьку систему і розмістити в регіоні дорогоцінні військові активи, щоб посилити тиск на південний фланг НАТО. Сьогодні Іран є найбільш важливим партнером росії, враховуючи його роль в обході санкцій і надання Москві військових технологій.

Проте, незалежно від результату війни в Україні, посилення Ірану становить очевидну загрозу для російських важелів впливу на нафтові ринки і для здатності москви диктувати умови у відносинах з Тегераном. І якщо Іран зможе домінувати на Близькому Сході і згуртувати умму в цілісну політичну одиницю, він матиме інструменти для підриву і кооптації 14 мільйонів мусульман росії, а також мусульман Центральної Азії.

Координація альянсу є складною для демократій і диктатур. Але демократії мають суттєву перевагу – відкриті і зрозумілі політичні системи, які зменшують страх і хибне сприйняття, чого диктатурам бракує за своєю суттю. росія, Китай та Іран знають, що поділу здобичі від євразійської позиції Америки буде недостатньо, щоб задовольнити кожну державу. Навіть якби ревізіоністи перемогли, конфлікт між ними був би гарантований, а це означає, що переваги, які ревізіоністи отримують від координації зараз, будуть нівельовані небезпекою підтримки потенційного супротивника в найближчому майбутньому.

Гамбіти за регіональну владу. Америка стикається з трьома ревізіоністами

Це актуально через вимоги, які стратегічна послідовність висуває до зовнішньої та оборонної політики. Великі держави повинні певним чином розставляти пріоритети серед загроз. Навіть США, індустріальний титан ХХ століття, не змогли утримувати з однаковими ресурсами європейський та азійський театри Другої світової війни. Сьогодні Америка стикається з трьома ревізіоністами. Вона може перемогти всіх трьох, якщо діятиме узгоджено зі своїми союзниками, але вона не може вести три війни високої інтенсивності одночасно.

Напад росії на Україну і підготовка Іраном нападу на Ізраїль, ймовірним початком якого стали масові вбивства з боку Хамасу 7 жовтня, – це гамбіти за регіональну владу. росія все ще прагне поглинути Україну (а разом з нею Молдову і Білорусь), домінувати на Кавказі, відірвати Туреччину від західного табору і захопити країни Балтії, створивши таким чином політико-економічний блок, здатний кинути прямий виклик Заходу.

Іран веде проти Ізраїлю війну на виснаження, яка має на меті занурити його у втрати і зруйнувати його економіку. Руйнуючи політичні підвалини єврейської держави і одночасно атакуючи американські об'єкти по всьому Близькому Сходу, Іран сподівається отримати ісламський контроль над Єрусалимом і використати його – і свою перемогу над американо-ізраїльським альянсом – для залучення під свої прапори всіляких ісламістів, катапультуючи себе до лідерства в ісламському світі.

Контрфакти, безперечно, неможливо довести. Проте розсудливий спостерігач за міжнародними подіями може порівняти нинішню ситуацію з альтернативою, в якій США не підтримали б боротьбу України проти росії, і москва захопила б Україну за кілька місяців. Іран у певний момент виступив би проти Ізраїлю. Хоча невідомо, чи повторилося б варварство 7 жовтня в іншій часовій лінії, але нездоланний антагонізм між імперіалістичною іранською теократією і націоналістичною єврейською демократією робив війну неминучою.

За відсутності нинішньої європейської війни, яку росія веде сама, вона все одно мала б вільні сили, здатні до експедиційного розгортання, включаючи бойові кораблі з ракетним озброєнням і сучасні ударні підводні човни, ударну авіацію і мобільні засоби протиповітряної оборони. Вона також мала б повітряно-десантні війська у складі чотирьох дивізій і трьох бригад та кілька підрозділів спеціального призначення, здатних швидко розгортатися на сусідньому театрі бойових дій. Присутність росії в Сирії залишалася б потужною. Цілком можливо, що росія, не обмежена війною в Україні, була б здатна розгорнути стратегічно важливі повітряні і сухопутні сили в Леванті і військово-морські сили в східному Середземномор'ї, як це було під час арабо-ізраїльської війни 1973 року.

Як розгортатиметься змагання сил незрозуміло. Але без війни в Україні США були б менш боєздатними

У 1973 році Радянський Союз різко збільшив військово-морські сили у східному Середземномор'ї, розгорнувши близько 100 військових кораблів і підводних човнів, щоб чинити тиск на Шостий флот США. Радянські та американські війська постійно промацували один одного, ведучи інтенсивне розвідувальне змагання, яке обидві сторони розглядали як прелюдію до відкритої війни. Радянські оперативні та технічні радники підтримували єгипетські та сирійські сили протягом усієї війни. Радянські спецназівці здійснювали рейди на ізраїльську територію, щоб захопити військову техніку, поставлену Заходом. А радянські пілоти, переодягнені під єгиптян або сирійців, цілком могли виконувати бойові завдання, так само, як переодягнені радянські пілоти воювали в Кореї. Більше того, Радянський Союз серйозно і достовірно погрожував інтервенцією проти Ізраїлю, привівши радянський повітряно-десантний корпус у стан підвищеної бойової готовності, висадивши радянську морську піхоту і перекинувши її до східного Середземномор'я, а також підвищивши готовність тактичної авіації на півдні СРСР.

Суть інтервенції полягала в тому, щоб врятувати єгипетські війська від неминучого знищення. Після першого зриву перемир'я ізраїльтяни оточили Третю єгипетську армію і опинилися всього за 60 миль від Каїра. Радянський Союз не прийняв би військового і політичного приниження свого головного регіонального союзника. Відповідь Сполучених Штатів, які привели американські ядерні сили в стан DEFCON 3, переконала СРСР у рішучості американців, розрядивши кризу. Але Москва, більш схильна до ризику, цілком могла б спровокувати гарячу війну.

