Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн

Науковий співробітник Університету Осло в Норвегії Фабіян Гоффманн переконаний, що мораторій на розгортання ракет середньої дальності існував лише на папері. Крилата ракета 9М729, яку москва розгортала з 2017 року, насправді значно перевищує дозволені Договором обмеження дальності в 500 кілометрів. Отже, російські заяви про самообмеження є черговою пропагандистською аферою, спрямованою на перекладання відповідальності за крах договору на США та Європу.

4 серпня 2025 року росія оголосила, що більше не дотримуватиметься свого "самовстановленого" мораторію на розгортання ракет середньої дальності (наземних ракетних систем із дальністю від 500 до 5500 кілометрів), які раніше були заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), що втратив чинність у 2019 році після виходу з нього США.

Щоб продемонструвати, що росія ніколи не була в змозі видавати такий мораторій як щось достовірне, ця публікація подає технічний аналіз дальності крилатої ракети 9М729. Результати дослідження чітко вказують на те, що 9М729 значно перевищує обмеження дальності, встановлені ДРСМД.

Історія недотримання зобов'язань

Ключова проблема, пов'язана з ДРСМД, стосується наземної крилатої ракети 9М729 (за класифікацією НАТО – SSC-8). росія стверджує, що дальність 9М729 становить менше 500 кілометрів і тому відповідає вимогам ДРСМД. Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО відкинули це твердження.

США вперше публічно висловили занепокоєння щодо цієї ракети в 2013 році. Загалом вони понад 30 разів зверталися до російських колег з приводу 9М729, перш ніж ухвалити рішення про вихід з договору, оскільки росія не змогла або не захотіла усунути проблеми.

Оцінка США щодо недотримання росією договору ґрунтується на двох основних пунктах. По-перше, Сполучені Штати стверджують, що відстежили випробувальні запуски 9М729 як зі стаціонарних, так і з мобільних пускових установок, які продемонстрували траєкторії польоту ракети і понад 500 кілометрів, і менше цієї дистанції.

Конкретні методи збору інформації та місця пусків не були оприлюднені, але заяви США свідчать, що використовувалися супутникові знімки, телеметрія (перехоплення та аналіз переданих під час польоту ракети даних) та інші розвідувальні джерела.

По-друге, оцінки США, ймовірно, також базуються на технічному аналізі характеристик ракети, зокрема її максимальної дальності польоту за стандартною траєкторією.

Технічна оцінка недотримання росією зобов'язань

Зовнішнім спостерігачам, які спираються лише на відкриту інформацію, неможливо перевірити твердження США про наявність зібраних під час випробувань даних, що доводять порушення росією ДРСМД.

Втім, ми маємо достатньо достовірну технічну інформацію про ракету та її компоненти, що дає змогу здійснити незалежну оцінку технічного боку питання. Невідомо, яку вагу США надавали таким технічним оцінкам у своїх переговорах з росією – ймовірно, меншу, враховуючи, що вони могли напряму передати російським представникам засекречені дані з випробувальних пусків, що у будь-якому разі важило б більше.

З технічної точки зору ключовим чинником є загальна довжина 9М729, оскільки вона визначає об'єм внутрішніх паливних баків, які своєю чергою відіграють центральну роль у формуванні дальності польоту ракети.

На жаль, загальна довжина 9М729 невідома. Однак ми можемо досить точно її оцінити. Як зазначають інші аналітики, 9М728 (менш далекобійний "дружній" аналог 9М729) та 9М729, ймовірно, створені на основі сімейства ракет "Калібр". Зокрема, 9М728, схоже, значною мірою подібна до 3М14Е, яка має довжину 6,2 метра без прискорювача.

Згідно з російськими заявами, 9М729 на 53 сантиметри довша за 9М728, щоб вмістити більшу та модернізовану систему наведення. Це свідчить про те, що 9М729 має довжину щонайменше 6,73 метра, хоча насправді вона, ймовірно, дещо більша.

У 2019 році Sputnik News опублікував графічне зображення з контуром ракети 9М729, що відповідає заявленим росією параметрам: діаметру 51,3 см та довжині 6,73 м. Незрозуміло, чи команда Sputnik самостійно визначила ці розміри, чи отримала готове зображення з офіційних джерел для підтвердження версії москви. У підсумку це не має великого значення, оскільки графіка надає корисну основу для подальшого аналізу, який ґрунтується на заявах росії.

Цікаво, що навіть якщо взяти російські дані за чисту монету, ракета викликає серйозні підозри.

Припускаючи довжину 6,73 метра та враховуючи складні крила вздовж фюзеляжу, які проходять через частину секції паливного бака, а також припускаючи, що приблизно чверть повітрозабірної секції надає додатковий простір для зберігання пального, і що 10% загального об'єму необхідні для конструкції, трубопроводів, перегородок та невикористовуваних залишків, загальний об'єм паливних баків становить близько 0,433 куб. м. Інакше кажучи, ракета, ймовірно, може нести близько 433 літрів пального.

Високоефективне паливо, еквівалентне JP-10, до якого росіяни мають доступ, має густину 0,94 г /см3. Це означає, що паливний відсік може вмістити приблизно 407 кг палива, еквівалентного JP-10.

Сімейство ракет "Калібр" оснащується турбореактивними двоконтурними двигунами TRDD-50. Згідно з відкритими джерелами, ці двигуни мають максимальну тягу 4,4 кілоньютона, що еквівалентно 448,67 кілограм-сили (кгс), та питомою витратою пального 0,7 кг/(кгс·год). Це означає, що на максимальній тязі двигун спалює приблизно 314 кг пального за годину.

