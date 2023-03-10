Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман

Цікаві теоретизування та фактаж про війну від відомого дослідника та історика Лоуренса Фрідмана. Він намагається пояснити, як трансформувалася війна та дати її опис із настанням цифровізації, розповісти, у чому ефективність кіберзброї та яка роль нелетальних засобів війни. Автор також наводить чимало цікавих і маловідомих загалу фактів про війну, наприклад, що росія у 2022 році здійснила понад 2200 кібератак проти України. Фактично Лоуренс Фрідман полемізує із прихильниками терміну "кінетична війна", і пояснює, чому цей епітет зайвий. Адже війна – є війна, як її не називай.

У дискусіях про сучасну війну, в тому числі про війну між росією та Україною, можна знайти багато згадок про "кінетичну війну". Цей термін увійшов до військового лексикону зовсім нещодавно. Зазвичай кінетичну війну описують як таку, що передбачає застосування смертоносної сили, хоча можна вважати, що це природна риса всіх воєн, а не лише особливого виду. У зв'язку з цим виникає цікаве питання про те, що може являти собою "некінетична війна".

У цій статті я розглядаю, як ця дихотомія кінетична/некінетична та інші зміни в мові, що використовується для опису сучасних конфліктів, відображають спробу знайти місце для дій, які можуть бути ворожими і шкідливими, але не обов'язково смертельними, поряд з тими, які є однозначно смертельними. Оскільки найпомітнішою з них є кібератаки, я завершую статтю оцінкою їхнього обмеженого впливу на російсько-українську війну.

Військова мова та поняття. Хоча про російсько-українську війну можна говорити, не вдаючись до складної військової термінології

Мова, якою військові професіонали говорять про війну, відображає їхню потребу керувати притаманними їй складністю та хаосом, часто маскуючи природну жорстокість і злість технічною термінологією, що виконує роль "кінетики". У цьому вони, мабуть, нічим не відрізняються від інших професій, наприклад, медицини, де також потрібно знаходити способи безпристрасно обговорювати глибоко неприємні теми, не зациклюючись постійно на їхньому повному людському значенні. Заспокійливому ефекту мови не сприяє військова схильність до абревіатур, особливо коли йдеться про системи озброєнь, що може зробити розмову заплутаною, особливо для тих, хто не відрізняє ATACMS від HIMARS (армійська тактична ракетна система, якою можна стріляти з високомобільної артилерійської ракетної системи).

За великим рахунком, про російсько-українську війну можна говорити, не вдаючись до складної військової термінології. Хоча деталі конкретних зіткнень можуть бути складними для розуміння, основні виклики, з якими стикаються обидві сторони, не є такими. Діапазон і деталізація бойових зображень, доступних у соціальних мережах, демонструють бої, що нагадують світові війни: солдати ховаються в окопах під час прильоту снарядів, танки намагаються уникнути мін, перетинаючи поля, і часто їм це не вдається. Генерали минулих часів, спостерігаючи все це, швидко зрозуміли б, що відбувається, і з готовністю почали б обговорювати такі питання, як відносна перевага оборони над наступом, можливості для маневру і оточення в умовах виснаження, а також вразливість ліній постачання до перехоплення. Вони можуть відзначити, що вплив прусського теоретика Карла фон Клаузевіца (1780-1831) все ще відчувається в обговоренні вирішальних битв (масштаб поразки, необхідний для того, щоб переконати ворога здатися), тертя (чому військові операції рідко проходять за планом), центрів тяжіння (точки, в якій, якщо сильно вдарити по ворогу, він, швидше за все, розвалиться) і кульмінаційного моменту (коли армія, що веде наступ, виснажується і не може просуватися далі).

Там, де у військовій мові з'являються довготривалі інновації, це, як правило, пов'язано з впливом нових видів озброєнь або способів ведення бойових дій. Найочевиднішим прикладом цього стала поява ядерної зброї у 1945 році. Це був трансформаційний момент, оскільки фокус змістився з ведення війни на її стримування, що призвело до появи цілої низки нових понять, на кшталт "перший і другий удари" та "гарантоване знищення". Мова стримування та ескалації присутня, коли ми намагаємося з'ясувати, де путін проводить свої червоні лінії та як далеко він готовий зайти, якщо вважатиме, що їх перетинають.

