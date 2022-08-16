Мер Києва оголосив про своє розлучення. Так Віталій Кличко відповів на запитання, чим займається його дружина у важкий для України час

Днями мер Києва Віталій Кличко повідомив мешканців столиці, що взимку буде важко. Як і кожен мер європейської країни у нинішній складній ситуації (а Україні, звісно, сьогодні найскладніше), він попросив киян підготуватися до того, що взимку в домівках буде холодніше ніж зазвичай. Та повідомив в інтерв'ю виданню "Бабель" про розлучення з дружиною Наталією.

На допомогу меру IPress опитує фахівців та згодом розкаже як ефективніше та економніше підготуватися до похолодання, поки наші платіжки ще не містять цифри з трьома нулями за опалення. А зараз пропонуємо пригадати важливі моменти з подружнього життя Кличка та знайти відповідь на запитання, чому він повідомив про розлучення саме зараз. Ми з повагою ставимося до їхнього особистого життя, тому обійшли стороною всі плітки та зібрали лише підтвердженні факти про їхній шлюб.

Може Наталія досі мріє про весільне вбрання. Адже пара має дітей, але не мала шлюбної ночі

Одні джерела стверджують, що пара побралася у квітні 1996 року. Інші переносять весілля аж на рік. Сама Наталя в інтерв'ю ЗМІ казала, що вони з Віталієм одружилися у 1997 році. В родині, ймовірно, правильною вважають першу дату. Бо саме з неї минули 25 років, коли мер столиці у коментарях журналістам пояснював, що забув привітати дружину зі “срібним весіллям” – 25-річчям спільного життя.

"Річниця була… ой-йой-ой. Я вже не пам'ятаю. Справжній чоловік, який нічого не пам'ятає... У мене така професія була. Я займався боксом. Бокс такий важкий вид спорту, іноді пропускаєш удари. Знаєте, іноді не пам’ятаю", – жартівливо виправдовувався Кличко.

Весільних фото Кличків у мережі не знайти. Адже їх не існує. Як і не було ані гучної гулянки, ані шлюбної ночі… В день весілля Віталій мало не відразу після офіційної церемонії розпису в стінах Центрального київського РАГСу поїхав до аеропорту. Вже відомий на той час боксер разом з братом Володимиром летіли до Німеччини.

Наталя поставилася з розумінням. Мовляв, потім відгуляємо, коли буде зручний час.

"Мене втішає приклад голлівудських зірок, які десятиріччя живуть разом, народжують дітей, а потім дорослі діти ведуть їх до вівтаря. Може, і наша донька нестиме за мною вельон", - казала вона в інтерв'ю через кілька років після одруження.

Втім, ані гучного весілля, ані вінчання в церкві у пари не відбулося ані за рік, ані після народження доньки. Через десяток років спільного життя з Віталієм Наталя зізнається телеведучій Каті Осадчій у ефірі "Світського життя", що вона все ще мріє про весільну сукню та фату.

Спочатку Віталій лякав Наталію, але страх щез після спілкування. А потім з'явилися діти

Хто був ініціатором стосунків? Однозначно, Віталій. Спортсменка і модель Наталя Єгорова не страждала на нестачу чоловічої уваги, коли Віталій почав виявляти знаки прихильності до неї й відвідувати всі модні покази за її участі. Та залицяння були, хоч і шикарними, але стандартними – величезні букети квітів, запрошення до ресторанів.

Як згодом казатиме сама Наталя, спочатку його кремезність не вабила, а навпаки, відштовхувала. Їй було лячно, коли він сидів в перших рядах і уважно слідкував за її дефіле.

Запрошення на першу вечерю Наталя прийняла через півроку. І після спілкування страх щез. Деталі їхніх романтичних зізнань питайте в київського Мосту закоханих – кажуть, саме він неодноразово був їхнім місцем побачень.

Коли Віталій виходив на ринг, дружина завжди була серед глядачів-вболівальників. Вона лише двічі пропустила його бої – коли народжувала двох старших дітей.

У Віталія і Наталії їх троє. 16 травня 2000 року з'явився на світ первісток Єгор-Даніель. За ним – 24 листопада 2002 року – донька Єлизавета-Вікторія. Подейкують, що її ім'я Вікторія присвячено перемозі батька над Ларрі Дональдом, адже дитина з'явилася на світ за лічені години за дві години до переможного бою. А Victoria – в римській міфології – богиня перемоги.

У 2005 році в пари народився син Максим-Олександр. Кажуть, його назвали на честь відомого німецького боксера Макса Шмеллінга, першого німецького чемпіона світу у суперважкій вазі.

Росли й виховувалися діти в німецькому Гамбурзі.

Єгор-Даніель вчився у престижному американському приватному коледжі Ренсом Еверглейдс Скул у Маямі, а потім у Великобританії за спеціальністю «бізнес-менеджмент». Донька в Нідерландах вчиться на психолога.

З початку політичної кар'єри Віталія дружина залишилася у Німеччині. Їй не стало для кого готувати

У 2013 році Віталій полишає професійний спорт, але йде не на відпочинок, а у велику політику. Очолює Київ. Дружина в цей час у Німеччині будує кар'єру співачки, записує пісні, знімає кліпи. Віталія вважають зразковим сім'янином, Наталю – ідеальною дружиною та матір'ю. У 2011 році німецький журнал Gala визнав їх парою року.

Разом з тим вони ніколи не з'являються разом на публіці, коментарів не дають. Що відбувається в родині, можна лише здогадуватися. Та це нескладно. Ніхто давно не бачив їх удвох, в публічних коментарях ані Віталій, ані Наталія не згадують один одного. На світлинах з родинних свят – Наталя з дітьми сама. Віталій гучно святкує 50-річний ювілей, щедро роздає з цього приводу коментарі, але про дружину – ані слова.

Наталя пише в соцмережі: “Вам знайоме це почуття, коли канікули закінчилися, діти пішли з дому на навчання, гості розходяться додому і більше нема для кого готувати??? А для себе ну зовсім не хочеться…”

Віталій в інтерв'ю пресі неохоче відповідає на запитання про тонкощі життя на дві країни. Про дружину лаконічно зауважує: “Іноді бачимось… Кілька разів на рік”. І просить журналістів не лізти в його приватне життя. Коли його питають про родину, згадує лише маму, брата та дітей.

Довгоочікуване пояснення надійшло від самого Кличка: "Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років — різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно". Та тепер нова інтрига: чи не стоїть за цим розлученням якась третя особа? На доречне запитання чи вільне його серце, Кличко відповів, що воно зайняте Києвом. Але слід зауважити, що зізнання про розлучення пролунало у відповідь на запитання, чим наразі займається його дружина. Можливо, і дійсно, саме те, що Наталія у важку для Києва годину не розділила відданість чоловіка його місту стала точкою неповернення… Втім, тут же мер зазначив, що бажання розлучитися обопільне: "У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває".