Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян опублікував свіжі міркування про те, як українці та росіяни готуватимуться до наступальних кампаній в 2023 році та які фактори вони братимуть до уваги для їх планування. В цій частині йдеться про мету, задум, час та місце можливих наступів.

Минуло майже 11 місяців з початку російського вторгнення в Україну. Хоча наразі ми перебуваємо в періоді зниження темпів, обидві сторони планують наступальні операції на 2023 рік. Сьогодні я розпочинаю розгляд міркувань щодо планування і проведення широкомасштабних кампаній у 2023 році, який складатиметься з двох частин

Я не буду прогнозувати, де саме можуть відбутися ці наступальні операції. Незважаючи на це, широка підготовка до цих заходів характеризується кількома загальними міркуваннями, які я розгляну.

Контекст цих наступальних дій полягає в тому, що росія втратила ініціативу в цій війні на всіх рівнях. Хоча вона може здійснювати сплески безпілотних і ракетних атак, але навіть вони будуть знижувати свою ефективність у міру нарощування потенціалу протиповітряної оборони України.

росії необхідно провести наступальні дії для захоплення анексованих територій у 2022 році, переконати внутрішню аудиторію в доцільності проведення Спеціальної військової операції, поступово звинувачувати українські збройні сили - і виправдати мобілізацію свого особового складу та промисловості протягом останніх кількох місяців.

Однак можливості росії зробити це в короткостроковій перспективі обмежені. За останні 10 місяців вона зазнала значних втрат особового складу і техніки. Нинішні мобілізаційні зусилля не забезпечать такої ж якості з'єднань і техніки, як ті, що вони втратили.

Але з припливом мобілізованого особового складу росія матиме певний потенціал для наступальних дій у 2023 році. Важливо, що вона також має політичну волю для цього. Вона просто не має для цього тих ресурсів, які були у неї в лютому 2022 року.

Україна починає рік у кращій формі, ніж росія. Збройні Сили України набирають обертів, і їм надається цілий ряд нової техніки, такої як колісні артилерійські системи, БМП, самохідна артилерія та боєприпаси для проведення мобільних, наступальних операцій.

Як зазначив генерал Залужний наприкінці 2022 року, "ми зробили всі розрахунки – скільки нам потрібно танків, артилерії... важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв наступного року".

Досліджуючи те, як обидві сторони, ймовірно, будуть думати про майбутні наступальні операції в 2023 році, я буду використовувати наступні сім міркувань: мета, задум, час, розташування, ресурси, адаптація і політика. У цій частині будуть розглянуті перші 4.

Мета. Мета має значення на кожному рівні військових зусиль. Кампанії 2023 року матимуть бажану мету. Для росіян вона полягатиме в тому, щоб захопити територію, яка була "анексована" 2022 року. Частково їхньою метою буде також затягування часу, сподіваючись, що Захід втомиться від війни.

Для України мета дуже чітка і була чітко описана президентом Зеленським. Вона полягає в тому, щоб очистити від росіян всю українську територію і звільнити українців на окупованих територіях. Мета важлива у плануванні. Вона життєво важлива в управлінні та виконанні операцій.

Задум. Оперативне планування є важливим елементом військового професіоналізму. Завдяки гарному оперативному плануванню командири та їхні штаби визначають послідовність та організовують тактичні цілі та дії для досягнення стратегічних та політичних цілей.

Для України їм знадобиться план, який враховує, скільки наступальних операцій буде одночасно, і як послідовно буде здійснюватися кожна наступна операція. Цей план враховує основні зусилля, зусилля підтримки, командування і управління та можливості використання проривів.

Життєво важливим аспектом планування кампанії є визначення пріоритетів для розподілу сил, матеріально-технічного забезпечення, розвідки, транспорту та міжвидової взаємодії. Принаймні, теоретично, кампанії повинні бути інтегрованими та спільними, а не орієнтованими на окремі види військ.

Будь-який український оперативний план буде спрямований на уникнення того, що намагалися зробити росіяни під час свого вторгнення - наступати на кількох фронтах одночасно без очевидного головного зусилля і без єдності зусиль. Належний оперативний план також має стати основою для тактичного командування місією.

Час. На війні вміння використовувати час є одним з найважливіших міркувань при плануванні та виконанні військових дій. Колін Грей пише, що "кожним військовим планом на кожному рівні війни керує годинник".

Українці будуть воювати за найкращий час для переходу від наступальної операції під Кремінної до більш широкої кампанії. Це значна діяльність, що вимагає відмінної розвідки щодо російських резервів, бойових сил, логістики та пріоритетів.

На терміни проведення наступальних дій з обох сторін впливатиме можливість зосередити необхідну для ближнього бою кількість сил, інженерне забезпечення (для наступу потрібно багато інженерів), артилерійська підтримка, авіаційна підтримка, зв'язок, логістика, операції впливу, РЕБ тощо.

З обох сторін час для майбутніх наступів також буде визначатися рівнем виснаження сил противника, погодою (особливо хмарністю), фазами місяця (темрява все ще має значення), а також політичними міркуваннями (розглядаються далі в цій темі).

Нарешті, час буде продиктований здатністю кожної сторони послабити логістичні мережі противника, запаси (особливо боєприпасів), резерви (згадайте HIMARS по військових казармах), а також їх командні пункти напередодні наступальної операції.

Місце. Місце проведення будь-якого наступу буде важливим фактором. Яка частина України пропонує найбільший потенціал для захоплення території українськими військами, що може бути доступною? І де знаходяться значні концентрації російських військ?

Місцевість, якою буде проходити наступ, є важливим фактором планування. Чи буде наступ проводитись по закритій місцевості чи по відкритій місцевості. Чи будуть міста і населені пункти, і чи можна їх обійти? Кожна з цих обставин визначатиме темпи наступу військ, їх формування та логістичне забезпечення.

На цьому я завершую першу частину мого дослідження того, як обидві сторони можуть думати про планування своїх наступальних дій в Україні у 2023 році. Частина 2 буде опублікована згодом, і в ній будуть розглянуті останні три міркування: ресурси, адаптивна кампанія і політика. На цьому все.

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