Цифрова епоха. Нетрадиційні форми війни приваблювали росію через її зацікавленість завдати шкоди іншим, але при цьому стверджувати про свою невинність

Такої ж концептуальної ясності бракує при обговоренні всіх тих змін, що пов'язані з цифровою епохою. Ця епоха також була трансформаційною, але ще не створила супутньої та загальноприйнятої системи для опису і оцінки її впливу. Частково це пов'язано з тим, що зміни були поступовими, а не раптовими і різкими, як у випадку з атомним бомбардуванням Хіросіми і Нагасакі в серпні 1945 року. Мікрочіп був винайдений у 1950-х роках, і з того часу схеми, що друкуються на них, стають дедалі складнішими. Комп'ютери перейшли від виконання базових розрахунків швидше, ніж людина, до випередження людського мислення у цілій низці областей, і обіцяють ще більше з розвитком штучного інтелекту.

Додатковим фактором є те, що оцифрування, з його швидкими мережами і простотою комунікації, є повсюдним. І це обіцяє більшу ефективність у всіх людських справах, а не лише у війні. Одним із наслідків такої повсюдності є те, що вона створює нові залежності, а отже, і нові вразливості, оскільки погані актори, від злочинців до ворожих держав, бачать можливості для підриву і маніпуляцій. Це відкрило можливість вести конфлікт далеко від поля бою, здійснювати "кібератаки", атакувати суспільства безпосередньо, а не із самого початку розгромити їхні збройні сили.

Третя проблема полягає в тому, що системи цифрової епохи не замінюють все, що існувало раніше. Вони повинні працювати з системами "індустріальної епохи" – платформами для перенесення зброї та переміщення її в місця, де вона може бути застосована з найбільшою ефективністю, як-от артилерія і танки, літаки і військові кораблі. Системи епохи цифрової не стільки замінюють системи індустріальної, скільки роблять їх ефективнішими, забезпечуючи більшу точність на більшій відстані, чому сприяє швидкість, з якою можна збирати, оцінювати та поширювати інформацію про оперативну обстановку, в тому числі про позиції противника.

Ці тенденції з усією очевидністю проявилися під час війни у Перській затоці 1991 року, що призвело до розмов про "революцію у військовій справі", але незабаром вони виявилися гіперболізованими і передчасними, особливо після 11 вересня, коли головна боротьба велася не проти "рівного собі конкурента", а проти безжальних терористів. Великі протипартизанські кампанії в Іраку і Афганістані привернули увагу до викликів, які суттєво відрізняються від тих, з якими стикаються у звичайній війні проти регулярних армій, і вимагають глибокого розуміння місцевої політики і культури.

Потім, у 2014 році, перші дії росії проти України задіяли такий широкий спектр сил і засобів – від регулярних військ до спонсорованих ополченців, від кіберхакерів до пропагандистів у соціальних мережах, коли вже не можна було стверджувати, що є якась одна сила, яка є центральною для сучасної війни, а натомість вона передбачає об'єднання багатьох різних типів сил і засобів. Найпопулярнішим прикметником для позначення цієї особливості став "гібридний". Коли цей термін вперше з'явився у 2006 році, маючи на увазі боротьбу Ізраїлю проти Хезболли в Лівані, мова йшла про поєднання регулярних і нерегулярних сил. Тоді здавалося, що російське керівництво розробило цілу нову теорію конфлікту, засновану на змішуванні та підборі різних сил і засобів. Хоча це твердження, яке пізніше було визнано перебільшеним, все ж залишається фактом, що росія активно вивчала можливості атак із використанням цифрових мереж.

