У той час як британська Guardian оголошує про "продаж" 233-річного видання Observer компанії Tortoise Media, Керол Кадвалладр, яка понад 19 років працювала на видання, у своєму розслідуванні намагається ближче ознайомитися з її інвесторами. Чи є щось спільного між тим, що Маск планує стати донором партії "прокремлівського" британського політика Найджела Фараджа і купівлею "енергетичними баронами" ліберальної британської газети, покаже час.

Прохолодного грудневого ранку два тижні тому до одного з найбільш вражаючих особняків Великої Британії, розташованого в глибині сільської місцевості Букінгемширу, почали під'їжджати автомобілі з одними з найпотужніших гравців у світовій енергетиці.

Гості вийшли на подвір'я зі скульптурою Аніша Капура та приголомшливим дзеркальним басейном з видом на долину Ейлсбері і увійшли до приголомшливого переобладнаного молочного заводу, перетвореного на стримано розкішний простір для проведення мистецьких заходів на території садиби Ваддесдон.

Офіціанти розносили закуски до сніданку, приготовані шеф-кухарем, нагородженим зіркою Мішлен. Господарі – засновник і головний редактор Tortoise Media і Патрік Гендлі з Brunswick Group, City PR-компанії, серед нинішніх клієнтів якої – Aramco із Саудівської Аравії, – вітали гостей з усього світу.

Щорічна подія є коштовністю в короні Tortoise Media, яка проводиться у партнерстві з Brunswick Group та Фондом Ротшильда, заснованим другом і наставником Гардінга, легендарним фінансистом Джейкобом Ротшильдом, 4-м бароном Ротшильдом, родинним маєтком якого є Ваддесдон, що й досі перебуває в управлінні родини.

У Гардінга, колишнього редактора The Times і директора BBC News, того дня були й інші справи на думці. Адже 5 грудня був також другим днем історичного страйку журналістів Guardian та Observer – першого за пів століття. Вони переважною більшістю проголосували за нього на знак протесту проти "продажу" найстарішої у світі недільної газети, яка є основною частиною новинної організації Guardian – Observer, компанії Harding's Tortoise Media.

Хоча пікет відбувався у морозний грудневий ранок, настрій був піднесений. Журналісти ще не знали, що пізніше того ж дня на екстреному засіданні Scott Trust, приватної компанії, яка володіє історично прогресивними і ліберальними газетами Guardian та Observer, погодиться на угоду, навіть якщо вони все ще страйкуватимуть.

Вони також не знали – до цього моменту, що, стоячи на пікеті, Гардінг вітався з членами енергетичної "консультативної ради" Tortoise, серед яких було ім'я, надто знайоме тим, хто відстежує геополітику світової енергетики: колишній виконавчий директор BP Боб Дадлі, найбільш відомий у США як керівник ліквідації наслідків катастрофічного розливу нафти в Мексиканській затоці та прихильник Дональда Трампа. Минулого місяця він відвідав телестудії, щоб розповісти глядачам, що перемога Трампа – це перемога енергетичних і бізнес-інтересів США.

кремлівські оглядачі також знають Дадлі: він очолював бурхливе спільне підприємство BP з російською нафтовою компанією ТНК, а згодом зайняв місце в раді директорів "Роснєфті", російської нафтової компанії, яку очолює один із найближчих союзників путіна Ігорь Сєчін.

Боб Дадлі (праворуч), колишній член правління "Роснєфті" і нинішній член консультативної ради з питань енергетики Tortoise Media, на "Форумі відповідальної енергетики" Tortoise Media в день, коли Scott Trust погодився передати медіагрупі 233-річну газету Observer.

Фактично, Дадлі був членом правління "Роснєфті", коли компанія приєдналася до Романа Абрамовіча у судовому процесі проти журналістки-розслідувача Кетрін Белтон, який 18 організацій зі свободи преси охарактеризували як "SLAPP" (стратегічний судовий процес проти участі громадськості), спрямований на те, щоб завадити Белтон та іншим журналістам робити репортажі.

Справа Белтон стала резонансною і посилила громадський і політичний тиск з метою реформування закону. Дадлі, навпаки, не зробив жодних публічних коментарів і пішов у відставку лише після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Але Дадлі не просто входив до ради директорів "Роснєфті" на той час. Він входив і досі входить до "консультативної ради" енергетичної компанії Tortoise Media.

Гардінг, який виступав на цьогорічній конференції Truth Tellers, присвяченій журналістським розслідуванням, організованій Тіною Браун у пам'ять про її чоловіка, легендарного редактора Sunday Times сера Гаррі Еванса, відмовився коментувати зв'язок Дадлі з новинною організацією.

