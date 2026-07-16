Мерц застеріг MAGA від втручання у вибори в Європі. Нова програма США посилила підозри щодо підтримки ультраправих – Politico

Європейське видання Politico висвітлює публічний конфлікт між урядом Німеччини та адміністрацією Дональда Трампа через нову американську програму фінансування ініціатив із захисту "західної цивілізаційної спадщини" в Європі. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не втручається у вибори у США, і водночас відкрито застеріг Вашингтон від втручання у німецькі вибори, нагадавши про заборону іноземного фінансування партій.

Державний департамент США виділяє майже 5 мільйонів доларів на підтримку того, що у Вашингтоні називають "західною цивілізаційною спадщиною" в Європі, пише європейське видання Politico.

У середу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно розкритикував нову багатомільйонну грантову програму адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямовану на підтримку "свободи слова та релігійної свободи" в Європі.

Як зазначає Politico, ця ініціатива з'явилася на тлі зусиль Вашингтона підтримати націоналістичні партії в Європі, передбачених його Стратегією національної безпеки, а також дедалі тісніших зв'язків між командою Трампа та європейськими ультраправими силами, зокрема німецькою партією "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

"Ми не втручаємося у вибори в Америці – ми завжди цього дотримувалися", – заявив Мерц у Берліні, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи вважає він цю ініціативу легітимною публічною дипломатією чи політичним втручанням. Він додав, що не хоче, аби американський уряд або близькі до нього інституції втручалися у вибори в Німеччині.

У понеділок Держдепартамент США оголосив програму фінансування обсягом майже 5 мільйонів доларів, спрямовану на зміцнення демократичної стійкості, верховенства права, свободи слова та преси, а також захист прав людини в Європі. У супровідній заяві зазначено, що отримувачі мають працювати над питаннями національного суверенітету, міграції, цензури та практиками "правової війни" – використанням судових процедур як інструменту політичного тиску – відповідно до спільної політичної філософії, правових засад та "спільної західної цивілізаційної спадщини".

Першим про цю програму повідомило видання Financial Times, зазначивши, що окремі заявники можуть отримати гранти на суму до 3 мільйонів доларів.

Хоча в офіційному оголошенні політичні партії прямо не згадуються як можливі отримувачі коштів, Мерц наголосив на незаконності іноземного фінансування партій у Німеччині.

"Фінансувати політичні партії в Німеччині з-за кордону – незаконно", – заявив консервативний політик, додавши, що сподівається: "наші друзі в усьому світі" поважатимуть правила, встановлені в Німеччині.

Відповідаючи на запит Politico про заяви Мерца та про те, чи може програма підтримувати організації громадянського суспільства, пов'язані з європейськими ультраправими партіями, зокрема AfD, речник Державного департаменту США заявив Politico, що адміністрація Трампа й надалі віддана захисту демократії та прав людини в усьому світі, включно з Європою.

Речник додав, що програми США в Європі покликані допомогти європейським союзникам захищати ці права й принципи, а також їхню "цивілізаційну впевненість у собі" та суверенітет від тих, хто прагне їх підірвати.

Раніше високопосадовці Держдепартаменту США вже заперечували втручання у європейську політику, хоча проводили зустрічі з представниками ультраправих партій Європи, зокрема AfD.

Як зауважує Politico, наразі AfD лідирує в загальнонаціональних опитуваннях і має реальний шанс уперше сформувати уряд на рівні федеральної землі – у східнонімецькій Саксонії-Ангальт, де вибори відбудуться у вересні.

Видання нагадує, що на початку другого президентського терміну Трампа ультраправа партія охоче вітала публічну підтримку з боку Ілона Маска, технологічного підприємця та прибічника Трампа, а також виступ віцепрезидента Джей-Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції минулого року, де той розкритикував європейські політичні "брандмауери" проти ультраправих сил.

Втім, зазначає Politico, останніми місяцями керівництво партії, принаймні публічно, намагається дистанціюватися від руху MAGA, зважаючи на нинішню політичну ситуацію в оплотах ультраправих на території колишньої Східної Німеччини напередодні вересневих регіональних виборів.

У ширшому контексті, наголошує Politico, нова програма фінансування, схоже, має на меті передусім протидіяти спробам Європейського Союзу регулювати діяльність великих американських технологічних компаній.

У тексті програми зазначається, що наднаціональні інституції та уряди використовують державну владу, аби підривати фундаментальні принципи демократичного самоврядування за допомогою надто широких і розпливчастих законів щодо протидії мові ворожнечі та регулювання онлайн-контенту, які, за цим формулюванням, дають змогу переслідувати й карати людей за висловлювання, водночас пригнічуючи політичну участь громадян.

Джерело: Politico