Під цю "кібернетичну" рубрику можна було б підвести найрізноманітніші види діяльності. Вони значною мірою відповідали звичній діяльності "за лінією фронту" – саботажу, пропаганді, підривній діяльності та шпигунству. Як зазвичай обговорюється на Заході, кібератаки були найбільш близькі до саботажу – втручання в адміністративні мережі або енергопостачання і пропаганди – використання соціальних мереж для поширення фейкових новин і неправдивих наративів. З російської точки зору, підривна діяльність і шпигунство мали велике значення як для захисту, так і для нападу, що відображало уявлення про крихкість усіх соціально-політичних систем, включно з їхньою власною. москва була переконана, що західні уряди підбурюють невдоволених росіян, а також, що вона може підірвати ці самі уряди, поширюючи тривогу і зневіру серед їхнього населення. Ці нетрадиційні форми ведення війни, здавалося, приваблювали росію через її зацікавленість у пошуку способів завдати шкоди іншим, але при цьому стверджувати про свою невинність. До 2022 року часто говорилося, що росії краще працювати в цій туманній "сірій зоні", уникаючи як ризиків війни, так і правил миру.

Гібридна і багатовимірна. Більш ніж реальна загроза, незалежно від того, чи мовчать гармати

Коли занепокоєння щодо сірої зони почало з'являтися протягом останнього десятиліття, зазвичай у зв'язку з Іраном і Китаєм, а також росією, справа була не в тому, що діяльність, яка здійснювалася в цій зоні, була ненасильницькою, оскільки в багатьох випадках вона такою явно не була. Важливим було те, що вони могли здійснюватися таємно або принаймні з певним рівнем заперечення, і, що найважливіше, вони могли тривати, можливо, нескінченно довго, не переростаючи у відкритий конфлікт, який міг би трансформуватися у повномасштабну війну. Про це йдеться в Інтегрованому огляді Великої Британії за 2021 рік.

"Технології створять нові вразливості для ворожої діяльності та атак у таких сферах, як кіберпростір і космос, зокрема, поширення дезінформації в інтернеті. Вони підриватимуть соціальну згуртованість, громадську та національну ідентичність, оскільки люди проводитимуть більше часу у віртуальному світі, а автоматизація змінюватиме ринок праці".

У 2016 році Європейський Союз прийняв власне визначення "гібридних загроз" (не зовсім війни), яке відокремило ці різноманітні нетрадиційні дії від стандартних військових операцій.

"Хоча визначення гібридних загроз різняться і повинні залишатися гнучкими, щоб реагувати на їхню мінливу природу, ця концепція має на меті охопити суміш примусової та підривної діяльності, традиційних і нетрадиційних методів (тобто дипломатичних, військових, економічних, технологічних), які можуть бути скоординовано використані державними або недержавними суб'єктами для досягнення конкретних цілей, залишаючись при цьому нижче порогу офіційно оголошеної війни. Зазвичай акцент робиться на використанні вразливостей об'єкта і створенні невизначеності, щоб перешкодити процесам прийняття рішень. Масовані дезінформаційні кампанії, використання соціальних мереж для контролю над політичним наративом або для радикалізації, вербування і прямого впливу на проксі-акторів можуть бути інструментами гібридних загроз".

Таким чином, термін "гібридна" війна став позначати всі дії в цій сірій зоні, якщо вони не переходили за межу повномасштабної війни.

Але його також можна побачити в інших словосполученнях, які використовувались протягом останніх десятиліть для позначення більш цілісного підходу, в якому бажаний результат вимагає об'єднання цілого ряду сил і засобів – "мережецентричних", "заснованих на ефектах", "повного спектра" і "багатовимріних". Обговорюючи "багатопрофільні операції", армія США застерегла, як саме.

"Китай і росія використовують умови оперативного середовища для досягнення своїх цілей, не вдаючись до збройного конфлікту, підриваючи альянси, партнерства і рішучість США. Вони намагаються створити протистояння шляхом інтеграції дипломатичних та економічних дій, нетрадиційної та інформаційної війни (соціальні мережі, неправдиві наративи, кібератаки), а також фактичного застосування або загрози застосування звичайних збройних сил. Створюючи нестабільність всередині країн і альянсів, КНР і рф створюють політичне розмежування, що призводить до стратегічної невизначеності, зменшуючи швидкість дружнього визнання, прийняття рішень і реакції. За допомогою цих конкурентних дій Китай і росія вважають, що вони можуть досягти цілей, які є нижчими за поріг збройного конфлікту".

