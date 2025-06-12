Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times

Мерц змінює керівника німецької розвідки BND і покладає надії на нього. За інформацією німецького видання Spiegel, дипломат Мартін Єґер змінить на цій посаді Бруно Каля. Мартін Єґер зараз працює послом Німеччини в Україні, і його обізнаність буде затребувана, особливо з огляду на те, що росія планує напад на НАТО для перевірки дієвості Статті 5, як пише британська The Times.

Зміна у керівництві німецької служби зовнішньої розвідки є рішенням канцлера Фрідріха Мерца. Оскільки BND підпорядковується безпосередньо Федеральній канцелярії, вибір голови є справою канцлера, пише Spiegel. Уряд Німеччини поки що офіційно не підтвердив цю зміну. Однак, за інформацією німецького видання, рішення про призначення було прийнято вже давно. Нинішній президент BND Бруно Каль стане послом ФРН у Ватикані.

З Мартіном Єґером, одним із найдосвідченіших кризових дипломатів МЗС, BND має зазнати реорганізації в найближчі роки. Для цього розвідувальне відомство може розраховувати на значне збільшення фінансування. Федеральний уряд також має намір надати відомству більшу гнучкість у питаннях іноземного шпигунства і технічної розвідки, зазначає Spiegel.

Лідер ХДС Мерц з послом Єґером під час візиту до України у 2024 році.

За словами видання, перестановки у BND стали очевидними вже незабаром після зміни уряду. Мерц привів Філіпа Вольфа, донедавна одного з віцепрезидентів BND, до канцелярії як контролера розвідки. Відтоді ширяться чутки, що Мерц може також призначити нове вище керівництво BND.

Останніми роками Єґер мав багато контактів з роботою розвідувальних служб, як у Берліні, так і в кризових регіонах по всьому світу. На додаток до різних посад у Федеральному міністерстві закордонних справ, де він тимчасово виконував обов'язки речника міністра Франка-Вальтера Штайнмаєра, у 2013 році він став послом у столиці Афганістану Кабулі. Пізніше переїхав до Іраку, де з 2021 року очолював посольство в Багдаді. У Києві він перебуває з липня 2023-го.

У Берліні, як зауважує Spiegel, новий очільник BND може покладатися на мережу, яку він розбудовував роками. Окрім дипломатичної кар'єри в МЗС, він також обіймав посади у Міністерстві фінансів під керівництвом Вольфганга Шойбле, пізніше був державним секретарем у Міністерстві внутрішніх справ Баден-Вюртемберга в Штутгарті, а також у Департаменті допомоги розвитку в Берліні. Єґер також отримав досвід роботи в приватному секторі. У 2008-2013 роках він працював головним лобістом компанії Daimler AG.

Очікується, що за такої комбінації – Єґер на посаді президента BND і Філіп Вольф на посаді координатора розвідки в канцелярії – зусилля BND зі збору розвідувальної інформації прискоряться якнайшвидше. Вольфа вважають досвідченим і обережним розвідником; наприклад, торік він непомітно підготував обмін полоненими з росією, в результаті якого з російського ув'язнення було звільнено кількох громадян Німеччини та американського журналіста Евана Гершковича.

На відміну від попередніх президентів BND, вважає Spiegel, нинішня зміна верхівки розвідки не є відставкою. Ще до розпаду коаліції "Світлофор" Бруно Каль обговорював всередині партії, чи може він переїхати до Риму як посол Німеччини при Святому Престолі. Тепер новий німецький уряд задовольнив його бажання.

За вісім років перебування на посаді Каль пережив кілька делікатних справ. Він та його агенти неодноразово потрапляли під вогонь публічної критики. У 2021 році, наприклад, його звинуватили в недооцінці загрози захоплення влади талібами в Афганістані. Наступного року іноземні спецслужби розкритикували BND за те, що вона нібито недостатньо рішуче попередила німецький уряд про російське вторгнення в Україну. Того ж року було викрито агента BND, який продавав російським спецслужбам секретні дані про внутрішню роботу німецької розвідки.

Spiegel наголошує, що на його наступника у BND чекає складне завдання. З огляду на численні кризи у світі, експертиза відомства затребувана як ніколи. Зокрема, канцлер Мерц, який ставить зовнішню політику в центр роботи свого уряду, очікує від BND кришталево чистого аналізу та щоденної актуальної розвідки. Той факт, що Мартін Єґер обізнаний про Україну більше, ніж будь-хто інший, безумовно, має полегшити йому початок роботи на посаді голови BND.

Зміна керівництва німецької розвідки набуває особливого сенсу, оскільки Європою панує занепокоєння, що росія планує напад на НАТО "для перевірки дієвості Статті 5". Бруно Каль побоюється, що москва хоче повернути західний альянс до кордонів 1990-х років і "вигнати" США з Європи, пише британська The Times.

Каль попередив, що його відомство має конкретні докази того, що росія планує напад на територію НАТО. За його словами, російське керівництво більше не вірить у дотримання гарантій Альянсу щодо взаємодопомоги, передбачених статтею 5, і може спробувати це перевірити.

"Ми дуже впевнені, і у нас є розвідувальні дані на підтвердження цього, що повномасштабне вторгнення росії в Україну – це лише один крок на шляху росії на Захід", – сказав він у подкасті німецького видання Table Briefings. Каль уточнив, що "це не означає, що ми очікуємо, що великі танкові батальйони рушать зі сходу на захід".

Каль зазначив: "Ми бачимо, що НАТО має пройти перевірку на міцність своїх обіцянок про взаємодопомогу. У москві є люди, які не вірять, що стаття 5 НАТО все ще діє".

Як зауважує The Times, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус раніше вже виступав з подібними попередженнями. Він неодноразово заявляв, що Німеччина повинна бути "готовою до війни" до кінця десятиліття. "Станом на зараз я не думаю, що напад росії є ймовірним, – сказав Пісторіус в інтерв'ю Tagesspiegel торік. – За оцінками наших експертів, це може статися протягом п'яти-восьми років".

Ця оцінка збігається з оцінкою загрози, опублікованою в лютому Данською службою військової розвідки. Щойно війна в Україні закінчиться, кремль зможе вивільнити значні військові ресурси для ведення війни в країні, що межує з росією, протягом шести місяців, йдеться в доповіді.

Каль попередив, що москва прагне повернути НАТО до кордонів 1990-х років, "вигнати" США з Європи і розширити свій вплив будь-якими засобами. "Ми повинні придушити це в зародку", – наголошує він.

Він зазначив, що співпраця зі США залишається стабільною, незважаючи на періодичні напруження. "Американці дуже серйозно ставляться до статті 5, – вважає Каль. – Вони справедливо наполягають на тому, що Європа повинна зробити свій внесок".

Хоча війна все ще обмежується територією України, за словами The Times, Федеральна служба захисту конституції Німеччини BfV попередила, що москва все більше поширює конфлікт на західні країни за допомогою кібератак і шпигунства. росія, зокрема, почала використовувати так званих агентів низького рівня для вчинення диверсій, йдеться у щорічному звіті BfV, який був представлений у середу в Берліні. Вважається, що вони були задіяні для встановлення запалювальних пристроїв у посилках, що спричинило низку пожеж у європейських логістичних центрах минулого року.

"Ми помітили, що агресивна війна росії проти України призвела до того, що наш кіберзахист і захист від шпигунства все частіше випробовуються", – заявив віцепрезидент BfV Сінан Селім.

Джерела: Spiegel та The Times