Дадлі був частиною групи, яка організувала цей захід, формувала його зміст і навіть у 2022 році, через кілька місяців після того, як він остаточно вийшов зі складу правління "Роснєфті", вписав своє ім'я у запрошення разом із Джеймсом Гардінгом, Джейкобом Ротшильдом і директором американської нафтової компанії Oxy Клер Перрі О'Ніл.

З травня цього року Дадлі також отримав нову роботу: він входить до складу правління національної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco.

Для Джеймса Гардінга це був дуже напружений час. Він був у вирі складних і суперечливих переговорів щодо угоди з Observer – угоди, проти якої протестували журналісти, шість колишніх редакторів і понад 100 діячів мистецтва та культури, і яка спантеличила галузевих аналітиків. Проте, незважаючи на все це, він знайшов час бути присутнім на заході і виголосив вступне слово з притаманним йому ентузіазмом та енергією.

Це свідчить про те, наскільки важливою для Tortoise є щорічна подія – Форум відповідальної енергетики.

Джеймс Гардінг виступає на Форумі відповідальної енергетики у маєтку Ваддесдон в день, коли власник Guardian & Observer, Scott Trust, погодився передати йому Observer та інвестувати ще 5 мільйонів фунтів стерлінгів у Tortoise Media.

Поряд з керівником техаської компанії Oxy (раніше Occidental Energy) Клер Перрі О'Ніл; старшим віцепрезидентом BP Енн Девіс; генеральним директором Crescent Petroleum Маджидом Джафаром, найбільшої приватної нафтогазової компанії на Близькому Сході і донором Консервативної партії; і радником з питань енергетики, який працював з BP над угодою з ТНК з росії Філіпом Ламбертом, є ще один великий звір: колишній генеральний директор і досі головний акціонер однієї з найбільших сировинних компаній у світі Glencore Іван Глазенберг.

Глазенберг заробив мільярди за одну ніч, коли Glencore злетіла до небес, і зараз він є одним із найбагатших людей у світі. Він також був членом правління "Роснєфті" за часів Ігоря Сєчіна, хоча пішов у відставку трохи раніше, ніж Дадлі, у 2019 році. Але його найбільш екстраординарною претензією на славу є те, що путін особисто нагородив його медаллю "Орден Дружби" у 2017 році за внесок у "зміцнення співпраці з росією", після того, як Glencore придбала 19,5% акцій "Роснєфті".

Це було після вторгнення росії в Крим у 2014 році та вбивства 298 пасажирів рейсу MH17. Це було після того, як Управління національної розвідки США надало оцінку, що путін особисто замовив кампанію впливу проти Гілларі Клінтон на президентських виборах у США 2016 року.

путін зустрічається з генеральним директором Glencore Іваном Глазенбергом під час зустрічі з керівниками компаній, що беруть участь у приватизації "Роснєфті" у 2017 році. Фото: Associated Press/Alamy

Глазенберг пішов у відставку з посади генерального директора Glencore, коли у 2022 році влада США визнала її винною у вчиненні злочинів, передбачених Законом про корупцію за кордоном, але звинувачення стосувалися десятирічної злочинної схеми хабарництва, яка включала виплату хабарів на сотні мільйонів доларів, за що компанія була оштрафована на 1,1 мільярда доларів.

Корпоративне захоплення? Марнославний проєкт з низькою капіталізацією в пошуках комерційної моделі

Гардінг заснував Tortoise Media у 2019 році під гаслом "Повільні новини". Експериментуючи з довгими текстами, а потім відмовляючись від них, найвідомішим продуктом стали наративні подкасти. Вони отримали нагороди. Один із них навіть перетворився на серіал на Netflix.

Подкасти приносять гроші, але у вигляді "чату": у Великій Британії The News Agents та The Rest is Politics започаткували фінансово прибуткову модель, отримуючи дохід від реклами, випускаючи регулярний контент щонайменше двічі на тиждень, якщо не частіше.

Обмежені серії, такі як "Чавун" від Tortoise або її остання серія "Шпигуни Ілона", навряд чи принесуть значний дохід у короткостроковій перспективі – їхня цінність ґрунтується на потенційній експлуатації інтелектуальної власності в довгостроковій перспективі, азартній грі, яка може окупитися, а може і не окупитися. Тим часом подкасти-розслідування вимагають багато часу та ресурсів, а штат Tortoise налічує приблизно 60 співробітників.

Як приватна компанія, її остання звітність свідчить лише про те, що вона зазнала збитків у розмірі 4,6 мільйона фунтів стерлінгів за обороту в 6,2 мільйона фунтів стерлінгів. Фактично, бізнес-редактор The Sunday Times описав фірму цими вихідними як "марнославний проєкт з низькою капіталізацією в пошуках комерційної моделі". Але коли Джеймс Гардінг зустрівся з журналістами Observer після того, як стало відомо, що Guardian вступила у конфіденційні та ексклюзивні переговори про продаж йому газети, він запевнив їх, що "за грошима стоять гроші".

Але звідки взялися гроші, що стоять за грошима? І що це означає для журналістики Observer? Тому що ззовні здається, що журналістика Tortoise, можливо, найменше приносить дохід, і що справжнім м'ясом його фінансової моделі є корпоративні зв'язки: бізнес-форуми та заходи для корпоративних партнерів.

Форум відповідальної енергетики є одним із флагманів, але протягом року Tortoise проводить й інші, зокрема Форум відповідального інвестування та Форум відповідального штучного інтелекту (обидва також проводяться Фондом Ротшильда у Ваддесдоні), а також мінізаходи з низкою корпоративних партнерів, від Інституту глобальних змін Тоні Блера до крипто-трейдингового стартапу Chia Network.

Вони мають схожий формат: Tortoise проводить захід, а Джеймс Гардінг представляє або бере інтерв'ю у топменеджера організації, відеозаписи якого зазвичай завантажуються у соціальні мережі як журналістський контент. Немає жодних позначок, щоб відрізнити контент корпоративних партнерів від іншої журналістської діяльності.

Це модель "pay for play", в якій компанії отримують можливість продемонструвати свої продукти або клієнтів разом із журналістами та запрошеними гостями.

Tortoise Media не винайшла тут велосипед. Багато новинних організацій проводять заходи, які спонсорують великі корпорації, хоча зазвичай вони не настільки тісно пов'язані між собою. Але що незрозуміло, і про що зараз запитують журналісти Guardian та Observer: чи впливає це на редакційне висвітлення подій у Tortoise?

У неділю, коли Сирія домінувала у світових заголовках, підхід Tortoise до "повільних новин" привів її до іншого шляху. Головна новина вийшла під заголовком "Саудівська Аравія і мистецтво щедрості". Гачком став успіх країни в отриманні права на проведення Чемпіонату світу з футболу серед чоловіків у 2034 році. Стаття ґрунтувалася на фактах і зазначала, що Саудівська Аравія, за повідомленнями, стратила 303 особи у 2024 році, але суть статті полягала в тому, що британський світ мистецтва відчайдушно потребує грошей, а також у тому, що Саудівська Аравія "скасувала релігійну поліцію, дозволила жінкам керувати автомобілем, відмовилася від сегрегованих ресторанів і скасувала закони про опікунство чоловіків".

Про пряме фінансування не йдеться, але розкриття партнерства Tortoise з Brunswick і включення Патріка Гендлі, який діє від імені Saudi Aramco, і Боба Дадлі, члена правління Saudi Aramco, до складу її власної консультативної ради з питань енергетики, привертає увагу до висвітлення подій Tortoise.

Раніше цього року Aramco та ФІФА оголосили про глобальне партнерство, яке надасть компанії спонсорські права на Чемпіонат світу з футболу серед чоловіків у 2026 році та Чемпіонат світу серед жінок наступного року. А Фонд Ротшильда, ще один ключовий партнер Tortoise, уклав пряме партнерство з урядом Саудівської Аравії, прийнявши міністрів і посла Саудівської Аравії на саміті з питань "зеленої" енергетики.

Що не зрозуміло, і про що Джеймс Гардінг відмовився говорити, так це те, чи впливають комерційні контракти Tortoise на те, що і як вона висвітлює. Замість цього він опублікував заяву, в якій виклав свою відданість журналістиці та заснував незалежну редакційну колегію, яку очолив його перший журналістський бос, колишній співробітник Financial Times Річард Ламберт.

Голова фонду Scott Trust Оле Якоб Сунде, якому належать Guardian і Observer, також відмовився відповідати на запитання про зв'язки Tortoise з енергетичними компаніями.

У 2020 році Guardian звернулася до читачів із закликом підтримати її після того, як оголосила про заборону реклами компаній, що видобувають викопне паливо. У заяві, підписаній генеральною директоркою газети Анною Бейтсон, йшлося: "Наше рішення ґрунтується на багаторічних зусиллях багатьох представників цієї галузі, спрямованих на те, щоб запобігти значущим кліматичним діям урядів у всьому світі". Вона підкреслила, що Guardian вже писала про те, як лобіювання з боку енергетичних компаній явно шкодить справі захисту довкілля.

Китайський синдром. Співпраця з Тенгбо

Саудівська Аравія – не єдина держава зі значними енергетичними інтересами і грошима, які можна витратити. Цього тижня в заголовках новин домінувала інформація про ймовірного китайського шпигуна, який подружився з принцом Ендрю.

Після посилення політичного тиску ім'я Ян Тенгбо було оприлюднене, і в центрі уваги опинилися масштабні операції китайського уряду з впливу на Велику Британію. Колишній лідер Консервативної партії Ієн Дункан Сміт заявив в інтерв'ю BBC, що "Ян Тенгбо не був вовком-одинаком", і вказав на близько 40 000 оперативників, які, як відомо, "проникли в кожну сферу економіки Великої Британії".