Це призвело до твердження, що Сполучені Штати також повинні мати можливість конкурувати "у всіх сферах, не пов'язаних з конфліктом", охоплюючи "континуум конкуренції", хоча власний внесок армії при уважному розгляді виглядає як поєднання традиційних операцій зі стримування і ведення війни.

Деякі аналітики стверджують, що вороги Заходу можуть навіть отримати вирішальну перевагу, не вдаючись до відкритої війни. Перемога може бути здобута, коли комп'ютерні мережі вийдуть з ладу і колективна свідомість буде перевернута. Такого висновку дійшли Річард Харкнетт і Макс Смітс у статті, опублікованій рік тому.

"Кібероперації і кампанії можуть відігравати вирішальну роль у світових справах, незалежно... підтримуючи утримання або зміну балансу сил ... без необхідності вдаватися до військового насильства".

Ідея про те, що держави або групи можуть вважати себе у стані війни, не беручи участі у воєнних діях, не є новою. Колись війна мала чіткий правовий статус. Війна починалася з формальної декларації, яка мала наслідки як для нейтралів, так і для воюючих сторін, і зазвичай закінчувалася таким же формальним припиненням бойових дій і, можливо, договором, який підтверджував, хто виграв, а хто програв. За іронією долі, коли в 1928 році держави благородно погодилися відмовитися від війни як політичного акту, ті, хто був налаштований на агресію, просто використовували інші слова для опису ситуації – "інцидент", "надзвичайна ситуація", "поліцейська акція", "інтервенція" тощо. путін продовжує цю традицію, оголосивши "спеціальну військову операцію".

Ми також звикли до того, що межа між станом миру і війни може бути розмитою, що можуть бути періоди зростаючого антагонізму, коли держави прагнуть завдати одне одному шкоди, не вдаючись до повномасштабного насильства. Такий стан навіть може включати насильство низького рівня, наприклад, прикордонні сутички та вторгнення, без подальшої ескалації. Зрештою, протягом 45 років міжнародні відносини визначалися Холодною війною між США та блоками на чолі з Радянським Союзом.

Коли оголошувалися війни, це призводило до початку "воєнних дій". На війні, як і в мирний час, можуть мати місце саботаж, пропаганда, підривна діяльність і шпигунство, а також економічні заходи і дипломатія, але тепер вони були б допоміжними до найбільш характерної риси війни – застосування цілеспрямованого насильства. За останні десятиліття ці допоміжні заходи стали розглядатися як такі ж важливі, а за деяких обставин навіть важливіші, ніж насильство. Їм необхідно приділяти увагу, поки конфлікт застряг у "сірій зоні", а також після переходу у відкриту війну. Для того, аби це сталося, ця діяльність набула власної інституційної присутності та командних структур. Зараз багато зусиль докладається з метою знайти способи належної координації всіх цих видів діяльності, щоб вони підсилювали одна одну, а не працювали всупереч цілям.

Кінетична та потенційна або латентна війна. Про переваги кіберзброї

Цей контекст допомагає пояснити сучасні посилання на "кінетичну війну".

Кінетична енергія – це енергія руху (від грецького слова kinesis, що означає рух). Рух об'єкта є функцією його маси і сили, що діє на нього та надає йому швидкості. Більші маса і швидкість відповідають більшій кінетичній енергії, яка вивільняється при зіткненні одного об'єкта з іншим. Це, очевидно, властиве кулям, снарядам, ракетам, бомбам тощо, коли вони вистрілюються, запускаються або скидаються. Ось чому кінетична війна – це війна, в якій переважає використання вогневої сили для вбивства або поранення людей і руйнування об'єктів.

В принципі, "кінетична" – це непотрібний уточнюючий термін до слова "війна". Воно увійшло у вжиток через поширення ідеї про те, що можуть бути війни, які не передбачають бойових дій. Крім того, це неочевидний спосіб описати звичайну, криваву справу війни. Він має ознаки евфемізму, способу описати війну, не згадуючи про її біль і жах. Коли цей термін вперше почали помічати у 2002 році, Тімоті Ной зауважив, що він був неприйнятним як для голубів, так і для яструбів.