Якщо ракета рухається з крейсерською швидкістю близько 800 км/год (Мах 0,65), що, ймовірно, потребує приблизно 60% від максимальної тяги, витрата пального становить близько 188 кг/год. За наявності 407 кг пального це забезпечує тривалість польоту приблизно 2,16 години. Множення цього часу на середню крейсерську швидкість дає максимальну дальність близько 1728 кілометрів – значно вище за порогове значення 500 кілометрів, встановлене ДРСМД.

Ці висновки є доволі надійними.

По-перше, є вагомі підстави вважати, що довжина ракети значно перевищує 6,73 метра, подібно до інших ракет сімейства "Калібр". Більша довжина теоретично дозволяє збільшити об'єм паливних баків і, відповідно, дальність польоту.

По-друге, результати принципово не змінюються навіть за зміни ключових параметрів у розрахунках.

Наприклад, навіть якщо припустити, що за тяги 60% крейсерська швидкість становить лише 680 км/год, а не більш оптимістичні 800 км/год, дальність польоту все одно становитиме близько 1470 кілометрів.

Аналогічно, навіть якщо додатково припустити, що об’єм доступного пального менший на 20% (наприклад, через те, що бойова частина на 50% більша, ніж передбачалося спочатку), а питома витрата пального двигуна становить 1,0 кг/(кгс·год), тобто двигун значно менш ефективний, ніж очікувалося, максимальна дальність усе одно складе близько 786 км.

Насправді питома витрата пального мала б становити близько 1,55 кг/(кгс·год), щоб зменшити дальність до 500 км. Це значно вище за типові показники для турбореактивних двоконтурних двигунів, які використовуються у крилатих ракетах, і навіть перевищує витрати менш ефективних турбореактивних одноконтурних двигунів, що зазвичай знаходиться в діапазоні 1,1-1,3 кг/(кгс·год).

Якщо використовувати реалістичні характеристики роботи двигуна, єдиним способом зменшити дальність ракети до менше ніж 500 км було б встановлення сміховинно малого паливного бака відносно її розмірів. Саме це росія намагалася продемонструвати спостерігачам на своїй пресконференції 2019 року, порівнюючи 9М728 і 9М729. Однак це твердження важко підтримати, і без підтверджувальних доказів, які росія так і не надала, воно не може бути прийняте.

Інакше кажучи, аналіз переконливо свідчить, що 9М729 має дальність значно понад 500 км і, отже, є ракетою, що не відповідає вимогам ДРСМД.

Не "він сказав, вона сказала"

Мета цього аналізу полягає не в тому, щоб з ідеальною точністю обчислити дальність ракети. Це було б складно без доступу до самої ракети або засекречених даних.

Річ у тім, що, використовуючи наявну інформацію, відкриті інструменти, обґрунтовані оцінки та тести на надійність, можна довести, що 9М729, найімовірніше, перевищує обмеження дальності, встановлені ДРСМД. Інакше кажучи, навіть без доступу до протоколів випробувань, зібраних США і недоступних для громадськості, є вагомі підстави вважати, що росія порушила договір.

Тому твердження, яке, на жаль, досі лунає від деяких аналітиків – про те, що нам бракує інструментів для незалежної оцінки, хто мав рацію у питанні 9М729, є просто невірним і свідчить про слабку дослідницьку практику та відсутність незалежного судження.

Наявні докази прямо покладають тягар доведення на росію. Вона розгорнула ракетний комплекс, технічні характеристики якого переконливо свідчать, що він був заборонений ДРСМД. Це була відповідальність росії – продемонструвати, чому ракета є допустимою. Вона жодних таких зусиль не зробила, ймовірно, тому, що не могла надати необхідних доказів.

Проблемна історія росії з ДРСМД

Решта історії ДРСМД, безумовно, в минулому. Є додаткові підстави вважати, що від початку до середини 2000-х років росія вже не дотримувалася договору і розглядала його не як інструмент зміцнення спільної безпеки, а як засіб отримання асиметричних військових переваг.

Балістична ракета малої дальності 9М723 майже напевно має дальність понад 500 км при пуску за мінімально енергоємною траєкторією, особливо якщо обладнана полегшеною ядерною боєголовкою.

Важливо, що спочатку її випробували на дальність менше 500 км, що дозволило класифікувати її як таку, що відповідає вимогам ДРСМД. Отже, росія уникла істотного порушення своїх зобов'язань за договором, але ракета майже напевно порушувала його дух.

Ракета 9М728 також заслуговує на повторний розгляд. Як зазначалося вище, сама росія визнає, що єдина відмінність полягає в додаткових 53 см довжини. Навіть якщо весь цей додатковий об'єм використати для зберігання пального, цілком можливо, що максимальна дальність 9М728 також значно перевищує 500 км.

Звісно, 9М728 ніколи не була предметом суперечок, ймовірно тому, що росія ніколи не випробовувала її на дальність понад 500 км. Однак, виходячи з наявних даних, є підстави вважати, що ця ракета також не відповідала вимогам договору.

Мораторій, якого не було

За даними російських джерел, 9М729 використовується з 2017 року і досі залишається на озброєнні. росія ніколи не робила серйозних зусиль, щоб спростувати звинувачення у порушенні договору.

Тому росія закликала до мораторію на розгортання ракет середньої дальності, водночас розгортаючи такі системи, включно з тими, що призвели до розриву договору. Водночас вона стверджувала, що цей мораторій може слугувати основою для подальшої угоди. Але, зважаючи на історію порушень з боку росії, як будь-яка держава в Європі чи Північній Америці могла серйозно сприйняти таку пропозицію?

росія ніколи не була в змозі запропонувати мораторій, який би викликав довіру. Її нинішні заяви про те, що вона більше його не дотримуватиметься, слід розглядати як пропаганду та жалюгідну спробу перекласти провину за крах ДРСМД на США та Європу, тоді як насправді відповідальність за це несе виключно росія.