Частина діяльності Тенгбо у Великій Британії здійснювалася через лобістську фірму Hampton Group International, і журналісти були зайняті відстеженням його розгалуженої мережі контактів і ділових партнерів, включаючи конференцію, яку він допоміг організувати у 2019 році – 15-й Всесвітній з'їзд китайських підприємців, головним модератором пленарного засідання якого був Джеймс Гардінг.

Це був перший з'їзд, який відбувся за межами Китаю, у лондонському центрі ExCel, де, як повідомила газета China Daily, зібралося 3500 осіб, "щоб сприяти здоровим відносинам між британським і китайським бізнесом у всьому світі".

Лорд Ротшильд, близький друг і наставник Гардінга, бізнес-партнер батька його дружини і палкий прихильник інвестування в Китай, до своєї смерті у лютому цього року входив до керівного комітету конференції, яку очолював Ян Тенгбо, і виступив з однією з ключових промов.

Немає жодних припущень, що Джеймс Гардінг або Tortoise Media були залучені до незаконної діяльності або зробили щось погане, але Гардінг відмовився повідомити, чи платили йому або Tortoise Media за участь у заході, чи мав він якісь подальші справи з Ян Тенгбо, або чи мала Tortoise Media якісь комерційні справи з китайськими фізичними або юридичними особами.

Три роки тому, в той самий рік, коли Гардінг відвідав захід ExCel, Ян Тенгбо, посол КНР у Великій Британії, якого на початку цього року викликали до Міністерства закордонних справ через звинувачення в іноземному втручанні, виступив перед учасниками Форуму відповідальної енергетики, організованого Tortoise Media у маєтку Ротшильдів Ваддесдон. Tortoise Media не повідомляла про його слова, і немає жодних інших записів цього заходу, але посольство Китаю опублікувало його промову на своєму вебсайті.

Угода відбудеться. Імена інвесторів втаємничені

Таємниця все ще оточує особистість останнього раунду інвесторів Tortoise. На зустрічі 6 грудня, наступного дня після Форуму відповідальної енергетики, організованого Tortoise, і на другий день страйку журналістів, Scott Trust, власник газет Guardian і Observer, оголосили, що "продаж" триватиме.

Насправді, ніякого "розпродажу" немає. Scott Trust зобов'язався передати Observer компанії Tortoise Media та її інвесторам разом із грошовою виплатою у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Це доповнить 20 мільйонів фунтів стерлінгів, які Tortoise вже зібрала і які будуть інвестовані у новостворену об'єднану редакцію Observer-Tortoise.

На зустрічі генеральну директорку Guardian Анну Бейтс попросили назвати імена інших інвесторів Scott Trust. Вона відповіла, що це "занадто довгий список" і що вона надішле його електронною поштою після зустрічі. Список досі не оприлюднений. Цього тижня ми зв'язалися з Guardian, головою Scott Trust, засновником і головним редактором Tortoise і попросили розкрити імена інвесторів, але вони відмовилися відповісти.

Під час презентації для співробітників у жовтні Джеймс Гардінг повідомив журналістам Observer, що серед інвесторів був існуючий інвестор Tortoise, генеральний директор американської фірми прямих інвестицій Hellman and Friedman Патрік Гілі. Про це також повідомила газета Telegraph. Зрозуміло, що питання про Гілі були серед тих, які група організацій, що захищають свободу преси, надіслала до Scott Trust у зв'язку із занепокоєнням щодо "продажу" Observer, в яких зазначалося, що Hellman and Friedman отримали інвестиції від Фонду національного добробуту Саудівської Аравії після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, і що Гілі входив до складу інвестиційного комітету цього фонду.

Цього тижня представник Гілі заявив, що він інвестує в Tortoise як приватна особа, а не від імені своєї фірми. Він повідомив, що, всупереч заяві Гардінга, не братиме участі в останньому раунді. Tortoise Media та голова Scott Trust відмовилися від коментарів.

P.S. Це розслідування було опубліковане 18 грудня та оновлене 20 грудня 2024 року, а вже 22 грудня Керол Кадвалладр повідомила у своєму аккаунті X, що Guardian розриває її контракт після 19 років безперервної роботи без будь-яких виплат. Вона також додала, що не єдина: третина співробітників Guardian та Observer мають або нульовий робочий день, або фіктивні "фріланс-контракти". Пані Кадвалладр, журналістка-розслідувачка, яка написала кілька резонансних історій про Brexit, є одним із найвідоміших авторів Observer, чиє розслідування Cambridge Analytica принесло їй номінацію на Пулітцерівську премію у 2019 році.