"Для тих, хто засуджує війну або опирається їй, слово "кінетичний" є несвідомо евфемістичним, з антисептичними конотаціями, що походять зі шкільного курсу фізики, та естетичними, що простежуються в частому вживанні цього слова поціновувачами сучасного танцю. Для тих, хто святкує війну (або принаймні вважає її похмуро необхідною), "кінетика" не здатна викликати в пам'яті чесноти сили, запеклості та хоробрості".

Тому цей термін цікавий не стільки тим, що він описує, скільки тим, що передбачає інший тип війни – некінетичну, яка досягає цілей, що зазвичай асоціюються з війною, але без застосування звичайних методів.

Що ж таке некінетична війна? У фізиці потенційна енергія зберігається в об'єкті завдяки його положенню відносно інших об'єктів. Кінетичну енергію вони набувають лише тоді, коли на них діють, щоб привести в рух. Тому, строго кажучи, правильним протиставленням кінетичній війні є потенційна або латентна. Тобто війна, до якої готуються і яка може бути застосована. Виходячи з цього, дуже хорошим прикладом некінетичної війни може бути ядерне стримування. Зброя не обов'язково має бути застосована, щоб мати ефект. Достатньо лише думки про потенційну енергію, яка може бути вивільнена.

У всьому цьому ми бачимо можливе значення некінетичної війни як посилання на боротьбу за перевагу, яка може мати місце до початку повномасштабної війни, за винятком того, що вона є досить специфічною. Для того, щоб цей термін мав сенс, він повинен стосуватися конфлікту високого рівня, який по суті є ненасильницьким. Він використовується для позначення застосування м'яких форм влади, таких як ті аспекти протиповстанської війни, що мають на меті завоювати "серця і уми" місцевого населення, наприклад, шляхом будівництва доріг, шкіл і лікарень. Але в теорії боротьби з повстанцями ці м'які заходи все одно повинні були працювати з більш жорсткими формами влади. Це не було альтернативою боротьбі з повстанцями. Для того, щоб завоювати серця і уми, необхідно було також убезпечити людей від нападів і продемонструвати, що ворога можна перемогти.

Звичайний контраст – кібератаки та інформаційні кампанії. Як ми бачимо, зараз вони регулярно висвітлюються як ефективні способи нанесення шкоди опонентам і суперникам у "сірій зоні", і водночас відіграють життєво важливу додаткову роль, коли починається відкрита війна. Ці методи могли б призвести до справді "некінетичної" війни лише в тому випадку, якби вони якимось чином означали, що ворога можна перемогти без смертей і руйнувань. Це завжди здавалося малоймовірним. Якби наслідки були радикальними, з руйнуванням транспортних та енергетичних систем, або громадами, налаштованими одна проти одної, наслідки були б надзвичайно жорстокими, так само, як блокади чи економічні санкції, які справді кусаються, не можна вважати справді ненасильницькими через їхній згубний вплив на населення, проти якого вони спрямовані.

У деяких нещодавніх дискусіях кібернетична зброя представляється як така, що має серйозні переваги порівняно з кінетичною. Один артилерійський снаряд може в кращому випадку знищити одну ціль, а часто для цього потрібно багато снарядів. Ефекти є постійними і не можуть бути скасовані. Для досягнення більшого ефекту потрібна більша кількість снарядів, і тоді існує ризик того, що запаси закінчаться ще до того, як військові цілі будуть досягнуті. На противагу цьому, кіберзброю можна застосовувати в сірій зоні проти багатьох цілей одночасно, і її можна використовувати знову і знову. Хоча вона здатна завдати незворотної шкоди, її наслідки часто є оборотними. З іншого боку, ці наслідки не завжди передбачувані і можуть бути обмеженими, а оскільки вони часто застосовуються приховано, їхнє значення може бути неоднозначним для жертви.