Подібний крок сьогодні, якби росія мала на це сили, переслідував би інші цілі. Замість того, щоб намагатися врятувати перенапруженого союзника, росіяни прагнули б до змагання сил, змушуючи США прийти на допомогу Ізраїлю перед обличчям російської військової могутності. Якби не збитки, завдані війною в Україні, росія майже напевно могла б зібрати надводну групу з кількох крейсерів, есмінців і фрегатів. Її підводні човни класу "Кіло" можуть бути перекинуті до східного Середземномор'я. Вона може перекинути винищувальну і ударну авіацію на позиції в Сирії разом з системами ППО, призначеними для запобігання першого удару Ізраїлю і для того, щоб зробити американські дії проти Сирії надто дорогими, якщо не розв'язати повномасштабну війну.

Повітряно-десантні війська США також можуть бути приведені в стан підвищеної готовності для швидкого повітряного десантування в Сирію, що потенційно загрожує американським позиціям в Сирії та Іраку. Найманці "Ваґнера", які співпрацюють з російською військовою розвідкою, можуть завдати удару по американських базах по всьому регіону. І весь цей час можна було б очікувати постійного потоку російських ядерних погроз.

Абсолютно незрозуміло, як розгортатиметься це змагання сил. Воно продемонструвало б ті ж самі російські якісні та логістичні проблеми, які сьогодні спостерігаються в Україні. Але в будь-якому випадку, без війни в Україні США були б менш боєздатними, а Європа, яка зараз розділена щодо своєї реакції на кризу на Близькому Сході, виступила б єдиним фронтом проти американського втручання.

У росії немає військових можливостей, але вони є у інших. Тож США слід тримати лінію по всьому євразійському периметру

Сьогодні російські сухопутні і повітряно-десантні війська зазнали поразки за майже два роки жорстоких боїв завдяки поєднанню української майстерності і героїзму із західним озброєнням. Тактичні військово-повітряні сили росії зазнали серйозних втрат. Її ударна авіація в переважній більшості задіяна в операціях в Україні. Її військово-морський флот не можеа ні вийти з порту, ані пройти транзитом із Середземного в Чорне море. У неї немає додаткових засобів протиповітряної і протиракетної оборони, які росія могла би перекинути до Сирії, щоб зірвати ізраїльські або американські наступальні дії.

Близькосхідна криза може загостритися, як мінімум, через сплановані Іраном ракетні обстріли ізраїльської інфраструктури та населених пунктів, здійснені Хезболлою, а можливо, і через наземне вторгнення на Голанські висоти. Напади на американські бази і військові кораблі вже почалися і будуть продовжуватися. Проте якою б жорстокою не була ця війна, США не доведеться мати справу з другою євразійською ревізіоністською інтервенцією у військовому плані. Дійсно, єдиною відповіддю росії на нинішню близькосхідну кризу було розгортання кількох літаків, озброєних гіперзвуковими ракетами, для патрулювання Чорного моря – крок, спрямований на те, щоб викликати істерику в західних коментарях, а не на зміну військового балансу.

Противники Америки можуть обирати час і місце для своїх атак на американську структуру безпеки в євразійському регіоні. Але США також можуть управляти ситуацією. Підтримуючи Україну, США послабили російський потенціал і тим самим забезпечили собі набагато більшу стратегічну гнучкість на Близькому Сході. Аналогічно, нейтралізація іранського потенціалу в найближчі місяці значно полегшить для США підтримання балансу в Індо-Тихоокеанському регіоні в найближчі роки.

Індо-Тихоокеанський баланс, звичайно, зміщується в неправильному напрямку – Китай зараз більш потужний в регіоні, ніж будь-коли в історії, що робить спроби Китаю переглянути політичні домовленості в Індо-Тихоокеанському регіоні більш імовірними. Проте думка про те, що Китай може вдарити блискавкою з неба, є фантастичною, враховуючи масштаби зусиль, які знадобилися б для захоплення Тайваню, навіть якщо б США не втрутилися. Китай може застосовувати поетапну стратегію тиску і підриву, наприклад, все більше розгортати військово-морські кораблі для обходу Тайваню, відправляти винищувачі і бомбардувальники навколо острова і використовувати торгові судна, такі як рибальські траулери, для порушення території американських партнерів. Але це також пов'язано з ризиками – це підірве стратегічну і оперативну несподіванку Народно-визвольної армії. Тотальна атака, а не кампанія в сірій зоні, яка не використовує військові інструменти, але включає кібернетичні, економічні та дезінформаційні заходи, швидше за все, буде виявлена за кілька тижнів або місяців до неї, навіть під час періоду тиску. Незважаючи на це, уважні Сполучені Штати можуть зібрати своїх союзників і мобілізуватись на випадок конфлікту. Америка матиме набагато більше таких союзників і набагато більший економічний потенціал для мобілізації на війну, якщо збереже сприятливий баланс в Європі і на Близькому Сході.

Альтернативою є мобілізація ресурсів лише для великої війни – стратегія, якої дотримувалися демократичні країни в 1930-х роках. Британське умиротворення випливало насамперед зі страху перед великою війною, але французи послідовно переконували себе, що зосередження ресурсів і вичікування часу зрештою поставить Париж у вигіднішу позицію проти Берліна. Результатом стало падіння Франції і майже повне домінування Гітлера в Європі. Сьогодні США повинні взяти це до відома і тримати лінію по всьому євразійському периметру.

Сет Кропсі – засновник і президент Йорктаунського інституту. Він служив морським офіцером і обіймав посаду заступника міністра військово-морського флоту, а також є автором книг MAYDAY і SEABLINDNESS.

Джерело: National Review