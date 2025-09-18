"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times

Американська New York Times детально описує інструментарій, який адміністрація Трампа хоче використати проти своїх опонентів. І ці інструменти дуже схожі на ті, які використовував путін, коли вибудовував свій режим. Першими жертвами Трампа можуть стати благодійні фонди Сороса та Форда, але не за горами і репресії проти фондів і спонсорів демократів та різноманітних "лівих груп", як їх називають Трамп та Венс.

Після вбивства Чарлі Кірка президент Трамп і його союзники розробили широкий план супроти ліберальних груп, що містить моніторинг висловлювань, анулювання віз і визнання певних груп внутрішніми терористами, пише New York Times.

На думку видання, Трамп посилив свої зусилля з придушення політичної опозиції в США, використовуючи вбивство правого активіста Чарлі Кірка, аби просувати безпідставне звинувачення, що демократичні організації та протестувальники є частиною насильницької змови проти консервативних цінностей та американського способу життя.

За шість днів відтоді як Кірка застрелили в Юті, зазначає NYTimes, Трамп і його високопосадовці пообіцяли масований наступ на політичну лівицю, заявивши, що будуть переслідувати ліберальні групи, такі як Фундація "Відкрите суспільство" Джорджа Сороса та Фонд Форда; анульовувати візи людям, які, на їхню думку, "святкують" смерть Кірка; розпочнуть федеральні розслідування щодо мови ненависті; та визнають певні групи внутрішніми терористами.

"Ми хочемо, щоб все було справедливо; досі це не було справедливо, і радикальна лівиця завдала країні величезної шкоди, – повідомив Трамп журналістам у вівторок, продовжуючи применшувати та виправдовувати насильство з боку правих. – Але ми це виправимо".

Погрози опонентам лунають навіть попри те, що влада заявила: підозрюваний у вбивстві Кірка діяв самостійно, і не надала жодних доказів того, що політичне насильство координується зі сторони. Як зазначає NYTimes, політичне насильство – це пошесть усього політичного спектру, його жертвами стають як демократи, так і республіканці.

За інформацією газети, 22-річний чоловік, звинувачений у вбивстві Кірка, у текстових повідомленнях своїй коханій написав, що йому "набридла" "ненависть" Кірка. Таке повідомили прокурори, які у вівторок висунули йому звинувачення у вбивстві.

На думку видання, агресивні дії Трампа, спрямовані виключно проти його політичних опонентів, є продовженням спроб президента використовувати владу – через судові позови, виконавчі накази та публічне залякування – для покарання людей та інституцій, які підтримують політичну лівицю або, на його думку, заподіяли йому шкоди. Останніми місяцями помічники Трампа та консервативні активісти працювали над формуванням такого роду репресій, які тепер, схоже, дають свої плоди.

"Коли ліві були при владі, вони переслідували консерваторів і їхні висловлювання, тож я дуже радий бачити, що адміністрація обіцяє розслідувати лівий неприбутковий сектор і притягати винних до відповідальності", – заявив Скотт Волтер, президент консервативної наглядової організації Capital Research Center, яка контролює фінансування політики.

Як повідомляє NYTimes, протягом останніх місяців Волтер інформував високопосадовців Білого дому про донорів, некомерційні організації та методи збору коштів, а також надавав аналітичні звіти, зокрема під назвою "Марш до насильства", в якому намагався встановити зв'язок між антиізраїльськими протестами в університетських кампусах та тероризмом.

Плани, які Трамп і його помічники розробили після смерті Кірка, посилили страхи серед демократів і активістів, які відстоюють свободу слова, незалежно від їхньої партійної приналежності, а також надихнули правих політиків, які вважають демократів і лівих загалом своїми ворогами. В рамках жорстких заходів свита Трампа готує указ про боротьбу з політичним насильством і мовою ненависті, який може бути опублікований вже цього тижня, повідомив високопосадовець адміністрації на умовах анонімності, відмовившись надати деталі.

Деякі представники правих сил побоюються, що боротьба з мовою ненависті може обернутися проти них, коли демократи знову прийдуть до влади, відкривши, як висловився Волтер, "скриньку Пандори, про яку згодом усі пошкодуємо". Він стверджував, що адміністрації було б доцільніше перевірити, чи не порушують деякі з цих груп положення податкового кодексу.

Втім, зауважує NYTimes, акцент на висловлюваннях, вочевидь, є ключовим інструментом для адміністрації. Генеральна прокурорка Пем Бонді заявила, що адміністрація "безумовно переслідуватиме" протестувальників, які використовують мову ненависті, а також бізнеси, які відмовилися друкувати плакати для поминальних заходів на вшанування Кірка.

А віцепрезидент Джей Ді Венс закликав американців повідомляти роботодавцям про всіх святкуючих вбивство Кірка, кого вони помітили. Посадовці адміністрації Трампа також готували підґрунтя для переслідування мережі некомерційних неурядових організацій, які, за словами Венса, "розпалюють, сприяють і беруть участь у насильстві". Виступаючи у понеділок у ролі гостьового ведучого в подкасті Кірка, Венс виокремив Фундації "Відкрите суспільство" Сороса та Фонд Форда і заявив, що обидві отримують вигоду від "щедрого податкового режиму".