У цій війні домінує вогнева міць, системи, які вбивають людей. А кібератаки у сучасній війні ще не продемонстрували можливого потенціалу

Нинішня війна дає нам можливість оцінити порівняльні переваги кінетичної та кібернетичної зброї. Порівняно з довоєнними очікуваннями, кібернетика має обмежений вплив. Але це зовсім не через брак зусиль з боку росії. Голова Національного центру кібербезпеки Великої Британії описав російську кіберкампанію як "ймовірно, найбільш тривалу і інтенсивну.... за всю історію". За кілька тижнів до початку війни було докладено значних зусиль, щоб знищити українські урядові мережі, видаливши дані так, що системи не могли функціонувати. 24 лютого, за даними НАТО, росія "успішно розгорнула більш руйнівне шкідливе програмне забезпечення... ніж решта світових кібердержав, разом узятих, зазвичай використовують за рік". Станом на кінець червня компанія Microsoft заявила, що виявила "вісім різних шкідливих програм – деякі програми-"очищувачі" і деякі інші форми руйнівного шкідливого програмного забезпечення – проти 48 різних українських установ і підприємств". Вони використовували значну кількість усіх відомих варіантів деструктивного шкідливого програмного забезпечення.

Найважливіша атака сталася за годину до перетину кордону російськими військами, коли російська військова розвідка вивела з ладу мережу супутникового зв'язку Viasat. Джон Бейтман (чиє детальне дослідження всіх аспектів цього питання є безцінним) описує це як "найвизначнішу кіберподію війни". За даними Viasat, російські хакери здійснили "цілеспрямовану атаку на відмову в обслуговуванні, яка ускладнила роботу багатьох модемів". Вони також здійснили "наземне вторгнення в мережу ... для отримання віддаленого доступу до довіреного сегменту управління" мережі. Там вони віддали "деструктивні команди" "великій кількості домашніх модемів одночасно". Деяке обладнання вдалося швидко відновити, але Viasat довелося доставити десятки тисяч модемів, щоб замінити ті, що залишилися в автономному режимі. Порятунок прийшов у вигляді терміналів Starlink, рівень зв'язку яких виявився стійким.

Атака на Viasat була лише однією з низки спроб заглушити українські комунікації, щоб перешкодити зв'язку між центральним командуванням і солдатами на передовій. Після того, як початкові наступальні дії зазнали невдачі, ці зусилля росії втратили свою спрямованість. Більше того, вона також зіткнулася з тими ж проблемами, що й під час звичайних військових операцій: недооцінкою української оборони. Незабаром виникла очевидна невідповідність між темпами російського наступу та українськими контрзаходами, а також управлінням диверсійними, пропагандистськими та розвідувальними операціями, які проводили спецслужби, ФСБ і ГРУ. Попри розмови про гібридні операції, вони не були добре синхронізовані.

Протягом 2022 року проти українських організацій було здійснено 2100 кібератак, з яких близько 600 - до початку війни. З них понад 300 були спрямовані проти сектору безпеки та оборони, понад 400 – проти громадянського суспільства (комерційний, енергетичний, фінансовий, телекомунікаційний та програмний сектори), а ще 500 – проти урядових груп. З вересня, коли росія розпочала систематичну кампанію проти критичної інфраструктури України, використовуючи ракети і безпілотники-камікадзе, вона також стала об'єктом російських кібератак. Серед них – невдала спроба підірвати електричну підстанцію, яка могла призвести до відключення електроенергії для мільйонів українців.

Незважаючи на очікування, що кібератаки відіграватимуть важливу роль, практика виявилася набагато менш вражаючою. Чому так сталося?

По-перше, для підготовки таких атак потрібен час. Необхідно ознайомитися з цільовими системами і проникнути в них (при цьому збільшується ризик виявлення). Атака на Viasat могла зайняти рік підготовки. Також не так просто перенацілити ту саму кіберзброю з однієї цілі на іншу.

По-друге, коли кіберзброя ефективна, не завжди легко контролювати її наслідки. У Москві, можливо, існувало певне занепокоєння щодо політичного впливу поширення шкідливого програмного забезпечення, хоча зараз Москва, здається, більш спокійно ставиться до цього питання. У 2017 році вірус NotPetya вивів з ладу близько 500 000 комп'ютерів лише в Україні, але також швидко поширився, вразивши російську державну нафтову компанію "Роснефть", а також завдав серйозної шкоди данській судноплавній компанії Maersk.

