Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket

Після шести ігрових днів визначилися півфіналісти King Media Basket — першої всеукраїнської медійної баскетбольної ліги, яка об’єднує зірок шоу-бізнесу, спортсменів та інфлюєнсерів.

До півфіналу вийшли King Crew, First HOTC, PSSS Team та Fake Taxi. Саме ці команди поборються за головний приз у 300 000 гривень та звання першого чемпіона ліги.

Вже 1 листопада команди зустрінуться у вирішальних матчах. У фінальний день відбудуться три ігри: дві півфінальні зустрічі та гранд-фінал, який визначить першого чемпіона ліги. Окрім цього, заплановано данк-контест і презентаційний матч — медійні гравці проти президентів команд, який обіцяє стати видовищним шоу для фанатів баскетболу.

Генеральним спонсором King Media Basket виступає betking — ліцензований букмекер що входить до King Group, який активно підтримує розвиток спорту в Україні та сприяє популяризації медійного баскетболу як нового масштабного спортивного формату.

Як завершилися попередні ігри

За підсумками регулярного етапу перше місце посіла King Crew — шість перемог, одна поразка, різниця +18 очок. Друге місце дісталося First HOTC, яка має стільки ж перемог, але з найкращою різницею очок у лізі — +103. Третє місце здобула PSSS Team з показником 5–2, а четверте — Fake Taxi з 4–3. Команди OG, Renthen Basket, Averina та Undergods не потрапили до півфіналу.

Емоції, боротьба та нова сторінка українського баскетболу

Протягом трьох насичених вікендів на майданчику зустрілися медійники, спортсмени, артисти та інфлюєнсери. Глядачі стали свідками запеклих поєдинків, видовищних моментів і неочікуваних результатів, що підтвердили — медійний баскетбол в Україні лише набирає обертів.

1 листопада у Prostir Hall на ВДНГ стане відомо, хто увійде в історію як перший чемпіон King Media Basket. Уболівальників чекають фінальні батли між медійними зірками та легендами баскетболу, видовищні данки та презентаційний матч, а партнерство з betking робить турнір ще більш яскравим, масштабним і значущим для спортивного середовища.

Довідка про betking

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттінгу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