На думку видання, спроба позбавити податкових пільг неприбуткові організації, які критикують Трампа, найімовірніше, зіткнеться з юридичними проблемами.

Служба внутрішніх доходів США (IRS) вдається до такого кроку лише після потенційно тривалої перевірки, а організація має кілька можливостей оскаржити рішення. Федеральне законодавство також забороняє президентові давати вказівки IRS щодо перевірки конкретних організацій, а працівники IRS можуть зазнати кримінальної відповідальності, якщо виконають відповідний наказ Білого дому.

Як зазначає NYTimes, на початку року адміністрація Трампа вже зіткнулася з цими обмеженнями, коли Трамп закликав позбавити податкових пільг Гарвардський університет. Представники Білого дому напружено доводили, що будь-яка перевірка університету податковою службою не має нічого спільного з публічними заявами Трампа.

Але, вважає видання, є й інший спосіб. Будь-яка організація, яку Білий дім визнає терористичною, втрачає статус звільненої від оподаткування. У понеділок Трамп заявив журналістам у Білому домі, що хотів би визнати низку не названих груп внутрішніми терористичними організаціями. Оскільки втрата статусу податкової пільги відбувається автоматично, неприбутковій організації набагато складніше оскаржити рішення про визнання терористичною організацією, ніж у рамках звичайної процедури.

"Наскільки мені відомо, єдиний спосіб, яким президент або адміністрація могли б негайно відкликати статус звільнення від оподаткування неприбуткової організації, це вдатися до механізму визнання її терористичною", – пояснив Джефф Тененбаум, юрист, що спеціалізується на неприбуткових організаціях.

Як наголошує NYTimes, втрата статусу податкової пільги може мати серйозні наслідки для неприбуткового сектору. Вони не лише можуть бути зобов'язані сплачувати податки з будь-яких доходів, але й донори більше не зможуть зараховувати пожертви цим організаціям до своїх податкових відрахувань. Це може призвести до вичерпання джерел фінансування.

Проте, за словами представників правоохоронних органів, адміністрація також не може легко визнати внутрішні групи терористичними організаціями. Хоча Держдеп веде перелік іноземних терористичних організацій, аналогічного механізму для визнання внутрішніх груп терористичними організаціями не існує.

"Якщо я не пропустив якийсь закон або норму, не думаю, що зараз у законодавстві є щось подібне, – зазначив Джавед Алі, колишній старший директор у Раді нацбезпеки під час першого терміну пана Трампа. – Не думаю, що існує будь-яке положення, яке дозволило б адміністрації це зробити".

Венс також звинуватив фонди Сороса та Форда у фінансуванні журналу The Nation, який він розкритикував за висвітлення смерті Кірка. Але насправді жоден із них не є значним спонсором видання. Фонд Форда заявив, що його єдиний нещодавній внесок був у 2019 році – пожертва $100 000 на підтримку програми стажувань. Президент журналу повідомив, що це було менш ніж 1% його бюджету у $12 мільйонів за той рік.

Обидва фонди також робили пожертвування журналістській неприбутковій організації Type Media Center, яка колись була тісно пов'язана з The Nation. Офіс Венса заявив, що його заяви ґрунтуються на цих пожертвах, остання з яких була у 2022 році.

Утім Type Media Center заявила, що ці внески ніколи не використовувалися для фінансування The Nation. Натомість ця неприбуткова організація оплачує стипендії для окремих журналістів, які пишуть для різних видань, зокрема для The Nation.

І Фонд Форда, і Фундація "Відкрите суспільство" оприлюднили заяви, в яких засудили політичне насильство. "Ми виступаємо проти всіх форм насильства і засуджуємо обурливі звинувачення у протилежному, – йдеться в заяві "Відкрите суспільство". – Наша діяльність є цілком мирною і законною". У своїй заяві Фонд Форда зазначив, що "зростання політично вмотивованого насильства – це значна криза в нашому суспільстві, для подолання якої всі американці мають об'єднатися".

Адміністрація Трампа також вжила заходів, які виходять за межі США. Держсекретар Марко Рубіо в понеділок заявив, що адміністрація "безумовно відмовляє у видачі віз" особам, які святкують вбивство Кірка.

Помічники Трампа також заявили, що планують розслідувати дії осіб, підозрюваних у підпалах автомобілів Tesla на знак протесту проти Ілона Маска, а також у нападах на співробітників імміграційних служб. Крім того, посадовці вивчають можливі зв'язки між цими інцидентами та організованими угрупованнями.

Погрози репресивних заходів уже далися взнаки, пише американське видання. Атмосфера страху серед відомих донорів-демократів і організацій, які побоюються помсти, пронизала ліберальну філантропію: керівники фондів докладають зусиль, щоб не допустити витоків конфіденційних планів, які можуть бути розцінені як опозиція Трампу.

Деякі великі донори приватно висловили небажання робити пожертви, що потребують розкриття їхніх імен, наприклад на підтримку кампанії демократів із перекроювання округів у Каліфорнії. "Керівники ліберальних фондів останніми днями тісно координуються між собою, посилюють заходи безпеки та обговорюють лист солідарності в очікуванні дій адміністрації Трампа", – завершує публікацію NYTimes.

Джерело: New York Times