По-третє, це кваліфікована праця: повідомляється, що до 10 відсотків ІТ-спеціалістів покинули росію протягом 2022 року, і вимоги мобілізації тут не допоможуть.

Нарешті, і це найважливіше, Україна, яка страждає від цих атак з 2014 року, інвестує в безпеку та стійкість. За допомогою урядів та міжнародних компаній вона змогла впоратися. Cyfirma, компанія, що консультує з питань кібербезпеки, пояснює, що було зроблено:

"Багато критично важливих сервісів було перенесено до дата-центрів за межами країни, поза межами досяжності російських обстрілів. Українські військові, на відміну від багатьох російських підрозділів, підготували альтернативні засоби зв'язку. Amazon допоміг розробити хмарні резервні копії важливих урядових даних, поклавши, по суті, весь уряд "в коробку". Або, точніше, твердотільні жорсткі диски розміром з валізу, які отримали назву Snowball Edge. Критична інфраструктура та економічна інформація, понад 10 мільйонів гігабайт даних, включаючи інформацію з 27 українських міністерств, були вивезені з країни і поміщені в хмару".

"НАТО надала доступ до свого сховища відомих шкідливих програм, Велика Британія забезпечила брандмауери та криміналістичні можливості, США пообіцяли велику, але публічно не розголошувану допомогу, Естонія, яка є лідером у сфері цифрового врядування в ЄС, запропонувала допомогу на основі свого довгострокового успіху в цифровізації економіки. Західна допомога не обмежилася урядами та військовими, хоча, окрім вищезгаданої допомоги від Amazon, лише Microsoft пообіцяла 400 мільйонів доларів безоплатної допомоги, за якою швидко послідували інші компанії з галузі, надаючи інструменти та ноу-хау. Кіберчиновники, однак, зазначають, що співпраця була далеко не односторонньою. Маркус Віллетт, колишній керівник кібернетичних питань у GCHQ, заявив, що "...українці навчили США і Велику Британію більше про російську кібернетичну тактику, ніж ті навчилися від них".

Звичайно, завжди нерозумно робити висновки на основі одного досвіду, хоча це була сфера, в якій росія нібито досягла успіху. Цілком можливо, що кібернаступ США та їхніх союзників був би більш ефективним. Наскільки нам відомо, росія не зазнала серйозних атак, окрім хактивістської групи Anonymous, яка провела краудсорсингову кампанію проти росії. Вони зламали: друкарні, щоб обійти цензуру, друкуючи антиурядові повідомлення; хостингові сервери, щоб атакувати російські сайти і сервіси; смарт-телевізори, інтернет-потоки, новинні сайти і телеканали, щоб транслювати заборонені зображення та інформацію про війну; а також компанії, які все ще ведуть бізнес в росії. Наслідки цих дій незрозумілі, хоча Кремль не може бути задоволений, не в останню чергу тому, що це виявляє їхню потенційну вразливість до більш витончених атак з боку ворогів у майбутньому.

Основний висновок полягає в тому, що кібератаки ще не продемонстрували того потенціалу, який їм приписують. Там, де вони мали вплив, вони відігравали допоміжну роль. Як зазначалося, з вересня минулого року вони відігравали певну роль в атаках на українську цивільну інфраструктуру разом з ракетами і безпілотниками. Але саме "кінетичні" ракети і безпілотники ускладнили для України можливість підтримувати світло і зігрівати людей. Грубо кажучи, замість того, щоб намагатися з'ясувати, як проникнути в мережу, пов'язану з передачею енергії, яка може мати ефективний захист або резервне копіювання, простіше було підірвати електростанцію.

У цій війні домінує вогнева міць, системи, які вбивають людей і руйнують речі. Це залишається головною справою війни, яку інші можливості підтримують, але не витісняють. Я підозрюю, що саме тому в моді термін "кінетична", бо у своїй квазі-науковій простоті він відображає суть і неминучий характер війни. Але саме тому він також є надлишковим. Кінетична війна не є окремим типом. Це все війна.

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